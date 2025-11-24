O ΕΝΦΙΑ του 2026 διαμορφώνεται σε δύο άξονες: τις στοχευμένες εκπτώσεις για ασφαλισμένα ακίνητα από το 2025 και τις σαρωτικές μειώσεις – ακόμη και πλήρη κατάργηση – που έρχονται από το 2026 για χιλιάδες μικρούς οικισμούς. Για εκατομμύρια ιδιοκτήτες, το πραγματικό ερώτημα είναι ένα: πώς μπορεί κάποιος να εξασφαλίσει το μέγιστο δυνατό όφελος; Τα βήματα είναι συγκεκριμένα και – κυρίως – απαιτούν προσοχή στη λεπτομέρεια.

Η πρώτη και καθοριστική παράμετρος είναι η αξία του ακινήτου. Υπάρχουν δύο κατηγορίες: σπίτια με αξία έως 500.000 ευρώ και σπίτια άνω των 500.000 ευρώ. Ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι τυπικός – καθορίζει το «ταβάνι» της έκπτωσης. Τα ακίνητα έως 500.000 ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν έκπτωση έως 20%, ενώ τα μεγαλύτερης αξίας περιορίζονται σε έως 10%.

Το επόμενο βήμα – και ίσως το σημαντικότερο – είναι η ασφάλιση της κατοικίας. Η κυβέρνηση έχει θεσπίσει μείωση του ΕΝΦΙΑ που συνδέεται αποκλειστικά με το εάν ο ιδιοκτήτης έχει ασφαλίσει το ακίνητο , με συγκεκριμένες καλύψεις: σεισμός, πυρκαγιά και πλημμύρα. Δεν πρόκειται για προαιρετικές καλύψεις αλλά για υποχρεωτικές προκειμένου να ενεργοποιηθεί η έκπτωση. Μαζί μ’ αυτές, υπάρχει και μια κρίσιμη τεχνική προϋπόθεση: η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει ολόκληρη την αξία ανακατασκευής. Το ελάχιστο όριο που θέτει το κράτος είναι τα 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, συνυπολογίζοντας αποθήκες και γκαράζ, αλλά όχι το οικόπεδο.

Και εδώ βρίσκεται ένα σημείο που «κόβει» πολλούς: τα τετραγωνικά του ασφαλιστηρίου πρέπει να είναι ταυτόσημα με αυτά που αναγράφονται στο Ε9. Ακόμη και μικρή απόκλιση σημαίνει αυτόματο αποκλεισμό

Η διάρκεια της ασφάλισης είναι αυτή που «χτίζει» το ποσοστό της έκπτωσης. Όποιος ασφαλίσει το ακίνητο για τουλάχιστον 3 μήνες μέσα στο 2025, δικαιούται την ελάχιστη μείωση 5%. Από εκεί και πέρα, όσο αυξάνεται η διάρκεια, ανεβαίνει και το ποσοστό. Η πλήρης ετήσια ασφάλιση μπορεί να αποφέρει την μέγιστη έκπτωση: 20% για ακίνητα έως 500.000 ευρώ και 10% για ακίνητα άνω του ορίου.

Από το 2026 όμως έρχεται ένα δεύτερο κύμα ελαφρύνσεων, που δεν συνδέεται με την ασφάλιση αλλά με τον τόπο κατοικίας. Ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% το 2026 και καταργείται πλήρως το 2027 για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους – με εξαίρεση τους οικισμούς της Αττικής, εκτός από τα νησιά. Στις παραμεθόριες περιοχές (Έβρος, Δυτική Μακεδονία, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος) το όριο ανεβαίνει στους 1.700 κατοίκους. Συνολικά, το μέτρο αφορά περίπου 1 εκατομμύριο ακίνητα.

Πηγή: OT