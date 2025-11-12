newspaper
Σημαντική είδηση:
12.11.2025 | 09:20
«Ασφυξία» στους δρόμους της Αθήνας – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα μποτιλιαρίσματα
ΕΝΦΙΑ: Τα κίνητρα και τα αντικίνητρα για τους μεγάλους παίκτες
Οικονομικές Ειδήσεις 12 Νοεμβρίου 2025 | 08:10

ΕΝΦΙΑ: Τα κίνητρα και τα αντικίνητρα για τους μεγάλους παίκτες

Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ – Η επιβράβευση και οι ποινές για τράπεζες και servicers

Σύνταξη
Ο ΕΝΦΙΑ αλλάζει. Δεν είναι πια ένας απλός φόρος κατοχής περιουσίας, αλλά σιγά σιγά αλλάζει σε ένα σύνολο κινήτρων και αντικινήτρων, που επιβραβεύει τη συνετή διαχείριση και «τιμωρεί» την αδράνεια. Τουλάχιστον προς το παρόν η αδράνεια των ακινήτων θα στοιχίσει στους μεγάλους «παίκτες» της αγοράς όπως οι τράπεζες και οι servicers.

Στο επίκεντρο των κινήτρων βρίσκεται η έκπτωση για τα ασφαλισμένα ακίνητα, που εφαρμόζεται ήδη. Οι ιδιοκτήτες κατοικιών που έχουν ασφαλιστεί για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα δικαιούνται έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ, εφόσον η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας τους δεν ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Για όσους υπερβαίνουν αυτό το όριο, η έκπτωση περιορίζεται στο 10%.

Η ρύθμιση για τον ΕΝΦΙΑ

Η ρύθμιση αυτή, που θεσπίστηκε το 2024, επιβραβεύει όσους μεριμνούν για την ασφάλεια της περιουσίας τους. H πρόληψη λοιπόν μετατρέπεται σε φορολογικό πλεονέκτημα, δίνοντας ένα σαφές μήνυμα υπευθυνότητας. Παράλληλα, από το 2025, ο φόρος εξοφλείται σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις, ώστε να διευκολύνεται η πληρωμή χωρίς αιφνιδιασμούς.

Όμως, κάθε πολιτική κινήτρων χρειάζεται και αντικίνητρα. Και αυτά έρχονται το 2026, με τον διπλό ΕΝΦΙΑ για τα “κλειστά” ακίνητα. Πρόκειται για τη νέα διάταξη που ενώ έχει ψηφιστεί δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη και στοχεύει στις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων (servicers), οι οποίες διατηρούν στα χαρτοφυλάκιά τους χιλιάδες κατοικίες που παραμένουν αναξιοποίητες,την ώρα που η στεγαστική κρίση χτυπάει κόκκινο και η αγορά «διψά» για ακίνητα.

Τα ακίνητα των servicers

Περίπου 10,000 ακίνητα τραπεζών ακίνητα servicers θα βρεθούν αντιμέτωπα με προσαύξηση 100% στον ΕΝΦΙΑ, αν παραμείνουν κενά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Τα πρώτα ειδοποιητήρια αναμένονται έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2026.

Για να αποφευχθεί ο διπλασιασμός, το ακίνητο θα πρέπει να έχει ενοικιαστεί ή χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον για έξι μήνες μέσα στο έτος. Η σχετική υπουργική απόφαση θα καθορίσει τα κριτήρια χαρακτηρισμού ενός ακινήτου ως “κλειστού”, τις διαδικασίες δήλωσης και τις εξαιρέσεις για περιπτώσεις ανακαίνισης ή περιοχών χαμηλής εμπορικής αξίας.

Η λογική είναι απλή: η Πολιτεία επιβραβεύει την πρόνοια και την κινητικότητα, αλλά επιβαρύνει την αδράνεια. Το κράτος παρεμβαίνει για να σπάσει τη στασιμότητα της αγοράς, να φέρει νέα ακίνητα προς διάθεση και να αντιμετωπίσει την πίεση στα ενοίκια.

Η χρονιά του 2026 θα είναι το πραγματικό τεστ αυτής της νέας φιλοσοφίας. Αν οι τράπεζες και οι servicers κινηθούν, το μέτρο θα έχει αποδώσει· αν όχι, η συζήτηση για τη στεγαστική κρίση θα επιστρέψει πιο έντονη από ποτέ.

Το όπλο του διπλού ΕΝΦΙΑ

Μπορεί η κυβέρνηση προς το παρόν να χρησιμοποιεί το «όπλο» του διπλού ΕΝΦΙΑ για τις τράπεζες και τους servicers παρόλα αυτά σε ευρωπαϊκές χώρες ήδη το αντικίνητρο αυτό εφαρμόζεται και στους πολίτες που έχουν στα χέρια τους κενά ακίνητα.

Στηn Ιρλανδία για παράδειγμα εφαρμόζεται φόρος «Vacant Homes Tax» (φόρος για άδεια σπίτια) που ισούται με τρεις φορές το ποσό του βασικού δημοτικού φόρου για κατοικίες που παραμένουν κενές περισσότερους από συγκεκριμένους μήνες. Στη Ισπανία υπάρχουν συζητήσεις για αύξηση των φόρων στα κενά ή μη ενοικιαζόμενα ακίνητα και στα δεύτερα σπίτια, με σκοπό να ενισχυθεί η διάθεση των κατοικιών προς αξιοποίηση.

Πηγή: ΟΤ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Fitch: Γιατί η Ελλάδα μένει μακριά από το «grade A»;

Fitch: Γιατί η Ελλάδα μένει μακριά από το «grade A»;

Vita.gr
Finito ο πόνος στη μέση! Η λάτιν κίνηση που ανακουφίζει όσο κάθεσαι

Finito ο πόνος στη μέση! Η λάτιν κίνηση που ανακουφίζει όσο κάθεσαι

Τράπεζες
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους

Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους

Ακρίβεια: Η έλλειψη πολιτικής βούλησης και τα μέτρα ανακούφισης που δίνουν λύσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη
Ο «σιωπηλός» πληθωρισμός στο ράφι 12.11.25

Ακρίβεια: Η έλλειψη πολιτικής βούλησης και τα μέτρα ανακούφισης που δίνουν λύσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη

Η κυβέρνηση ρίχνει όλο της το βάρος στη δημοσιονομική σταθερότητα και στην προστασία της κερδοφορίας της ελεύθερης αγοράς, αφήνοντας την ακρίβεια να επιβαρύνει δυσανάλογα στους καταναλωτές.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου
Έλλειμμα ανταγωνιστικότητας 11.11.25

Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου

Το ερώτημα για την ελληνική οικονομία δεν είναι αν θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι μισθοί, αλλά αν θα μπορέσει να το κάνει χωρίς να επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΥΠΕΝ: Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
Οριστικός πίνακας 11.11.25

Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους

Σύνταξη
Gaslighting για την υποκειμενική φτώχεια: «Δεν είσαι φτωχός, είναι όλα στο μυαλό σου»
Τεχνικές χειραγώγησης 11.11.25

Gaslighting για την υποκειμενική φτώχεια: «Δεν είσαι φτωχός, είναι όλα στο μυαλό σου»

Oι δείκτες της Εurostat για την υποκειμενική φτώχεια έδωσαν και φέτος αφορμή για απαξιωτικά σχόλια. Όμως η δυσκολία του κόσμου να τα βγάλει πέρα, δεν είναι στο μυαλό του. Είναι υπαρκτή.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τους μακροχρόνια άνεργους – Ποιες περιφέρειες έχουν υψηλότερο ποσοστό
Οικονομία 11.11.25

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τους μακροχρόνια άνεργους – Ποιες περιφέρειες έχουν υψηλότερο ποσοστό

Σε τέσσερις περιφέρειες της Ελλάδας οι μακροχρόνια άνεργοι ξεπερνάνε το ποσοστό του 7%, δείχνοντας ότι ο εργασιακός κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα

Σύνταξη
Καλπάζει η ακρίβεια, γονατίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις – «Πρωταθλητές» βασικά τρόφιμα και ενοίκια
Δεν πάει άλλο 11.11.25

Καλπάζει η ακρίβεια, γονατίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις - «Πρωταθλητές» βασικά τρόφιμα και ενοίκια

Στο 2% έφτασε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο από τη συνεχιζόμενη ακρίβεια - Οι πέντε μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις τιμών καταγράφονται σε σοκολατοειδή, καφέ, κρέατα, φρούτα και ενοίκια κατοικιών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Υπό την πίεση των αντιδράσεων το Μαξίμου ανεβάζει κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο
Agro-in 11.11.25

Υπό την πίεση των αντιδράσεων το Μαξίμου ανεβάζει κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Υπό την πίεση των αντιδράσεων των αγροτών που -στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμη περιμένουν τις πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων, το Μαξίμου, ανακοίνωσε αύξηση κατά 50% στα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Σύνταξη
LVMH: Μεγάλη επιστροφή του εμβληματικού οίκου στην κινεζική αγορά – Ανοίγουν mega καταστήματα
Δυναμικό comeback 11.11.25

Μεγάλη επιστροφή της LVMH στην κινεζική αγορά - Ανοίγουν mega καταστήματα

Η έναρξη λειτουργίας των νέων καταστημάτων της LVMH στο Πεκίνο θα χρησιμεύσει ως βασικός δείκτης της δυναμικής που καταγράφεται και δείχνει σταδιακή ανάκαμψη των πωλήσεων ειδών πολυτελείας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Καταδικάστηκε για απάτη-μαμούθ η «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων» που είχε καταφύγει στο Ηνωμένο Βασίλειο
Διεθνής Οικονομία 11.11.25

Καταδικάστηκε για απάτη-μαμούθ η «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων» που είχε καταφύγει στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η ποινή αναμένεται να οριστεί - Το ξέπλυμα χρήματος που έκανε η Κιάν Ζιμίν μέσω κρυπτονομισμάτων τής απέφερε Bitcoin ύψους 5 δισ. λιρών - Η απάτη στόχευε κυρίως μεσήλικες και ηλικιωμένους Κινέζους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΛΤΑ: «Χρυσό» ακίνητο ρημάζει στη Μύκονο – Πληρώνουν όμως 4.500€ ενοίκιο για άλλο ακίνητο
Οικονομικές Ειδήσεις 11.11.25

«Χρυσό» ακίνητο των ΕΛΤΑ ρημάζει στη Μύκονο - Πληρώνουν όμως 4.500€ ενοίκιο για άλλο ακίνητο

Για τρανταχτό παράδειγμα κακοδιαχείρισης και αδιαφορίας μιλούν οι κάτοικοι της Μυκόνου - H αξία του κτιρίου των ΕΛΤΑ εκτιμάται στα 10 εκατ. ευρώ και θα μπορούσε να νοικιαστεί έναντι 25.000 ευρώ / μήνα

Σύνταξη
Κικίλιας: Συνάντηση με τον Ιταλό υφυπουργό Edoardo Rixi στο Κάιρο – Διευρύνεται η συνεργασία των δύο χωρών στη ναυτιλία
TransMEA 2025 12.11.25

Συνάντηση Κικίλια με Edoardo Rixi στο Κάιρο: Διευρύνεται η συνεργασία Ελλάδας - Ιταλίας στη ναυτιλία

Ο κ. Κικίλιας κατά τη συνάντηση του με τον ιταλό υφυπουργό, τόνισε ότι οι δύο χώρες διατηρούν εξαιρετική συνεργασία - «Η οπτική μας ως χωρών της Μεσογείου έχει πολλά να συμβάλει στις σχετικές διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές», είπε

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/11): Δράση με Ολυμπιακό σε Ευρωλίγκα και CEV Champions League
Αθλητισμός & Σπορ 12.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/11): Δράση με Ολυμπιακό σε Ευρωλίγκα και CEV Champions League

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης (12/11), από το οποίο ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις Κάουνας για την Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης στο δρόμο, Δούκας – Διαμαντοπούλου μαζί και η «μάχη των μαχών» στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης στο δρόμο, Δούκας – Διαμαντοπούλου μαζί και η «μάχη των μαχών» στη Βουλή

Χαμόγελα στη Χαριλάου Τρικούπη για την πετυχημένη εκδήλωση στην Κρήτη και τη συμμετοχή του Ανδρουλάκη στο αγροτικό συλλαλητήριο. Η κοινή εμφάνιση Δούκα - Διαμαντοπούλου και η σύγκρουση με Μητσοτάκη για την ακρίβεια.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΕΕ: Ποια κράτη θα λάβουν την ενίσχυση αλληλεγγύης για την μετανάστευση – Τι περιλαμβάνεται
Κόσμος 12.11.25

Ποια κράτη της ΕΕ θα λάβουν την ενίσχυση αλληλεγγύης για την μετανάστευση - Τι περιλαμβάνεται

Στην ΕΕ τα κράτη-μέλη θα διακριθούν σε δύο βασικές κατηγορίες αναφορικά με το πόσο μεγάλο είναι το μεταναστευτικό πρόβλημα, ώστε να αποφασισθεί αν θα λάβουν ή αν θα παράσχουν συνεισφορά αλληλεγγύης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μέχρι και ένα 9χρονο θα το έκανε καλύτερα: Η Στέλλα για τη σύλληψη του πατέρα της Πολ ΜακΚάρτνεϊ για ναρκωτικά
Φόβος και παράνοια 12.11.25

Μέχρι και ένα 9χρονο θα το έκανε καλύτερα: Η Στέλλα για τη σύλληψη του πατέρα της Πολ ΜακΚάρτνεϊ για ναρκωτικά

Στο βιβλίο του Wings: The Story of a Band on the Run ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε τη σύλληψή του στην Ιαπωνία για κατοχή ναρκωτικών. Και η κόρη του Στέλλα είχε κάτι να πει για αυτό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Στο μικροσκόπιο των Αρχών το κινητό του ρασοφόρου YouTuber – Στον ανακριτή σήμερα η 52χρονη
Κρίσιμες έρευνες 12.11.25

Στο μικροσκόπιο των Αρχών το κινητό του ρασοφόρου YouTuber - Στον ανακριτή σήμερα η 52χρονη

Τα κρίσιμα στοιχεία που αναμένεται να αποκαλύψει το κινητό του 46χρονου - Γιατί πιστεύουν οι Αρχές ότι θα τους οδηγήσει στην άκρη του νήματος - Τεράστια τα κέρδη του κυκλώματος

Σύνταξη
Η διαμάχη της Λίβερπουλ με τον Όλιβερ και ο αποκλεισμός του από δυο ομάδες
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Η διαμάχη της Λίβερπουλ με τον Όλιβερ και ο αποκλεισμός του από δυο ομάδες

Η Λίβερπουλ έκανε καταγγελία εναντίον του διαιτητή Μάικλ Ολιβερ στον επίσημο φορέα της διαιτησίας, με αφορμή ότι ως VAR δεν μέτρησε το γκολ του Φαν Ντάικ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι

Βάιος Μπαλάφας
Τραγωδία στην Αχαΐα: Αγκαλιά έπεσαν από τον μαντρότοιχο ο 25χρονος και το αγοράκι που ξεψύχησε στο νοσοκομείο
Ελλάδα 12.11.25

Τραγωδία στην Αχαΐα: Αγκαλιά έπεσαν από τον μαντρότοιχο ο 25χρονος και το αγοράκι που ξεψύχησε στο νοσοκομείο

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο όταν οι γιατροί ανακοίνωσαν στους γονείς του μικρού αγοριού από την περιοχή των Σπάτων στη Δυτική Αχαΐα ότι δεν τα κατάφερε. 

Σύνταξη
Η μάχη του Τραμπ με το BBC — Και ένας ευρύτερος πόλεμος ενάντια στα μέσα ενημέρωσης
Απειλές και μηνύσεις 12.11.25

Η μάχη του Τραμπ με το BBC — Και ένας ευρύτερος πόλεμος ενάντια στα μέσα ενημέρωσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την έναρξη της θητείας του έχει εξαπολύσει μια εκστρατεία ενάντια στα ΜΜΕ. Και με την απειλή για μήνυση στο BBC ο πόλεμος περνάει τον Ατλαντικό και έρχεται στην Ευρώπη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στην περιοχή
«Μυρίζει» μπαρούτι 12.11.25

Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στην περιοχή

Συνεχίζονται οι κινήσεις Τραμπ να παρέμβει στη Βενεζουέλα, ανατρέποντας τον Μαδούρο, με πρόσχημα τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών»

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

