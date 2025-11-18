newspaper
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Προς τα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός
Οικονομία 18 Νοεμβρίου 2025 | 05:45

Προς τα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός

Πόσο θα αυξηθούν οι αποδοχές στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα το 2026 - Στην προτελευταία θέση στην ΕΕ το μέσο ετήσιο εισόδημα στην Ελλάδα

Ηλίας Γεωργάκης
Spotlight

Στο επίπεδο των 920 ευρώ μεικτά (από 880 ευρώ) αναμένεται να κινηθεί από τον ερχόμενο Απρίλιο ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα (με παράλληλη αύξηση των βασικών μισθών στο Δημόσιο), ενώ το 2027 σχεδιάζεται να προσεγγίσει τον κυβερνητικό στόχο των 950 ευρώ. Ειδικότερα, ο κατώτατος μισθός (σήμερα είναι 880 ευρώ) για το 2026 αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά από την 1/4/2026, με δύο σενάρια:

  • στα 920 ευρώ μεικτά ή
  • στα 911 ευρώ μεικτά, πλησιάζοντας έτσι τον κυβερνητικό στόχο των 950 ευρώ το 2027. Κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι από 1/4/2026 ο κατώτατος μισθός προγραμματίζεται να αυξηθεί από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ, δηλαδή κατά 40 ευρώ τον μήνα, με τον καθαρό μισθό να φτάνει στα 779 ευρώ. Επίσης, προβλέπεται αύξηση των αποδοχών για εργαζομένους με προϋπηρεσία. Σύμφωνα με το σενάριο των 920 ευρώ, οι εργαζόμενοι με προϋπηρεσία θα δουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται περαιτέρω:
  • Με 1 τριετία: 1.016 ευρώ
  • Με 2 τριετίες: 1.117 ευρώ
  • Με 3 τριετίες: 1.230 ευρώ.

Παρακράτηση φόρου

Toνίζεται ότι τον Απρίλιο του 2026, μαζί με τον κατώτατο μισθό, θα αυξηθούν κατά το ίδιο ποσό ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο και όλοι οι βασικοί μισθοί των επόμενων κλιμακίων. Με μια αύξηση κατά 35 ευρώ, ο βασικός-εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο θα ανέλθει στα 915 ευρώ και, με 50 ευρώ αύξηση, θα διαμορφωθεί στα 930 ευρώ. Η ίδια αύξηση (35 ευρώ ή 50 ευρώ) θα ισχύσει και για όλες τις μισθολογικές κλίμακες των δημοσίων υπαλλήλων, που σημαίνει ότι όλοι οι μισθοί στο Δημόσιο θα αυξηθούν κατά το ποσό της αύξησης του εισαγωγικού μισθού.

Η αύξηση, πρέπει να τονιστεί, συνοδεύεται από μέτρα μόνιμης μείωσης της παρακράτησης φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους από 1/1/2026. Ειδικά για νέους έως 25 ετών, η παρακράτηση φόρου μηδενίζεται, ενώ για ηλικίες 26-30 ετών μειώνεται στο 9% από το 22% που ισχύει σήμερα. Για τους νέους εργαζομένους, τα καθαρά έσοδα μπορούν να αυξηθούν έως κατά +83 ευρώ/μήνα, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα σε σημαντικό βαθμό.

Ο χάρτης των εισοδημάτων

Την ίδια ώρα – σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον χάρτη των εισοδημάτων το 2025 – διαπιστώνεται ότι η χαμηλή παραγωγικότητα, το μεγάλο ποσοστό χαμηλόμισθων και ο υψηλότερος πληθωρισμός, σε σχέση με την υπόλοιπη ΕΕ για τα τελευταία δύο χρόνια, «ροκανίζουν» το μέσο πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα. Στην έκθεση, γίνεται μια χαρτογράφηση της πορείας των εισοδημάτων εντός της ΕΕ, προ και μετά την οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία του κoρωνοϊού. Κάνοντας τη σύγκριση και ειδικά για την 6ετία από το 2019-2024, η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια ομάδα χωρών στην οποία περιλαμβάνονται η Ελλάδα, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία και η Σουηδία καταγράφουν μείωση 1,1% των εισοδημάτων. Αν υπολογισθούν και οι αναμενόμενες φετινές μισθολογικές αυξήσεις που είχαμε στην Ελλάδα, τότε, το πρόσημα αλλάζει για όλη την περίοδο και η μεταβολή για τα εισοδήματα είναι οριακά θετική στο 0,2%. Σε μια άλλη σύγκριση για τη διετία 2024-2025, καταγράφεται μία μεγαλύτερη άνοδος των πραγματικών εισοδημάτων.

Η έκθεση συνδέει βέβαια την εξέλιξη αυτή με την παραγωγικότητα και τη δυναμική του πληθωρισμού σε κάθε χώρα. Παρατηρεί όμως ότι το ίδιο διάστημα, στην Ελλάδα, όσοι αμείβονται με τον κατώτερο μισθό είχαν αύξηση του πραγματικού μισθού τους κατά 2%, δείγμα του ότι οι αυξήσεις που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια προστάτευσαν τα χαμηλά εισοδήματα. Τέλος, τονίζεται ότι στα 18.000 ευρώ κινείται ο μέσος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα και είναι ο δεύτερος χαμηλότερος στην ΕΕ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Ειδικότερα στα 39.800 ευρώ ανήλθε ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης για τους εργαζομένους την Ευρωπαϊκή Ενωση το 2024, σημειώνοντας αύξηση 5,2% από τα 37.800 ευρώ το 2023. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ο υψηλότερος ετήσιος μισθός καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (83.000 ευρώ), ενώ ακολούθησαν η Δανία (71.600 ευρώ) και η Ιρλανδία (61.100 ευρώ). Στον αντίποδα, η Βουλγαρία είχε τον χαμηλότερο ετήσιο μισθό στην ΕΕ (15.400 ευρώ) με δεύτερη από το τέλος την Ελλάδα (18.000 ευρώ) την οποία ξεπέρασε η Ουγγαρία (18.500 ευρώ).

Τράπεζες
Fitch: Τι θα φέρει η αναβάθμιση της Ελλάδας για τις ελληνικές τράπεζες

Fitch: Τι θα φέρει η αναβάθμιση της Ελλάδας για τις ελληνικές τράπεζες

Wall Street
Wall Street: Η πτώση της Nvidia παρέσυρε 560 μονάδες κάτω τον Dow Jones

Wall Street: Η πτώση της Nvidia παρέσυρε 560 μονάδες κάτω τον Dow Jones

Εδώ Πολυτεχνείο
Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975
Πολιτική 17.11.25

Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975

Όσο και αν υπάρχουν αρκετοί πρόθυμοι που επιχειρούν να μειώσουν τη σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η πραγματικότητα λέει πως τα γεγονότα του Νοέμβρη του 73 αποτέλεσαν την αρχή του τέλους για την πτώση της Χούντας

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο
Stories 17.11.25

«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο

Από τη «ψύχραιμη» προσέγγιση των mainstream διεθνών Μέσων μέχρι τα ξένα φοιτητικά και επαναστατικά έντυπα, το Πολυτεχνείο αναδεικνύεται στο σημαντικότερο γεγονός αντιδικτατορικής αντίστασης μετά το 1967.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Δύο μέτρα και δύο σταθμά στις άδειες δόμησης
Οικονομία 18.11.25

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στις άδειες δόμησης

Αλαλούμ με τις πολεοδομίες: άλλες εξακολουθούν να εκδίδουν οικοδομικές άδειες και άλλες όχι - Τι κρίνει τη δόμηση ανά περίπτωση - Ποιοι μπορούν να χτίσουν με τα σημερινά κριτήρια αρτιότητας

Προκόπης Γιόγιακας
Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17.11.25

Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη

Οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν για το 2025 δείχνουν ότι η ανάπτυξη κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025 υπερέβη τις προσδοκίες

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Συνήγορος του Καταναλωτή: Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς
Συνήγορος του Καταναλωτή 17.11.25

Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς - Οι παγίδες

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επισημαίνει τις παράτυπες τακτικές ασφαλιστικών εταιρειών και υπογραμμίζει τη σημασία της διαμεσολάβησης από ανεξάρτητες αρχές

Σύνταξη
Πάνω από μισό εκατομμύριο αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Τα λάθη που δεν πρέπει να κάνετε
Συνωστισμός 17.11.25

Πάνω από μισό εκατομμύριο αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Τα λάθη που δεν πρέπει να κάνετε

Συνωστισμός επικρατεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, για το επίδομα θέρμανσης - Τα μικρά αλλά κρίσιμα λάθη στις αιτήσεις που απειλούν να αφήσουν αρκετούς δικαιούχους χωρίς την ενίσχυση.

Σύνταξη
Τα δύο πρόσωπα της ελληνικής οικονομίας
Στοιχεία Eurostat 17.11.25

Τα δύο πρόσωπα της ελληνικής οικονομίας

Η Ελλάδα παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη, αλλά το επενδυτικό κενό παραμένει σημαντικό - Μεγάλο το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ευρώπη πολλών ταχυτήτων: Οι μεγάλοι «παίκτες» της οικονομίας και η κατάταξη της Ελλάδας
Πάνω και κάτω 16.11.25

Οι μεγάλοι «παίκτες» της ευρωπαϊκής οικονομίας και το «σπριντ» της Ελλάδας για να… μην χάσει το τρένο

Στην Ευρώπη φιλοξενούνται μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο ανεπτυγμένες οικονομίες παγκοσμίως. Όμως, οι οικονομικές και κοινωνικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν σημαντικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, διευρύνονται.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μετά την «Ιθάκη» έρχεται η real politic – Σκληραίνει η σύγκρουση Τσίπρα – Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Μετά την «Ιθάκη» έρχεται η real politic – Σκληραίνει η σύγκρουση Τσίπρα – Μητσοτάκη

Η επανεκκίνηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα μετά το βιβλίο, το άγχος της γαλάζιας παράταξης για την αυτοδυναμία και η αναταράξεις στην κεντροαριστερά.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Selfies στα μουσεία: Να βγάλει κανείς ή να μην βγάλει;
Culture Live 18.11.25

Selfies στα μουσεία: Να βγάλει κανείς ή να μην βγάλει;

Οι selfies στα μουσεία διχάζουν: από ζημιές σε έργα και έλλειψη σεβασμού, έως καμπάνιες που φέρνουν νέο κοινό στην τέχνη. Είναι απειλή ή ένας σύγχρονος τρόπος σύνδεσης με τον πολιτισμό;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ντιάνα Χρκα: Η μητέρα-σύμβολο του αγώνα για δικαιοσύνη στο Νόβι Σαντ, σταμάτησε την απεργία πείνας
«Δυνατοί ενωμένοι» 18.11.25

Ντιάνα Χρκα: Η μητέρα-σύμβολο του αγώνα για δικαιοσύνη στο Νόβι Σαντ, σταμάτησε την απεργία πείνας

Η Ντιάνα Χρκα έχασε τον γιο της στο Νόβι Σαντ, όταν κατέρρευσε το στέγαστρο του σιδηροδρομικού σταθμού. Η παρουσία της στις διαδηλώσεις των φοιτητών και η απεργία πείνας την ανέδειξαν σε σύμβολο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τι χρειάζεται να δώσουν στη Ρωσία για να σταματήσουν τον πόλεμο
Κόσμος 18.11.25

Τι χρειάζεται να δώσουν οι ΗΠΑ στη Ρωσία για να σταματήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Ρωσία «θα συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, μέχρι να επιτύχει τους στόχους της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης». Τι θέλει η Ρωσία από τις ΗΠΑ περισσότερο από κάθε τι;

Σύνταξη
Ευρώπη: Είναι η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης η μόνο λύση;
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Είναι η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης η μόνο λύση για τις ευρωπαϊκές χώρες;

Καθώς η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γήρανση του πληθυσμού και την δημοσιονομική πίεση, το ζήτημα των συντάξεων μετατρέπεται σε μία από τις πιο κρίσιμες –και πολιτικά ευαίσθητες– προκλήσεις της δεκαετίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βασίλισσα των Χριστουγέννων μέχρι να σβήσει ο ήλιος: Η Μαράια Κάρεϊ επέστρεψε στα charts με το All I Want for Christmas Is You
Εύκολα 18.11.25

Βασίλισσα των Χριστουγέννων μέχρι να σβήσει ο ήλιος: Η Μαράια Κάρεϊ επέστρεψε στα charts με το All I Want for Christmas Is You

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή εδώ και τρεις δεκαετίες, η pop star Μαράια Κάρεϊ είδε το All I Want for Christmas Is You να εκτοξεύεται στο Billboard Hot 100 - πιο νωρίς από ποτέ φέτος.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μισέλ Ομπάμα βάζει τέλος στις φήμες περί υποψηφιότητας – «Η Αμερική δεν είναι έτοιμη για μία γυναίκα πρόεδρο»
ΗΠΑ 18.11.25

Η Μισέλ Ομπάμα βάζει τέλος στις φήμες περί υποψηφιότητας – «Η Αμερική δεν είναι έτοιμη για μία γυναίκα πρόεδρο»

Η Μισέλ Ομπάμα είναι από τις πιο δημοφιλείς εκπρόσωπους των Δημοκρατικών, γεγονός που για χρόνια έχει τροφοδοτήσει την επιθυμία των υποστηρικτών της να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία

Σύνταξη
Δύο μέτρα και δύο σταθμά στις άδειες δόμησης
Οικονομία 18.11.25

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στις άδειες δόμησης

Αλαλούμ με τις πολεοδομίες: άλλες εξακολουθούν να εκδίδουν οικοδομικές άδειες και άλλες όχι - Τι κρίνει τη δόμηση ανά περίπτωση - Ποιοι μπορούν να χτίσουν με τα σημερινά κριτήρια αρτιότητας

Προκόπης Γιόγιακας
Ισραήλ: Τουλάχιστον 98 παλαιστίνιοι κρατούμενοι «πέθαναν από βασανιστήρια και κακομεταχείριση»
Ισραήλ 18.11.25

Φρικτό θάνατο δεκάδων παλαιστίνιων κρατουμένων καταγγέλλει ισραηλινή ΜΚΟ

Ισραηλινή ΜΚΟ κάνει λόγο για φρικτούς θανάτους δεκάδων παλαιστίνιων κρατουμένων στο Ισραήλ, από βασανιστήρια ή παραμέληση της υγείας τους, και ζητεί τη διενέργεια διεθνούς έρευνας.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει να δώσει F-35 και πυρηνική ενέργεια στη Σαουδική Αραβία
Επίσκεψη Σαλμάν 18.11.25

Ο Τραμπ δίνει πυρηνική ενέργεια και F-35 στη Σαουδική Αραβία

Συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια αναμένεται να υπογράψουν οι ΗΠΑ με τη Σαουδική Αραβία κατά την επίσκεψη στην Ουάσιγκτον του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στον οποίο ο Τραμπ θέλει να πουλήσει και F-35.

Σύνταξη
Γάζα: Η απόφαση του ΣΑ αποτελεί σημαντικό βήμα για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός, λέει ο ΟΗΕ
Αντόνιο Γκουτέρες 18.11.25

Ο ΟΗΕ θεωρεί σημαντικό βήμα την απόφαση του ΣΑ για τη Γάζα

«Είναι πλέον ουσιώδες η διπλωματική δυναμική να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα και επείγοντα βήματα επί του πεδίου», λέει ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, αναφερόμενος στην απόφαση του ΣΑ για τη Γάζα.

Σύνταξη
Η Euronext συγκέντρωσε πάνω από το 60% των μετοχών της ΕΧΑΕ
Δημόσια πρόταση 18.11.25

Το ποσοστό της ΕΧΑΕ που συγκέντρωσε η Euronext

Το αποτέλεσμα της δημόσιας πρότασης θα ανακοινωθεί επίσημα την Τετάρτη, πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι η Euronext συγκέντρωσε πάνω από από το 60% των μετοχών της ΕΧΑΕ.

Σύνταξη
«Η αντίσταση στην κατοχή με όλα τα μέσα είναι ένα νόμιμο δικαίωμα που εγγυάται το διεθνές δίκαιο» λέει η Χαμάς
Απορρίπτει το ψήφισμα 18.11.25

«Η αντίσταση στην κατοχή με όλα τα μέσα είναι ένα νόμιμο δικαίωμα που εγγυάται το διεθνές δίκαιο» λέει η Χαμάς

Η Χαμάς, όχι μόνο δεν καταθέτει τα όπλα, αλλά διαφωνεί με την ειρηνευτική δύναμη να αναλαμβάνει ρόλο εντός της Γάζας με ευθύνη τον αφοπλισμό των παλαιστινιακών οργανώσεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Πρόκριση με «6άρα» η Γερμανία (6-0) και με «4άρα» η Ολλανδία (4-0)
Προκριματικά Μουντιάλ 2026 18.11.25

Πρόκριση με «6άρα» η Γερμανία (6-0) και με «4άρα» η Ολλανδία (4-0)

«Σφράγισαν» το «εισιτήριο» για την τελική φάση του Μουντιάλ 2026 ως πρώτες, Γερμανία κι Ολλανδία, ενώ η Πολωνία που κατετάγη δεύτερη στον όμιλό θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στα πλέι οφ.

Σύνταξη
Η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ κρατιούνται χέρι χέρι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μπένι Μπλάνκο
Τρυφερότητα 17.11.25

Η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ κρατιούνται χέρι χέρι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μπένι Μπλάνκο

Με μουσική υπόκρουση το «Be My Baby», ο Μπένι Μπλάνκο μοιράστηκε φωτογραφίες από τον γάμο του με την Σελένα Γκόμεζ - στις οποίες συμπεριέλαβε και την φίλη της αγαπημένης του, Τέιλορ Σουίφτ.

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

