Νέα κλιματική υπηρεσία της ΕΕ θα διευκολύνει την απόδοση ευθυνών για ακραία καιρικά φαινόμενα

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός παρακολούθησης της Γης Copernicus εγκαινιάζει νέα υπηρεσία που θα εξετάζει τον ρόλο της κλιματικής αλλαγής σε ακραία καιρικά φαινόμενα, μια κίνηση που αναμένεται να βοηθήσει τις κυβερνήσεις στον καθορισμό κλιματικής πολιτικής, να βελτιώσει τις εκτιμήσεις οικονομικού ρίσκου, και παράλληλα να προσφέρει δεδομένα για την εκδίκαση αγωγών.

Τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στα δικαστήρια για προσφυγές που διεκδικούν αποζημιώσεις από συγκεκριμένους ρυπαντές.

Η νέα υπηρεσία θα ασχολείται με την λεγόμενη επιστήμη απόδοσης, η οποία χρησιμοποιεί υπολογιστικά μοντέλα για να υπολογίσει πόσο πιθανό θα ήταν ένα πραγματικό ακραίο καιρικό φαινόμενο σε έναν κόσμο χωρίς κλιματική αλλαγή.

Tο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έκρινε ότι η επιστήμη της απόδοσης αποτελεί ένα νομικά βιώσιμο μέσο

Με χρηματοδότηση 2,5 εκατ. ευρώ για την πρώτη τριετία, η νέα υπηρεσία του Copenicus θα δημοσιεύσει τα πρώτα της αποτελέσματα στα τέλη του 2027 και θα προσφέρει εκτιμήσεις εντός μιας εβδομάδας έπειτα από κάθε ακραίο συμβάν.

Για πρώτη φορά «θα υπάρχει ένα γραφείο απόδοσης που λειτουργεί μόνιμα» δήλωσε ο Κάρλο Μπουοντέμπο, διευθυντής της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής του Copernicus.

Η Φριντερίκε Ότο, κλιματική επιστήμονας του Imperial College του Λονδίνου που θεωρείται πρωτεργάτρια της κλιματικής απόδοσης, χαιρέτισε τη νέα υπηρεσία.

Επαίνεσε επίσης το σχέδιο του Copernicus να συνεργαστεί με τις εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες της ΕΕ, καθώς και με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Βρετανίας (Met Office) και το Κλιματικό Κέντρο Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.

«Θα βοηθήσει τις κυβερνήσεις […[ να δουν από μόνες τους τις ενδείξεις μέσω των μετεωρολογικών υπηρεσιών τους» σχολίασε η ερευνήτρια.

Ανεξάρτητοι κλιματικοί επιστήμονες και νομικοί επίσης χαιρέτισαν την εξέλιξη.

«Όσο περισσότερες πληροφορίες διαθέτουμε για την επιστήμη της απόδοσης, τόσο ευκολότερο θα είναι για όσους πλήττονται περισσότερο να προσφεύγουν στα δικαστήρια» δήλωσε στο Reuters η Έρικα Λένον της μη κυβερνητικής οργάνωσης Center for International Environmental Law.

Ο υπολογισμός του πώς η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα καυσώνων, πλημμυρών και άλλων ακραίων φαινομένων αναμένεται επίσης να βοηθήσει τις ασφαλιστικές εταιρείες και γενικότερα τον οικονομικό κλάδο,.

Κατά κάποιο τρόπο, τα οικονομικά ιδρύματα ήδη χρησιμοποιούν την επιστήμη της απόδοσης, δήλωσε ο περιβαλλοντολόγος Γιόχαν Ρόκστρομ του Ινστιτούτου Έρευνας Κλιματικών Επιπτώσεων του Πότσνταμ στη Γερμανία.

«Τα οικονομικά ιδρύματα κατανοούν το ρίσκο και το ρίσκο πρέπει να ποσοτικοποιείται. Αυτός είναι ένας τρόπος ποσοτικοποίησης» είπε.

Η επιστήμη της απόδοσης χρησιμοποιείται ήδη στα δικαστήρια για να υπολογίζεται το κατά πόσο οι εκπομπές μιας χώρας ή μιας εταιρείας έπαιξαν ρόλο σε καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα.

Σε μια ιστορική γνωμοδότησή του τον Ιούλιο, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έκρινε ότι η επιστήμη της απόδοσης αποτελεί ένα νομικά βιώσιμο μέσο, το οποίο όμως δεν έχει δοκιμαστεί στα δικαστήρια.

Τον Μάιο, γερμανικό δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή ενός περουβιανού εργάτη, ο οποίος διεκδικούσε αποζημίωση από τη γερμανική εταιρεία ενέργειας RWE για τις εκπομπές της που επιτάχυναν το λιώσιμο των παγετώνων στις Άνδεις. Το ποσό της αποζημίωσης υπολογίστηκε με βάση την επιστήμη της απόδοσης, όμως η προσφυγή απορρίφθηκε επειδή το νούμερο ήταν υπερβολικά μικρό.

Αυτό σημαίνει ότι «το δικαστήριο ουδέποτε εξέτασε σε λεπτομέρεια την επιστήμη της απόδοσης» σχολίασε ο Νόα Ουόκερ-Κρόφορντ, ερευνητής του London School of Economics.