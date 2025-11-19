newspaper
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Συναγερμός για πυρκαγιά σε καφετέρια στην Καισαριανή
Ελλάδα 19 Νοεμβρίου 2025

Συναγερμός για πυρκαγιά σε καφετέρια στην Καισαριανή

 Άμεσα, έφτασαν στο σημείο τρία οχήματα με 10 πυροσβέστες που καταβάλλουν προσπάθειες να  περιορίσουν την πυρκαγιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια

Σύνταξη
Πυρκαγιά από άγνωστη αιτία ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δαμάρεως και Χρυσοστόμου Σμύρνης στην περιοχή της Καισαριανής.

Κάτοικοι είδαν να βγαίνουν καπνοί και φλόγες από το εσωτερικό της καφετέριας και ενημέρωσαν την Πυροσβεστική.

Άμεσα, έφτασαν στο σημείο τρία οχήματα με 10 πυροσβέστες που καταβάλλουν προσπάθειες να  περιορίσουν την πυρκαγιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.

Headlines:
Business
Καστέλι: Το νέο αεροδρόμιο «απογειώνει» την Ελλάδα

Καστέλι: Το νέο αεροδρόμιο «απογειώνει» την Ελλάδα

Business
ΔΕΗ: Το νέο στοίχημα για EBITDA 3 δισ. ευρώ την τριετία 2026-2028

ΔΕΗ: Το νέο στοίχημα για EBITDA 3 δισ. ευρώ την τριετία 2026-2028

Θεσσαλία: Κοινό αγροτικό μέτωπο και μπλόκο στη Νίκαια
Φουντώνει η οργή 18.11.25

Ο κύβος ερρίφθη: Κοινό αγροτικό μέτωπο των Θεσσαλών και μπλόκο στη Νίκαια

Σε αγωνιστικό αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας που είναι έτοιμοι να κατέβουν ξανά στους με τα τρακτέρ τους στους δρόμους. Ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους με ένα ενιαίο μπλοκ στη Νίκαια.

Σύνταξη
Ηγουμενίτσα: Τεράστιο πλατάνι έπεσε σε ταβέρνα από τους ισχυρούς ανέμους
Ελλάδα 18.11.25

Ηγουμενίτσα: Τεράστιο πλατάνι έπεσε σε ταβέρνα από τους ισχυρούς ανέμους

Η πτώση αποδίδεται στους ιδιαίτερα δυνατούς ανέμους που πνέουν από το πρωί στην Ηγουμενίτσα δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες - Το κατάστημα ήταν κλειστό και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

Σύνταξη
Ομόνοια: 44χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει το «ναρκωτικό του βιασμού» – Τι είναι το «GHB»
Ελλάδα 18.11.25

Ομόνοια: 44χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει το «ναρκωτικό του βιασμού» – Τι είναι το «GHB»

Σε έλεγχο που έκαναν αστυνομικοί στο αυτοκίνητο του 44χρονου στην Ομόνοια εντόπισαν 115,6 γραμμ. της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή, που είναι γνωστή και ως «χάπι του βιασμού»

Σύνταξη
Βορίζια: Τι έλεγε ο 58χρονος με τη δολοφονία της αδερφής του – Κατηγορείται ότι έκρυψε όπλα μετά το μακελειό
Ελλάδα 18.11.25

Βορίζια: Τι έλεγε ο 58χρονος με τη δολοφονία της αδερφής του – Κατηγορείται ότι έκρυψε όπλα μετά το μακελειό

Ο 58χρονος είναι ο αδερφός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών και πατέρας των 4 αδερφών που έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Σύνταξη
Όχημα μισθωμένο στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη είχαν χρησιμοποιήσει οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα
Ελλάδα 18.11.25

Όχημα μισθωμένο στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη είχαν χρησιμοποιήσει οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι οι δύο δράστες είχαν μετακινηθεί με μια BMW μισθωμένη στο όνομα του πρώην στενού συνεργάτη του Νίκου Παππά, όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν στενό συνεργάτη του Γιάννη Λάλα στο Παγκράτι

Σύνταξη
Ιστορική στιγμή: Το Κουρασάο έγινε η μικρότερη χώρα που προκρίνεται σε Μουντιάλ!
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Ιστορική στιγμή: Το Κουρασάο έγινε η μικρότερη χώρα που προκρίνεται σε Μουντιάλ!

Σε μια ιστορική βραδιά για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, το Κουρασάο έγραψε το όνομά του στα βιβλία των ρεκόρ, καθώς έγινε η μικρότερη χώρα που εξασφαλίζει συμμετοχή σε Μουντιάλ.

Σύνταξη
«Μόνο το σύμπαν και η βλακεία δεν έχουν όρια»: Ο Αριστοτέλης Ρήγας δεν έχει ιδέα για πολλά πράγματα – αλλά έχει καλές ιδέες για αστεία
Συνέντευξη 19.11.25

«Μόνο το σύμπαν και η βλακεία δεν έχουν όρια»: Ο Αριστοτέλης Ρήγας δεν έχει ιδέα για πολλά πράγματα – αλλά έχει καλές ιδέες για αστεία

Μετρώντας πάνω από μια δεκαετία στον χώρο του stand-up, ο Αριστοτέλης Ρήγας παρουσιάζει αυτή την περίοδο την τέταρτη προσωπική του παράσταση «Ιδέα δεν έχω», ακροβατώντας μεταξύ σάτιρας, μουσικής και πολιτικής ορθότητας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εκτός δράσης για 1-2 εβδομάδες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
NBA 19.11.25

Εκτός δράσης για 1-2 εβδομάδες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Τυχερός στάθηκε με τον τελευταίο τραυματισμό του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού όπως έδειξαν οι εξετάσεις δεν είναι αρκετά σοβαρός για να τον κρατήσει μακριά από τα παρκέ για περισσότερες από δύο εβδομάδες.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ: Συμπληρώθηκε το «παζλ» των ευρωπαϊκών πλέι-οφ
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Συμπληρώθηκε το «παζλ» των ευρωπαϊκών πλέι-οφ

Οι προκριματικοί όμιλοι για το Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκαν στην Ευρώπη και έτσι, πέρα από τις ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας, προέκυψαν και οι 16 που θα δώσουν τη μάχη για την παρουσία τους στα τελικά, μέσω μπαράζ.

Σύνταξη
«Σημείο αναφοράς για την Αριστερά» – Η Ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά τον Φλαμπουράρη – Αύριο η πολιτική κηδεία
Ανακοίνωση 19.11.25

«Σημείο αναφοράς για την Αριστερά» - Η Ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά τον Φλαμπουράρη - Αύριο η πολιτική κηδεία

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης «υπήρξε δραστήριος και δίπλα στην υπόθεση της Αριστεράς μέχρι και την τελευταία του στιγμή, η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή» αναφέρει μεταξύ άλλων η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κούφια λόγια, κάλπικες υποσχέσεις – Είναι η διαδικασία των COP η λάθος λύση για το κλίμα;
COP30 19.11.25

Κούφια λόγια, κάλπικες υποσχέσεις – Είναι οι διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ η λάθος λύση για το κλίμα;

Ακόμα και ο ΟΗΕ αναγνωρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις των COP περιορίζονται στα λόγια. Το πρόβλημα είναι ότι για τη μεταρρύθμιση των συνομιλιών για το κλίμα απαιτείται απόλυτη ομοφωνία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μωρό ή ψηφοδέλτιο; – Οι έγκυες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα χρειάζεται πλέον να επιλέξουν
Καιρός ήταν 19.11.25

Μωρό ή ψηφοδέλτιο; – Οι έγκυες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα χρειάζεται πλέον να επιλέξουν

Η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωβουλευτών εγκρίνει την ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου για έγκυες βουλευτές – αλλά οι πατεράδρς αποκλείονται για να κατευνάσουν τους συντηρητικούς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Axios: Συνεννοήσεις ΗΠΑ – Ρωσίας σε σχέδιο που συνέταξε «κρυφά» ο Τραμπ για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία
Κόσμος 19.11.25

Σχέδιο για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία συνέταξε «κρυφά» ο Τραμπ - Οι συνεννοήσεις με το Κρεμλίνο

Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία, είναι παρόμοιο με αυτό για τη Γάζα - Δεν είναι ωστόσο σαφές πώς προσεγγίζει ακανθώδη ζητήματα όπως ο έλεγχος εδαφών στην ανατολική Ουκρανία

Σύνταξη
Οι τέσσερεις αποδέκτες της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Οι τέσσερεις αποδέκτες της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης “στόχευσε” μεταξύ άλλων στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο καθώς γνωρίζει τόσο από τους βουλευτές του όσο όμως και από τις δημοσκοπήσεις πως η κυβέρνηση χάνει πολλούς πόντους στην επαρχία

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η Πολωνία απογείωσε εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία
Και ΝΑΤΟϊκά 19.11.25

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη: Η Πολωνία απογείωσε εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία

 Η Πολωνία διέταξε την εσπευσμένη απογείωση μαχητικών αεροσκαφών ανάμεσά τους και μαχητικά του ΝΑΤΟ, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στη δυτική Ουκρανία, περιοχή κοντά στα σύνορα

Σύνταξη
Τριπλό μπόνους στις συντάξεις
Οικονομία 19.11.25

Τριπλό μπόνους στις συντάξεις

Το χρονολόγιο πληρωμών από τα τέλη του μήνα και για όλο το 2026 - Πόση θα είναι η ετήσια αύξηση, τι αλλάζει στην προσωπική διαφορά και στην ενίσχυση των 250 ευρώ

Ηλίας Γεωργάκης
1.116 διαθήκες βγήκαν από τα συρτάρια
Οικονομία 19.11.25

1.116 διαθήκες βγήκαν από τα συρτάρια

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας - Νομοθετική ρύθμιση για 14.000 αδημοσίευτα κληροδοτικά έγγραφα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
