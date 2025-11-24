newspaper
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 08:58
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός – Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις
ΕΝΦΙΑ: «Οδηγός» για να κερδίσετε έκπτωση
Οικονομία 24 Νοεμβρίου 2025 | 07:11

ΕΝΦΙΑ: «Οδηγός» για να κερδίσετε έκπτωση

Η διάρκεια της ασφάλισης είναι αυτή που «χτίζει» το ποσοστό της έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
O  ΕΝΦΙΑ του 2026 διαμορφώνεται σε δύο άξονες: τις στοχευμένες εκπτώσεις για ασφαλισμένα ακίνητα από το 2025 και τις σαρωτικές μειώσεις – ακόμη και πλήρη κατάργηση – που έρχονται από το 2026 για χιλιάδες μικρούς οικισμούς. Για εκατομμύρια ιδιοκτήτες, το πραγματικό ερώτημα είναι ένα: πώς μπορεί κάποιος να εξασφαλίσει το μέγιστο δυνατό όφελος; Τα βήματα είναι συγκεκριμένα και – κυρίως – απαιτούν προσοχή στη λεπτομέρεια.

Η πρώτη και καθοριστική παράμετρος είναι η αξία του ακινήτου. Υπάρχουν  δύο κατηγορίες: σπίτια με αξία έως 500.000 ευρώ και σπίτια άνω των 500.000 ευρώ. Ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι τυπικός – καθορίζει το «ταβάνι» της έκπτωσης. Τα ακίνητα έως 500.000 ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν έκπτωση έως 20%, ενώ τα μεγαλύτερης αξίας περιορίζονται σε έως 10%.

Το επόμενο βήμα

Το επόμενο βήμα – και ίσως το σημαντικότερο – είναι η ασφάλιση της κατοικίας. Η κυβέρνηση έχει θεσπίσει  μείωση του ΕΝΦΙΑ που συνδέεται αποκλειστικά με το εάν ο ιδιοκτήτης έχει ασφαλίσει το ακίνητο , με συγκεκριμένες καλύψεις: σεισμός, πυρκαγιά και πλημμύρα. Δεν πρόκειται για προαιρετικές καλύψεις αλλά για υποχρεωτικές προκειμένου να ενεργοποιηθεί η έκπτωση. Μαζί μ’ αυτές, υπάρχει και μια κρίσιμη τεχνική προϋπόθεση: η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει ολόκληρη την αξία ανακατασκευής. Το ελάχιστο όριο που θέτει το κράτος είναι τα 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, συνυπολογίζοντας αποθήκες και γκαράζ, αλλά όχι το οικόπεδο.

Και εδώ βρίσκεται ένα σημείο που «κόβει» πολλούς: τα τετραγωνικά του ασφαλιστηρίου πρέπει να είναι ταυτόσημα με αυτά που αναγράφονται στο Ε9. Ακόμη και μικρή απόκλιση σημαίνει αυτόματο αποκλεισμό

Η διάρκεια της ασφάλισης είναι αυτή που «χτίζει» το ποσοστό της έκπτωσης. Όποιος ασφαλίσει το ακίνητο για τουλάχιστον 3 μήνες μέσα στο 2025, δικαιούται την ελάχιστη μείωση 5%. Από εκεί και πέρα, όσο αυξάνεται η διάρκεια, ανεβαίνει και το ποσοστό. Η πλήρης ετήσια ασφάλιση μπορεί να αποφέρει την μέγιστη έκπτωση: 20% για ακίνητα έως 500.000 ευρώ και 10% για ακίνητα άνω του ορίου.

Από το 2026 όμως έρχεται ένα δεύτερο κύμα ελαφρύνσεων, που δεν συνδέεται με την ασφάλιση αλλά με τον τόπο κατοικίας. Ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% το 2026 και καταργείται πλήρως το 2027 για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους – με εξαίρεση τους οικισμούς της Αττικής, εκτός από τα νησιά. Στις παραμεθόριες περιοχές (Έβρος, Δυτική Μακεδονία, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος) το όριο ανεβαίνει στους 1.700 κατοίκους. Συνολικά, το μέτρο αφορά περίπου 1 εκατομμύριο ακίνητα.

Πηγή: OT

Business
ΑΔΜΗΕ: Άνοιξε ο δρόμος για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Άνοιξε ο δρόμος για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 5 καταλύτες που θα καθορίσουν την πορεία του 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 5 καταλύτες που θα καθορίσουν την πορεία του 2026

Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα
Vita 24.11.25

Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον πιο γιορτινό μήνα της χρονιάς και αυτά είναι τα makeup trends που θα «φορεθούν» πολύ τον Δεκέμβριο.

Αγορά εργασίας: Οι προκλήσεις του μέλλοντος για τους εργαζόμενους και το «τσουνάμι» των αλλαγών
Οικονομία 24.11.25

Το μέλλον της εργασίας: Οι προκλήσεις για τους εργαζόμενους και το «τσουνάμι» των αλλαγών

Η πρόοδος της τεχνολογίας μετασχηματίζει την αγορά εργασίας με τους εργαζόμενους να καλούνται να «επιβιώσουν» σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Οικονομικές Ειδήσεις 23.11.25

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Τα «μπλε» τιμολόγια ρεύματος κερδίζουν έδαφος – Τι δείχνει η έκθεση της ΡΑΑΕΥ
Αλλαγή 23.11.25

Τα «μπλε» τιμολόγια ρεύματος κερδίζουν έδαφος – Τι δείχνει η έκθεση της ΡΑΑΕΥ

Έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων και Υδάτων καταγράφει τον αριθμό των παροχών στις κατηγορίες των προϊόντων, στα ειδικά ή «πράσινα», στα σταθερά ή «μπλε» και στα κυμαινόμενα ή «κίτρινα».

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Ποιες χώρες θέλουν τον ορυκτό πλούτο της Αρκτικής – Η μεταμόρφωση της Γροιλανδίας
Ανταγωνισμός 23.11.25

Ποιες χώρες θέλουν τον ορυκτό πλούτο της Αρκτικής – Η μεταμόρφωση της Γροιλανδίας

Σε μια προσπάθεια να σπάσουν την κυριαρχία της Κίνας στον τομέα των ορυκτών, οι χώρες σε όλο τον κόσμο στρέφονται όλο και περισσότερο προς την…κατεψυγμένη και αραιοκατοικημένη βόρεια πολική περιοχή

Σύνταξη
Αυξημένες οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης – Ποιες είναι οι πιο οικονομικές λύσεις για το χειμώνα
Οικονομικές Ειδήσεις 23.11.25

Αυξημένες οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης – Ποιες είναι οι πιο οικονομικές λύσεις για το χειμώνα

Με το πετρέλαιο πάντως να παραμένει σε σχετικά ακριβό, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες ή στο πέλετ προκειμένου να ζεσταθούν.

Σύνταξη
Ραγδαία άνοδος στο κόστος στέγασης στην Ανατολική Αθήνα – Μεγάλες δυσκολίες για τα νοικοκυριά
Την ανηφόρα 23.11.25

Ραγδαία άνοδος στο κόστος στέγασης στην Ανατολική Αθήνα – Μεγάλες δυσκολίες για τα νοικοκυριά

Σε πανελλαδικό επίπεδο οι τιμές έχουν ανέβει από το 2019 κατά 24%, την ώρα που το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχει ενισχυθεί κατά μόλις 6%

Σύνταξη
ΕΕ: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας
Οικονομία 23.11.25

Ποιες χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας - Το χάσμα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης

Περισσότεροι από 72 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ χαρακτηρίστηκαν ως «κινδυνεύοντες από φτώχεια» το 2024, αντιπροσωπεύοντας το 16,2% του πληθυσμού.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα – Στις 28 Νοεμβρίου η Black Friday
Τέσσερις Κυριακές 23.11.25

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα – Στις 28 Νοεμβρίου η Black Friday

Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε τις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση μέσα στον Δεκέμβριο, προκειμένου να διευκολυνθεί η αγορά εν όψει των εορτών.

Σύνταξη
Εργασία: Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει – Στους εργοδότες είναι το πρόβλημα
Οικονομία 23.11.25

Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει στην εργασία - Το πρόβλημα το έχουν τελικά οι εργοδότες

Η Gen Z δεν αποτυγχάνει να προσαρμοστεί. Ο σύγχρονος χώρος εργασίας την απογοητεύει. Οι εργοδότες είναι εκείνοι που θα πρέπει να τους βοηθήσουν να μάθουν να εργάζονται  

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
AI: Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση της στην Ευρώπη – Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές
Έκθεση 23.11.25

Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση AI στην Ευρώπη - Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές

Η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών δείχνει ότι οι Έλληνες υιοθετούν την AI ταχύτερα από τους Ευρωπαίους, συμβουλευόμενοι τα εργαλεία της και για θέματα οικονομικής διαχείρισης και οφειλών

Σύνταξη
Υιοθετούμε ένα σκυλάκι από απομακρυσμένο μέρος και το φέρνουμε σε αστικό περιβάλλον – Ποια η συμπεριφορά του
Εξοικείωση 24.11.25

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα σκυλάκι που ζούσε στην ύπαιθρο να προσαρμοστεί στο αστικό περιβάλλον

Πάντα θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ένα σκυλάκι, που αλλάζει περιβάλλον, πόσο μάλλον όταν πηγαίνει σε ένα θορυβώδες μέρος, μπορεί να το τρομάξει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ουκρανία: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη ευρωπαίων ηγετών μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη
Ουκρανία 24.11.25

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη

Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν τη στάση τους για την Ουκρανία και το νέο σχέδιο Τραμπ, το οποίο στην αρχική του μορφή προκάλεσε επικρίσεις ότι ευνοεί τις ρωσικές θέσεις

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Γκλόβερ aka Childish Gambino αποκαλύπτει ότι έπαθε εγκεφαλικό στην περιοδεία
Fizz 24.11.25

Ο Ντόναλντ Γκλόβερ aka Childish Gambino αποκαλύπτει ότι έπαθε εγκεφαλικό στην περιοδεία

Ο Ντόναλντ Γκλόβερ αποκάλυψε ότι πέρυσι υπέστη εγκεφαλικό εν μέσω περιοδείας, ενώ υπέμεινε κάταγμα στο πόδι και δύο επεμβάσεις στην καρδιά, εξηγώντας για πρώτη φορά γιατί ακύρωσε το αντίο του ως Childish Gambino

Σύνταξη
Ουκρανία: «Καθοριστική επιτυχία» για τους Ευρωπαίους οι συνομιλίες στη Γενεύη, λέει η Γερμανία
Διαπραγματεύσεις 24.11.25

Εκτός σχεδίου τα σημεία που αφορούν την ΕΕ και το ΝΑΤΟ - «Καθοριστική επιτυχία» στη Γενεύη βλέπει η Γερμανία

Η Γερμανία εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη για την Ουκρανία - Τις επόμενες μέρες είναι πιθανή μία συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
«Πράκτορες μιας χρήσης» – Η Ρωσία, η Ευρώπη και ένας υβριδικός πόλεμος χωρίς ίχνη
Σαμποτάζ... gig 24.11.25

«Πράκτορες μιας χρήσης» – Η Ρωσία, η Ευρώπη και ένας υβριδικός πόλεμος χωρίς ίχνη

Πίσω από τα σαμποτάζ σε σιδηροδρομικά δίκτυα έως συμβολικές επιθέσεις, η Ευρώπη βλέπει τη Ρωσία, μέσω «σκιώδους» στρατολόγησης ξένων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων Ουκρανών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πού βρίσκεται σήμερα η Χάιντι Φλάις, η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» κατά της οποίας κατέθεσε ο Τσάρλι Σιν;
Μικρό, μαύρο βιβλιαράκι 24.11.25

Πού βρίσκεται σήμερα η Χάιντι Φλάις, η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» κατά της οποίας κατέθεσε ο Τσάρλι Σιν;

Στο σχετικά νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, γνωστό και ως Charlie Sheen, η Χάιντι Φλάις — η οποία έγινε γνωστή ως η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» όταν συνελήφθη το 1993 — αναπολεί το πώς κατέληξε στην βιομηχανία του σεξ και γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία. Ο Τσάρλι Σιν είναι ο μόνος πελάτης της που έχει κατονομαστεί δημόσια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εύθραυστη η «πρόοδος» στη Γενεύη: Τι ξέρουμε για τη νέα συμφωνία ΗΠΑ και Ουκρανίας – Τι θα κάνει η Ρωσία
Κόσμος 24.11.25

Εύθραυστη η «πρόοδος» στη Γενεύη: Τι ξέρουμε για τη νέα συμφωνία ΗΠΑ και Ουκρανίας – Τι θα κάνει η Ρωσία

Μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, ΗΠΑ και Ουκρανία ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε νέα εκδοχή του πλαισίου ειρήνης, στο οποίο γίνεται λόγος για σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας του Κιέβου, χωρίς άλλες λεπτομέρειες

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Το πιο παράξενο μυστικό των Βίκινγκ: Γυναίκα βρέθηκε με δύο όστρακα στο στόμα – Κανείς δεν ξέρει γιατί
Shhh 24.11.25

Το πιο παράξενο μυστικό των Βίκινγκ: Γυναίκα βρέθηκε με δύο όστρακα στο στόμα – Κανείς δεν ξέρει γιατί

Στη Νορβηγία ανακαλύφθηκε τάφος γυναίκας των Βίκινγκ με δύο όστρακα στο στόμα και οστά πουλιών. Αρχαιολόγοι αναζητούν το νόημα ενός τελετουργικού που δεν έχει ξανακαταγραφεί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες

Ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτει στην «Ιθάκη» τη δική του αποτίμηση για τη διαδρομή του, τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, και τις απόψεις του για την Αριστερά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων
Κόσμος 24.11.25

Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων

Κάτοικος, ο Σαφντάρ Χαν. επιβεβαίωσε ότι η περιοχή στο Πακιστάν έχει αποκλειστεί από τον στρατό, την αστυνομία και άλλα σώματα ασφαλείας κι η κυκλοφορία οχημάτων εμποδίζεται στην περιοχή

Σύνταξη
Αρκάς: Σκίτσο–καρφί για όσους νομίζουν ότι θα ανέβουν ρίχνοντας τους άλλους
Social 24.11.25

Αρκάς: Σκίτσο–καρφί για όσους νομίζουν ότι θα ανέβουν ρίχνοντας τους άλλους

Στο νέο του σκίτσο, ο Αρκάς βάζει στο στόχαστρο τους καιροσκόπους που πιστεύουν ότι θα σωθούν ρίχνοντας τον διπλανό τους· μόνο που στο τέλος, όπως πάντα, είναι οι πρώτοι που πέφτουν, εκτεθειμένοι στη δική τους πονηριά

Σύνταξη
Η κόντρα Κίνας-Ιαπωνίας πάει στον ΟΗΕ – Μπορεί η διπλωματική διαμάχη να εξελιχθεί σε έναν ακόμα πόλεμο;
Κόσμος 24.11.25

Η κόντρα Κίνας-Ιαπωνίας πάει στον ΟΗΕ – Μπορεί η διπλωματική διαμάχη να εξελιχθεί σε έναν ακόμα πόλεμο;

Η διαμάχη ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία έχει εξελιχθεί γρήγορα σε εμπορικό και διπλωματικό πόλεμο που αναμένεται να επηρεάσει την οικονομία και των δύο πλευρών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
