Συναγερμός για πυρκαγιά σε καφετέρια στην Καισαριανή

Πυρκαγιά από άγνωστη αιτία ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δαμάρεως και Χρυσοστόμου Σμύρνης στην περιοχή της Καισαριανής.

Κάτοικοι είδαν να βγαίνουν καπνοί και φλόγες από το εσωτερικό της καφετέριας και ενημέρωσαν την Πυροσβεστική.

Άμεσα, έφτασαν στο σημείο τρία οχήματα με 10 πυροσβέστες που καταβάλλουν προσπάθειες να περιορίσουν την πυρκαγιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.