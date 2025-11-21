Live η εκδήλωση της LEFT για την αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη

Στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης, διοργανώνεται από την πολιτική ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (The Left) εκδήλωση με θέμα «Η αξία της ζωής στην Εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη: Κοινωνικός διάλογος και πολιτικές απέναντι στην κλιμάκωση δυστυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών». Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης θα είναι η παρουσίαση της νέας έρευνας του Δρ. Ανδρέα Στοϊμενίδη, Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), την οποία προδημοσίευσε το in.

Δείτε ζωντανά την εκδήλωση:

Η πρωτοβουλία αυτή της LEFT εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να φέρει στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού διαλόγου το δικαίωμα στη ζωή και την υγεία στον χώρο εργασίας, σε μια συγκυρία όπου τα εργατικά δυστυχήματα αυξάνονται ανησυχητικά, οι πολιτικές ευθύνες παραμένουν διάχυτες και η φωνή των εργαζομένων απουσιάζει από τις αποφάσεις.