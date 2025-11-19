Συναγερμός για πυρκαγιά σε καφετέρια στην Καισαριανή
Άμεσα, έφτασαν στο σημείο τρία οχήματα με 10 πυροσβέστες που καταβάλλουν προσπάθειες να περιορίσουν την πυρκαγιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια
Πυρκαγιά από άγνωστη αιτία ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δαμάρεως και Χρυσοστόμου Σμύρνης στην περιοχή της Καισαριανής.
Κάτοικοι είδαν να βγαίνουν καπνοί και φλόγες από το εσωτερικό της καφετέριας και ενημέρωσαν την Πυροσβεστική.
Άμεσα, έφτασαν στο σημείο τρία οχήματα με 10 πυροσβέστες που καταβάλλουν προσπάθειες να περιορίσουν την πυρκαγιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.
- Νίκος Δένδιας: Επίσκεψη στην εταιρεία κατασκευής drones Matternet στην Καλιφόρνια
- Ιστορική στιγμή: Το Κουρασάο έγινε η μικρότερη χώρα που προκρίνεται σε Μουντιάλ!
- Το σκίτσο της Έφης Ξένου για ΤΑ ΝΕΑ 18/11/2025
- Χανιώπορτα Ηρακλείου: Τι υποστηρίζει ο δράστης του αιματηρού περιστατικού με έναν τραυματία
- Το σκίτσο του Κώστα Σκλαβενίτη για ΤΑ ΝΕΑ 18/11/2025
- Λος Άντζελες Λέικερς – Γιούτα Τζαζ 140-126: Έγραψε Ιστορία ο Λεμπρόν Τζέιμς (vid, pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις