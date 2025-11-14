Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Δύο τραυματίες

Αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στον σιδηροδρομικό σταθμό «Μονπαρνάς» στο Παρίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικοί πυροβόλησαν έναν άνδρα, που «συνιστούσε απειλή», καθώς απειλούσε με μαχαίρι. Το περιστατικό έχει επιβεβαιωθεί από την εισαγγελία της γαλλικής πρωτεύουσας, ωστόσο η τύχη του παραμένει ασαφής.

Ο σταθμός εκκενώθηκε από τους επιβάτες.

La Gare Montparnasse, brièvement évacuée après une intervention de la police. Pas d’informations données aux voyageurs pour le moment mais évidemment beaucoup d’inquiétudes surtout en cette date… pic.twitter.com/NEIQcneSW1 — Alexandra QUARINI (@alexquarini) November 14, 2025

Τι συνέβη

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Figaro, γύρω στις 2:30 μ.μ. τοπική ώρα (3.30 ώρα Ελλάδας), ένας άνδρας που είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνος αποβιβάστηκε στο Παρίσι από τρένο που ερχόταν από την πόλη Ρεν.

Ο άνδρας καταζητούνταν έπειτα από ένταλμα της εισαγγελίας του Κρετέιγ και του αστυνομικού τμήματος του Κασάν, καθώς φέρεται ότι απείλησε να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του.

🔴🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Un individu ARMÉ D’UN COUTEAU a été NEUTRALISÉ par balle par les forces de l’ordre à la gare Montparnasse, à Paris. Selon les premiers éléments, l’homme menaçait des voyageurs et a REFUSÉ D’OBTEMPÉRER face aux policiers, qui ont alors OUVERT LE FEU… pic.twitter.com/tTobccEfEx — Bastion (@BastionMediaFR) November 14, 2025

Ο άνδρας βγήκε από το τρένο κρατώντας στο χέρι ένα μαχαίρι και φέρεται ότι το έφερε στον λαιμό του όταν οι αστυνομικοί πήγαν να τον συλλάβουν. Έπειτα από αντιπαράθεση με τους αστυνομικούς, ο άνδρας επιχείρησε να επιτεθεί σε άλλους επιβάτες πριν αυτοτραυματιστεί αρκετές φορές.

Η αστυνομία στη συνέχεια άνοιξε πυρ δύο φορές, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στα πόδια. Ένας περαστικός τραυματίστηκε επίσης ελαφρά στο πόδι.

Η ανακοίνωση της Εισαγγελίας

Το ενδεχόμενο τρομοκρατικού κινήτρου έχει αποκλειστεί σε αυτό το στάδιο, σύμφωνα με υψηλόβαθμη πηγή στην Εισαγγελία στο Παρίσι.

Un homme exhibe un couteau à la gare Montparnasse à Paris, un policier ouvre le feu pic.twitter.com/Wam267I8sr — BFMTV (@BFMTV) November 14, 2025

«Από τις αρχικές πληροφορίες που έχουμε λάβει φαίνεται ότι ένας άνδρας γνωστός για ενδοοικογενειακή βία κράδαινε ένα μαχαίρι. Ένας αστυνομικός χρησιμοποίησε το όπλο του για να τον σταματήσει», δήλωσε η Εισαγγελία. Και σημείωσε ότι ο 44χρονος άνδρας, με καταγωγή από τα νησιά Ουόλις-και-Φουτούνα, στον Ειρηνικό, «φέρεται ότι στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι του». Αμέσως κλήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. «Όλα αυτά τα στοιχεία θα επαληθευτούν», ανέφερε η εισαγγελία.

Οι Γαλλικοί Σιδηρόδρομοι, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό BFMTV, δήλωσαν ότι μετά την παρέμβαση της αστυνομίας, «δημιουργήθηκε περίμετρος ασφαλείας σε ένα μικρό τμήμα του σταθμού Μονπαρνάς στο Παρίσι». Και πρόσθεσε ότι «έχει διαταραχθεί ελαφρώς» η κυκλοφορία των συρμών.

Σύμφωνα με τις αρχές, πλέον έχει αποκατασταθεί η ηρεμία.