Σημαντική είδηση:
15.11.2025 | 18:57
Ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας με 95 επιβάτες λίγο μετά τη Σίνδο
Σημαντική είδηση:
15.11.2025 | 15:51
ΗΣΑΠ: Ακινητοποιημένοι για 10 λεπτά οι συρμοί την Κυριακή - Ο λόγος
Σημαντική είδηση:
15.11.2025 | 13:50
Ψυχρή εισβολή εν όψει - Πότε αναμένεται
Κίνα: Θα ενισχύσει τη δημοσιονομική πολιτική της σε ένα ασταθές περιβάλλον
Διεθνής Οικονομία 15 Νοεμβρίου 2025 | 19:15

Κίνα: Θα ενισχύσει τη δημοσιονομική πολιτική της σε ένα ασταθές περιβάλλον

Τι λέει σε συνέντευξη του ο υπουργός Οικονομικών Lan Foan

Vita.gr

Vita.gr

Η Κίνα θα ενισχύσει τη δημοσιονομική πολιτική της τα επόμενα πέντε χρόνια, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της χώρας το Σάββατο σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο υπουργός Οικονομικών Lan Foan δήλωσε ότι η χώρα θα ενισχύσει την αντικυκλική και διακυκλική ρύθμιση και θα καθορίσει το ποσοστό του ελλείμματος ως προς το ΑΕΠ και το μέγεθος του δημόσιου δανεισμού, ώστε να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες συνθήκες.

Τα εργαλεία

Η Κίνα θα κάνει επίσης χρήση εργαλείων όπως ο προϋπολογισμός, η φορολογία, τα κρατικά ομόλογα και οι πληρωμές μεταβιβάσεων, και θα παρέχει σταθερή υποστήριξη για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, είπε ο Λαν.

Διεθνώς, το εξωτερικό περιβάλλον είναι ασταθές και ασταθές και ο ανταγωνισμός των μεγάλων χωρών γίνεται πιο περίπλοκος και έντονος, είπε ο Λαν, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένες χώρες ή την εμπορική διαμάχη της Κίνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η υποστήριξη θα αυξηθεί σε τομείς όπως το σύγχρονο βιομηχανικό σύστημα, η επιστήμη και η τεχνολογία, η εκπαίδευση και η κοινωνική ασφάλιση, είπε ο υπουργός.

Οι δημοσιονομικές επιδοτήσεις θα χρησιμοποιηθούν για την επέκταση της κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών, είπε ο Λαν. Η Κίνα θα κάνει επίσης συντονισμένη χρήση ομολόγων τοπικής αυτοδιοίκησης ειδικού σκοπού και υπερβολικά μακρών ειδικών ομολόγων δημοσίου, βελτιστοποιώντας παράλληλα την κατεύθυνση των κρατικών επενδύσεων.

Τα σημάδια από βιομηχανική παραγωγή και λιανικές πωλήσεις

Με τον ασθενέστερο ρυθμό τους σε διάστημα άνω του ενός έτους αυξήθηκαν στην Κίνα βιομηχανική παραγωγή και λιανικές πωλήσεις τον Οκτώβριο, ασκώντας πίεση στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για αναδιάρθρωση της οικονομίας που βασίζεται στις εξαγωγές, καθώς ο εμπορικός πόλεμος με τις ΗΠΑ και η αδύναμη εγχώρια ζήτηση αυξάνουν τους κινδύνους για την ανάπτυξη.

Για δεκαετίες, οι αξιωματούχοι είχαν την επιλογή να ωθήσουν την τεράστια βιομηχανία της για να ενισχύσει τις εξαγωγές σε περίπτωση που οι καταναλωτές περιορίσουν τις δαπάνες στο εσωτερικό ή να στραφούν στο δημόσιο ταμείο για να χρηματοδοτήσουν έργα υποδομής που ενισχύουν το ΑΕΠ.

Πηγή: ΟΤ

