Η μεγάλη επανάσταση του μπάσκετ

Η επανάσταση έχει ξεκινήσει. Το σχέδιο της NBA να δημιουργήσει μια νέα ευρωπαϊκή λίγκα, σε συνεργασία με τη FIBA, προχωρά με ταχείς ρυθμούς και στόχο την έναρξη τον Οκτώβριο του 2027. Η ιδέα, που μέχρι πριν λίγα χρόνια φαινόταν μακρινή, πλέον αποτελεί ένα συγκεκριμένο πλάνο με χρονοδιάγραμμα, οικονομικό υπόβαθρο και στρατηγικό όραμα. Και υπόσχεται να αλλάξει τα πάντα: την αγορά, το status των συλλόγων, τη θέση της EuroLeague, ακόμη και τις πόλεις που θα αποτελέσουν τα νέα hubs του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο George Aivazoglou, Managing Director της NBA για Ευρώπη και Μέση Ανατολή, το περιέγραψε με απόλυτη σαφήνεια: «Η Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία στον κόσμο του αθλητισμού σήμερα». Με σχεδόν 300 εκατομμύρια φιλάθλους στο σύνολο της ηπείρου αλλά μόλις 200 εκατ. δολάρια εμπορικής αξιοποίησης, το χάσμα ανάμεσα στη δυναμική και στην πραγματική αξία είναι τεράστιο. Και το NBA πιστεύει ότι μπορεί να το κλείσει.

Σε αντίθεση με ό,τι θα περίμενε κανείς, η νέα λίγκα δεν θα παίζει με NBA κανόνες. Θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά κανονισμούς FIBA: τέσσερις περίοδοι των δέκα λεπτών, διαφορετικό timing, διαφορετική ροή. Ο λόγος είναι ξεκάθαρος: σεβασμός στην ευρωπαϊκή παράδοση και εξασφάλιση ότι οι ομάδες μπορούν να αγωνίζονται παράλληλα στα εθνικά πρωταθλήματα. Το NBA μπαίνει στην Ευρώπη χωρίς να τη «μεταλλάσσει» αγωνιστικά – αλλάζοντας όμως όλα τα υπόλοιπα.

Το αρχικό πλάνο για τη σεζόν 2027-2028 περιλαμβάνει: 12 σταθερές franchised ομάδες και 4 θέσεις που θα δίνονται κάθε χρόνο με αγωνιστικά κριτήρια. Οι πόλεις που έχουν «κλειδώσει» ως στρατηγικές βάσεις είναι: Μιλάνο, Ρώμη, Λονδίνο, Μάντσεστερ, Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Παρίσι, Λυών, Βερολίνο, Μόναχο, Αθήνα και Κωνσταντινούπολη.

Μία από τις τέσσερις ετήσιες wild cards θα πηγαίνει στον νικητή του BCL, που στη νέα δομή θα αποτελεί τη «2η τη τάξει» διοργάνωση πίσω από την NBA Europe. Ποιος θα διαχειρίζεται τις ομάδες;

Τρεις κατηγορίες επενδυτών βρίσκονται στο τραπέζι:

1. Υφιστάμενοι μπασκετικοί σύλλογοι (Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Άλμπα, Βιλερμπάν, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, Φενερμπαχτσέ).

2. Ποδοσφαιρικά brands που θέλουν να επενδύσουν στο μπάσκετ (Παρί Σεν Ζερμέν, Μάντσεστερ Σίτι).

3. Εντελώς νέες ομάδες – ιδιαίτερα για Λονδίνο και Ρώμη.

Το Λονδίνο αποτελεί «το μεγάλο στοίχημα», με το εισιτήριο εισόδου στη λίγκα να αγγίζει το 1 δισ. ευρώ, καθώς η αγορά του θεωρείται θεμελιώδης για την άνοδο των εσόδων. Οι άλλες αγορές θα τιμολογούνται με βάση brand value, ιστορία και μέγεθος αγοράς.

Το NBA έχει δεχτεί αιτήματα από Μίλαν, Ίντερ και Ολύμπια Μιλάνο, σε μια πρωτοφανή σύγκρουση brand identities. Αν επιλεγεί η Ολίμπια, εξασφαλίζεται η μπασκετική συνέχεια αλλά όχι το εμπορικό εκτόπισμα των ποδοσφαιρικών γιγάντων. Αν επιλεγεί Μίλαν ή Ίντερ, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η άλλη μισή πόλη. Η λύση θα απαιτήσει λεπτή ισορροπία.

Παρά την απουσία σύγχρονης ομάδας και γηπέδου, το NBA θέλει τη Ρώμη στη λίγκα από την πρώτη μέρα. Η ομάδα θα δημιουργηθεί από το μηδέν και θα αγοράσει δικαίωμα συμμετοχής στη Serie A από υπάρχουσα ομάδα. Το Palalottomatica μπορεί να φιλοξενήσει την πρώτη χρονιά, αλλά στον ορίζοντα υπάρχει σχέδιο για νέα, σύγχρονη αρένα, με συμμετοχή αμερικανικών funds που ειδικεύονται σε αθλητικές εγκαταστάσεις.

Πόσο κοντά είμαστε; Το NBA έχει ξεπεράσει το «αν» και βρίσκεται στο «πώς». Οι επαφές έχουν περάσει σε επίπεδο ιδιοκτησίας, χρηματοδότησης και νομικής δομής. Τα παιχνίδια Memphis–Orlando στο Λονδίνο τον Ιανουάριο αναμένεται να αποτελέσουν κομβικό σημείο για τα επίσημα ανακοινωθέντα.

Η EuroLeague αντιμετωπίζει το σχέδιο με καχυποψία και αρνήθηκε να συνεπικουρήσει, παρά τα ολοφάνερα οικονομικά της προβλήματα. Το πιθανότερο σενάριο πλέον είναι ευθεία σύγκρουση: NBA Europe vs EuroLeague για τα επόμενα χρόνια. Με την NBA να προσφέρει οικονομική σταθερότητα, brand globality και καλύτερα συμβόλαια, ο κίνδυνος αποψίλωσης κορυφαίων ομάδων από την EuroLeague είναι πραγματικός.

Πάντως, το NBA δεν θέλει μια λίγκα «με παλαίμαχους ούτε μόνο με νέους».

Θέλει το δεύτερο καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, μεευρωπαίους παίκτες ουσιαστικής ποιότητας, Αμερικανούς που ταιριάζουν στο στυλ FIBA και ταλέντα που σήμερα πηγαίνουν σε NBL, NCAA ή άλλες ενδιάμεσες λίγκες. Με σταθερότητα μισθών και δυνατό brand, η νέα λίγκα μπορεί να γίνει πόλος έλξης.

Η ευρωπαϊκή επανάσταση του μπάσκετ δεν είναι πια σενάριο. Είναι σχέδιο, με χρονοδιάγραμμα, χρηματοδότες και προορισμούς. Και αν ολοκληρωθεί όπως σχεδιάζεται, θα είναι η μεγαλύτερη αλλαγή στο παγκόσμιο μπάσκετ από την ίδρυση της ίδιας της NBA.