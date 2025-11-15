Ο Τραμπ αποκήρυξε την πιστή του, αλλά «παραστρατημένη», βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν
«Το μόνο που βλέπω να κάνει η “τρελή” Μάγκι είναι ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκηρύσσοντας δημόσια την άλλοτε πιστή του βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκήρυξε δημοσίως τη βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, άλλοτε σύμμαχό του και ηγετική φυσιογνωμία της ριζοσπαστικής δεξιάς, σε μια περίοδο που το κίνημα MAGA (Make America Great Again) κλονίζεται από εσωτερικές εντάσεις (στη φωτογραφία του Reuters, επάνω, η Τέιλορ Γκριν στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης υπέρ του Τραμπ).
«Αποσύρω την υποστήριξή μου προς τη βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν» ανακοίνωσε ο Τραμπ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social.
«Το μόνο που βλέπω να κάνει η “τρελή” Μάγκι είναι ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ», έγραψε για τη βουλευτή από την Τζόρτζια, η οποία το τελευταίο διάστημα εκφράζει επικρίσεις για την πολιτική του και τον χειρισμό της υπόθεσης Επστιν.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε τη Δευτέρα ότι η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν έχει «παραστρατήσει», καθώς τον παρότρυνε να επικεντρωθεί στην εσωτερική πολιτική.
Υψηλές φιλοδοξίες…
Η 51χρονη πολιτικός έχει επίσης απευθύνει εκκλήσεις για δημοσιοποίηση όλου του φακέλου Επστιν, που αφορά την υπόθεση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή ο οποίος πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης προτού δικαστεί.
Η στάση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν έχει πυροδοτήσει έντονη φημολογία περί ενδεχομένης φιλοδοξίας της να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ, αφού μοιάζει να πηγαίνει ακόμη πιο πέρα από το σλόγκαν «America First» («πρώτα η Αμερική») του προέδρου Τραμπ, έχοντας υιοθετήσει το σύνθημα «America Only» («Αμερική μόνο»).
Πηγή: ΑΠΕ
