Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/11): Δράση σε Euroleague και Davis Cup
Δείτε το πλήρες πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (20/11).
- Πτώση τρίχρονου παιδιού από τις κερκίδες του Ποσειδώνιου Κολυμβητηρίου
- New York Times: Οι νέες επενδύσεις σε υδρογονάνθρακες και ο ρόλος της Ελλάδας
- Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2026 – Προκλήσεις και «αγκάθια»
- Συνέντευξη εργασίας: Αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή απάντηση στο «Πείτε μου για τον εαυτό σας»
Ενώ το σαββατοκύριακο της επιστροφής των ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων στην Ευρώπη πλησιάζει, η αθλητική δράση συνεχίζεται την Πέμπτη (20/11) με μπάσκετ και τένις.
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της ημέρας, ξεχωρίζει φυσικά η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ντουμπάι για τη Euroleague, ενώ στο πρόγραμμα υπάρχουν και άλλοι τέσσερις αγώνες της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης.
Παράλληλα, στο τένις υπάρχουν προγραμματισμένοι αγώνες για το Davis Cup. Τέλος, στις 14:00 το μενού της ημέρας περιλαμβάνει και την κλήρωση για τα ευρωπαϊκά μπαράζ πρόκρισης στα τελικά του Μουντιάλ.
Δείτε αναλυτικά το σημερινό (20/11) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:
11:00 Novasports 6HD Ισπανία – Τσεχία Davis Cup
13:00 Novasports 6HD Ισπανία – Τσεχία Davis Cup
14:00 Novasports Prime UEFA European Qualifiers Κλήρωση Πλέι Οφ
15:00 Novasports 6HD Ισπανία – Τσεχία Davis Cup
18:00 Novasports 6HD Αργεντινή – Γερμανία Davis Cup
19:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Μπαρτσελόνα Euroleague
20:00 Novasports 6HD Αργεντινή – Γερμανία Davis Cup
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Ντουμπάι Euroleague
21:30 Novasports Start Αρμάνι Μιλάνο – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πιτέρμπορο – Στόκπορτ Sky Bet EFL League One
22:05 Novasports 6HD Αργεντινή – Γερμανία Davis Cup
- Story του Αντετοκούνμπο με… Light και Τεττέη (pic, vids)
- ΠΑΟΚ: Φορτσάρει για την επιστροφή του ο Κωνσταντέλιας
- Ο Σενγκούν οδήγησε ξανά τους Ρόκετς, νίκη με buzzer beater του Βούτσεβιτς για τους Μπουλς
- Ο Ρότζερ Φέντερερ εισήχθη στο Hall of Fame του τένις (vid)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/11): Δράση σε Euroleague και Davis Cup
- Παναθηναϊκός – Ντουμπάι: Για την τρίτη σερί νίκη στην Ευρωλίγκα οι «πράσινοι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις