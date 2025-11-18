newspaper
ΗΠΑ: Τι χρειάζεται να δώσουν στη Ρωσία για να σταματήσουν τον πόλεμο
Κόσμος 18 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

ΗΠΑ: Τι χρειάζεται να δώσουν στη Ρωσία για να σταματήσουν τον πόλεμο

Η Ρωσία «θα συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, μέχρι να επιτύχει τους στόχους της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης». Τι θέλει η Ρωσία από τις ΗΠΑ περισσότερο από κάθε τι;

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η μέθοδος που κάνει την επικοινωνία παιχνίδι

Η μέθοδος που κάνει την επικοινωνία παιχνίδι

Spotlight

Όλες οι απειλές προς τη Ρωσία έχουν αποτύχει και είναι πολύ αργά για τις ΗΠΑ να «αποσυρθούν» από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον έχει κάτι που η Ρωσία θέλει πάρα πολύ, σύμφωνα με το Responsible Statecraft.

Κατά μήκος του ανατολικού μετώπου της Ουκρανίας, το ερώτημα δεν είναι αν η Ρωσία θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο του Ποκρόφσκ, μιας στρατηγικής τοποθεσίας στην «ζώνη οχυρών» της Ουκρανίας, αλλά πότε, σύμφωνα με την στρατιωτική αναλύτρια Τζένιφερ Κάβανο.

Η πτώση της πόλης θα αποτελέσει στρατηγική ήττα για την Ουκρανία και τακτική νίκη για τη Ρωσία, αλλά δεν θα φέρει πιο κοντά το τέλος του πολέμου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κανένας από τους βασικούς ενδιαφερόμενους δεν είναι έτοιμος να σταματήσει τους την μάχη.

Ακόμα χειρότερα, οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να είναι οι πιο επικίνδυνοι του πολέμου, με την απελπισία να διακατέχει τις ανώτερες τάξεις του Κιέβου και τις πυρηνικές απειλές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία να εντείνονται.

H μάχη για το Ποκρόφσκ δείχνει να πλησιάζει στο τέλος της.

Δεν είναι πλέον «πόλεμος του Μπάιντεν»

Για την κυβέρνηση Τραμπ, αυτό είναι κακή είδηση. Το μικρό παράθυρο ευκαιρίας που είχε για να αποχωρήσει απλά από την Ουκρανία, χωρίς όρους, έχει κλείσει και τώρα η διμερής διπλωματία με τη Ρωσία έχει σταματήσει. Αν και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι αυτός είναι ακόμα «ο πόλεμος του Μπάιντεν», σχεδόν ένα χρόνο μετά την έναρξη της θητείας του, σίγουρα θα αναλάβει τις συνέπειες του τελικού τερματισμού της σύγκρουσης καλές ή κακές.

Ωστόσο, η Ουάσιγκτον θα χρειαστεί μια νέα στρατηγική, αν θέλει να σώσει τις προσπάθειές της για την επίτευξη ειρήνης. Το σημείο εκκίνησης για αυτή τη νέα στρατηγική πρέπει να είναι η αποδοχή του γεγονότος ότι δεν υπάρχει πίεση που θα οδηγήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο πριν επιτύχει τουλάχιστον τους στόχους του.

Αντίθετα, η καλύτερη ευκαιρία του προέδρου Τραμπ για την επίτευξη μιας συμφωνίας θα ήταν να αξιοποιήσει το ισχυρότερο χαρτί του: το γεγονός ότι ο Πούτιν χρειάζεται τη συμμετοχή των ΗΠΑ για να επιτύχει τους πολιτικούς του στόχους και ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για τις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Από πολλές απόψεις, η μάχη για το Ποκρόφσκ έχει γίνει ένας μικροκοσμός του ίδιου του πολέμου και της δυσκολίας επίλυσης της σχεδόν τετραετούς σύγκρουσης. Παρά το κόστος των μαχών, καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να καταθέσει τα όπλα, αλλά οι λόγοι τους δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικοί.

Η κατάπαυση του πυρός είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία για την Ουκρανία

Η απροθυμία της Μόσχας να υποχωρήσει είναι ένα σημάδι αποφασιστικότητας και μια υπενθύμιση ότι η Ρωσία είναι σε μεγάλο βαθμό αδιάφορη για τα κόστη που επιβάλλει η Δύση και τα κόστη του πολέμου. Πιστεύοντας ότι έχει το στρατιωτικό πλεονέκτημα, ο Πούτιν ανταποκρίθηκε στις εκκλήσεις του Τραμπ για ειρήνη με κλιμάκωση, προχωρώντας εκεί όπου οι άμυνες της Ουκρανίας φαίνονται να βρίσκονται στο χείλος της κατάρρευσης.

Οι απώλειες από αυτή τη στρατηγική είναι υψηλές, αλλά βιώσιμες και αποδεκτές, δεδομένης της σημασίας του αποτελέσματος του πολέμου για τον Πούτιν και το καθεστώς του.

Από την άλλη πλευρά, η επιμονή του Κιέβου είναι ένδειξη αδυναμίας, όχι δύναμης. Οι ηγέτες της Ουκρανίας αναγνωρίζουν ότι η χώρα χρειάζεται κατάπαυση του πυρός, αλλά φοβούνται τι θα ακολουθήσει μετά την αποδοχή της. Στα μάτια πολλών Ουκρανών, οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία επιτευχθεί με τη Ρωσία τώρα θα είναι προσωρινή.

Σωστά ή λάθος, πιστεύουν ότι ο Πούτιν δεν θα ικανοποιηθεί μέχρι η Ρωσία να ελέγχει ολόκληρη την Ουκρανία. Η σημερινή επιλογή δεν είναι, επομένως, μεταξύ ειρήνης και περισσότερου πολέμου, αλλά μεταξύ του να πολεμήσουν τη Ρωσία τώρα και του να πολεμήσουν τη Ρωσία αργότερα.

Αντιμέτωπη με αυτό το δίλημμα, η Κίεβο επέλεξε μια αργή ήττα στο πεδίο της μάχης αντί για μια γρήγορη παράδοση. Πρόκειται για μια κατανοητή αλλά επικίνδυνη στρατηγική, η οποία όμως θέτει την επιβίωση της χώρας σε κίνδυνο.

Κανείς δεν βιάζεται για τη λήξη του πολέμου – Γιατί

Η Μόσχα και το Κίεβο δεν είναι οι μόνες που επιθυμούν να παραταθεί ο πόλεμος. Σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει μικρή διάθεση για ταχεία λήξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία, παρά τις θεαματικές εκκλήσεις για άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.

Οι εκκλήσεις της Ευρώπης να παραμείνει η Ουκρανία στον αγώνα μπορεί να είναι καλυμμένες με τη γλώσσα της δικαιοσύνης και της ισότητας, αλλά καθοδηγούνται εξίσου από τον πραγματισμό όσο και από τις αξίες.

Πρώτον, ένας μακρύτερος πόλεμος δίνει στην Ευρώπη χρόνο για να ενισχύσει τη στρατιωτική της δύναμη. Όσο η Ρωσία πολεμά στην Ουκρανία, η ικανότητά της να απειλήσει το έδαφος του ΝΑΤΟ είναι περιορισμένη. Αλλά μετά το τέλος του πολέμου, πολλοί στην Ευρώπη πιστεύουν ότι η Ρωσία θα ανασυγκροτήσει το στρατό της και θα στρέψει την προσοχή της πιο δυτικά.

Δεύτερον, οι ηγέτες της Ευρώπης γνωρίζουν ότι μόλις σταματήσουν οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία, θα πρέπει να βρουν τρόπο να τηρήσουν τις μεταπολεμικές υποσχέσεις τους για χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας και θεσμοθέτηση των δεσμών της με την Ευρώπη.

Τα τρία άσχημα σενάρια για τις ΗΠΑ

Στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ θέλει πραγματικά να «σταματήσει τις δολοφονίες». Ωστόσο, η κυβέρνησή του δεν δείχνει ιδιαίτερη βιασύνη να εργαστεί ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση. Έχοντας μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους και της ευθύνης για τον εξοπλισμό της Ουκρανίας στην Ευρώπη, η κυβέρνηση Τραμπ έχει απομονώσει τον πόλεμο ως πολιτικό και οικονομικό ζήτημα και φαίνεται να αρκείται σε μεγάλο βαθμό στο να περιμένει.

«Μερικές φορές πρέπει να τους αφήσεις να πολεμήσουν», δήλωσε πρόσφατα ο Τραμπ. Αυτή η στρατηγική «αναμονής και παρακολούθησης» έχει τα μειονεκτήματά της. Δύο εφιαλτικά σενάρια είναι πιθανά: η κατάρρευση της Ουκρανίας ή η κλιμάκωση που θα βυθίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες βαθύτερα στον πόλεμο.

Είναι δύσκολο να προβλεφθεί πόσο ακόμα μπορούν να αντέξουν οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας. Μπορεί να είναι μήνες ή ένας χρόνος, ή μπορεί να είναι θέμα εβδομάδων.

Εάν η άμυνα της Ουκρανίας καταρρεύσει, η Ουάσιγκτον θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ τριών κακών επιλογών: να αυξήσει τη στήριξη και, ως εκ τούτου, το κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, να αποσυρθεί και να αφήσει το Κίεβο να πέσει, ή να αναγκάσει την Ουκρανία να συνάψει μια δυσμενή συμφωνία.

Ο κίνδυνος μεγαλύτερης εμπλοκής των ΗΠΑ ή του ΝΑΤΟ

Η πιθανότητα μιας απότομης κλιμάκωσης δεν μπορεί επίσης να αποκλειστεί. Η μόνη πραγματική θεωρία νίκης του Κιέβου σε αυτό το σημείο είναι να διευρύνει τη σύγκρουση, εμπλέκοντας τουλάχιστον μέρη της Ευρώπης και κατά προτίμηση όλο το ΝΑΤΟ στις μάχες.

Καθώς το Κίεβο γίνεται όλο και πιο απελπισμένο και η Μόσχα όλο και πιο θρασύτατη, οι κίνδυνοι αυτής της εμπλοκής ενδέχεται να αυξηθούν, είτε λόγω σκόπιμων ενεργειών ενός από τα μέρη είτε λόγω ακούσιων λανθασμένων υπολογισμών.

Ο Τραμπ έχει βάσιμους λόγους να είναι απογοητευμένος από τις αποτυχημένες προσπάθειες στην Ουκρανία. Ωστόσο, αυτή θα ήταν η χειρότερη δυνατή στιγμή για να αποσυρθεί. Για να δρομολογηθεί η διπλωματική πρόοδος, απαιτείται μια νέα στρατηγική, η οποία θα χρησιμοποιεί κίνητρα και όχι απειλές για να αλλάξει τον υπολογισμό του Πούτιν.

Το ισχυρότερο πλεονέκτημα του προέδρου Τραμπ είναι ότι ενδιαφέρεται πολύ λιγότερο για τους πραγματικούς όρους μιας εκεχειρίας από ό,τι ο Ρώσος ομόλογός του. Για τον Τραμπ, οποιοδήποτε αποτέλεσμα που θα σταματήσει τις εχθροπραξίες είναι ικανοποιητικό.

Η επέκταση προ Ανατολάς και οι κυρώσεις στη Ρωσία

Ο Πούτιν, από την άλλη πλευρά, ενδιαφέρεται πολύ για τις λεπτομέρειες και χρειάζεται τη συμμετοχή των ΗΠΑ για να τερματίσει τον πόλεμο με ευνοϊκούς όρους. Η Ρωσία μπορεί σίγουρα να επιτύχει τους στρατιωτικούς της στόχους χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ, για παράδειγμα καταλαμβάνοντας με τη βία το υπόλοιπο του Ντονμπάς.

Ωστόσο, χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ, οι πολιτικοί και οικονομικοί στόχοι του Πούτιν θα παραμείνουν απρόσιτοι, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων όπως η σταθερή δέσμευση ότι η συμμαχία του ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί περαιτέρω προς τα ανατολικά και οι υποσχέσεις για την άρση των κυρώσεων για τη ρωσική οικονομία.

Η κυβέρνηση Τραμπ θα πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή την ανισορροπία, δείχνοντας στη Μόσχα ότι είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί τα μεγαλύτερα πολιτικά και οικονομικά ζητήματα που ενδιαφέρουν περισσότερο τον Πούτιν αυτή τη στιγμή, αλλά ότι αυτή η προθυμία είναι περιορισμένη χρονικά και φθίνει.

Η Ουάσιγκτον θα πρέπει να καταστήσει σαφές ότι μετά από κάποια ημερομηνία λήξης, θα εξακολουθήσει να βοηθά στη διαμεσολάβηση για μια περιορισμένη συμφωνία μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών (αφού ο πόλεμος έχει τελειώσει), αλλά οι μεγάλες πολιτικές ή οικονομικές διαπραγματεύσεις δεν θα είναι πλέον στο τραπέζι και η ευκαιρία για μια συνολική αναθεώρηση της μελλοντικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης θα έχει χαθεί.

Το δίλημμα του Πούτιν

Αντιμέτωπος με αυτές τις επιλογές, ο Πούτιν θα αναγκαστεί να κάνει συμβιβασμούς μεταξύ των δηλωμένων στόχων του: τα εδαφικά κέρδη από τη συνέχιση του πολέμου και τα πολιτικά, οικονομικά και οφέλη κύρους που θα μπορούσε να αποφέρει μια συμφωνία με την Ουάσιγκτον.

Μπορεί να αποφασίσει να συνεχίσει τον πόλεμο, αλλά μπορεί και όχι. Αυτή είναι τουλάχιστον μια πρόταση που αξίζει να δοκιμαστεί. Και αν επιμείνει σε αυτόν τον πόλεμο, θα πρέπει να το κάνει γνωρίζοντας ότι ο περισσότερος χρόνος στο πεδίο της μάχης μπορεί να του κοστίσει την επίλυση των «βασικών αιτίων» και να περιορίσει τη γλυκύτητα οποιασδήποτε νίκης.

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή η στρατηγική έχει υψηλά πλεονεκτήματα και χαμηλούς κινδύνους. Δεν θα δεσμεύσει την Ουάσιγκτον σε συγκεκριμένες παραχωρήσεις και δεν θα αυξήσει τις εντάσεις με τη Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία, αλλά θα στείλουν μήνυμα στις Βρυξέλλες και το Κίεβο ότι δεν ενδιαφέρονται να επεκτείνουν ή να κλιμακώσουν τη συμμετοχή τους.

Το πιο σημαντικό είναι ότι, θέτοντας ως προϋπόθεση για την τελική εφαρμογή οποιωνδήποτε διμερών πολιτικών ή οικονομικών συμφωνιών μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας την επίλυση των ειδικών προβλημάτων της Ουκρανίας, αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για πραγματική πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου.

Και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, συνεχίζονται οι εκκλήσεις για «μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα». Αυτή ήταν και θα συνεχίσει να είναι μια χαμένη στρατηγική. Ο Τραμπ πρέπει να τολμήσει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό.

