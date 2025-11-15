sports betsson
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Η μεγάλη επανάσταση του μπάσκετ
Μπάσκετ 15 Νοεμβρίου 2025 | 12:07

Η μεγάλη επανάσταση του μπάσκετ

Τι σημαίνει η άφιξη της NBA Europe και πώς αλλάζει για πάντα ο χάρτης του ευρωπαϊκού αθλητισμού

Γεώργιος Μαζιάς
Η επανάσταση έχει ξεκινήσει. Το σχέδιο της NBA να δημιουργήσει μια νέα ευρωπαϊκή λίγκα, σε συνεργασία με τη FIBA, προχωρά με ταχείς ρυθμούς και στόχο την έναρξη τον Οκτώβριο του 2027. Η ιδέα, που μέχρι πριν λίγα χρόνια φαινόταν μακρινή, πλέον αποτελεί ένα συγκεκριμένο πλάνο με χρονοδιάγραμμα, οικονομικό υπόβαθρο και στρατηγικό όραμα. Και υπόσχεται να αλλάξει τα πάντα: την αγορά, το status των συλλόγων, τη θέση της EuroLeague, ακόμη και τις πόλεις που θα αποτελέσουν τα νέα hubs του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο George Aivazoglou, Managing Director της NBA για Ευρώπη και Μέση Ανατολή, το περιέγραψε με απόλυτη σαφήνεια: «Η Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία στον κόσμο του αθλητισμού σήμερα». Με σχεδόν 300 εκατομμύρια φιλάθλους στο σύνολο της ηπείρου αλλά μόλις 200 εκατ. δολάρια εμπορικής αξιοποίησης, το χάσμα ανάμεσα στη δυναμική και στην πραγματική αξία είναι τεράστιο. Και το NBA πιστεύει ότι μπορεί να το κλείσει.

Σε αντίθεση με ό,τι θα περίμενε κανείς, η νέα λίγκα δεν θα παίζει με NBA κανόνες. Θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά κανονισμούς FIBA: τέσσερις περίοδοι των δέκα λεπτών, διαφορετικό timing, διαφορετική ροή. Ο λόγος είναι ξεκάθαρος: σεβασμός στην ευρωπαϊκή παράδοση και εξασφάλιση ότι οι ομάδες μπορούν να αγωνίζονται παράλληλα στα εθνικά πρωταθλήματα. Το NBA μπαίνει στην Ευρώπη χωρίς να τη «μεταλλάσσει» αγωνιστικά – αλλάζοντας όμως όλα τα υπόλοιπα.

Το αρχικό πλάνο για τη σεζόν 2027-2028 περιλαμβάνει: 12 σταθερές franchised ομάδες και 4 θέσεις που θα δίνονται κάθε χρόνο με αγωνιστικά κριτήρια. Οι πόλεις που έχουν «κλειδώσει» ως στρατηγικές βάσεις είναι: Μιλάνο, Ρώμη, Λονδίνο, Μάντσεστερ, Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Παρίσι, Λυών, Βερολίνο, Μόναχο, Αθήνα και Κωνσταντινούπολη.
Μία από τις τέσσερις ετήσιες wild cards θα πηγαίνει στον νικητή του BCL, που στη νέα δομή θα αποτελεί τη «2η τη τάξει» διοργάνωση πίσω από την NBA Europe. Ποιος θα διαχειρίζεται τις ομάδες;

Τρεις κατηγορίες επενδυτών βρίσκονται στο τραπέζι:

1. Υφιστάμενοι μπασκετικοί σύλλογοι (Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Άλμπα, Βιλερμπάν, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, Φενερμπαχτσέ).
2. Ποδοσφαιρικά brands που θέλουν να επενδύσουν στο μπάσκετ (Παρί Σεν Ζερμέν, Μάντσεστερ Σίτι).
3. Εντελώς νέες ομάδες – ιδιαίτερα για Λονδίνο και Ρώμη.

Το Λονδίνο αποτελεί «το μεγάλο στοίχημα», με το εισιτήριο εισόδου στη λίγκα να αγγίζει το 1 δισ. ευρώ, καθώς η αγορά του θεωρείται θεμελιώδης για την άνοδο των εσόδων. Οι άλλες αγορές θα τιμολογούνται με βάση brand value, ιστορία και μέγεθος αγοράς.

Το NBA έχει δεχτεί αιτήματα από Μίλαν, Ίντερ και Ολύμπια Μιλάνο, σε μια πρωτοφανή σύγκρουση brand identities. Αν επιλεγεί η Ολίμπια, εξασφαλίζεται η μπασκετική συνέχεια αλλά όχι το εμπορικό εκτόπισμα των ποδοσφαιρικών γιγάντων. Αν επιλεγεί Μίλαν ή Ίντερ, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η άλλη μισή πόλη. Η λύση θα απαιτήσει λεπτή ισορροπία.

Παρά την απουσία σύγχρονης ομάδας και γηπέδου, το NBA θέλει τη Ρώμη στη λίγκα από την πρώτη μέρα. Η ομάδα θα δημιουργηθεί από το μηδέν και θα αγοράσει δικαίωμα συμμετοχής στη Serie A από υπάρχουσα ομάδα. Το Palalottomatica μπορεί να φιλοξενήσει την πρώτη χρονιά, αλλά στον ορίζοντα υπάρχει σχέδιο για νέα, σύγχρονη αρένα, με συμμετοχή αμερικανικών funds που ειδικεύονται σε αθλητικές εγκαταστάσεις.

Πόσο κοντά είμαστε; Το NBA έχει ξεπεράσει το «αν» και βρίσκεται στο «πώς». Οι επαφές έχουν περάσει σε επίπεδο ιδιοκτησίας, χρηματοδότησης και νομικής δομής. Τα παιχνίδια Memphis–Orlando στο Λονδίνο τον Ιανουάριο αναμένεται να αποτελέσουν κομβικό σημείο για τα επίσημα ανακοινωθέντα.

Η EuroLeague αντιμετωπίζει το σχέδιο με καχυποψία και αρνήθηκε να συνεπικουρήσει, παρά τα ολοφάνερα οικονομικά της προβλήματα. Το πιθανότερο σενάριο πλέον είναι ευθεία σύγκρουση: NBA Europe vs EuroLeague για τα επόμενα χρόνια. Με την NBA να προσφέρει οικονομική σταθερότητα, brand globality και καλύτερα συμβόλαια, ο κίνδυνος αποψίλωσης κορυφαίων ομάδων από την EuroLeague είναι πραγματικός.

Πάντως, το NBA δεν θέλει μια λίγκα «με παλαίμαχους ούτε μόνο με νέους».

Θέλει το δεύτερο καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, μεευρωπαίους παίκτες ουσιαστικής ποιότητας, Αμερικανούς που ταιριάζουν στο στυλ FIBA και ταλέντα που σήμερα πηγαίνουν σε NBL, NCAA ή άλλες ενδιάμεσες λίγκες. Με σταθερότητα μισθών και δυνατό brand, η νέα λίγκα μπορεί να γίνει πόλος έλξης.

Η ευρωπαϊκή επανάσταση του μπάσκετ δεν είναι πια σενάριο. Είναι σχέδιο, με χρονοδιάγραμμα, χρηματοδότες και προορισμούς. Και αν ολοκληρωθεί όπως σχεδιάζεται, θα είναι η μεγαλύτερη αλλαγή στο παγκόσμιο μπάσκετ από την ίδρυση της ίδιας της NBA.

Τράπεζες
Τράπεζες: Ανεβαίνουν τα έξοδα – Προς νέες κινήσεις εξοικονόμησης

Τράπεζες: Ανεβαίνουν τα έξοδα – Προς νέες κινήσεις εξοικονόμησης

Economy
Χρυσές λίρες: Μια ανάσα από τα 1.000 ευρώ – Πόσες κατέχουν οι Έλληνες [γράφημα]

Χρυσές λίρες: Μια ανάσα από τα 1.000 ευρώ – Πόσες κατέχουν οι Έλληνες [γράφημα]

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Γιατί η Ευρώπη «τιμωρείται» στο νέο Μουντιάλ των 48 ομάδων
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Γιατί η Ευρώπη «τιμωρείται» στο νέο Μουντιάλ των 48 ομάδων

Με τη συμμετοχή της Ευρώπης να μειώνεται από 40% σε 33%, ενώ η ποιότητα, τα έσοδα και η παραγωγή ταλέντων παραμένουν κορυφαία, το ερώτημα δεν είναι αν υποβαθμίστηκε η ήπειρος – αλλά γιατί η FIFA αλλάζει τους κανόνες εις βάρος της.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι αριθμοί μίλησαν: Ο Ολυμπιακός, η… επιστροφή του Παναθηναϊκού και η μεγάλη έκπληξη (pic)
Euroleague 15.11.25

Οι αριθμοί μίλησαν: Ο Ολυμπιακός, η… επιστροφή του Παναθηναϊκού και η μεγάλη έκπληξη (pic)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Αρμάνι στο Μιλάνο όμως κυριαρχεί στη Euroleague, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 σε μια δύσκολη «διαβολοβδομάδα» – Ποια είναι τα δεδομένα μετά από 11 αγωνιστικές.

Σύνταξη
NBA: Μυθικός Κάρι, νίκησε μόνος του τους Σπερς (109-108) – Σπουδαία νίκη των Κλίπερς με «τριπλό» Χάρντεν (127-133)
NBA 15.11.25

Μυθικός Κάρι, νίκησε μόνος του τους Σπερς (109-108) – Σπουδαία νίκη των Κλίπερς με «τριπλό» Χάρντεν (127-133)

Οι Γουόριορς επικράτησαν 109-108 των Σπερς με μαγικό Στεφ Κάρι, οποίος πέτυχε 49 πόντους – Ο «τριπλός» Τζέιμς Χάρντεν οδήγησε τους Κλίπερς σε νίκη 133-127 επί των Μάβερικς.

Σύνταξη
Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)
Euroleague 15.11.25

Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Κουίν Έλις έβγαλε… μάτια στη Unipol Arena, πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη επί του Ολυμπιακού – Ποιος είναι ο Άγγλος γκαρντ που θα κάνει… θραύση στη Euroleague.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές
On Field 15.11.25

Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές

Ο Γάλλος μπορεί να επικοινωνεί συχνά με τους ρέφερι, να ασχολείται πολύ, όμως κάπου στράβωσε η εκπαίδευση που περισσότερο μπερδεύει παρά εκπαιδεύει και σα να μην έφτανε αυτό είναι και κρύο πιάτο

Βάιος Μπαλάφας
Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός 88-87: Όταν «ξύπνησε» ήταν αργά….
Euroleague 14.11.25

Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός 88-87: Όταν «ξύπνησε» ήταν αργά….

Ο Ολυμπιακός κυνηγούσε στο σκορ την Αρμάνι για τρία δεκάλεπτα κι όταν αφυπνίστηκε στο τελευταίο, αποδείχθηκε πως ήταν αργά. Πίτερς με 27π. και Ντόρσεϊ με 25π. οι μοναδικοί που ξεχώρισαν στο Μιλάνο.

Σύνταξη
Καιρός: Απότομη πτώση υδραργύρου μετά τις υψηλές θερμοκρασίες – Πότε αναμένεται ψυχρή εισβολή
Καιρός 15.11.25

Απότομη πτώση του υδραργύρου μετά τις υψηλές θερμοκρασίες - Πότε αναμένεται ψυχρή εισβολή

Ο καιρός έως τη Δευτέρα θα είναι ζεστός, με νοτιάδες - Πολύ ψυχρή αέρια μάζα ξεκινάει από τη δυτική και βόρεια Ευρώπη και θα φέρει κρύο - Ευνοείται η μεταφορά σκόνης από την Αφρική

Σύνταξη
«Αυτό που θέλω είναι πόλεμος» – Kυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν
«Ο Μάγος του Κρεμλίνου» 15.11.25

«Αυτό που θέλω είναι πόλεμος» - Kυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν

Πρώτη ματιά στο τρέιλερ της ταινίας «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» και στη μεταμόρφωση του Τζουντ Λο σε Πούτιν σε έναν «Έβερεστ» ρόλο για τον Βρετανό ηθοποιό, πάνω σε έναν ρόλο που μπερδεύει την ιστορία με τη μυθοπλασία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αποκάλυψη in: Αστυνομικός «στρατός» για φρούρηση του δικηγορικού γραφείου του ιδιώτη πλέον Γρηγόρη Δημητριάδη στα Ιωάννινα
Ελλάδα 15.11.25

Αποκάλυψη in: Αστυνομικός «στρατός» για φρούρηση του δικηγορικού γραφείου του ιδιώτη πλέον Γρηγόρη Δημητριάδη στα Ιωάννινα

Η αφίσα αντιεξουσιαστών, η δήλωση αδιαφορίας από τον πρώην συνεργάτη του πρωθυπουργού και το έγγραφο για προστασία του νέου δικηγορικού γραφείου του από δεκάδες αστυνομικούς, τεσσάρων αστυνομικών υπηρεσιών.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Μαρτίκας: Θρηνούσε το πανελλήνιο για τον Παντελίδη και ο εγκληματίας καυχιόταν – Με απειλούσαν για τη ζωή μου
Κύκλωμα απατεώνων 15.11.25

Μαρτίκας: Θρηνούσε το πανελλήνιο για τον Παντελίδη και ο εγκληματίας καυχιόταν – Με απειλούσαν για τη ζωή μου

«Δεν φοβάμαι τίποτα, ας με σκοτώσουν σήμερα το βράδυ, γιατί θα ξέρουμε ποιοι το έκαναν», είπε ο Σπύρος Μαρτίκας για το κύκλωμα απατεώνων που ψάρευε χρήματα από ιδιώτες και επαγγελματίες

Σύνταξη
Νηπιαγωγεία: Κτίρια προκάτ χωρίς στοιχειώδεις υποδομές – Στοιβαγμένα παιδιά και ακατάλληλες συνθήκες
Σοβαρή καταγγελία 15.11.25

Στοιβαγμένα παιδιά και ακατάλληλες συνθήκες στα νηπιαγωγεία - Κτίρια προκάτ χωρίς στοιχειώδεις υποδομές

Για πλήρη υποβάθμιση της προσχολικής εκπαίδευση κάνει λόγο η ΔΟΕ που συγκέντρωσε στοιχεία για τις κτιριακές υποδομές και τις συνθήκες λειτουργίας στα νηπιαγωγεία της χώρας

Σύνταξη
Παιανία: Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Λαυρίου – Ανασύρθηκαν νεκροί ένας άνδρας και μία γυναίκα
Το πρωί του Σαββάτου 15.11.25

Θανατηφόρο τροχαίο στην Παιανία - Ανασύρθηκαν νεκροί ένας άνδρας και μία γυναίκα

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στην Παιανία κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες - Οι δύο ηλικιωμένοι απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική χωρίς τις αισθήσεις τους

Σύνταξη
Παραδοχή Μαρινάκη για τους χαμηλούς μισθούς – Τι λέει για την ακρίβεια
«Σε μεγάλο ποσοστό» 15.11.25

Παραδοχή Μαρινάκη για τους χαμηλούς μισθούς – Τι λέει για την ακρίβεια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι η Ελλάδα βρίσκεται «μόνο πάνω από τη Βουλγαρία» στους μισθούς, σύμφωνα με τα στατιστικά της Eurostat. Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Ακυρώθηκε το IndieChina Film Festival στη Νέα Υόρκη μετά από καταγγελίες για παρενοχλήσεις σε Κινέζους δημιουργούς
«Διακρατική καταστολή» 15.11.25

Ακυρώθηκε το IndieChina Film Festival στη Νέα Υόρκη μετά από καταγγελίες για παρενοχλήσεις σε Κινέζους δημιουργούς

Ο Ζου Ρικούν «πάγωσε» δύο ημέρες πριν την πρεμιέρα το πρώτο IndieChina Film Festival, καθώς σκηνοθέτες και παραγωγοί δήλωσαν ότι οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους δέχονταν πιέσεις από τις κινεζικές αρχές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΚΚΕ για επέτειο Πολυτεχνείου: Ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης αλλάζει μόνο από την οργανωμένη δράση του εργατικού παράγοντα
«Ξεσηκωμός» 15.11.25

ΚΚΕ για επέτειο Πολυτεχνείου: Ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης αλλάζει μόνο από την οργανωμένη δράση του εργατικού παράγοντα

«Η επικαιρότητα των συνθημάτων του Πολυτεχνείου επιβεβαιώνει ότι η μετάβαση απ’ τη στρατιωτική δικτατορία στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν έλυσε τελικά τα εργατικά – λαϊκά προβλήματα», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Πόθεν Έσχες: Εκπνέει η προθεσμία για το Πόθεν Έσχες – Δεν θα δοθεί άλλη παράταση
Τα βήματα 15.11.25

Εκπνέει η προθεσμία για το Πόθεν Έσχες - Δεν θα δοθεί άλλη παράταση

Η καταληκτική ημερομηνία για το Πόθεν Έσχες μεταφέρεται τη Δευτέρα 17/11 καθώς συνέπεσε με μη εργάσιμη ημέρα, χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας υπουργικής απόφασης ή ξεχωριστή παράταση

Σύνταξη
Star Trek 2.0: Η Paramount αναθέτει στους Ντέιλι & Γκόλντσταϊν μια «ανεξάρτητη» ταινία χωρίς το πλήρωμα του Κρις Πάιν
Culture Live 15.11.25

Star Trek 2.0: Η Paramount αναθέτει στους Ντέιλι & Γκόλντσταϊν μια «ανεξάρτητη» ταινία χωρίς το πλήρωμα του Κρις Πάιν

Η Paramount δρομολογεί μια αυτόνομη ταινία Star Trek από τους Ντέιλι και Γκόλντσταϊν, χωρίς το καστ του Κρις Πάιν και χωρίς σύνδεση με προηγούμενα έργα, σηματοδοτώντας πλήρη ανανέωση του franchise.

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών για 42η επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους: Η Ελλάδα δεν θα αποδεχθεί ποτέ τετελεσμένα
Κυπριακό 15.11.25

ΥΠΕΞ για 42η επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους: Η Ελλάδα δεν θα αποδεχθεί ποτέ τετελεσμένα

Το υπουργείο Εξωτερικών καλεί όλα τα κράτη «να αντισταθούν σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού και να σεβαστούν απολύτως την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας»

Σύνταξη
Η κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Σάρα Φέργκιουσον «παγώνει» επ’ αόριστον
Σκάνδαλο Έπσταϊν 15.11.25

Η κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Σάρα Φέργκιουσον «παγώνει» επ’ αόριστον

Το Flora And Fern «πάγωσε» ξαφνικά κατόπιν αιτήματος του εκδότη, την ώρα που η πρώην δούκισσα του Γιορκ αντιμετωπίζει νέο κύμα κριτικής για τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν στο παρελθόν

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για προκλητικό Κυριαζίδη: Η ΝΔ τον επανέφερε στα έδρανά της, αυτή είναι το πρόβλημα
Βολές 15.11.25

Νέα Αριστερά για προκλητικό Κυριαζίδη: Η ΝΔ τον επανέφερε στα έδρανά της, αυτή είναι το πρόβλημα

«Θεωρεί φυσιολογικό να μιλά για οικονομικό αδιέξοδο με μηνιαίες αποδοχές που για πολλούς συμπολίτες μας μοιάζουν με άπιαστο όνειρο», τόνισε η Νέα Αριστερά για τις προκλητικές δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ

Σύνταξη
Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολευόταν να αγοράσουν
Αύξηση τιμών 15.11.25

Πίσω ολοταχώς από Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να τα αγοράσουν

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κατάργηση των δασμών σε μια σειρά είδη πρώτης ανάγκης είναι η μεγαλύτερη υποχώρηση στην εμπορική πολιτική του Τραμπ

Σύνταξη
