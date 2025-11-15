Η Αιθιοπία επιβεβαίωσε έξαρση κρουσμάτων του θανατηφόρου ιού Μάρμπουργκ στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε το Αφρικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Africa CDC).

Ο ιός Μάρμπουργκ είναι ένα από τα πιο θανατηφόρα γνωστά παθογόνα. Όπως και ο Έμπολα, προκαλεί σοβαρή αιμορραγία, πυρετό, έμετο και διάρροια. Έχει περίοδο επώασης 21 ημερών. Επίσης, οι δύο ιοί μεταδίδονται με τον ίδιο τρόπο: μέσω επαφής με σωματικά υγρά. Ο Μάρμπουργκ έχει ποσοστό θνητότητας 25-80%.

.@WHO is working closely with #Ethiopia’s @FMoHealth, the Ethiopia Public Health Institute and regional health authorities as part of the rapid response to a suspected outbreak of a viral haemorrhagic fever (VHF) in the Southern Ethiopian Region. 8 people, including health… pic.twitter.com/7QtMnKw3dH — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 13, 2025

Ο καταγόμενος από την Αιθιοπία επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι τουλάχιστον εννέα κρούσματα εντοπίστηκαν στη νότια Αιθιοπία. Δύο ημέρες νωρίτερα, Αφρικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ειδοποιήθηκε για έναν ύποπτο αιμορραγικό ιό στην περιοχή.

«Η νόσος του ιού Μάρμπουργκ (MVD) έχει επιβεβαιωθεί από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς στην Αιθιοπία», ανακοίνωσε το Africa CDC. «Περαιτέρω επιδημιολογικές έρευνες και εργαστηριακές αναλύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Tο στέλεχος του ιού που εντοπίστηκε παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνα που είχαν εντοπιστεί προηγουμένως στην ανατολική Αφρική».

#Ethiopia has confirmed the outbreak that has infected at least 9 people in the south of the country is of #Marburg virus disease. I commend Ethiopia’s @FMoHealth for its rapid and transparent response to the outbreak, and the work of the Ethiopia Public Health Institute and… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 14, 2025

Σύμφωνα με το Africa CDC, οι υγειονομικές αρχές της Αιθιοπίας ενήργησαν γρήγορα για να επιβεβαιώσουν και να περιορίσουν την επιδημία στην περιοχή Τζίνκα. Επίσης, πρόσθεσε, θα συνεργαστεί με την Αιθιοπία για να διασφαλίσει μια αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Στόχος, να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού σε άλλα μέρη της ανατολικής Αφρικής.

10 νεκροί τον Ιανουάριο

Επιδημίες αιμορραγικών πυρετών, όπως ο Έμπολα και ο Μάρμπουργκ , είναι κάτι συχνό στην Αφρική. Επιδημία του ιού Marburg σκότωσε 10 άτομα στην Τανζανία τον Ιανουάριο, πριν τερματιστεί τον Μάρτιο.

Τον Δεκέμβριο του 2024, η Ρουάντα δήλωσε ότι κατάφερε να εξαλείψει την πρώτη γνωστή επιδημία Marburg στο έδαφός της. Εξαιτίας, έχασαν τη ζωή του 15 άνθρωποι.

Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή αντιιική θεραπεία για τον ιό Μάρμπουργκ. Μόνος τρόπος αντιμετώπισής του είναι η από του στόματος ή ενδοφλέβια ενυδάτωση και η θεραπεία συγκεκριμένων συμπτωμάτων. Έτσι, αυξάνονται οι πιθανότητες επιβίωσης των ασθενών.

Πέρυσι, η Ρουάντα δοκίμασε ένα πειραματικό εμβόλιο από το Ινστιτούτο Εμβολίων Sabin με έδρα τις ΗΠΑ.