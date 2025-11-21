Φως στο Τούνελ: Στο μικροσκόπιο δύο μυστηριώδεις υποθέσεις εξαφάνισης
Το Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει με νέα στοιχεία για δύο υποθέσεις εξαφάνισης. Απόψε, στις 23.20, στο MEGA.
Απόψε στις 23:20, στο MEGA, η ερευνητική εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη καταγράφει και αποκαλύπτει νέα στοιχεία για δύο μυστηριώδεις υποθέσεις εξαφάνισης.
– Σοκαριστικές εξελίξειςστο θρίλερ της Ρευματιάς μετά την έρευνα της εκπομπής
Πηγάδα βάθους 4 μέτρων έκρυβε επί τέσσερα χρόνια το μυστικό της μητέρας.
Η ανώνυμη πληροφορία στο «Τούνελ» και το τηλεφώνημα στις Αρχές…
Η αυτοψία με την κάμερα της εκπομπής στο απροσπέλαστο, ακόμη και για έμπειρους ορειβάτες, σημείο.
Μετέφεραν και έκρυψαν εκεί την άτυχη γυναίκα; Και αν ναι, ποιοι και γιατί;
Τι ανησυχούσε την ίδια πριν εξαφανιστεί
– Θεσσαλονίκη: Η τραγωδία πίσω από την εξαφάνιση…
Έχασε όλους τους αγαπημένους της. Μοναδική συντροφιά για τη νεαρή γυναίκα η σκυλίτσα της.
Την έχασε και ακολούθησε ο Γολγοθάς της.
Η ανάρτηση στα social media ήταν η αρχή του τέλους…
Μια υπόθεση που προκαλεί ρίγη συγκίνησης.
#FosStoTounel
