Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/11): Δράση σε Euroleague και Davis Cup

Ενώ το σαββατοκύριακο της επιστροφής των ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων στην Ευρώπη πλησιάζει, η αθλητική δράση συνεχίζεται την Πέμπτη (20/11) με μπάσκετ και τένις.

Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της ημέρας, ξεχωρίζει φυσικά η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ντουμπάι για τη Euroleague, ενώ στο πρόγραμμα υπάρχουν και άλλοι τέσσερις αγώνες της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης.

Παράλληλα, στο τένις υπάρχουν προγραμματισμένοι αγώνες για το Davis Cup. Τέλος, στις 14:00 το μενού της ημέρας περιλαμβάνει και την κλήρωση για τα ευρωπαϊκά μπαράζ πρόκρισης στα τελικά του Μουντιάλ.

Δείτε αναλυτικά το σημερινό (20/11) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:

11:00 Novasports 6HD Ισπανία – Τσεχία Davis Cup

13:00 Novasports 6HD Ισπανία – Τσεχία Davis Cup

14:00 Novasports Prime UEFA European Qualifiers Κλήρωση Πλέι Οφ

15:00 Novasports 6HD Ισπανία – Τσεχία Davis Cup

18:00 Novasports 6HD Αργεντινή – Γερμανία Davis Cup

19:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Μπαρτσελόνα Euroleague

20:00 Novasports 6HD Αργεντινή – Γερμανία Davis Cup

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Ντουμπάι Euroleague

21:30 Novasports Start Αρμάνι Μιλάνο – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πιτέρμπορο – Στόκπορτ Sky Bet EFL League One

22:05 Novasports 6HD Αργεντινή – Γερμανία Davis Cup