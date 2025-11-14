Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/11): Δράση με Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα και Εθνική Κ21 στο ποδόσφαιρο

«Γεμάτο» δράση είναι το σημερινό (14/11) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου, Euroleague και ελληνικές «μάχες».

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Μιλάνο την Αρμάνι για τη 12η αγωνιστική της Euroleague (21:30, Novasports Prime), ενώ η Εθνική Κ21 αντιμετωπίζει τη Γεωργία για τα προκριματικά του Euro 2027 και θέλει να διατηρήσει την κορυφή με διαφορά ασφαλείας από τη Βόρεια Ιρλανδία.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:00 Novasports 6HD DP World Tour Championship 2η μέρα, Ντουμπάι

10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν – Μαρσέλο Αρέβαλο/Μέιτ Πάβιτς Φάση Ομίλων (Αγώνας Διπλού)

13:00 Novasports 6HD DP World Tour Championship 2η μέρα, Ντουμπάι

14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές)

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές)

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ – Μπεν Σέλτον Φάση Ομίλων (Αγώνας Μονού)

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές)

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γεωργία Προκριματικά Euro Κ21

18:00 Novasports Start Ντουμπάι – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

19:00 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

19:00 Novasports 1HD Φινλανδία – Μάλτα UEFA World Cup Qualifiers

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τζο Σαλίσµπουρι/Νιλ Σκούπσκι – Κρίστιαν Χάρισον/Έβαν Κινγκ Φάση Ομίλων (Αγώνας Διπλού)

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – Πανιώνιος ΓΣΣ Volley League Ανδρών 2025-26

21:00 Novasports 6HD Βιλερμπάν – Παρτίζαν Euroleague

21:30 Novasports Prime Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός Euroleague

21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ Φάση Ομίλων (Αγώνας Μονού)

21:45 Novasports Premier League Σλοβακία – Βόρεια Ιρλανδία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Extra 1 Γιβραλτάρ – Μαυροβούνιο UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Start Κροατία – Νήσοι Φερόες UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 3HD Λουξεμβούργο – Γερμανία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 1HD Πολωνία – Ολλανδία UEFA World Cup Qualifiers