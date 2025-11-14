Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»
Editorial 14 Νοεμβρίου 2025 | 08:40

Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»

Και άλλες ιστορίες, σοφιστείες και απλά παραμύθια... περί rebranding Τσίπρα αλά γαλλικά και άλλων δαιμονίων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Spotlight

«Ποτέ μην αφήνεις την αλήθεια να χαλάσει μια καλή ιστορία». Αυτή φαίνεται να είναι η μόνη αρχή που ακολουθεί πιστά ένα μεγάλο μέρος της εγχώριας δημοσιογραφίας, συμπεριλαμβανομένων και διάφορων – αυτόκλητων συχνά – «διαμορφωτών κοινής γνώμης».

Χειροπιαστή απόδειξη, η αναπαραγωγή από διάφορα μέσα ενημέρωσης της ιστορίας σύμφωνα με την οποία αυτή τη στιγμή βλέπουμε μπροστά μας ένα rebranding του Αλέξη Τσίπρα και δη βάσει των υποδείξεων Γάλλων ειδικών.

Μάλιστα, όχι μόνο είναι βέβαιοι ότι αυτό συμβαίνει αλλά σπεύδουν να δώσουν και επιπλέον πληροφορίες, όπως π.χ. πόσο έχει κοστίσει η όλη διεργασία, ανεβάζοντας τον λογαριασμό ακόμη και πάνω από τις 600.000 ευρώ.

Υπάρχουν δε διάφορες παραλλαγές αυτής της αφήγησης, κάπως σαν τις παραλλαγές των ανεκδότων στα οποία πρωταγωνιστούν ένας Έλληνας, ένας Γερμανός και ένας Αμερικανός και φυσικά πάντα πιο έξυπνος είναι ο Έλληνας.

Μεγάλος είναι ο ανταγωνισμός και ως προς τις «λεπτομέρειες», με έναν να λέει ότι έχει μιλήσει με αυτούς, άλλον να λέει ότι έχει διαβάσει το σχέδιό τους, και τον τρίτο να έχει δει και το τιμολόγιο που έκοψαν.

Ομολογουμένως όλα αυτά θα ήταν πολύ ενδιαφέροντα αν είχαν έστω και την παραμικρή σχέση με την πραγματικότητα.

Δεν την έχουν όμως. Για την ακρίβεια τα ευφάνταστα αυτά σενάρια απέχουν παρασάγγας από την αλήθεια.

Γιατί η ιστορία είναι διαφορετική και όχι κρυφή για όποιον κάνει τον κόπο να την αναζητήσει.

Όλα ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2024, όταν όντως συνεπιβάτες του φωτογράφισαν τον Αλέξη Τσίπρα να διαβάζει ένα σημείωμα της γαλλικής διαφημιστικής εταιρείας Publicis Communications με τίτλο Rebranding – Alexis Tsipras.

To εν λόγω σημείωμα ήταν αυτό που στην ιδιόλεκτο των επιχειρήσεων αποκαλείται pitch, δηλαδή το σκαρίφημα μιας πρότασης που επιδεικνύεται σε έναν δυνάμει πελάτη, ώστε να του κεντρίσει το ενδιαφέρον, με την ελπίδα να προκύψει μια συνεργασία.

Εταιρείες όπως η Publicis το κάνουν διαρκώς, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους, δηλαδή να αναζητούν πελάτες για να αναλάβουν την πολιτική επικοινωνία τους.

Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση καμία συνεργασία δεν προέκυψε και τίποτα δεν προχώρησε, γιατί πολύ απλά η πρόταση φάνηκε να στηρίζεται πρωτίστως στη γαλλική πραγματικότητα και πολιτική επικοινωνία, που καμιά σχέση δεν έχουν με την ελληνική.

Όλα αυτά είναι γνωστά εδώ και πολύ καιρό τώρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν κάποιο επτασφράγιστο μυστικό. Σε τελική ανάλυση ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορούσε να κάνει ένα τηλεφώνημα στη γαλλική εταιρεία, να ρωτήσει, να πάρει τις σχετικές απαντήσεις και να εξακριβώσει τι ακριβώς συνέβη. Για την αποκάλυψη του «μυστηρίου» θα αρκούσε και ένα τηλεφώνημα στην Αμαλίας ή σε κάποιον από τους στενούς συνεργάτες του Τσίπρα. Δεν ήταν δα και καμιά δημοσιογραφική «επικίνδυνη αποστολή».

Όμως, κανείς από τους προαναφερθέντες δεν φαίνεται να μπήκε σε αυτόν τον κόπο να τηρήσει την πιο βασική αρχή της δημοσιογραφίας. Ούτε πτοήθηκε από την έλλειψη αποδείξεων κάποιος από όλους αυτούς, που επαναφέρουν το ζήτημα του υποτιθέμενου rebranding, μιλούν για τους Γάλλους και αναφέρουν κόστη.

Και η στάση τους αυτή κρύβει κινδύνους για την ποιότητα της Δημοκρατίας. Γιατί η υπόθεση με τους «Γάλλους του Τσίπρα» δεν έγινε viral επειδή είχε βάση. Κυριάρχησε επειδή εξυπηρετούσε ένα προϋπάρχον σενάριο: ότι κάθε πολιτική κίνηση πρέπει να ερμηνευτεί μέσα από καχυποψία, υπαινιγμούς και «αποκαλύψεις» που δεν χρειάζεται να επιβεβαιωθούν. Μια τέτοια προσέγγιση δεν είναι απλώς δημοσιογραφική προχειρότητα. Είναι θεσμική παρακμή. Και αξίζει να εξεταστεί ως τέτοια.

Η ίδια μανιέρα επαναλαμβάνεται και στο επερχόμενο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, όπου διάφοροι, ήδη, χωρίς να το έχουν διαβάσει, έχουν σχηματίσει άποψη για το τι λέει και επιδιδόμενοι σε ασκήσεις δημιουργικής γραφής ή ρητορικής, σπεύδουν να πάρουν θέση, παρότι το βιβλίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη.

Η σκοπιμότητα και εδώ προφανής και όχι άλλη από την εξυπηρέτηση της «γραμμής», την «προστασία» των βολικών κυρίαρχων «αφηγημάτων». Βάσει των οποίων δεν επιτρέπεται ο Τσίπρας να μιλήσει για τα γεγονότα του 2015 χωρίς να ομολογήσει ότι έκανε «κωλοτούμπα» ή χωρίς να παραδεχτεί ότι ήταν απροετοίμαστος και «κόστισε στη χώρα 100 δισεκατομμύρια». Ούτε δικαιούται να αποδείξει ότι όντως έγινε σκληρή διαπραγμάτευση και σε αυτή μπορεί να πέτυχε κάτι και η ελληνική πλευρά. Ούτε έχει το δικαίωμα να είναι κάποιος που αισθάνεται ότι κινήθηκε με βάση ένα αξιακό πλέγμα – αριστερό και προοδευτικό – που αισθάνεται ότι δεν το εγκατέλειψε και δεν το πρόδωσε. Πρέπει να ομολογήσει ότι είναι είτε ανεύθυνος αριστεριστής, είτε προδότης των ιδανικών του, είτε – κατά προτίμηση… – και τα δύο μαζί.

Και οι απαιτήσεις αυτές αρθρώνονται ακόμη και από ανθρώπους που ποτέ δεν έχουν πει μια λέξη αυτοκριτικής για τη γραμμή «Βάστα Σόιμπλε!» που είχαν υιοθετήσει, που ποτέ δεν έχουν μελετήσει τα στοιχεία για την πραγματική οικονομία στην περίοδο μετά το 2015, που ποτέ δεν τολμούν καν να ομολογήσουν ότι όντως βγήκαμε από τα Μνημόνια το 2018 (γιατί αυτό χαλάει το αφήγημά τους ότι θα μπορούσαμε να είχαμε ήδη βγει το 2014 και μετά ήρθαν οι… κατσιαπλιάδες).

Προφανώς και ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει κριτική στον Αλέξη Τσίπρα. Υπό μία έννοια, θα έλεγε κανείς ότι απέναντι σε πολιτικούς πρώτης γραμμής όπως αυτός, η κριτική δεν είναι απλώς δικαίωμα αλλά και υποχρέωση. Υπό την προϋπόθεση όμως ότι γίνεται «μετά λόγου γνώσεως», ότι κάποιος πρώτα μελετά ένα βιβλίο και μετά γράφει για αυτό. Ότι τεκμηριώνει όσα υποστηρίζει.

Το ζήτημα υπερβαίνει κατά πολύ την περίπτωση Τσίπρα ή οποιουδήποτε πολιτικού πρωταγωνιστή. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι σημαντικό τμήμα της ελληνικής δημόσιας ζωής αντιμετωπίζει τα γεγονότα ως προσαρτήματα στις ιστορίες που θέλει να διηγηθεί. Έτσι, η πολιτική αντιπαράθεση εκφυλίζεται σε επικοινωνιακό θέατρο και η κοινωνία συνηθίζει σε έναν λόγο όπου η ακρίβεια θεωρείται πολυτέλεια και η τεκμηρίωση γίνεται είδος προς εξαφάνιση.

Η δημόσια σφαίρα στη χώρα μας έχει υποφέρει πολύ από την ευκολία με την οποία κατασκευάζονται «αφηγήματα» και αναπαράγονται. Γιατί αυτό οδηγεί μετά στις παραλλαγές της «τοξικότητας» και των αντιπαραθέσεων χωρίς ουσία, στην απουσία συνεννόησης και τελικά στην αποστασιοποίηση των πολιτών από μια πολιτική σκηνή που φαντάζει ένας ατέρμονος καυγάς χωρίς περιεχόμενο και ουσία.

Ακόμη χειρότερα, η διακυβέρνηση στη χώρα μας έχει υποβαθμιστεί συνολικά, ως ικανότητα να ανταποκρίνεται σε προσκλήσεις και να ικανοποιεί κοινωνικές ανάγκες, ακριβώς επειδή ακόμη και το πολιτικό προσωπικό, αυτό που διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας, σκέφτεται με όρους «αφηγημάτων», με αποτέλεσμα είτε ξεσπάσματα αυταρχισμού όταν οι πολίτες ξεσηκώνονται απέναντι στην πραγματικότητα που τα «αφηγήματα» εξωραΐζουν, είτε αντιδράσεις τύπου «γιατί δεν τρώνε παντεσπάνι» όταν οι πολίτες αναδεικνύουν τα πραγματικά τους προβλήματα.

Η χώρα δεν έχει τίποτα να χάσει με το να υπάρχουν διαφορετικές ιδεολογίες, προγράμματα, κυβερνητικές προτάσεις. Ούτε είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε όλοι στην ίδια ερμηνεία για ιστορικά γεγονότα, ακόμη και τα πιο πρόσφατα, αυτά που παραμένουν πιο ζωντανά στη συλλογική μνήμη. Όμως, θα συνεχίσει να χάνει όσο αυτοί που –φαντασιώνονται ότι – διαμορφώνουν τη δημόσια σφαίρα κατά βάση επιμένουν να λένε τα ίδια παραμύθια που έλεγαν και δέκα χρόνια πριν και – ακόμη χειρότερα – να προσπαθούν να τα επιβάλουν κιόλας ως αντικειμενική ιστορία.

Οι κοινωνίες όμως… αργά ή γρήγορα, τιμωρούν τις αυταπάτες τους. Κανένα αφήγημα δεν μπορεί να επιβιώσει επ’ άπειρον απέναντι στα πραγματικά γεγονότα. Και κάθε φορά που η δημόσια σφαίρα επιμένει να κυνηγά φανταστικούς δράκους, υπονομεύει τη δυνατότητα να δει καθαρά τα πραγματικά της προβλήματα. Η ενηλικίωση του δημόσιου λόγου δεν θα έρθει με νέα επικοινωνιακά σχήματα, αλλά με την εγκατάλειψη της ευκολίας και την επιστροφή στη βασική αρχή: ότι η αλήθεια δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο του διαλόγου, αλλά προϋπόθεσή του.

Οι κοινωνίες ευτυχώς κάποια στιγμή συνειδητοποιούν ότι κόκκινοι δράκοι δεν υπάρχουν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Euronext: Η επόμενη ημέρα της δημόσιας πρότασης – Που στρέφονται τώρα τα βλέμματα 

Euronext: Η επόμενη ημέρα της δημόσιας πρότασης – Που στρέφονται τώρα τα βλέμματα 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Fitch: Βαθμολογεί την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας

Fitch: Βαθμολογεί την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Editorial
Αναζητώντας δημοσκοπικά σωσίβια
Editorial 13.11.25

Αναζητώντας δημοσκοπικά σωσίβια

Τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ προσπαθούν εναγωνίως να δείξουν ότι η κυβέρνηση «γυρίζει το παιχνίδι»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πρωθυπουργός προφανώς ήξερε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη και το 2019 – Γιατί δεν πήρε τότε μέτρα;
Editorial 09.11.25

Ο πρωθυπουργός προφανώς ήξερε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη και το 2019 – Γιατί δεν πήρε τότε μέτρα;

Ο πρωθυπουργός θα πρέπει να παραδεχτεί ότι ήταν η ολιγωρία και της δικής του κυβέρνησης που δεν απέτρεψε το φονικό στην Κρήτη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ανώμαλη προσγείωση στην κοινωνία, αλλά τη λύση δεν θα τη δώσει η επικοινωνία
Editorial 05.11.25

Ανώμαλη προσγείωση στην κοινωνία, αλλά τη λύση δεν θα τη δώσει η επικοινωνία

Η κυβέρνηση ένιωσε και στο ζήτημα των ΕΛΤΑ στο πετσί της πώς μπορεί να ξεσπά η κοινωνική δυσαρέσκεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κατανοεί τους βαθύτερους λόγους της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πειρασμός του αντικομμουνισμού
Editorial 03.11.25

Ο πειρασμός του αντικομμουνισμού

Ολοένα και περισσότερο ο χώρος της Κεντροδεξιάς επιστρέφει στις παραδόσεις του αντικομμουνισμού

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κατασκευάζοντας την ατζέντα
Editorial 29.10.25

Κατασκευάζοντας την ατζέντα

Η ατζέντα της δημόσιας συζήτησης σήμερα σε μεγάλο βαθμό χειραγωγείται και κατασκευάζεται. Κάποιος πρέπει να τη γειώσει ξανά στην πραγματικότητα και στα κρίσιμα θέματα.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το πνεύμα του αγώνα
Editorial 28.10.25

Το πνεύμα του αγώνα

Το πνεύμα του αγώνα φαντάζει ξένο σήμερα. Αλλά αυτό δεν το καθιστά λιγότερο αναγκαίο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μιλώντας με την κοινωνία ξανά
Editorial 27.10.25

Μιλώντας με την κοινωνία ξανά

Το πραγματικό στοίχημα είναι εάν θα υπάρξουν πολιτικοί σχηματισμοί που θα μιλήσουν όντως με την κοινωνία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τόλμη που να πατάει στα πόδια της
Editorial 23.10.25

Τόλμη που να πατάει στα πόδια της

Οι παραλλαγές πολιτικού «ρεαλισμού» μας έφεραν στη σημερινή κατάσταση. Χρειάζεται να περάσουμε στην τόλμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Στην Ιταλία για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι»
Euroleague 14.11.25

Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Στην Ιταλία για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι»

Μετά το σοκ του τραυματισμού του Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός θέλει να ανασυνταχθεί ψυχολογικά και να πάρει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στην Ευρωλίγκα, αντιμετωπίζοντας την Αρμάνι Μιλάνο εκτός έδρας.

Σύνταξη
Valisia Odell και Dramachine: Οι δύο όψεις του ελληνικού dark synth ήχου
Σκοτεινός ήχος 14.11.25

Valisia Odell και Dramachine: Οι δύο όψεις του ελληνικού dark synth ήχου

Πριν την κοινή τους εμφάνιση στο Gagarin, Valisia Odell και Dramachine μιλούν στο in για το μέλλον του DIY, τη μεγάλη ομπρέλα του post-punk και τις ανατολίτικες καταβολές του σκοτεινού ήχου.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things
«Χαμογέλα!» 14.11.25

«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things

Στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν του Stranger Things στο Λονδίνο, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αντέδρασε σε φωτογράφο που της φώναξε «Χαμογέλα!», πριν αποχωρήσει εμφανώς ενοχλημένη από το κόκκινο χαλί

Σύνταξη
«Οι ιστορικοί θα παρακάμψουν τη γενιά μας»: Γιατί η Gen Z επιλέγει ενεργά την γελοιότητα
Οι ασόβαροι 14.11.25

«Οι ιστορικοί θα παρακάμψουν τη γενιά μας»: Γιατί η Gen Z επιλέγει ενεργά την γελοιότητα

Σε έναν κόσμο που μοιάζει να καταρρέει κάτω από το βάρος της αβεβαιότητας, η Gen Z επιλέγει να αντιδρά με ειρωνεία, γέλιο και δημιουργική τρέλα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ – Τι λέει φίλος του
Σε κρίσιμη κατάσταση 14.11.25

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ - «Κοπανούσε την πλάτη του σε κολόνα»

Ο 22χρονος έμεινε για 3 λεπτά χωρίς οξυγόνο με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί βλάβη ζωτικά του όργανα, η οποία ίσως και να είναι μη αναστρέψιμη.

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς
Άγιος Δημήτριος 14.11.25

Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς - «Ακούσαμε σειρήνες και μετά πυροβολισμούς»

«Καθόμασταν εδώ στην καφετέρια, ακούσαμε σειρήνες και μετά πέντε πυροβολισμούς. Μετά βγήκα από την καφετέρια και είδα τις δύο μηχανές κάτω» δήλωσε ένας νεαρός, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο όπου έγινε η παράσυρση των μηχανών της ΔΙ.ΑΣ στον Άγιο Δημήτριο

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης περιμένει τον Μητσοτάκη στη… γωνία για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος – Σήμερα η σύγκρουση στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Ο Ανδρουλάκης περιμένει τον Μητσοτάκη στη… γωνία για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος – Σήμερα η σύγκρουση στη Βουλή

Στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος αναμένεται να απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην «ώρα του πρωθυπουργού»

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πίτερ Χάσεκαμπ: «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μάλλον εφησυχάσει»
Κόσμος 14.11.25

Πίτερ Χάσεκαμπ: «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μάλλον εφησυχάσει»

«Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη προθυμίας για εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε ορισμένες χώρες», λέει στα «ΝΕΑ» ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)

Μαρία Βασιλείου
Πάνω από 600.000 δολάρια για τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος σε δημοπρασία για τη δημόσια τηλεόραση των ΗΠΑ
Culture Live 14.11.25

Πάνω από 600.000 δολάρια για τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος σε δημοπρασία για τη δημόσια τηλεόραση των ΗΠΑ

Τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος δημοπρατήθηκαν στο Λος Άντζελες για πάνω από 600.000 δολάρια, με τα έσοδα να στηρίζουν δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς που πλήττονται από περικοπές χρηματοδότησης στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο