Βολιβία: Ο δεξιός νέος πρόεδρος καταργεί το υπουργείο Δικαιοσύνης
«Σήμερα, τηρώ τον λόγο μου (...) το υπουργείο διωγμών τέλειωσε», είπε ο δεξιός νέος πρόεδρος της Βολιβίας, αναγγέλλοντας την κατάργηση του υπουργείου Δικαιοσύνης.
- Εξάρθρωση συμμορίας που έκλεβε ρούχα και τα μετέφερε στην Αλβανία
- «Εάν η Ματσάδο φύγει από τη Βενεζουέλα για να παραλάβει το Νόμπελ θα θεωρηθεί φυγόδικη», λένε οι εισαγγελικές αρχές
- Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το Νέο Κόσμο: Η στιγμή που ο 58χρονος ψεκάζει με σπρέι τον 29χρονο
- Φονικός βομβαρδισμός της Ρωσίας στη Ζαπορίζια
Ο πρόεδρος της Βολιβίας Ροδρίγο Πας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την κατάργηση του υπουργείου Δικαιοσύνης, αφού αρχικά γνωστοποίησε πως αντικαθιστά τον αρμόδιο υπουργό, καθώς αποκαλύφθηκε παλαιότερη ποινική καταδίκη του που είχε αποκρύψει (στη φωτογραφία από Patricio Crooker/Office of President-elect Rodrigo Paz via Reuters, ο Ροδρίγο Πας).
Σε δήλωσή του στον Τύπο στην έδρα της κυβέρνησης, ο κ. Πας θύμισε την προεκλογική υπόσχεσή του να καταργήσει το υπουργείο αυτό, διατεινόμενος ότι προηγούμενες κυβερνήσεις της αριστεράς, στην εξουσία ως την ορκωμοσία του την 8η Νοεμβρίου, είχαν εργαλειοποιήσει τον θεσμό ώστε να επιδίδονται, κατ’ αυτόν, σε κατατρεγμούς της αντιπολίτευσης.
Ο Πας απέλυσε και τον υπουργό που ο ίδιος είχε διορίσει διότι αποκαλύφθηκε πως είχε καταδικαστεί για διαφθορά
«Σήμερα, τηρώ τον λόγο μου (…) το υπουργείο διωγμών τέλειωσε, το υπουργείο αδικίας τέλειωσε, το υπουργείο έκδοσης ετυμηγοριών τέλειωσε», είπε ο κεντροδεξιός νέος πρόεδρος.
Μερικές ώρες νωρίτερα, δημοσιοποιούσε προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο αντικαθιστούσε τον υπουργό Δικαιοσύνης Φρέντι Βιντοβίκ, που διόρισε πριν δυο εβδομάδες, με τον Χόρχε Φρανς Γκαρσία.
Προχθές το βράδυ, ο υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Αντόνιο Οβιέδο αποκάλυψε πως ο κ. Βιντοβίκ είχε καταδικαστεί το 2015 να εκτίσει τρία χρόνια φυλάκιση και κατά συνέπεια δεν επιτρεπόταν να «ασκεί δημόσιο αξίωμα».
Εξυπηρετούσε συμφέροντα
Ο πρώην υπουργός είχε καταδικαστεί για διαφθορά, επειδή προώθησε συμφέροντα περουβιανού επιχειρηματία, πρώην συμβούλου του πρώην προέδρου του Περού Ογιάντα Ουμάλα. Οι αρχές δεν διευκρίνισαν αν εξέτισε την ποινή.
Ο κ. Βιντοβίκ ανέλαβε τα καθήκοντά του την επομένη της ορκωμοσίας του προέδρου Πας. Πριν ονομαστεί υπουργός Δικαιοσύνης ήταν προσωπικός δικηγόρος του νέου αντιπροέδρου Εντμαν Λάρα.
Ο Ροδρίγο Πας δεν διευκρίνισε αν και ποια καθήκοντα θα ασκήσει ο Χόρχε Φρανς Γκαρσία αφού καταργηθεί το υπουργείο, ούτε αν θα μεταβιβαστούν σε άλλο σχήμα οι πολλές και διάφορες αρμοδιότητές του.
Πηγή: ΑΠΕ
- CDC: Οι δημόσιες υπηρεσίες υγεία των ΗΠΑ στην υπηρεσία του Τραμπ – Επικίνδυνα fake news για τα εμβόλια
- Αναζητώντας την ελπίδα: Πως η απογοήτευση επηρεάζει τον εγκέφαλό μας
- Γρίπη: Ανησυχία για τη νέα παραλλαγή του ιού – Αναγκαίος ο εμβολιασμός, λένε οι ειδικοί
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων – Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας
- Η «συνταγή της μακροζωίας» θα μειώσει τις δαπάνες υγείας
- Συνταγές: Δύο γλυκά για να μας ανεβάσουν τη διάθεση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις