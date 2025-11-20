Αποκάλυψη in: Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ συνομιλίες συλληφθέντα για τη δολοφονία στην Αράχωβα με τον πιλότο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο
Μίλησαν για το 42χρονο θύμα της δολοφονίας, λίγες ημέρες πριν την ανθρωποκτονία. Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ για το ΙΧ του Μανώλη Πετσίτη.
- Πειραιάς: Επιτέθηκε σε οδηγό ταξί και του έκλεψε χρήματα επειδή αρνήθηκε να τον μεταφέρει
- Μεταλλαγμένο στέλεχος γρίπης απειλεί με αύξηση κρουσμάτων – Πόσο προστατεύει το εμβόλιο
- Άγριο bullying σε δημοτικό - Εννιάχρονο αγόρι ακρωτηριάστηκε από συμμαθητές του
- Τραγωδία στην Κεφαλονιά: 26χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα – Αγνοούνταν από τη Δευτέρα
Καθημερινές τηλεφωνικές επαφές -σε μια από τις οποίες υπήρχαν αναφορές στο θύμα της δολοφονικής επίθεσης στην Αράχωβα- φέρεται να είχε ένας εκ των βασικών κατηγορουμένων για τη δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα με τον 37χρονο καταδικασθέντα για τη δολοφονία στα Γλυκά Νερά το 2021 Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.
Όπως αποκαλύπτει το in ένας από τους συλληφθέντες για την δολοφονία στο σαλέ της Αράχωβας ήταν συγκρατούμενος μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025 (σ.σ. είχε φυλακιστεί για ληστείες κι απαγωγή) με τον 37χρονο πιλότο και διατήρησε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, μέσω των τηλεφώνων των φυλακών και μετά την αποφυλάκιση του.
Στις συνομιλίες αυτές που κατεγράφησαν από τις αρχές ασφαλείας ακούγεται λίγες ημέρες προ της δολοφονίας στην Αράχωβα ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία να λέει στον 37χρονο πιλότο ότι ενημερώθηκε για «συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του που θα εκτελούσε ο 42χρονος». Καθώς κι ότι αυτό ήταν παραγγελία από συγκατηγορούμενο του σε άλλη ποινική υπόθεση, λόγω ρήξης που υπήρχε για τα μερίδια από λεία προηγούμενων εγκληματικών ενεργειών, αλλά και για μια κατάθεση που είχε δοθεί μετά την σύλληψη τους.
Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους σε αυτή τη συνομιλία λόγω των αναφορών στο θύμα της δολοφονίας στην Αράχωβα. Με τις αρχές ασφαλείας να επισημαίνουν ότι ο 37χρονος πιλότος συνέστησε στον συνομιλητή του να απευθυνθεί σε αστυνομικές υπηρεσίες που γνώριζε από την δική του υπόθεση.
Όσον αφορά την χρησιμοποίηση από την πλευρά των δραστών του αυτοκινήτου του πρώην μυστικοσύμβουλου του υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Παππά, Μανώλη Πετσίτη, οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε γνωριμία τους σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Κολωνάκι. Στο εν λόγω μαγαζί έδινε παρόν κι είχε συνεργασία ο Πετσίτης.
- Αγαθονήσι: Ένταση στο Αιγαίο με τουρκικό αλιευτικό που προσπαθεί να εμβολίσει σκάφος του Λιμενικού
- Μοιραία επιλογή Ζελένσκι ανάμεσα σε δύο φίλους: κράτησε τον διεφθαρμένο, έδιωξε τον ειρηνιστή και τώρα το πληρώνει
- Άνδρες και γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Σμόκι Ρόμπινσον τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση
- Μεντιλίμπαρ: «Είμαι πολύ χαρούμενος στον Ολυμπιακό και θέλω να μείνω»
- Πειραιάς: Επιτέθηκε σε οδηγό ταξί και του έκλεψε χρήματα επειδή αρνήθηκε να τον μεταφέρει
- Τσίπρας σε κηδεία Φλαμπουράρη: Ήταν η φωνή της σύνεσης και της λογικής όταν επιχειρούσαμε την έφοδο στον ουρανό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις