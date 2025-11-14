Στον «αέρα» το νέο site της ΕΠΟ: «Ένα σύγχρονο, λειτουργικό και φιλικό περιβάλλον»

Το νέο site της ΕΠΟ είναι στον «αέρα» του διαδικτύου, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, με μία πιο σύγχρονη πλατφόρμα.

Η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδίας αναβαθμίστηκε πλήρως ώστε να εναρμονιστεί με τις ανάγκες της σύγχρονης ψηφιακής εποχής και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Μάκης Γκαγκάτσης, «καλωσόρισε» το κοινό με μήνυμά του.

Αναλυτικά, το μήνυμα του προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση:

«Με την είσοδο στον 100ό χρόνο λειτουργίας της, η ΕΠΟ επιλέγει αυτή τη σημαδιακή ημερομηνία για την παρουσίαση του νέου της ιστότοπου.

Η νέα ιστοσελίδα εντάσσεται σε μια ευρεία στρατηγική ψηφιακής αναβάθμισης της Ομοσπονδίας και συνιστά ένα σύγχρονο, λειτουργικό και φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, το οποίο προσφέρει έγκυρη ενημέρωση, άμεση πρόσβαση στη δραστηριότητα όλων των Εθνικών Ομάδων, στις διοργανώσεις που τελούν υπό την ευθύνη της Ομοσπονδίας, καθώς και στις ποικίλες δράσεις και εκδηλώσεις της.

Το epo.gr αποτελεί έναν σύγχρονο κόμβο επικοινωνίας της Ομοσπονδίας με την ποδοσφαιρική οικογένεια και ένα αποφασιστικό βήμα προσαρμογής στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει σε όλες τις υπηρεσίες και διευθύνσεις της ΕΠΟ που συνεργάστηκαν με το Τμήμα Επικοινωνίας για τη θεαματική ανανέωση του epo.gr, καθώς με συνέπεια και ομαδική δουλειά έδωσαν μορφή σε ένα έργο που αντικατοπτρίζει τη συλλογική προσπάθεια της Ομοσπονδίας.

Σας καλωσορίζουμε στο νέο epo.gr.»