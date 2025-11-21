Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
Φως στο Τούνελ: Στο μικροσκόπιο δύο μυστηριώδεις υποθέσεις εξαφάνισης
Media 21 Νοεμβρίου 2025 | 11:45

Φως στο Τούνελ: Στο μικροσκόπιο δύο μυστηριώδεις υποθέσεις εξαφάνισης

Το Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει με νέα στοιχεία για δύο υποθέσεις εξαφάνισης. Απόψε, στις 23.20, στο MEGA.

Απόψε στις 23:20, στο MEGA, η ερευνητική εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη καταγράφει και αποκαλύπτει νέα στοιχεία για δύο μυστηριώδεις υποθέσεις εξαφάνισης.

– Σοκαριστικές εξελίξειςστο θρίλερ της Ρευματιάς μετά την έρευνα της εκπομπής

Πηγάδα βάθους 4 μέτρων έκρυβε επί τέσσερα χρόνια το μυστικό της μητέρας.
Η ανώνυμη πληροφορία στο «Τούνελ» και το τηλεφώνημα στις Αρχές…
Η αυτοψία με την κάμερα της εκπομπής στο απροσπέλαστο, ακόμη και για έμπειρους ορειβάτες, σημείο.

Μετέφεραν και έκρυψαν εκεί την άτυχη γυναίκα; Και αν ναι, ποιοι και γιατί;
Τι ανησυχούσε την ίδια πριν εξαφανιστεί

– Θεσσαλονίκη: Η τραγωδία πίσω από την εξαφάνιση…

Έχασε όλους τους αγαπημένους της. Μοναδική συντροφιά για τη νεαρή γυναίκα η σκυλίτσα της.
Την έχασε και ακολούθησε ο Γολγοθάς της.
Η ανάρτηση στα social media ήταν η αρχή του τέλους…

Μια υπόθεση που προκαλεί ρίγη συγκίνησης.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,8 δισ. τα έσοδα στα 463,9 εκατ. τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,8 δισ. τα έσοδα στα 463,9 εκατ. τα EBITDA

Media
BHMA: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 20.11.25

BHMA: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 23 Νοεμβρίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής έρχεται μαζί με την πρώτη έκδοση της σειράς «Οι Μεγάλες Σκηνές», το Harper’s Bazaar Δεκεμβρίου, την ειδική έκδοση «Πατριάρχης Βαρθολομαίος – Πάπας Λέων», την εφημερίδα Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Γάμος και ζήλια
Media 19.11.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Γάμος και ζήλια

Η κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA επιστρέφει με ένα ξεκαρδιστικό επεισόδιο. Απόψε, στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ήταν μία σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου: Η Δήμητρα Ματσούκα για την περιπέτεια της σύλληψής της από την Τροχαία
Ελλάδα 21.11.25

Ήταν μία σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου: Η Δήμητρα Ματσούκα για την περιπέτεια της σύλληψής της από την Τροχαία

Η γνωστή ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα «πρωταγωνίστησε» στον Τύπο τις τελευταίες 24 ώρες, με αφορμή τη σύλληψή της σε μπλόκο της Τροχαίας. Η ίδια μίλησε στην κάμερα του MEGA για το περιστατικό μετά το τέλος της παράστασης «Η Κόμισσα της Φάμπρικας».

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Αν ο Φραπές πήγαινε στην εξεταστική θα είχε φθορά ο πρωθυπουργός – Να σταματήσει ο πόλεμος προπαγάνδας
Πολιτική Γραμματεία 21.11.25

Ανδρουλάκης: Αν ο Φραπές πήγαινε στην εξεταστική θα είχε φθορά ο πρωθυπουργός – Να σταματήσει ο πόλεμος προπαγάνδας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΪ καταφέρθηκε εναντίον της κυβέρνησης που επιχειρεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα με τη στήριξη φιλικών προς αυτή ΜΜΕ

Σύνταξη
Δάκρυα και Wakanda Forever: Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του
Το άξιζε 21.11.25

Δάκρυα και Wakanda Forever: Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του

Σε μια συγκινητική εκδήλωση, ο Black Panther Τσάντγουικ Μπόουζμαν τιμήθηκε μετά θάνατον, αποκτώντας το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ραγδαία μετασχηματίζεται η αγορά εργασίας στην εποχή της AI – Ποιες δεξιότητες θα είναι περιζήτητες
Έκθεση WEF 21.11.25

Ραγδαία μετασχηματίζεται η αγορά εργασίας στην εποχή της AI - Ποιες δεξιότητες θα είναι περιζήτητες

Πώς βλέπουν οι εργοδότες το μέλλον της αγοράς εργασίας στο περιβάλλον της AI, σύμφωνα με την έκθεση Future of Jobs Report 2025 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Δένει» τον Καρέτσα η Γκενκ
Ποδόσφαιρο 21.11.25

«Δένει» τον Καρέτσα η Γκενκ

Στη Γκενκ αναμένεται να συνεχίσει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αφού σύμφωνα με τα τελευταία βελγικά ρεπορτάζ, απομένει μονάχα η επίσημη ανακοίνωση της ανανέωσης του συμβολαίου του ως το 2029.

Σύνταξη
Γερμανία: «Μη οριστικό» και «αρκετά ανησυχητικό» το σχέδιο Τραμπ – Οι πρώτες αντιδράσεις
Τι λένε τα γερμανικά ΜΜΕ 21.11.25

«Μη οριστικό» και «αρκετά ανησυχητικό» το σχέδιο Τραμπ - Οι πρώτες αντιδράσεις από τη Γερμανία

Το σχέδιο Τραμπ σχολίασαν ο υπουργός Εξωτερικών και ο επιτελάρχης της καγκελαρίας στη Γερμανία - «Για προσπάθεια εξάλειψης της Ουκρανίας» μιλά ο Νίκο Λάνγκε από το συμβούλιο της Διάσκεψης του Μονάχου

Σύνταξη
Ο Νικ Κέιβ βρήκε την «απόλυτη ευτυχία» ένα ξημέρωμα, πλάι στη λίμνη, ακούγοντας πάπιες και το νέο άλμπουμ των Geese
Getting Killed 21.11.25

Ο Νικ Κέιβ βρήκε την «απόλυτη ευτυχία» ένα ξημέρωμα, πλάι στη λίμνη, ακούγοντας πάπιες και το νέο άλμπουμ των Geese

Ο Νικ Κέιβ αποκάλυψε ότι το νέο άλμπουμ των Geese, «Getting Killed», του προκάλεσε «απόλυτη ευτυχία», περιγράφοντας στο The Red Hand Files πώς η μουσική της μπάντας διέλυσε την πρωινή του ανησυχία κατά τη διάρκεια μιας βόλτας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρωσία: Λέει ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί αν η Ουκρανία είναι έτοιμη να συζητήσει για το σχέδιο Τραμπ
Δηλώσεις Πεσκόφ 21.11.25

Το Κρεμλίνο λέει ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί αν το Κίεβο είναι έτοιμο να συζητήσει για το σχέδιο Τραμπ

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, σχολίασε τις εξελίξεις σχετικά με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία - Τι δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Κιέβου

Σύνταξη
Έντονη αντίδραση της Τουρκίας για την επικαιροποίηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού από την Ελλάδα
Οργή Άγκυρας 21.11.25

Έντονη αντίδραση της Τουρκίας για την επικαιροποίηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού από την Ελλάδα

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικού, Οντζού Κετσελί έκανε λόγο για «μονομερή» βήματα από την Ελλάδα που «παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο»

Σύνταξη
Τι αποκάλυψε ο Ρικ Πιτίνο για τον Φρανκ Νιλικίνα του Ολυμπιακού (vid)
Μπάσκετ 21.11.25

Τι αποκάλυψε ο Ρικ Πιτίνο για τον Φρανκ Νιλικίνα του Ολυμπιακού (vid)

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και θρύλος του αμερικανικού κολλεγιακού μπάσκετ, Ρικ Πιτίνο, αποκάλυψε ότι το 2017 είχε προτείνει στους Νικς να επιλέξουν τον Ντόνοβαν Μίτσελ στο draft, ωστόσο αυτοί προτίμησαν τον νυν παίκτη του Ολυμπιακού, Φρανκ Νιλικίνα.

Σύνταξη
ECDC: Ασυνήθιστα υψηλή πρώιμη κυκλοφορία της γρίπης στην Ευρώπη – Απαιτείται εμβολιασμός χωρίς καθυστέρηση
Υγεία 21.11.25

«Εμβολιαστείτε χωρίς καθυστέρηση» - To ECDC προειδοποιεί για βαρύ κύμα γρίπης

Σύσταση για άμεσο εμβολιασμό απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων τονίζοντας ότι έχει αναδυθεί ένα νέο στέλεχος του ιού της γρίπης Α το οποίο είναι εφέτος το κυρίαρχο στην Ευρώπη.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Μητσοτάκης στο Bloomberg Forum: Ξαναζεσταίνει το αφήγημα του success story – Οι αιχμές για το σχέδιο για Ουκρανία
Πολιτική Γραμματεία 21.11.25 Upd: 11:18

Μητσοτάκης στο Bloomberg Forum: Ξαναζεσταίνει το αφήγημα του success story – Οι αιχμές για το σχέδιο για Ουκρανία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για μία ακόμη φορά επέλεξε να εξωραΐσει την πραγματικότητα πανηγυρίζοντας για τα υπερπλεονάσματα και υποβαθμίζοντας τα κρίσιμα προβλήματα. «Προβληματικά κάποια σημεία» του σχεδίου για ειρήνη στην Ουκρανία

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

