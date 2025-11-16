Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης

Η ευρωπαϊκή τεχνολογική βιομηχανία, αν και συχνά θεωρείται ότι υστερεί σε σχέση με τις αμερικανικές και κινεζικές αντιστοίχες, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στην ήπειρο.

Σύμφωνα με την έκθεση των Financial Times για τους Europe’s Long-term Growth Champions, σχεδόν το 20% των 300 εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα ανήκουν στον τεχνολογικό τομέα — το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο κλάδο.

Η Virta, μια φινλανδική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, με μια πλατφόρμα που προσφέρει πρόσβαση σε πάνω από 550.000 σημεία φόρτισης σε 65 χώρες, αντικαθιστώντας πάνω από 100 εκατομμύρια λίτρα ορυκτών καυσίμων ετησίως.

Ο συνιδρυτής της, Γιούσι Πάλολα, τονίζει ότι η επιτυχία της εταιρείας βασίζεται στην ικανότητά της να πλοηγείται αποτελεσματικά στον «κύκλο της διαφημιστικής εκστρατείας» των ηλεκτρικών οχημάτων.

Σημαντική ανάπτυξη αλλά με ελλείψεις κεφαλαίων

Παρόλο που ο τεχνολογικός κλάδος στην Ευρώπη παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, τα μεγαλύτερα ονόματα προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τις ΗΠΑ και την Κίνα. Αυτό δημιουργεί πίεση στις ευρωπαϊκές εταιρείες να αναζητούν κεφάλαια και πελάτες εκτός εγχώριων αγορών, διαπιστώνουν οι Financial Times.

Η συγκέντρωση κεφαλαίων από νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2024 ήταν μόλις 16,2 δισεκατομμύρια λίρες, σε σύγκριση με πάνω από 65 δισεκατομμύρια λίρες στη Σίλικον Βάλεϊ.

Ακόμη και το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, βασικός χώρος εισαγωγής μετοχών στην Ευρώπη, έχει υποστεί απώλεια εμπιστοσύνης, καθώς οι τεχνολογικές εισαγωγές προτιμούν το δείκτη Nasdaq της Νέας Υόρκης. Αυτό αποτυπώνεται και σε μαρτυρίες στελεχών, όπως του Μπάρνεϊ Χάσεϊ-Γέο της εταιρείας Cleo, που κατά την προσπάθεια εισαγωγής στο χρηματιστήριο ένιωσε υποτιμητική αντιμετώπιση από επενδυτικούς τραπεζίτες.

Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, ομάδες συμφερόντων και στις δύο πλευρές της Μάγχης πιέζουν τις αρχές στις Βρυξέλλες και το Λονδίνο να υιοθετήσουν αλλαγές που θα επιτρέψουν την ευημερία των ευρωπαϊκών τεχνολογικών εταιρειών.

Ο Άντονι Γουόκερ της TechUK αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο της τεχνολογίας στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, που αξίζει περίπου 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια και αναπτύσσεται με ρυθμό 12,5% ετησίως, ενώ τονίζει τις δυσκολίες στην διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας εν μέσω παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Οι εταιρείες απαιτούν «βελτιώσεις»

Παρόμοια, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ιδρυτές τεχνολογικών εταιρειών απαιτούν βελτιώσεις στη ρύθμιση και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, ώστε να μειωθούν τα πολυδαίδαλα εμπόδια που επιβάλλουν πολλαπλοί διαφορετικοί κανόνες ανά χώρα.

Ο Μάριο Ντράγκι, πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, υπογραμμίζει την ανάγκη «επανεστίασης» για τη γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας με τις ΗΠΑ και την Κίνα, προτείνοντας ως προτεραιότητες την άρση των εμποδίων στην κλιμάκωση, ρυθμιστικές βελτιώσεις και την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη βιομηχανία.

Η European Tech Alliance, που εκπροσωπεί κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας όπως η Delivery Hero, η Spotify, η Bolt και η Vinted, καλεί τις Βρυξέλλες να μειώσουν τη γραφειοκρατία και να δημιουργήσουν μια ενιαία τεχνολογική στρατηγική προκειμένου να ενδυναμωθούν οι επιχειρήσεις.

Παρά κάποιες πρόσφατες πρωτοβουλίες, όπως επενδύσεις ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η πρόοδος παραμένει αργή και οι ειδικοί απαιτούν επιτάχυνση της δράσης.

Ο Ντράγκι τονίζει ότι για να ανταποκριθεί η Ευρώπη στις προκλήσεις του παγκόσμιου τεχνολογικού ανταγωνισμού χρειάζεται ενότητα και ταχεία αντίδραση από τους ηγέτες της. Οι επενδύσεις στην τεχνολογία θεωρούνται ζωτικής σημασίας τόσο για την οικονομική ευημερία όσο και για τη διατήρηση της θέσης της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη καινοτομίας και ανάπτυξης.

Η διασφάλιση ότι η Ευρώπη θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο απαιτεί συντονισμό, βελτιστοποίηση των κανονισμών και συνεχή στήριξη των τεχνολογικών νεοφυών επιχειρήσεων που μπορούν να οδηγήσουν την ήπειρο στο μέλλον, καταλήγουν οι Financial Times.

Πηγή: ot.gr