Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση ότι ένα εννιάχρονο αγόρι από τη Βραζιλία ακρωτηριάστηκε από συμμαθητές του σε ένα πορτογαλικό δημοτικό σχολείο σε ένα επεισόδιο άγριου bullying.

Είκοσι επτά δικηγόροι ένωσαν τις δυνάμεις τους για να εκπροσωπήσουν το παιδί, το οποίο δέχθηκε επίθεση στις 10 Νοεμβρίου στο Βασικό Σχολείο Fonte Coberta στο Cinfães, στην περιοχή Viseu, σύμφωνα με πληροφορίες από το Euronews.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο εννιάχρονος δεχόταν bullying

Το αγόρι παγιδεύτηκε σε μια σχολική τουαλέτα από δύο συμμαθητές του, οι οποίοι έκλεισαν την πόρτα και του ακρωτηρίασαν τα δάχτυλα. Μη μπορώντας να καλέσει σε βοήθεια, έχασε πολύ αίμα και αναγκάστηκε να συρθεί κάτω από την πόρτα με τα δάχτυλά του ήδη κομμένα, σύμφωνα με τη μητέρα του, Νίβια Εστεβάμ.

Η Εστεβάμ δήλωσε στο βραζιλιάνικο περιοδικό Crescer ότι ο γιος της είχε υποστεί και στο παρελθόν επιθέσεις, όπως κλωτσιές, πνιγμό και τράβηγμα των μαλλιών του από συμμαθητές, πριν από το περιστατικό του Νοεμβρίου.

Το παιδί υποβλήθηκε σε τρίωρη χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο São João στο Πόρτο και τώρα χρειάζεται παυσίπονα και αντιβιοτικά κάθε 12 ώρες. Παίρνει υπνωτικά χάπια λόγω ψυχολογικού τραύματος και κλαίει κάθε βράδυ ενώ ξαναζεί την κρίση, σύμφωνα με τη μητέρα του.

«Είναι μια χαρά κατά τη διάρκεια της ημέρας επειδή τον αφήνω να χρησιμοποιεί το κινητό του και να βλέπει τηλεόραση, αλλά όταν έρχεται η ώρα του ύπνου, ξαναζεί τα γεγονότα της 10ης Νοεμβρίου», είπε η μητέρα του.

Συγκροτήθηκε νομική ομάδα

Η δικηγόρος Άνα Πάουλα Φιλομένο, επικεφαλής της αστικής υπόθεσης, δήλωσε στο Euronews ότι η νομική ομάδα χωρίζεται σε τομείς αστικής, ποινικής και ψυχολογικής υποστήριξης για να χειριστεί αυτό που αποκάλεσε «τραυματική κατάσταση».

Η Φιλομένο είπε ότι οι ερευνητές εξετάζουν εάν η ξενοφοβία έπαιξε ρόλο, αν και τόνισε ότι η προέλευση της επίθεσης ήταν «άσχετη» δεδομένης της σοβαρής βλάβης που προκλήθηκε.

«Γνωρίζουμε ότι αυτό συμβαίνει σε σχολεία στην Πορτογαλία, δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση», πρόσθεσε.

Η δικηγόρος επέκρινε τις αρχές για την αποτυχία τους να προστατεύσουν τα παιδιά, υποστηρίζοντας ότι το κράτος και το σχολείο παραβίασαν το καθήκον τους για φροντίδα.

«Δεν μπορείς να έχεις ένα μη ασφαλές περιβάλλον όπου είσαι αναγκασμένος να αφήσεις το παιδί σου», είπε ο Φιλομένο.

Ο μητέρα του καταδίκασε επίσης το προσωπικό του σχολείου για τον καθαρισμό του χώρου του συμβάντος πριν φτάσουν οι αρχές, λέγοντας ότι το σχολείο αντιμετώπισε την επίθεση «σαν μια φάρσα που πήγε στραβά».

Η διοίκηση του σχολείου ξεκίνησε εσωτερική έρευνα για το περιστατικό. Ο διευθυντής Carlos Silveira επιβεβαίωσε ότι κλήθηκαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ότι ειδοποιήθηκαν οι ασφαλιστικές εταιρείες.