Ομιλία Σαββίδη στους παίκτες: «Τη νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς»

Πριν από την προπόνηση της Παρασκευής (21/11) ο Ιβάν Σαββίδης μίλησε στους παίκτες του ΠΑΟΚ ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ έστειλε το μήνυμά του τόσο για το αγωνιστικό όσο και για το νέο γήπεδο.

«Τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς», είπε αναφερόμενος στο γηπεδικό ενώ στη συνέχεια θύμισε σε όλους μια ατάκα που είχε πει το καλοκαίρι όταν επισκέφτηκε την ομάδα στην Τούμπα ότι «δεν θα αφήσω κανέναν να μπει στο σπίτι μας από την πίσω πόρτα».

Παράλληλα ο Σαββίδης τόνισε ότι «εσείς μπορείτε να τελειώσετε την ιστορία των 66 χρόνων του γηπέδου στη σημερινή του μορφή και μπορείτε να γράψετε τα ονόματά τους με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΠΑΟΚ με μια μεγάλη επιτυχία, όπως ένα πρωτάθλημα».

Ο ισχυρός άντρας του συλλόγου ζήτησε από όλους ενότητα, καθαρό μυαλό και απόλυτη αφοσίωση στον στόχο που είναι οι τρεις βαθμοί σε κάθε ματς ενώ πρόσθεσε πως «Πρέπει να κουβαλάμε μέσα μας στο γήπεδο το dna του ΠΑΟΚ γιατί αυτό κανείς δεν μπορεί να το κάμψει».