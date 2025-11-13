Ο Αλ Σάρα μίλησε για το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης, τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης στη Συρία, επιχείρησε να υπερασπιστεί, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ Αλ Σάρα, σε συνέντευξή του, μετά την πρώτη του επίσκεψη στον Λευκό Οίκο.

Σε συνομιλία μιας ώρας, με τους δημοσιογράφους Σουζάνα Τζορτζ και Τόμπι Ράτζι της Washington Post, αναφέρθηκε στην σχέση της χώρας του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την θρησκευτική βία που ταλανίζει την χώρα του και το Ισραήλ που θα φτάσει μέχρι το… Μόναχο!

Μίλησε για τον «μπελά» που ο Άσαντ έχει καταφύγει στην Ρωσία, για την οποία τόνισε πως «η Συρία την χρειάζεται» ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στάθηκε στην πορεία του ως ηγέτης των ανταρτών στη Συρία με βάση το Ιράκ και την μετατροπή του στον πρώτο αρχηγό κράτους της Συρίας που συναντά τον πρόεδρο των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον.

H άρση των κυρώσεων και οι σχέσεις με τις ΗΠΑ

– Σήμερα συναντηθήκατε με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και με μέλη του Κογκρέσου. Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε για τους στόχους σας από αυτό το ταξίδι και αν τους πετύχατε;

Ο πιο σημαντικός στόχος είναι να ξεκινήσουμε την οικοδόμηση των σχέσεων μεταξύ της Συρίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, που εδώ και 100 χρόνια δεν είναι ιδιαίτερα καλές.

Αναζητήσαμε τα αμοιβαία συμφέροντα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Συρίας και διαπιστώσαμε ότι έχουμε πολλά κοινά θέματα στα οποία μπορούμε να στηριχθούμε, [όπως] θέματα ασφάλειας και οικονομικά συμφέροντα. Η σταθερότητα της Συρίας θα επηρεάσει ολόκληρη την περιοχή, όπως και η αστάθειά της.

Η σταθερότητα συνδέεται με την οικονομία. Και η οικονομία, ή η οικονομική ανάπτυξη, συνδέεται με την άρση των κυρώσεων. Αυτή η συζήτηση συνεχίζεται εδώ και μήνες και πιστεύω ότι έχουμε επιτύχει καλά αποτελέσματα. Ωστόσο, εξακολουθούμε να περιμένουμε την τελική απόφαση.

Η εξαφάνιση του Όστιν Τάις

-Ο συνάδελφός μας Όστιν Τάις εξαφανίστηκε στη Συρία. Θα ήθελα να μας πείτε τι κάνετε για να τον βρείτε και αν έχετε επικοινωνήσει με το Λευκό Οίκο και άλλους φορείς στην Ουάσινγκτον σχετικά με την υπόθεσή του.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου που εξαπέλυσε το προηγούμενο καθεστώς εναντίον του συριακού λαού, περίπου 250.000 άτομα έχουν εξαφανιστεί ανάμεσά τους και πολίτες άλλων κρατών, όπως ο Όστιν Τάις.

καταφέραμε να απελευθερώσουμε ήδη έναν Αμερικανό πολίτηπου ήταν φυλακισμένος, και τον παραδώσαμε αμέσως στις αμερικανικές αρχές. Δημιουργήσαμε μια επιτροπή για τους αγνοούμενους, η οποία εστιάζει στα άτομα με αμερικανική υπηκοότητα που αγνοούνται στη Συρία, και συνεργαζόμαστε με τις αμερικανικές αρχές.

Έχω πολεμήσει σε τόσους πολέμους, αλλά ποτέ δεν προκάλεσα το θάνατο ενός αθώου ανθρώπου

Συναντήθηκα με μερικές από τις οικογένειες των αγνοουμένων, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας του Όστιν Τάις. Είναι μια υπέροχη γυναίκα. Και την έφερα σε επαφή με τη μητέρα μου, επειδή η μητέρα μου είχε μια παρόμοια ιστορία. Εγώ αγνοούμουν για επτά χρόνια και όλοι πίστευαν ότι είχα σκοτωθεί, εκτός από τη μητέρα μου. Είχε την ισχυρή πεποίθηση ότι θα επέστρεφα μια μέρα.

Το παρελθόν του Αλ Σάρα ως τζιχαντιστή ηγέτη

-Τι θα λέγατε σε έναν μέσο Αμερικανό που ρωτά: «Γιατί αποσύρουμε τις κυρώσεις για έναν άνδρα που ως αντάρτης στρεφόταν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών;»

Κατ’ αρχάς, ο αγώνας δεν είναι κάτι ντροπιαστικό αν γίνεται για ευγενείς στόχους, ειδικά αν υπερασπίζεσαι τη γη σου και τους ανθρώπους που υποφέρουν από αδικία. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει να επαινούνται για κάτι τέτοιο.. Έχω πολεμήσει σε τόσους πολέμους, αλλά ποτέ δεν προκάλεσα το θάνατο ενός αθώου ανθρώπου.

Και όταν κάποιος εμπλέκεται σε μάχες, πρέπει να έχει πολύ ισχυρό ηθικό υπόβαθρο. Η περιοχή επηρεάστηκε από τις πολιτικές — τις πολιτικές της Δύσης και τις πολιτικές των ΗΠΑ — και σήμερα, υπάρχουν τόσοι πολλοί Αμερικανοί που συμφωνούν μαζί μας ότι ορισμένες από αυτές τις πολιτικές ήταν λάθος και ότι προκάλεσαν πολέμους που ήταν άσκοποι.

Η θρησκευτική βία στη Συρία

-Ένα από τα ζητήματα που τίθενται από όσους δεν θέλουν να αρθεί η επιβολή των κυρώσεων είναι η βία που εξακολουθεί να επικρατεί στη χώρα σας. Ορισμένες ομάδες εξακολουθούν να μάχονται. Πώς θα απαντούσατε σε όσους σας επικρίνουν ότι δεν έχετε κάνει αρκετά για να μειώσετε αυτό το είδος βίας και ποιο είναι το σχέδιό σας για να διασφαλίσετε ότι οι επιθέσεις εναντίον των μειονοτήτων δεν θα συνεχιστούν;

Η Συρία μόλις βγήκε από έναν σφοδρό εμφύλιο. Ζούαε υπό δικτατορία και ένα σκληρό καθεστώς που έλεγχε τη χώρα για 60 χρόνια. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο και, σε μια μεταβατική περίοδο, υπάρχουν κάποιες καταστάσεις, συνθήκες και νόμοι που διαφέρουν από αυτούς των σταθερών χωρών.

Για παράδειγμα, μετά τον εμφύλιος πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες η κατάσταση σταθεροποιήθηκε μετά από ένα χρόνο; Ή χρειάστηκε μεγάλο διάστημα για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο;

Βρισκόμαστε στο στάδιο της ανοικοδόμησης του κράτους και της αποκατάστασης του νόμου. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στη Συρία. Αλλά δεν είναι το τέλος της ιστορίας.

Μιλούν υπαρξιακή απειλή για ανθρώπους με διαφορετικό θρήσκευμα. Στη Συρία, συμβιώνουμε με διαφορετικές ομάδες, διαφορετικές θρησκευτικές ομάδες, εδώ και 1.400 χρόνια. Εξακολουθούμε να υπάρχουμε και εξακολουθούμε να έχουμε αυτή την πολυμορφία

Η καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία

-Το Ισλαμικό Κράτος εξακολουθεί να κυριαρχεί στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Οι Αμερικανοί ισχυρίζονται ότι ο λόγος της παρουσίας τους στην περιοχή είναι η καταπολέμησή του. Μπορείτε να μας μιλήσετε για την εξέλιξη της συμφωνίας με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις και τις κουρδικές ομάδες, καθώς και για το αν θεωρείτε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξακολουθούν να είναι απαραίτητες;

Ήμασταν σε πόλεμο με το Ισλαμικό Κράτοςτγια 10 χρόνια και το κάναμε αυτό χωρίς συντονισμό με δυτικές δυνάμεις ή οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Η Συρία σήμερα είναι σε θέση να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Η διατήρηση της Συρίας διαιρεμένης ή η ύπαρξη οποιασδήποτε στρατιωτικής δύναμης που δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση, αποτελεί το καλύτερο περιβάλλον για την άνθηση του ISIS.

Πιστεύω ότι η καλύτερη λύση είναι οι αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται στη Συρία να εποπτεύουν την ενσωμάτωση [των SDF στις δυνάμεις ασφαλείας της κεντρικής κυβέρνησης].

Το καθήκον της προστασίας του συριακού εδάφους είναι αρμοδιότητα του κράτους.

Σχέσεις ανάμεσα σε Ισραήλ – Συρία

-Η Συρία έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένες επιθέσεις από τον ισραηλινό στρατό. Επίσης, το Ισραήλ κατέχει συριακό έδαφος και φαίνεται να υποθάλπει τον σεκταρισμό, ιδίως εντός της κοινότητας των Δρούζων. Πώς σκοπεύετε να προστατεύσετε την κυριαρχία της Συρίας όχι μόνο από εσωτερικές δυνάμεις, αλλά και από τις εξωτερικές;

Η Συρία μπήκε σε πόλεμο με το Ισραήλ πριν από 50 χρόνια. Στη συνέχεια, το 1974, συνήφθη συμφωνία αποχώρησης.

Η συμφωνία αυτή διήρκεσε 50 χρόνια. Όταν όμως έπεσε το καθεστώς [Ασάντ], το Ισραήλ ανακάλεσε. Επέκτεινε την παρουσία του στη Συρία, απέλασε την ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ και κατέλαβε νέα εδάφη.

Από τις 8 Δεκεμβρίου έχει πραγματοποιήσει πάνω από 1.000 αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, μεταξύ των οποίων και βομβαρδισμοί του Προεδρικού Μεγάρου και του Υπουργείου Άμυνας. Επειδή όμως θέλουμε να ανοικοδομήσουμε τη Συρία, δεν αντιδράσαμε σε αυτές τις επιθετικές ενέργειες.

Η προέλαση του Ισραήλ στη Συρία δεν οφείλεται σε ανησυχίες για την ασφάλειά του, αλλά στις επεκτατικές του φιλοδοξίες.

Το Ισραήλ πάντα ισχυριζόταν ότι ανησυχεί για τη Συρία, επειδή φοβάται τις απειλές που εκπροσωπούν οι ιρανικές πολιτοφυλακές και η Χεζμπολάχ [του Λιβάνου]. Αλλά εμείς είμαστε αυτοί που εκδιώξαμε αυτές τις δυνάμεις από τη Συρία.

Βρισκόμαστε σε άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ και έχουμε προχωρήσει αρκετά προς την επίτευξη μιας συμφωνίας. Ωστόσο, για να επιτευχθεί μια τελική συμφωνία, το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί στα σύνορα που ίσχυαν πριν από τις 8 Δεκεμβρίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μας υποστηρίζουν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Το ίδιο και πολλές άλλες χώρες. Διαπιστώσαμε ότι και ο κ. Τραμπ στηρίζει την άποψή μας και θα ασκήσει πιέσεις προκειμένου να βρεθεί το συντομότερο δυνατό μια λύση.

-Θα συμφωνούσε η Συρία να αποστρατιωτικοποιήσει την περιοχή νότια της Δαμασκού;

Είναι δύσκολο να μιλάμε για αποστρατιωτικοποίηση ολόκληρης της περιοχής, διότι αν υπάρξει οποιαδήποτε αναταραχή, ποιος θα την προστατεύσει; Κι αν η αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη χρησιμοποιηθεί από ορισμένα μέρη ως βάση εκτόξευσης για να χτυπήσουν το Ισραήλ, ποιος θα είναι υπεύθυνος για αυτό;

Και στο κάτω-κάτω, πρόκειται για συριακό έδαφος και η Συρία πρέπει να έχει την ελευθερία να διαχειρίζεται το έδαφός της.

Το Ισραήλ κατέλαβε τα Υψώματα του Γκολάν για να προστατεύσει το Ισραήλ. Τώρα επιβάλλει όρους στο νότιο τμήμα της Συρίας για να προστατεύσει τα Υψώματα του Γκολάν. Έτσι, μετά από μερικά χρόνια, ίσως καταλάβουν το κέντρο της Συρίας για να προστατεύσουν το νότιο τμήμα της Συρίας. Θα καταλήξουν στο Μόναχο ακολουθώντας αυτόν τον δρόμο.

Οι Συρορωσικές σχέσεις

-Ο πρώην Σύρος ηγέτης βρίσκεται στη Μόσχα και προστατεύεται ουσιαστικά από την κυβέρνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν. Έχετε θέσει αυτό το ζήτημα στους Ρώσους; Έχετε ζητήσει να επιστρέψει για να δικαστεί για τα εγκλήματα που διέπραξε;

Ήμασταν σε πόλεμο με τη Ρωσία για 10 χρόνια, και ήταν ένας σκληρός, δύσκολος πόλεμος. Ανακοίνωσαν ότι με σκότωσαν αρκετές φορές.

Χρειαζόμαστε τη Ρωσία επειδή είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Χρειαζόμαστε την ψήφο τους για να είναι στο πλευρό μας σε ορισμένα θέματα και έχουμε κοινά στρατηγικά συμφέροντα. .

Το ζήτημα του Μπασάρ αλ-Άσαντ είναι μπελάς. Η σχέση μας μαζί τους βρίσκεται ακόμα στα πρώτα της βήματα. Θα διατηρήσουμε τα δικαιώματά μας να ζητήσουμε να παραπεμφθεί ο Άσαντ στη δικαιοσύνη.