Η συγκλονιστική «Ράβδος» ολοκληρώνει τις παραστάσεις της στις 23 Νοεμβρίου

Η παράσταση που καθήλωσε το κοινό της Αθήνας για τρεις συνεχόμενες σεζόν, ρίχνει αυλαία την Κυριακή 23 Νοεμβρίου. Ο Γιώργος Σκεύας σκηνοθετεί αριστοτεχνικά το σπουδαίο έργο του Μαρκ Ρέιβανχιλ στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής. Επί σκηνής ο Άρης Λεμπεσόπουλος, η Τατιάνα Παπαμόσχου και η Γρηγορία Μεθενίτη.

Η μεγάλη επιτυχία επέστρεψε φέτος για 3η χρονιά. «Η Ράβδος». Η συνταρακτική παράσταση που καθήλωσε κοινό και κριτικούς ανέβηκε για 3η σεζόν στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής. Το σπουδαίο έργο του επιδραστικότερου εκπρόσωπου του «in-yer-face theatre» Μαρκ Ρέιβενχιλ (Shopping and fucking, Τολμηρές Πολαρόιντ, The Product), που έκανε πρεμιέρα στο Royal Court Theatre του Λονδίνου αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Λυκόφως» δια χειρός Γιώργου Σκεύα.

Ποιο είναι το πρόσωπο της βίας μέσα στην οικογένεια αλλά και μέσα στο σχολείο; Γιατί μας ελκύει η αίσθηση της εξουσίας και της επιβολής; Πόση ανάγκη έχουμε από κανόνες και συστήματα; Πώς συνυπάρχουν η μάθηση και ο «σωφρονισμός», η εκπαίδευση με την «τιμωρία»; Τι σημαίνει κατάχρηση εξουσίας, προσωπικός χώρος, εκφοβισμός (bullying); Ποιος είναι ο ρόλος της μνήμης σε σχέση με την λεγόμενη «κουλτούρα της ακύρωσης» (cancel culture); Μπορούμε να «ακυρώνουμε» και να διαγράφουμε το παρελθόν όταν δεν «υπακούει» στους κανόνες της σημερινής εποχής; Τι γίνεται όταν κάποιος βρίσκεται ξαφνικά στη «λάθος πλευρά» της Ιστορίας; Ο συγγραφέας, χρησιμοποιώντας μια κοφτερή, τολμηρή γλώσσα, θέτει τα ερωτήματα και μας καλεί να δούμε το «ευρύτερο χάος» γύρω μας, να δούμε τον «τρόμο» που γεννιέται μέσα μας. Να μιλήσουμε γι’ αυτά που φανερώνουν την πραγματική φύση μας, να θυμηθούμε τα «σημάδια» μας.

Υπόθεση

Ο Έντουαρντ, ένας αφοσιωμένος καθηγητής της μέσης εκπαίδευσης, μετά από σαράντα πέντε χρόνια διδασκαλίας, βγαίνει στη σύνταξη. Περιμένει με ανυπομονησία την αποχαιρετιστήρια γιορτή που οργανώνεται από το σχολείο για να τιμήσουν το πρόσωπό του και την πολυετή του προσφορά.

“Θα είναι τα πιο λαμπρά αποχαιρετιστήρια που έγιναν ποτέ για καθηγητή. Κανένας καθηγητής δεν είναι τόσο αγαπητός.”

Όμως τις τελευταίες έξι μέρες, ο Έντουαρντ και η σύζυγός του, η Μορίν, βρίσκονται σε πολιορκία και δεν μπορούν να βγουν απ’ το σπίτι τους. Ένα πλήθος εξαγριωμένων μαθητών έχει συγκεντρωθεί απ’ έξω, φωνάζοντας και βρίζοντας, φτύνοντας και πετώντας αντικείμενα. Ένα τούβλο έχει σπάσει το παράθυρο.

“Γιατί να επιτεθούν στον πιο δημοφιλή καθηγητή του σχολείου; Γιατί τα βάζουν μαζί του; Γιατί τώρα, όταν σε λίγες μέρες βγαίνει στη σύνταξη;”

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα και ενώ ταυτόχρονα το σχολείο του Έντουαρντ περνά από αξιολόγηση, τους επισκέπτεται η αποξενωμένη κόρη τους. Η Άννα εμφανίζεται αναπάντεχα μετά από χρόνια, έχοντας τα δικά της ερωτήματα.

Σημείωμα σκηνοθέτη

Γιώργος Σκεύας

Ταυτότητα

Σκηνοθεσία – Μετάφραση: Γιώργος Σκεύας

Σκηνικό – Κοστούμια: Γιώργος Σκεύας

Mουσική – Sound Design: Σήμη Τσιλαλή

Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος

Βοηθός Σκηνογράφου – Ενδυματολόγου: Έμιλυ Κουκουτσάκη

Βοηθός Μουσικού: Γιώργος Γ. Σκεύας

Φωτογραφίες: Πάνος Γιαννακόπουλος

Οργάνωση Παραγωγής: Ρόζα Καλούδη

Διεύθυνση Παραγωγής: Κατερίνα Μπερδέκα

Παραγωγή: Πολιτιστικός Οργανισμός «Λυκόφως» – Γ. Λυκιαρδόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Άρης Λεμπεσόπουλος, Τατιάνα Παπαμόσχου, Γρηγορία Μεθενίτη

Παραστάσεις

Έως 23 Νοεμβρίου 2025

Παρασκευή: 20.30

Σάββατο: 18.30 & 21.00

Κυριακή: 19.00