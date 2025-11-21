Ως «μη οριστικό» περιέγραψε το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι στόχος για το Βερολίνο είναι το Κίεβο να μπορεί να διαπραγματευτεί από θέση ισχύος.

«Το αμερικανορωσικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία προκαλεί σοκ στην Ευρώπη», λέει η BILD

Ως «αρκετά ανησυχητικές» περιέγραψε ωστόσο τις προτάσεις ο επικεφαλής του επιτελείου της καγκελαρίας Τόρστεν Φράι και χαρακτήρισε «απαράδεκτο αποτέλεσμα» το ενδεχόμενο η Ρωσία να επιτύχει στόχους τους οποίους δεν έχει κατακτήσει στο πεδίο της μάχης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Η γερμανική θέση είναι και η ευρωπαϊκή θέση και αυτό σημαίνει ότι στηρίζουμε την Ουκρανία. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία μπορεί να συζητήσει αυτά τα σημεία από θέση ισχύος», δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Βάντεφουλ από τις Βρυξέλλες και πρόσθεσε ότι δεν θεωρεί τις προτάσεις τελικό σχέδιο, αλλά μόνο «κατάλογο θεμάτων τα οποία πρέπει επειγόντως να συζητηθούν μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας».

Δείτε σχετικό βίντεο:

German FM Wadephul: Everyone knows that the winter ahead for Ukraine will be the most difficult yet. And that’s why it’s important for me to make it absolutely clear once more: the German government, Germany, stands by Ukraine. Everything we have said in the past remains, of… pic.twitter.com/8rtGVk4nN9 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 20, 2025

Το Βερολίνο δεν γνώριζε εκ των προτέρων το σχέδιο Τραμπ

Μιλώντας χθες, Πέμπτη, στο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του ZDF, ο υπουργός Εξωτερικών παραδέχθηκε πάντως ότι το Βερολίνο δεν γνώριζε εκ των προτέρων το αμερικανικό σχέδιο, τόνισε όμως ότι «όσο πιο γρήγορα εισέλθουμε σε φάση διαπραγμάτευσης, τόσο το καλύτερο» και χαιρέτισε την πρωτοβουλία.

«Κάθε προσπάθεια να έρθουν και οι δύο πλευρές σε διάλογο είναι σωστή και άξια υποστήριξης. Όλα είναι ρευστά», δήλωσε, κάνοντας ταυτόχρονα λόγο για «ανορθόδοξη, αλλά αποτελεσματική» προσέγγιση εκ μέρους του Αμερικανού προέδρου. Ο κ. Βάντεφουλ ανέφερε ακόμη ότι μίλησε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, αλλά και με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν. «Η τουρκική πλευρά συμμετέχει επίσης ενεργά στην προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι οι δύο πλευρές θα συνομιλήσουν», είπε σχετικά.

Σε διαφορετικό πνεύμα, ο επικεφαλής του επιτελείου της καγκελαρίας Τόρστεν Φράι δήλωσε πριν από λίγο στον τηλεοπτικό σταθμό n-tv ότι η Γερμανία δεν ενεπλάκη με κάποιο τρόπο στην προετοιμασία του σχεδίου και δεν γνώριζε κάτι σχετικώς, κάτι το οποίο, όπως είπε, είναι σε βάρος της Ουκρανίας, ενώ χαρακτήρισε τις πρώτες πληροφορίες «αρκετά ανησυχητικές».

Φαίνεται ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «θα μπορούσε με αυτό το σχέδιο να επιτύχει στόχους που δεν έχει επιτύχει στο πεδίο της μάχης και αυτό σίγουρα θα ήταν ένα απαράδεκτο αποτέλεσμα. Επιπλέον, υπάρχει τεράστια έλλειψη αξιοπιστίας, καθώς αυτή τη στιγμή γινόμαστε μάρτυρες των ισχυρότερων επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία, και βλέπουμε επίσης ότι αυτές δεν στρέφονται κυρίως εναντίον στρατιωτικών στόχων, αλλά μάλλον εναντίον ενεργειακών και πολιτικών υποδομών. Είναι μια πολύ ύπουλη κατάσταση που δημιουργεί η Ρωσία εδώ, και ως εκ τούτου πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με όλα όσα γίνονται τώρα», δήλωσε ο κ. Φράι.

Το αμερικανικό σχέδιο στα γερμανικά ΜΜΕ

Για «συναγερμό» και «μεγάλη ανησυχία» που έχει προκαλέσει στην καγκελαρία η νέα πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία γράφει σε αποκλειστικό ρεπορτάζ της η εφημερίδα BILD, επισημαίνοντας μάλιστα ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επεξεργάζεται ευρωπαϊκή αντίδραση.

«Το αμερικανορωσικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία προκαλεί σοκ στην Ευρώπη. Οι ειδικοί θεωρούν ότι πρόκειται για πρόσκληση προς το Κίεβο για συνθηκολόγηση. Το γραφείο του καγκελάριου παρακολουθεί επίσης με μεγάλη ανησυχία την πρωτοβουλία της κυβέρνησης Τραμπ και εργάζεται ήδη για διπλωματικά αντίμετρα», αναφέρει η BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο και επισημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι δεν συμμετείχαν στην σύνταξη του σχεδίου, το οποίο, σημειώνει η εφημερίδα, «προκαλεί συναγερμό στο γραφείο του καγκελάριου».

Η γερμανική κυβέρνηση βλέπει πλέον την ουκρανική πλευρά αποδυναμωμένη – τόσο στρατιωτικά όσο και πολιτικά, λόγω αφενός της δύσκολης κατάστασης στο μέτωπο και αφετέρου στο σκάνδαλο διαφθοράς που έχει ξεσπάσει στην ουκρανική κυβέρνηση. «Η Ουκρανία σπανίως ήταν τόσο ευάλωτη σε πιέσεις όσο τώρα», τονίζει η BILD. «Το γραφείο του καγκελάριου όμως δεν μένει άπραγο (…) Η γερμανική κυβέρνηση κινητοποιεί τους Ευρωπαίους εταίρους της. Παρά την αποδυναμωμένη θέση της, η Ουκρανία πρέπει να ενθαρρυνθεί ώστε να αντιδράσει σθεναρά στην πίεση των ΗΠΑ, η οποία αναπτύχθηκε πίσω από την πλάτη της. Επιπλέον, το Βερολίνο σκοπεύει να ασκήσει την επιρροή της στην κυβέρνηση των ΗΠΑ στο υψηλότερο επίπεδο και να ενημερώσει την Ουάσιγκτον για τις συνέπειες του σχεδίου στην Ευρώπη», συνεχίζει η BILD.

«Προσπάθεια εξάλειψης της Ουκρανίας»

«Πρόκειται για προσπάθεια εξάλειψης της Ουκρανίας», δηλώνει στην εφημερίδα ο Νίκο Λάνγκε από το συμβούλιο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, ενώ «Ευρωπαίος παράγων» αναφέρει ότι οι ΗΠΑ βασίζονται σε στρατηγική αιφνιδιασμού και μέγιστης πίεσης προς την Ουκρανία και θέλουν να εκμεταλλευτούν την στιγμή αδυναμίας του Κιέβου, απαιτώντας παραχωρήσεις. «Η ανησυχία των Ευρωπαίων ωστόσο είναι ότι η Ρωσία θα είναι σε θέση να αντέξει καλύτερα την πίεση των ΗΠΑ από ό,τι η πολιορκημένη Ουκρανία. Μια συνθηκολόγηση του Κιέβου, η οποία θα ισοδυναμούσε με de facto παράδοση στη Ρωσία, αποτελεί υψηλό κίνδυνο για την ασφάλεια της ηπείρου», αναφέρει η γερμανική εφημερίδα.

Στο ίδιο πνεύμα, το περιοδικό Der Spiegel αναφέρει ότι οι Ευρωπαίοι αιφνιδιάστηκαν από την πρωτοβουλία των ΗΠΑ και ότι πριν από το χθεσινό συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, «αρκετοί εξέφρασαν τον εκνευρισμό τους, θεωρώντας ότι η συμβιβαστική πρόταση περιέχει πολλά σημεία τα οποία πολύ δύσκολα θα γίνονταν αποδεκτά».