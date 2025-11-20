Αποκάλυψη in: Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ συνομιλίες συλληφθέντα για τη δολοφονία στην Αράχωβα με τον πιλότο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

Καθημερινές τηλεφωνικές επαφές -σε μια από τις οποίες υπήρχαν αναφορές στο θύμα της δολοφονικής επίθεσης στην Αράχωβα- φέρεται να είχε ένας εκ των βασικών κατηγορουμένων για τη δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα με τον 37χρονο καταδικασθέντα για τη δολοφονία στα Γλυκά Νερά το 2021 Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

Όπως αποκαλύπτει το in ένας από τους συλληφθέντες για την δολοφονία στο σαλέ της Αράχωβας ήταν συγκρατούμενος μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025 (σ.σ. είχε φυλακιστεί για ληστείες κι απαγωγή) με τον 37χρονο πιλότο και διατήρησε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, μέσω των τηλεφώνων των φυλακών και μετά την αποφυλάκιση του.

Στις συνομιλίες αυτές που κατεγράφησαν από τις αρχές ασφαλείας ακούγεται λίγες ημέρες προ της δολοφονίας στην Αράχωβα ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία να λέει στον 37χρονο πιλότο ότι ενημερώθηκε για «συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του που θα εκτελούσε ο 42χρονος». Καθώς κι ότι αυτό ήταν παραγγελία από συγκατηγορούμενο του σε άλλη ποινική υπόθεση, λόγω ρήξης που υπήρχε για τα μερίδια από λεία προηγούμενων εγκληματικών ενεργειών, αλλά και για μια κατάθεση που είχε δοθεί μετά την σύλληψη τους.

Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους σε αυτή τη συνομιλία λόγω των αναφορών στο θύμα της δολοφονίας στην Αράχωβα. Με τις αρχές ασφαλείας να επισημαίνουν ότι ο 37χρονος πιλότος συνέστησε στον συνομιλητή του να απευθυνθεί σε αστυνομικές υπηρεσίες που γνώριζε από την δική του υπόθεση.

Όσον αφορά την χρησιμοποίηση από την πλευρά των δραστών του αυτοκινήτου του πρώην μυστικοσύμβουλου του υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Παππά, Μανώλη Πετσίτη, οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε γνωριμία τους σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Κολωνάκι. Στο εν λόγω μαγαζί έδινε παρόν κι είχε συνεργασία ο Πετσίτης.