Star Trek 2.0: Η Paramount αναθέτει στους Ντέιλι & Γκόλντσταϊν μια «ανεξάρτητη» ταινία χωρίς το πλήρωμα του Κρις Πάιν
Η Paramount δρομολογεί μια αυτόνομη ταινία Star Trek από τους Ντέιλι και Γκόλντσταϊν, χωρίς το καστ του Κρις Πάιν και χωρίς σύνδεση με προηγούμενα έργα, σηματοδοτώντας πλήρη ανανέωση του franchise.
Όταν ο Ντέιβιντ Έλισον ανέλαβε την Paramount, το μεγάλο ερώτημα στους κύκλους του Χόλιγουντ ήταν τι μέλλει γενέσθαι με το Star Trek. Θα «ξεπαγώσουν» τα πολυσυζητημένα σχέδια που λιμνάζουν εδώ και χρόνια ή η εταιρεία θα επιχειρήσει μια καθαρή στροφή; Και, φυσικά, θα ξαναδούμε ποτέ το πλήρωμα του Κρις Πάιν ή θα παραμείνει… χαμένο στο διάστημα;
Οι απαντήσεις άρχισαν να ξεκαθαρίζουν, καθώς, σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η Paramount ανέθεσε στους Τζον Φράνσις Ντέιλι και Τζόναθαν Γκόλντσταϊν να γράψουν και να σκηνοθετήσουν μια ολοκαίνουργια ταινία Star Trek. Το νέο πρότζεκτ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν θα συνδέεται με καμία προηγούμενη ταινία ή χρονολογία του franchise — συνεπώς, όλα θα γίνουν χωρίς το καστ του Πάιν. Το δίδυμο θα υπογράψει και την παραγωγή μέσω της δικής του εταιρείας, GoldDay.
Οι δύο δημιουργοί έχουν χτίσει τη φήμη τους στον ευφυή συνδυασμό κωμωδίας, δράσης και θεαματικών ιδεών. Το απέδειξαν με το ανατρεπτικό Game Night, αλλά και με το Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, που βγήκε επίσης από την Paramount. Πρόσφατα ολοκλήρωσαν τα γυρίσματα του Mayday για την Apple, με πρωταγωνιστές τον Ράιαν Ρέινολντς και τον Κένεθ Μπράνα.
Στον κινηματογράφο, το Star Trek παραμένει αδρανές από το 2016, όταν το Star Trek Beyond δεν κατάφερε να δικαιώσει εμπορικά τις προσδοκίες, φτάνοντας τα 343,4 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Έκτοτε, αρκετές ιδέες πέρασαν από τραπέζια παραγωγών — από προσπάθειες επανένωσης της ομάδας του Πάιν έως ένα R-rated σενάριο του Κουέντιν Ταραντίνο. Καμία όμως δεν πήρε πράσινο φως, με το franchise να βρίσκει καταφύγιο κυρίως στο Paramount+ μέσω των τηλεοπτικών του σειρών.
