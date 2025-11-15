newspaper
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Απάτες μέσω… Διαδικτύου με «άρωμα» ερωτισμού
Ελλάδα 15 Νοεμβρίου 2025 | 07:12

Απάτες μέσω… Διαδικτύου με «άρωμα» ερωτισμού

Με ποιους τρόπους οι επιτήδειοι πουλάνε έρωτα και αποσπούν μεγάλα ποσά από τα θύματά τους, από 2.000 έως και 60.000 ευρώ n Μιλούν οικογένειες θυμάτων και ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

Spotlight

Διαδικτυακές απάτες με «άρωμα» ερωτισμού. Αυτοί οι επιτήδειοι δεν εμφανίζονται ούτε ως τεχνικοί, ούτε ως υπάλληλοι κάποιας εταιρείας παροχής ρεύματος. Παριστάνουν απλά… τους ερωτευμένους, που προσεγγίζουν άνδρες και γυναίκες μέσω κλασικών διαδικτυακών εφαρμογών, αλλά και εφαρμογών γνωριμιών. Όταν καταφέρουν να πιάσουν επαφή, τους «πουλάνε» έρωτα, έχοντας ως απώτερο σκοπό την απόσπαση χρημάτων. Παρουσιάζονται με ψεύτικες ελκυστικές εικόνες προφίλ, που μοιάζουν με αληθινές. Υποκρίνονται επιτυχημένους επαγγελματίες, στρατιωτικούς, γιατρούς, ακόμα και άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσωπική τους ζωή και χρειάζονται βοήθεια. Υπόσχονται αιώνια αγάπη και αποκλειστικότητα στα υποψήφια θύματά τους – κι όταν εκείνα τους εμπιστευθούν, έρχεται η ώρα να τους ζητήσουν λεφτά.

Στην έρευνα των «ΝΕΩΝ» για το φαινόμενο που είναι γνωστό και ως «romance scam», συνομιλήσαμε με οικογένειες θυμάτων, αλλά και με ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια. Οπως χαρακτηριστικά μας είπε η διευθύντρια του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Κέλλυ Ιωάννου, τα περιστατικά «ρομαντικών απατών» που κλήθηκε να διαχειριστεί μέσα στο 2024 ήταν τόσο πολλά, που καθιστούν το romance scam την τρίτη πιο συχνή κατηγορία διαδικτυακής εξαπάτησης. «Στατιστικά, τα θύματα είναι κυρίως γυναίκες άνω των 60 ετών στις περισσότερες περιπτώσεις μοναχικές ή χήρες. Η προσέγγιση ξεκινά όχι τόσο μέσα από συμβατικές εφαρμογές γνωριμιών, αλλά από τα κοινά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Instagram κ.λπ.».

To ψεύτικο προφίλ

Ο θύτης εκμεταλλευόμενος τα αισθήματα μοναξιάς που μπορεί να νιώθει ένα άτομο, δημιουργεί ένα ψεύτικο προφίλ, πολλές φορές έχοντας τη φωτογραφία ενός άλλου υπαρκτού ατόμου. Χτίζει έναν κανονικό λογαριασμό, με ενδιαφέροντα, πληροφορίες, τόπο διαμονής κ.ο.κ. Αρχίζει τότε να αναπτύσσει μία σχέση εξ αποστάσεως με το θύμα του και, σε αντίθεση με τη συνηθισμένη τακτική των απατεώνων που ποντάρουν στο «εδώ και τώρα», εδώ συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, μπορεί να περάσει ακόμη και μήνες μιλώντας από το πρωί μέχρι το βράδυ με το θύμα του, προκειμένου να το πείσει για τη γνησιότητα των συναισθημάτων του και να το χειραγωγήσει πείθοντάς το ότι πρόκειται για ένα υπαρκτό άτομο.

Ακολουθεί το δεύτερο στάδιο – ο λεγόμενος «βομβαρδισμός» αγάπης. Με λίγα λόγια, ο απατεώνας χρησιμοποιεί εκφράσεις όπως: «Είσαι πάρα πολύ όμορφος/η!», «Είμαι ερωτευμένος μαζί σου!», «Εχουμε ξεχωριστό δέσιμο». Αμέσως μετά έρχεται το στάδιο της απομόνωσης, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες η απάτη να γίνει αντιληπτή από τρίτα πρόσωπα: «Οι άλλοι δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό που έχουμε», «μη μιλάς στους δικούς σου για εμάς». Ο θύτης προτρέπει, έτσι, το θύμα να απομακρυνθεί από τον περίγυρό του για να μην το επηρεάζουν. Εύλογα ωστόσο θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί: μα δεν κατάλαβαν ότι πρόκειται για ψεύτικο λογαριασμό;

Κι όμως. Οι κυβερνοαπατεώνες, χρησιμοποιώντας την κοινωνική «μηχανική», έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ που ακόμη και οι ειδικοί στο ηλεκτρονικό έγκλημα δυσκολεύονται πολλές φορές να τους εντοπίσουν. Εχουν περάσει πολύ χρόνο μελετώντας το θύμα και τις συνήθειές του, ώστε να μπορέσουν να έχουν την πρωτοβουλία και το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, λέγοντάς του πράγματα που θέλει να ακούσει.

Στο κόλπο και η ΤΝ

«Χρησιμοποιούν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Εχουν υπάρξει περιπτώσεις που έρχονται στο γραφείο μου και μου λένε πως αποκλείεται να είναι ψεύτικο αυτό το πρόσωπο γιατί εγώ πραγματοποίησα και ζωντανή βιντεοκλήση μαζί του. Και τους εξηγούμε ότι πλέον με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ εύκολο να αναπτυχθεί ένα ψεύτικο βίντεο παίρνοντας τη φωτογραφία του ανθρώπου που έχουν στήσει όλη την απάτη γύρω από το πρόσωπό του και δίνοντας σε αυτό το πρόσωπο ακόμα και οπτικοακουστική μορφή, με πολύ αληθοφανές αποτέλεσμα», τονίζει η Κέλλυ Ιωάννου.

Οπως προαναφέρθηκε, στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι απατεώνες προφασίζονται πως είναι άτομα με οικονομική επιφάνεια: γιατροί, στρατιωτικοί, πιλότοι. Το κάνουν δε προκειμένου να πείσουν το θύμα ότι είναι αποκατεστημένοι επαγγελματικά και το μόνο που αποζητούν είναι συντροφιά. Οι ψεύτικοι εραστές του Διαδικτύου προβάλλουν μια σειρά από διάφορες δικαιολογίες – ότι έχουν ιατρικές ανάγκες, οικονομικές δυσκολίες ή ακόμη και ότι ζητούν χρήματα για να ταξιδέψουν και να συναντήσουν το υποψήφιο θύμα τους, επιτέλους από κοντά!

Εχουμε φτάσει, κάπως έτσι, στο τελευταίο στάδιο. Οι απατεώνες μεθοδεύουν έτσι την κατάσταση, ώστε το θύμα να προσφερθεί από μόνο του να βοηθήσει οικονομικά. Συχνά, μάλιστα, τις πρώτες φορές αρνούνται την προσφορά, για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του. «Τα ποσά μπορεί να ξεκινούν από 2.000 ευρώ και να αυξάνονται. Εχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που μπορεί να έχουν χάσει 60.000 ευρώ σε περιστατικά romance scam. Αυτό εξαρτάται από το πώς κλιμακώνει ο κυβερνοαπατεώνας».

«Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνεται καταγγελία, γιατί πολλές φορές τα θύματα, πέρα από τα χρήματα, έχουν ανταλλάξει και πολλά προσωπικά τους δεδομένα, όπως φωτογραφίες των ιδίων και των οικογενειών τους, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας. Σε αυτή την περίπτωση, το να γίνει μία καταγγελία από το θύμα εξασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν ως «δούρειος ίππος» προκειμένου να εξαπατηθεί ένα επόμενο εν δυνάμει θύμα. Γιατί έχουν υπάρξει περιπτώσεις που οι επιτήδειοι έχουν πάρει φωτογραφίες των θυμάτων τους και τις έχουν χρησιμοποιήσει για να εξαπατήσουν άλλους ανθρώπους» προειδοποιεί η Κέλλυ Ιωάννου.

Πιο ευάλωτοι οι άνδρες

Ο τρόπος και η μεθοδολογία των απατεώνων διαφέρει στις περιπτώσεις που τα επίδοξα θύματά τους είναι άνδρες. Σύμφωνα με τους ειδικούς στο κυβερνοέγκλημα, οι άνδρες αναπτύσσουν πολύ συντομότερα μια ερωτικού τύπου σχέση με τον/την απατεώνα, προβαίνοντας σε ανταλλαγή υλικού με σεξουαλικό περιεχόμενο. Πολύ γρήγορα, σε αυτές τις περιπτώσεις, ο scamer εκβιάζει το εκάστοτε θύμα του ότι θα δημοσιεύσει το υλικό αυτό στο συγγενικό και επαγγελματικό του περιβάλλον εάν δεν του δώσει χρήματα. Και τότε το δίλημμα είναι μεγάλο…

Μια σχέση εξάρτησης του θύματος με τον θύτη

Οσο κι αν φαντάζει αφελές ένας άνθρωπος να «ερωτεύεται» και να εμπιστεύεται κάποιον που δεν έχει δει ποτέ διά ζώσης, οι ειδικοί επισημαίνουν πως ο καθένας μπορεί να εξαπατηθεί, ανεξαρτήτως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου ή άλλων δημογραφικών στοιχείων. Και αυτό γιατί ο απατεώνας «ποντάρει» ακριβώς σε αυτή την ευαλωτότητα και μοναχικότητα του θύματος τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αποτέλεσμα; Τα θύματα δένονται τόσο πολύ με τον «υποτιθέμενο» σύντροφό τους, που ακόμη κι όταν αντιλαμβάνονται την εξαπάτηση, δεν μπορούν να τον «αποχωριστούν». Αν το θύμα αρχίσει να αμφισβητεί τις προθέσεις του δράστη, εκείνος επιχειρεί να του δημιουργήσει ενοχές. «Αν με αγαπούσες δε θα αρνιόσουν να μου στείλεις χρήματα» αναφέρουν συχνά και εκδικητικά σταματούν την επικοινωνία. «Η διαλειμματική ανταμοιβή είναι χαρακτηριστικό τέχνασμα των απατεώνων και συνήθως τα θύματα ενδίδουν. Στη Νότια Αφρική, στην Ασία υπάρχει ολόκληρη βιομηχανία πίσω από το romance scam. Ενας λόγος για τον οποίο ακόμα στη χώρα μας δεν υπάρχει βιομηχανοποιημένη ακόμη αυτή η τακτική είναι η γλώσσα. Ομως η τεχνητή νοημοσύνη θα εξελίξει τις τεχνικές τους σύντομα και στη χώρα μας» τονίζει στα «ΝΕΑ» η Ειρήνη Γεωργή, συγγραφέας και σύμβουλος επικοινωνίας.

Η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους πολίτες να μη δίνουν προσωπικά τους στοιχεία και να επικοινωνούν με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος όταν τους ζητούν χρήματα μέσω διαδικτυακών εφαρμογών.

«Υστερα από δύο μήνες που μιλούσαν ξεκίνησε να της ζητάει μικροποσά»

Μια 29χρονη γυναίκα, της οποίας η θεία έπεσε θύμα κυβερνοαπατεώνων, μίλησε στα «ΝΕΑ» για την εμπειρία της και τον τρόπο με τον οποίο κατάφεραν να της αποσπάσουν σημαντικά χρηματικά ποσά. «Είχε έρθει η θεία μου πάρα πολύ χαρούμενη να μας δείξει κάποιον κύριο που την έκανε φίλη στα μέσα κοινωνική δικτύωσης. Εμείς προσπαθήσαμε αμέσως να της εξηγήσουμε ότι λογικά είναι κάποιος scamer που θέλει να της αποσπάσει χρήματα. Ομως, η ανάγκη της για να μιλήσει με κάποιον την έκανε να αρχίσει να επικοινωνεί. Μιλούσαν περίπου έναν χρόνο και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα κατάφερε να της αποσπάσει χρήματα» περιγράφει. Συνεχίζει δε ως εξής: «Η θεία μου είναι γύρω στα 56 και εκείνος έλεγε ότι είναι ότι έχουν την ίδια ηλικία και τα ίδια προβλήματα. Ξεκίνησε να της μιλάει ερωτικά, να της λέει πόσο όμορφη είναι, ότι έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο δέσιμο. Και περίπου ύστερα από δύο μήνες που μιλούσαν ξεκίνησε να της ζητάει μικροποσά. Με την πρόφαση ότι ήταν στρατιωτικός γιατρός και εκεί που βρισκόταν δεν είχε να πάρει μια κάρτα τηλεφώνου, να ανανεώσει τον χρόνο ομιλίας του για να μιλάει μαζί της».  Και καταλήγει: «Στο προφίλ του είχε τρεις φωτογραφίες, ελάχιστους φίλους, μόνο γυναίκες. Αυτός ταυτόχρονα έκανε αιτήματα φιλίας και σε άλλα συγγενικά μας πρόσωπα. Είχαμε θορυβηθεί πολύ οικογενειακώς και ψάχναμε αποδείξεις να την πείσουμε πως δεν επρόκειτο για υπαρκτό πρόσωπο. Εκείνη τον ρώτησε αν ήταν όλα ψέματα και ευτυχώς τότε σταμάτησε να της μιλάει γιατί είδε πως δεν είχε να κερδίσει κάτι άλλο οικονομικά».

Premium Έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Fitch Ratings: Εύσημα για τη μείωση του χρέους – Πώς θα «ξεκλειδώσει» το grade Α

Fitch Ratings: Εύσημα για τη μείωση του χρέους – Πώς θα «ξεκλειδώσει» το grade Α

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Αντίστροφη μέτρηση για την ΕΧΑΕ – Τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα για τους μετόχους

Euronext: Αντίστροφη μέτρηση για την ΕΧΑΕ – Τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα για τους μετόχους

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, έχει τους νεκρούς», λέει «η φωνή του Πολυτεχνείου», Δημήτρης Παπαχρήστος
52 χρόνια μετά 15.11.25

«Το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, έχει τους νεκρούς», λέει «η φωνή του Πολυτεχνείου», Δημήτρης Παπαχρήστος

Ο συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός, που μετέδιδε το πνεύμα του αγώνα στο Πολυτεχνείο υπογραμμίζει πως «φοβισμένα παιδιά», μοιράστηκαν τον φόβο τους, τον ξεπέρασαν και «ξέπλυναν τη ντροπή των γονιών τους

Σύνταξη
Μεσσηνία: Θρίλερ με την εξαφάνιση μητέρας πέντε παιδιών – Τα ρούχα που βρέθηκαν σε περίεργα σημεία και οι μαρτυρίες
Στη Μεσσηνία 15.11.25

Θρίλερ με την εξαφάνιση μητέρας πέντε παιδιών - Τα ρούχα που βρέθηκαν σε περίεργα σημεία και οι μαρτυρίες

Μια νέα υπόθεση εξαφάνισης ήρθε στο προσκήνιο το βράδυ της Παρασκευής στην εκπομπή Φως στο Τούνελ. Η Αμαλία Νικολοπούλου χάθηκε ένα πρωινό του Οκτωβρίου του 2021 στη Ρευματιά Μεσσηνίας.

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Άφαντοι οι δράστες του εμβολισμού των μηχανών της ΔΙΑΣ – Κοντά στην ταυτοποίησή τους η ΕΛ.ΑΣ.
Στον Άγιο Δημήτριο 15.11.25

Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν μηχανές αστυνομικών - Κοντά στην ταυτοποίησή τους η ΕΛ.ΑΣ.

Τρεις αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έχουν τραυματιστεί ελαφρά - Η ιδιοκτήτρια του οχήματος ταυτοποιήθηκε, ωστόσο δεν φέρεται να γνώριζε ποιος οδηγούσε το όχημα εκείνη την ώρα

Σύνταξη
Γρίπη: Ανησυχία για τη φετινή δραστηριότητα – Καμπανάκι για υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση
Ελλάδα 15.11.25

Ανησυχία για τη φετινή δραστηριότητα της γρίπης - Καμπανάκι για υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση

Τα δεδομένα από το Δίκτυο Παρατηρητών Νοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, υποδεικνύουν έναρξη της εποχικής δραστηριότητας μεταξύ 10 Νοεμβρίου και 10 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Θεσσαλία: Οι αγρότες αποφασίζουν μπλόκα – Αγανάκτηση και οργή στο συλλαλητήριο της Αγιάς
Ελλάδα 15.11.25

Οι αγρότες της Θεσσαλίας αποφασίζουν μπλόκα - Αγανάκτηση και οργή στο συλλαλητήριο της Αγιάς

Οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για τις αγροτικές επιδοτήσεις δεν έχουν ικανοποιήσει αγρότες και κτηνοτρόφους που προσανατολίζονται σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις και πανθεσσαλικό μπλόκο.

Σύνταξη
Πολυτεχνείο: 52 χρόνια από την εξέγερση των φοιτητών – Ξεκινούν οι τριήμερες εκδηλώσεις
Ελλάδα 14.11.25

Πολυτεχνείο: 52 χρόνια από την εξέγερση των φοιτητών – Ξεκινούν οι τριήμερες εκδηλώσεις

Με επίκεντρο το ιστορικό κτίριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Πατησίων ξεκινούν από αύριο οι εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα για την 52η επέτειο από την εξέγερση των φοιτητών κατά της στρατιωτικής χούντας

Σύνταξη
Σπύρος Μαρτίκας: Αποκάλυψη για τον συλληφθέντα επιχειρηματία – «Έστησαν τραπέζι και έφαγαν 250.000€ από τον Παντελίδη»
Ελλάδα 14.11.25

Αποκάλυψη Μαρτίκα για τον συλληφθέντα επιχειρηματία: Σε δικό του στημένο τραπέζι έχασε 250.000€ ο Παντελής Παντελίδης

Όπως υποστήριξε ο Σπύρος Μαρτίκας, που έπεσε θύμα της απάτης με τις δήθεν επενδύσεις, ο επιχειρηματίας που συνελήφθη ήταν πίσω από την παράνομη λέσχη που έπαιζε ο Παντελής Παντελίδης πριν χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, έχει τους νεκρούς», λέει «η φωνή του Πολυτεχνείου», Δημήτρης Παπαχρήστος
52 χρόνια μετά 15.11.25

«Το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, έχει τους νεκρούς», λέει «η φωνή του Πολυτεχνείου», Δημήτρης Παπαχρήστος

Ο συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός, που μετέδιδε το πνεύμα του αγώνα στο Πολυτεχνείο υπογραμμίζει πως «φοβισμένα παιδιά», μοιράστηκαν τον φόβο τους, τον ξεπέρασαν και «ξέπλυναν τη ντροπή των γονιών τους

Σύνταξη
Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar την «βύθισε» στη θλίψη
«Με διαλύσε» 15.11.25

Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar την «βύθισε» στη θλίψη

Η Φλόρενς Πιου αποκάλυψε ότι η απόλυτη συναισθηματική βύθιση στον ρόλο της στο Midsommar είχε σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία, οδηγώντας τη σε μια περίοδο έξι μηνών βαθιάς θλίψης

Σύνταξη
Μεσσηνία: Θρίλερ με την εξαφάνιση μητέρας πέντε παιδιών – Τα ρούχα που βρέθηκαν σε περίεργα σημεία και οι μαρτυρίες
Στη Μεσσηνία 15.11.25

Θρίλερ με την εξαφάνιση μητέρας πέντε παιδιών - Τα ρούχα που βρέθηκαν σε περίεργα σημεία και οι μαρτυρίες

Μια νέα υπόθεση εξαφάνισης ήρθε στο προσκήνιο το βράδυ της Παρασκευής στην εκπομπή Φως στο Τούνελ. Η Αμαλία Νικολοπούλου χάθηκε ένα πρωινό του Οκτωβρίου του 2021 στη Ρευματιά Μεσσηνίας.

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Άφαντοι οι δράστες του εμβολισμού των μηχανών της ΔΙΑΣ – Κοντά στην ταυτοποίησή τους η ΕΛ.ΑΣ.
Στον Άγιο Δημήτριο 15.11.25

Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν μηχανές αστυνομικών - Κοντά στην ταυτοποίησή τους η ΕΛ.ΑΣ.

Τρεις αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έχουν τραυματιστεί ελαφρά - Η ιδιοκτήτρια του οχήματος ταυτοποιήθηκε, ωστόσο δεν φέρεται να γνώριζε ποιος οδηγούσε το όχημα εκείνη την ώρα

Σύνταξη
Γρίπη: Ανησυχία για τη φετινή δραστηριότητα – Καμπανάκι για υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση
Ελλάδα 15.11.25

Ανησυχία για τη φετινή δραστηριότητα της γρίπης - Καμπανάκι για υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση

Τα δεδομένα από το Δίκτυο Παρατηρητών Νοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, υποδεικνύουν έναρξη της εποχικής δραστηριότητας μεταξύ 10 Νοεμβρίου και 10 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)
Euroleague 15.11.25

Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Κουίν Έλις έβγαλε… μάτια στη Unipol Arena, πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη επί του Ολυμπιακού – Ποιος είναι ο Άγγλος γκαρντ που θα κάνει… θραύση στη Euroleague.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Είδος προς… εξαφάνιση τα ακίνητα – Χτίζεται ένα ανά 1.000 κατοίκους [γραφήματα]
Έρευνα 15.11.25

Είδος προς… εξαφάνιση τα ακίνητα – Χτίζεται ένα ανά 1.000 κατοίκους [γραφήματα]

Πάνω από 700.000 κατοικίες παραμένουν κενές ή αδρανείς, χωρίς να αξιοποιούνται. Η έλλειψη προσιτής στέγης πλήττει κυρίως τους νέους και τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά σταδιακά πιέζει και τη μεσαία τάξη

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Εξωδικαστικός: 4+1 βήματα για την ένταξη στον μηχανισμό – Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία
Αναβάθμιση 15.11.25

4+1 βήματα για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό - Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία

Πιο προσιτός και εύκολος γίνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός - Ένας στους δύο που χρωστούν σε χρηματοπιστωτικούς φορείς πέτυχε διαγραφή χρέους άνω του 30% - Προς το δημόσιο το μέσο «κούρεμα» ήταν 17%

Σύνταξη
Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές
On Field 15.11.25

Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές

Ο Γάλλος μπορεί να επικοινωνεί συχνά με τους ρέφερι, να ασχολείται πολύ, όμως κάπου στράβωσε η εκπαίδευση που περισσότερο μπερδεύει παρά εκπαιδεύει και σα να μην έφτανε αυτό είναι και κρύο πιάτο

Βάιος Μπαλάφας
Ινδία: Στους εννέα οι νεκροί από την επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στο Κασμίρ – Δύσκολη η αναγνώριση των σορών
Πολλοί τραυματίες 15.11.25

Στους εννέα οι νεκροί από την επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στην Ινδία - Δύσκολη η αναγνώριση των σορών

Η ένταση της έκρηξης στο αστυνομικό τμήμα στην Ινδία ήταν τέτοια «που ανθώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε κοντινά σπίτια, περίπου 200 μέτρα μακριά», δήλωσαν πηγές από τη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών

Σύνταξη
Η Ουκρανία ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη: Καταστραμμένη από τις βόμβες και σημαδεμένη από τη διαφθορά
Κόσμος 15.11.25

Η Ουκρανία ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη: Καταστραμμένη από τις βόμβες και σημαδεμένη από τη διαφθορά

Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή κρίση: τον πόλεμο στο έδαφος και τα σκάνδαλα διαφθοράς που δοκιμάζουν την αντοχή της κυβέρνησης Ζελένσκι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Είναι ο στρατός της Βενεζουέλας έτοιμος να ανταπεξέλθει σε έναν πόλεμο με την Αμερική;
Κλιμάκωση 15.11.25

Είναι ο στρατός της Βενεζουέλας έτοιμος να ανταπεξέλθει σε έναν πόλεμο με την Αμερική;

Η Βενεζουέλα είναι απίθανο να μπορέσει να ανταποκριθεί στην αμερικανική επιθετικότητα. Ωστόσο, ο πρόεδρος Μαδούρο έχει και άλλες επιλογές, σύμφωνα με τους ειδικούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο