newspaper
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.11.2025 | 07:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων – Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Βολιβία: Ο δεξιός νέος πρόεδρος καταργεί το υπουργείο Δικαιοσύνης
Κόσμος 21 Νοεμβρίου 2025 | 05:45

Βολιβία: Ο δεξιός νέος πρόεδρος καταργεί το υπουργείο Δικαιοσύνης

«Σήμερα, τηρώ τον λόγο μου (...) το υπουργείο διωγμών τέλειωσε», είπε ο δεξιός νέος πρόεδρος της Βολιβίας, αναγγέλλοντας την κατάργηση του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

Spotlight

Ο πρόεδρος της Βολιβίας Ροδρίγο Πας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την κατάργηση του υπουργείου Δικαιοσύνης, αφού αρχικά γνωστοποίησε πως αντικαθιστά τον αρμόδιο υπουργό, καθώς αποκαλύφθηκε παλαιότερη ποινική καταδίκη του που είχε αποκρύψει (στη φωτογραφία από Patricio Crooker/Office of President-elect Rodrigo Paz via Reuters, ο Ροδρίγο Πας).

Σε δήλωσή του στον Τύπο στην έδρα της κυβέρνησης, ο κ. Πας θύμισε την προεκλογική υπόσχεσή του να καταργήσει το υπουργείο αυτό, διατεινόμενος ότι προηγούμενες κυβερνήσεις της αριστεράς, στην εξουσία ως την ορκωμοσία του την 8η Νοεμβρίου, είχαν εργαλειοποιήσει τον θεσμό ώστε να επιδίδονται, κατ’ αυτόν, σε κατατρεγμούς της αντιπολίτευσης.

Ο Πας απέλυσε και τον υπουργό που ο ίδιος είχε διορίσει διότι αποκαλύφθηκε πως είχε καταδικαστεί για διαφθορά

«Σήμερα, τηρώ τον λόγο μου (…) το υπουργείο διωγμών τέλειωσε, το υπουργείο αδικίας τέλειωσε, το υπουργείο έκδοσης ετυμηγοριών τέλειωσε», είπε ο κεντροδεξιός νέος πρόεδρος.

Μερικές ώρες νωρίτερα, δημοσιοποιούσε προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο αντικαθιστούσε τον υπουργό Δικαιοσύνης Φρέντι Βιντοβίκ, που διόρισε πριν δυο εβδομάδες, με τον Χόρχε Φρανς Γκαρσία.

Προχθές το βράδυ, ο υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Αντόνιο Οβιέδο αποκάλυψε πως ο κ. Βιντοβίκ είχε καταδικαστεί το 2015 να εκτίσει τρία χρόνια φυλάκιση και κατά συνέπεια δεν επιτρεπόταν να «ασκεί δημόσιο αξίωμα».

Εξυπηρετούσε συμφέροντα

Ο πρώην υπουργός είχε καταδικαστεί για διαφθορά, επειδή προώθησε συμφέροντα περουβιανού επιχειρηματία, πρώην συμβούλου του πρώην προέδρου του Περού Ογιάντα Ουμάλα. Οι αρχές δεν διευκρίνισαν αν εξέτισε την ποινή.

Ο κ. Βιντοβίκ ανέλαβε τα καθήκοντά του την επομένη της ορκωμοσίας του προέδρου Πας. Πριν ονομαστεί υπουργός Δικαιοσύνης ήταν προσωπικός δικηγόρος του νέου αντιπροέδρου Εντμαν Λάρα.

Ο Ροδρίγο Πας δεν διευκρίνισε αν και ποια καθήκοντα θα ασκήσει ο Χόρχε Φρανς Γκαρσία αφού καταργηθεί το υπουργείο, ούτε αν θα μεταβιβαστούν σε άλλο σχήμα οι πολλές και διάφορες αρμοδιότητές του.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Motor Oil: Με «4+1» όπλα, ηγέτης της ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη

Motor Oil: Με «4+1» όπλα, ηγέτης της ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Προϋπολογισμός 2026: Οι 7 «πληγές» – Από την ανάπτυξη έως το κόστος ζωής

Προϋπολογισμός 2026: Οι 7 «πληγές» – Από την ανάπτυξη έως το κόστος ζωής

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει
«Επιχείρηση Πανδημία» 21.11.25

Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει

Πώς θα αντιδρούσατε σήμερα αν ξαφνικά προέκυπτε μια πανδημία; Ένα παιχνίδι σε σχολείο της Γιούτα των ΗΠΑ έδειξε ότι η πανδημία Covid δεν μας έχει διδάξει πολλά. Και μάλλον θα κάνουμε μεγαλύτερα λάθη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι
Κόσμος 21.11.25

Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι

Ο ένας ελέγχει τις υπηρεσίες πληροφοριών, ο άλλος τα φοβερά ακραία τάγματα Αζόφ. Πόσο ασφαλής μπορεί να αιθάνεται ο Ουκρανός πρόεδρος από ένα πιθανό πραξικόπημα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γεωπολιτική «ρουλέτα» στον Λευκό Οίκο – Ο Τραμπ, η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και η νέα Μέση Ανατολή
Νέο κεφάλαιο 21.11.25

Γεωπολιτική «ρουλέτα» στον Λευκό Οίκο – Ο Τραμπ, η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και η νέα Μέση Ανατολή

Με το τοπίο στην υπό διαμόρφωση νέα Μέση Ανατολή ρευστό, η Σαουδική Αραβία παγιώνει στην εποχή Τραμπ 2.0 ρόλο βασικού συνδιαμορφωτή και στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ απειλεί δημοκρατικούς με εκτέλεση διά απαγχονισμού
«Συλλήψεις, δίκες» 21.11.25

Ο Τραμπ απειλεί να στείλει δημοκρατικούς στην αγχόνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε δημοκρατικούς για «ανταρσία» και «προδοσία», διαμηνύοντας ότι επισύρουν την ποινή του «θανάτου» και αναπαρήγαγε μήνυμα χρήστη με την προτροπή «κρεμάστε τους».

Σύνταξη
Ισραήλ: Ισραηλινή ΜΚΟ καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη
Δυτική Οχθη 21.11.25

Ισραηλινή ΜΚΟ καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού

Η ισραηλινή ΜΚΟ Ειρήνη Τώρα καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη, επισημαίνοντας ότι τα τετελεσμένα επί του πεδίου δεν γνωρίζουν «κανένα όριο».

Σύνταξη
Ουκρανία: Το σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπει την παραχώρηση του Ντονμπάς και το μοίρασμα Χερσώνας και Ζαπορίζια
Προσχέδιο 21.11.25

ΗΠΑ προς Ουκρανία: Δώστε Ντονμπάς, μοιραστείτε Χερσώνα και Ζαπορίζια

Εκτός της παραχώρησης του Ντονμπάς, Ρωσία και Ουκρανία θα μοιραστούν άλλες δυο περιφέρειες, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύνταξη
Φλόριντα: Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη – Είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και φόνο γυναίκας
ΗΠΑ 21.11.25

Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα

Η 44η μέσα στη χρονιά εκτέλεση θανατοποινίτη στις ΗΠΑ έλαβε χώρα στη Φλόριντα, με τη θανάτωση άνδρα 63 ετών, ο οποίος το 1988 είχε βιάσει και σκοτώσει τη διευθύντρια του μίνι μάρκετ όπου εργαζόταν.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο προϋπολογισμός αναμένεται να καταψηφιστεί στην πρώτη ψηφοφορία – Εξετάζουν ειδικό νόμο για το 2026
Σε τεντωμένο σχοινί 21.11.25

Γαλλία: Ο προϋπολογισμός αναμένεται να καταψηφιστεί στην πρώτη ψηφοφορία – Εξετάζουν ειδικό νόμο για το 2026

Ο προϋπολογισμός στη Γαλλία αναμένεται να καταψηφιστεί στην ψηφοφορία που αναμένεται να γίνει έως την Κυριακή. Η κυβέρνηση αναζητεί λύση σε περίπτωση αδιεξόδου στο τέλος του χρόνου με ειδική νομοθεσία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
COP30: Πυρκαγιά σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου γίνονται οι συνομιλίες για το κλίμα
Βραχυκύκλωμα 20.11.25

COP30: Πυρκαγιά σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου γίνονται οι συνομιλίες για το κλίμα

Συναγερμός προκλήθηκε στο συνεδριακό κέντρο όπου πραγματοποιείται η COP30, στη Βραζιλία, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε περίπτερο. Μία πτέρυγα εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
Λίβανος: «Συνελήφθη ο μεγαλύτερος βαρόνος ναρκωτικών της χώρας», λέει ο στρατός
Ο Νουχ Ζαϊτέρ 20.11.25

«Συνελήφθη ο μεγαλύτερος βαρόνος ναρκωτικών της χώρας», λέει ο στρατός του Λιβάνου

Ο βαρόνος των ναρκωτικών «συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης του στρατού κοντά στο Μπάαλμπεκ, στην κοιλάδα Μπεκάα» στα σύνορα με τη Συρία, ανέφερε η στρατιωτική πηγή

Σύνταξη
H παράνοια κυριεύει την Ντάουνιγκ Στριτ – Συνωμοσίες και φανταστικά πραξικοπήματα
Κατά φαντασία... 20.11.25

H παράνοια κυριεύει την Ντάουνιγκ Στριτ – Συνωμοσίες και φανταστικά πραξικοπήματα

Εδώ και 100 χρόνια Βρετανοί πρωθυπουργοί βασανίζονται από συνωμοσιολογίες, αλλά με τον σημερινό ένοικο της Ντάουνιγκ Στριτ συμβαίνει κάτι ακόμα χειρότερο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επιστροφή στον Μεσαίωνα 21.11.25

Οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην υπηρεσία του Τραμπ - Επικίνδυνα fake news για τα εμβόλια από το CDC

Η αναπαραγωγή fake news από το CDC σε σχέση με τη σύνδεση των εμβολίων στα παιδιά με τον αυτισμό αποτελεί επικίνδυνη εξέλιξη καθώς η επιστήμη εργαλειοποιείται από την πολιτική εξουσία

Σύνταξη
Όλες οι σκέψεις του Μπρένταν Φρέιζερ για την επιστροφή του στη Μούμια – Περίμενα 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα
Επιτέλους 21.11.25

Όλες οι σκέψεις του Μπρένταν Φρέιζερ για την επιστροφή του στη Μούμια – Περίμενα 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μπρένταν Φρέιζερ μίλησε στο Associated Press για την επιστροφή του στον κόσμο της Μούμιας και τον ρόλο του Ρικ Ο' Κόνελ, που τον έκανε σταρ στο Χόλιγουντ.

Σύνταξη
Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει
«Επιχείρηση Πανδημία» 21.11.25

Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει

Πώς θα αντιδρούσατε σήμερα αν ξαφνικά προέκυπτε μια πανδημία; Ένα παιχνίδι σε σχολείο της Γιούτα των ΗΠΑ έδειξε ότι η πανδημία Covid δεν μας έχει διδάξει πολλά. Και μάλλον θα κάνουμε μεγαλύτερα λάθη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι
Κόσμος 21.11.25

Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι

Ο ένας ελέγχει τις υπηρεσίες πληροφοριών, ο άλλος τα φοβερά ακραία τάγματα Αζόφ. Πόσο ασφαλής μπορεί να αιθάνεται ο Ουκρανός πρόεδρος από ένα πιθανό πραξικόπημα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»
Fizz 21.11.25

Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»

Μετά τον σάλο γύρω από την ψηφιακή ηθοποιό Τίλι Νόργουντ , η δημιουργός της τονίζει ότι η AI δεν έρχεται να αντικαταστήσει ηθοποιούς, αλλά να μειώσει κόστος και να ανοίξει νέους τρόπους παραγωγής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γεωπολιτική «ρουλέτα» στον Λευκό Οίκο – Ο Τραμπ, η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και η νέα Μέση Ανατολή
Νέο κεφάλαιο 21.11.25

Γεωπολιτική «ρουλέτα» στον Λευκό Οίκο – Ο Τραμπ, η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και η νέα Μέση Ανατολή

Με το τοπίο στην υπό διαμόρφωση νέα Μέση Ανατολή ρευστό, η Σαουδική Αραβία παγιώνει στην εποχή Τραμπ 2.0 ρόλο βασικού συνδιαμορφωτή και στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ευλογιά προβάτων: Νέα μέτρα τύπου κορονοϊού – Πληροφορίες για 1.000.000 παράνομες δόσεις εμβολίων στην Ελλάδα
Μοντέλο πανδημίας 21.11.25

Ευλογιά προβάτων: Νέα μέτρα τύπου κορονοϊού – Πληροφορίες για 1.000.000 παράνομες δόσεις εμβολίων στην Ελλάδα

Εξετάζονται και νέες ενισχύσεις - Αυξημένη παρουσία κτηνοτρόφων απαιτεί το σχέδιο της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για τη Διαχείριση και τον Ελεγχο της Ευλογιάς

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Τραμπ απειλεί δημοκρατικούς με εκτέλεση διά απαγχονισμού
«Συλλήψεις, δίκες» 21.11.25

Ο Τραμπ απειλεί να στείλει δημοκρατικούς στην αγχόνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε δημοκρατικούς για «ανταρσία» και «προδοσία», διαμηνύοντας ότι επισύρουν την ποινή του «θανάτου» και αναπαρήγαγε μήνυμα χρήστη με την προτροπή «κρεμάστε τους».

Σύνταξη
Εργο της Φρίντα Κάλο γίνεται ο ακριβότερος πίνακας φιλοτεχνημένος από γυναίκα που δημοπρατήθηκε ποτέ
Δημοπρασία 21.11.25

Ρεκόρ 54,66 εκατ. δολαρίων για «Το όνειρο (το κρεβάτι)» της Φρίντα Κάλο

Το έργο El sueño (La cama) [«Το όνειρο (το κρεβάτι)»] της Φρίντα Κάλο πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 54,66 εκατομμυρίων δολαρίων, και έγινε ο ακριβότερος πίνακας που φιλοτεχνήθηκε από γυναίκα.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ισραηλινή ΜΚΟ καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη
Δυτική Οχθη 21.11.25

Ισραηλινή ΜΚΟ καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού

Η ισραηλινή ΜΚΟ Ειρήνη Τώρα καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη, επισημαίνοντας ότι τα τετελεσμένα επί του πεδίου δεν γνωρίζουν «κανένα όριο».

Σύνταξη
Ουκρανία: Το σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπει την παραχώρηση του Ντονμπάς και το μοίρασμα Χερσώνας και Ζαπορίζια
Προσχέδιο 21.11.25

ΗΠΑ προς Ουκρανία: Δώστε Ντονμπάς, μοιραστείτε Χερσώνα και Ζαπορίζια

Εκτός της παραχώρησης του Ντονμπάς, Ρωσία και Ουκρανία θα μοιραστούν άλλες δυο περιφέρειες, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύνταξη
Φλόριντα: Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη – Είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και φόνο γυναίκας
ΗΠΑ 21.11.25

Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα

Η 44η μέσα στη χρονιά εκτέλεση θανατοποινίτη στις ΗΠΑ έλαβε χώρα στη Φλόριντα, με τη θανάτωση άνδρα 63 ετών, ο οποίος το 1988 είχε βιάσει και σκοτώσει τη διευθύντρια του μίνι μάρκετ όπου εργαζόταν.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο