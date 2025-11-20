ΥΠΕΝ: Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του North Evia Pass 2025 – Δείτε αν είστε δικαιούχος
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, διενεργήθηκε η κλήρωση από τον Φορέα Υλοποίησης, από την οποία προέκυψαν οι 5.566 τελικοί δικαιούχοι
- Άγριο bullying σε δημοτικό - Εννιάχρονο αγόρι ακρωτηριάστηκε από συμμαθητές του
- Θρήνος στη brit rock σκηνή: Πέθανε ο Μάνι των Stone Roses σε ηλικία 63 ετών – Συντετριμμένοι οι Oasis
- Εργατικό δυστύχημα σχεδόν κάθε δύο μέρες – Η αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη σε εκδήλωση της Left στην Αθήνα
- Πώς ένα από τα πιο επικίνδυνα ηφαίστεια των ΗΠΑ θα αξιοποιηθεί ως πηγή ενέργειας
Ολοκληρώθηκε, με επιτυχία, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η υποβολή αιτήσεων για τη δράση North Evia Pass 2025 (24-29 Οκτωβρίου 2025).
Δικαιούχοι ήταν ενήλικα φυσικά πρόσωπα, φορολογούμενοι κάτοικοι Ελλάδας, που δεν έχουν την κύρια κατοικία τους στην Εύβοια, χωρίς περιορισμούς ως προς το εισόδημα.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διευκόλυνε την ταυτοποίηση μέσω Taxisnet. Συνολικά υποβλήθηκαν 81.651 αιτήσεις, με συμμετοχή σχεδόν ίση στους δύο δήμους: Ιστιαίας- Αιδηψού 51% και Μαντουδίου -Λίμνης -Αγίας Άννας 49%.
Στατιστική αποτύπωση αιτήσεων
Η δράση North Evia Pass 2025 συγκέντρωσε 85.804 αιτήσεις, εκ των οποίων 81.651 ήταν οριστικά υποβληθείσες, δείχνοντας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ότι η διαδικασία ήταν κατανοητή και εύκολη για τους πολίτες. Οι αιτούντες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε δύο φάσεις:
Φάση 1: Νοέμβριος 2025
Φάση 2: Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2026
Η πλειονότητα των αιτήσεων προτιμούσε τη Φάση 2, με τις περισσότερες υποβολές να γίνονται απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. απέστειλε ηλεκτρονικά μηνύματα σε όσους είχαν εκκρεμότητες, διασφαλίζοντας την οριστική υποβολή των αιτήσεων εντός προθεσμίας.
Κλήρωση και ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, διενεργήθηκε η κλήρωση από τον Φορέα Υλοποίησης, από την οποία προέκυψαν οι 5.566 τελικοί δικαιούχοι.
Συγκεκριμένα:
Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού: 2.783 δικαιούχοι άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας αξίας 150 ευρώ (1.392 για τη Φάση 1 και 1.391 για τη Φάση 2).
Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας: 2.783 δικαιούχοι άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας αξίας 150 ευρώ (1.392 για τη Φάση 1 και 1.391 για τη Φάση 2).
Τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στις 31 Οκτωβρίου εδώ και οι δικαιούχοι μπορούν να δουν την κατάσταση της αίτησής τους μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού.
Οι άυλες ψηφιακές κάρτες για τη Φάση 1 (Νοέμβριος 2025) εκδόθηκαν την 6η Νοεμβρίου 2025, με ενημέρωση των δικαιούχων μέσω email και SMS. Η έκδοση των καρτών για τη Φάση 2 (Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2026) θα γίνει πριν την έναρξη της αντίστοιχης περιόδου.
- Η συγκλονιστική μεταμόρφωση της Γκλεν Κλόουζ για το δυστοπικό «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»
- Καμπελά: «Νιώθω πολύ καλά στον Ολυμπιακό – Χαρούμενος γιατί βλέπω την ομάδα να παίζει καλά»
- Σας καλούν από την Πολωνία; Προσοχή μην το σηκώσετε γιατί ίσως είναι απάτη
- LIVE: Παναθηναϊκός – Ντουμπάι
- Δήμητρα Ματσούκα: Στις 2 Δεκεμβρίου η δίκη της για οδήγηση χωρίς δίπλωμα – Για «ατυχές περιστατικό» μιλάει ο δικηγόρος της
- Η δυσαρέσκεια διαψεύδει την κυβέρνηση: Προϋπολογισμοί των «φόρων» και των «λίγων»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις