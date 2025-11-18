Προς τα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός

Στο επίπεδο των 920 ευρώ μεικτά (από 880 ευρώ) αναμένεται να κινηθεί από τον ερχόμενο Απρίλιο ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα (με παράλληλη αύξηση των βασικών μισθών στο Δημόσιο), ενώ το 2027 σχεδιάζεται να προσεγγίσει τον κυβερνητικό στόχο των 950 ευρώ. Ειδικότερα, ο κατώτατος μισθός (σήμερα είναι 880 ευρώ) για το 2026 αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά από την 1/4/2026, με δύο σενάρια:

στα 920 ευρώ μεικτά ή

στα 911 ευρώ μεικτά, πλησιάζοντας έτσι τον κυβερνητικό στόχο των 950 ευρώ το 2027. Κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι από 1/4/2026 ο κατώτατος μισθός προγραμματίζεται να αυξηθεί από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ, δηλαδή κατά 40 ευρώ τον μήνα, με τον καθαρό μισθό να φτάνει στα 779 ευρώ. Επίσης, προβλέπεται αύξηση των αποδοχών για εργαζομένους με προϋπηρεσία. Σύμφωνα με το σενάριο των 920 ευρώ, οι εργαζόμενοι με προϋπηρεσία θα δουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται περαιτέρω:

Με 1 τριετία: 1.016 ευρώ

Με 2 τριετίες: 1.117 ευρώ

Με 3 τριετίες: 1.230 ευρώ.

Παρακράτηση φόρου

Toνίζεται ότι τον Απρίλιο του 2026, μαζί με τον κατώτατο μισθό, θα αυξηθούν κατά το ίδιο ποσό ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο και όλοι οι βασικοί μισθοί των επόμενων κλιμακίων. Με μια αύξηση κατά 35 ευρώ, ο βασικός-εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο θα ανέλθει στα 915 ευρώ και, με 50 ευρώ αύξηση, θα διαμορφωθεί στα 930 ευρώ. Η ίδια αύξηση (35 ευρώ ή 50 ευρώ) θα ισχύσει και για όλες τις μισθολογικές κλίμακες των δημοσίων υπαλλήλων, που σημαίνει ότι όλοι οι μισθοί στο Δημόσιο θα αυξηθούν κατά το ποσό της αύξησης του εισαγωγικού μισθού.

Η αύξηση, πρέπει να τονιστεί, συνοδεύεται από μέτρα μόνιμης μείωσης της παρακράτησης φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους από 1/1/2026. Ειδικά για νέους έως 25 ετών, η παρακράτηση φόρου μηδενίζεται, ενώ για ηλικίες 26-30 ετών μειώνεται στο 9% από το 22% που ισχύει σήμερα. Για τους νέους εργαζομένους, τα καθαρά έσοδα μπορούν να αυξηθούν έως κατά +83 ευρώ/μήνα, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα σε σημαντικό βαθμό.

Ο χάρτης των εισοδημάτων

Την ίδια ώρα – σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον χάρτη των εισοδημάτων το 2025 – διαπιστώνεται ότι η χαμηλή παραγωγικότητα, το μεγάλο ποσοστό χαμηλόμισθων και ο υψηλότερος πληθωρισμός, σε σχέση με την υπόλοιπη ΕΕ για τα τελευταία δύο χρόνια, «ροκανίζουν» το μέσο πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα. Στην έκθεση, γίνεται μια χαρτογράφηση της πορείας των εισοδημάτων εντός της ΕΕ, προ και μετά την οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία του κoρωνοϊού. Κάνοντας τη σύγκριση και ειδικά για την 6ετία από το 2019-2024, η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια ομάδα χωρών στην οποία περιλαμβάνονται η Ελλάδα, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία και η Σουηδία καταγράφουν μείωση 1,1% των εισοδημάτων. Αν υπολογισθούν και οι αναμενόμενες φετινές μισθολογικές αυξήσεις που είχαμε στην Ελλάδα, τότε, το πρόσημα αλλάζει για όλη την περίοδο και η μεταβολή για τα εισοδήματα είναι οριακά θετική στο 0,2%. Σε μια άλλη σύγκριση για τη διετία 2024-2025, καταγράφεται μία μεγαλύτερη άνοδος των πραγματικών εισοδημάτων.

Η έκθεση συνδέει βέβαια την εξέλιξη αυτή με την παραγωγικότητα και τη δυναμική του πληθωρισμού σε κάθε χώρα. Παρατηρεί όμως ότι το ίδιο διάστημα, στην Ελλάδα, όσοι αμείβονται με τον κατώτερο μισθό είχαν αύξηση του πραγματικού μισθού τους κατά 2%, δείγμα του ότι οι αυξήσεις που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια προστάτευσαν τα χαμηλά εισοδήματα. Τέλος, τονίζεται ότι στα 18.000 ευρώ κινείται ο μέσος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα και είναι ο δεύτερος χαμηλότερος στην ΕΕ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Ειδικότερα στα 39.800 ευρώ ανήλθε ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης για τους εργαζομένους την Ευρωπαϊκή Ενωση το 2024, σημειώνοντας αύξηση 5,2% από τα 37.800 ευρώ το 2023. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ο υψηλότερος ετήσιος μισθός καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (83.000 ευρώ), ενώ ακολούθησαν η Δανία (71.600 ευρώ) και η Ιρλανδία (61.100 ευρώ). Στον αντίποδα, η Βουλγαρία είχε τον χαμηλότερο ετήσιο μισθό στην ΕΕ (15.400 ευρώ) με δεύτερη από το τέλος την Ελλάδα (18.000 ευρώ) την οποία ξεπέρασε η Ουγγαρία (18.500 ευρώ).

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ