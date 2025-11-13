Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε πως δυνάμεις του συμμετείχαν σε περισσότερες από 22 επιχειρήσεις εναντίον του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) στη Συρία, κατά τις οποίες πέντε μαχητές της τζιχαντιστικής οργάνωσης σκοτώθηκαν κι άλλοι 19 αιχμαλωτίστηκαν (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ).

Στις επιχειρήσεις κατά του ΙΚ σκοτώθηκαν πέντε μαχητές του και άλλοι 19 αιχμαλωτίστηκαν

U.S. Central Command forces advised, assisted, and enabled more than 22 operations against ISIS with partners in Syria over the past month, diminishing the terrorist group’s ability to conduct local operations and export violence around the world. Read more:… pic.twitter.com/X2JTuXcPcz — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 12, 2025

Οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν από την 1η Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της CENTCOM.

Η Συρία υπέγραψε πρόσφατα διακήρυξη συνεργασίας με τη διεθνή συμμαχία για την καταπολέμηση του ΙΚ και διεξάγει επιχειρήσεις με στόχο την εξάρθρωση πυρήνων της τζιχαντιστικής οργάνωσης στη χώρα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Συμμετοχή της Συρίας

Αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ ανέφερε τη Δευτέρα ότι η Συρία εντάσσεται στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ εναντίον της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

«Η Συρία θα γίνει (…) το 90ό μέλος του συνασπισμού εναντίον του Ντάες, συνεργαζόμενη με τις ΗΠΑ για να εξαλειφθούν οι τελευταίοι πυρήνες του και να τερματιστούν οι ροές ξένων μαχητών», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο υπουργός Πληροφοριών της de facto κυβέρνησης της Συρίας, ο Χάμζα αλ Μούσταφα, μέσω X. «Η συμφωνία είναι πολιτική κι ως τώρα δεν έχει στρατιωτικές πτυχές», διευκρίνισε.