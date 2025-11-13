newspaper
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ο Αλ Σάρα μίλησε για το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης, τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ
Κόσμος 13 Νοεμβρίου 2025 | 00:20

Ο Αλ Σάρα μίλησε για το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης, τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Σε μια μεγάλη συνέντευξη στα αμερικανικά μέσα, ο Αχμέντ αλ Σάρα ο μεταβατικός πρόεδρος της Δαμασκού, μίλησε για την Συρία, το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης την Ρωσία, τις ΗΠΑ και τις σχέσεις με το Ισραήλ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Spotlight

Το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης στη Συρία, επιχείρησε να υπερασπιστεί, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ Αλ Σάρα, σε συνέντευξή του, μετά την πρώτη του επίσκεψη στον Λευκό Οίκο.

Σε συνομιλία μιας ώρας, με τους δημοσιογράφους Σουζάνα Τζορτζ και Τόμπι Ράτζι της Washington Post, αναφέρθηκε στην σχέση της χώρας του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την θρησκευτική βία που ταλανίζει την χώρα του και το Ισραήλ που θα φτάσει μέχρι το… Μόναχο!

Μίλησε για τον «μπελά» που ο Άσαντ έχει καταφύγει στην Ρωσία, για την οποία τόνισε πως «η Συρία την χρειάζεται» ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στάθηκε στην πορεία του ως ηγέτης των ανταρτών στη Συρία με βάση το Ιράκ και την μετατροπή του στον πρώτο αρχηγό κράτους της Συρίας που συναντά τον πρόεδρο των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον.

H άρση των κυρώσεων και οι σχέσεις με τις ΗΠΑ

– Σήμερα συναντηθήκατε με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και με μέλη του Κογκρέσου. Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε για τους στόχους σας από αυτό το ταξίδι και αν τους πετύχατε;

Ο πιο σημαντικός στόχος είναι να ξεκινήσουμε την οικοδόμηση των σχέσεων μεταξύ της Συρίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, που εδώ και 100 χρόνια δεν είναι ιδιαίτερα καλές.

Αναζητήσαμε τα αμοιβαία συμφέροντα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Συρίας και διαπιστώσαμε ότι έχουμε πολλά κοινά θέματα στα οποία μπορούμε να στηριχθούμε, [όπως] θέματα ασφάλειας και οικονομικά συμφέροντα. Η σταθερότητα της Συρίας θα επηρεάσει ολόκληρη την περιοχή, όπως και η αστάθειά της.

Η σταθερότητα συνδέεται με την οικονομία. Και η οικονομία, ή η οικονομική ανάπτυξη, συνδέεται με την άρση των κυρώσεων. Αυτή η συζήτηση συνεχίζεται εδώ και μήνες και πιστεύω ότι έχουμε επιτύχει καλά αποτελέσματα. Ωστόσο, εξακολουθούμε να περιμένουμε την τελική απόφαση.

Η εξαφάνιση του Όστιν Τάις

-Ο συνάδελφός μας Όστιν Τάις εξαφανίστηκε στη Συρία. Θα ήθελα να μας πείτε τι κάνετε για να τον βρείτε και αν έχετε επικοινωνήσει με το Λευκό Οίκο και άλλους φορείς στην Ουάσινγκτον σχετικά με την υπόθεσή του.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου που εξαπέλυσε το προηγούμενο καθεστώς εναντίον του συριακού λαού, περίπου 250.000 άτομα έχουν εξαφανιστεί ανάμεσά τους και πολίτες άλλων κρατών, όπως ο Όστιν Τάις.

καταφέραμε να απελευθερώσουμε ήδη έναν Αμερικανό πολίτηπου ήταν φυλακισμένος, και τον παραδώσαμε αμέσως στις αμερικανικές αρχές. Δημιουργήσαμε μια επιτροπή για τους αγνοούμενους, η οποία εστιάζει στα άτομα με αμερικανική υπηκοότητα που αγνοούνται στη Συρία, και συνεργαζόμαστε με τις αμερικανικές αρχές.

 Έχω πολεμήσει σε τόσους πολέμους, αλλά ποτέ δεν προκάλεσα το θάνατο ενός αθώου ανθρώπου

Συναντήθηκα με μερικές από τις οικογένειες των αγνοουμένων, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας του Όστιν Τάις. Είναι μια υπέροχη γυναίκα. Και την έφερα σε επαφή με τη μητέρα μου, επειδή η μητέρα μου είχε μια παρόμοια ιστορία. Εγώ αγνοούμουν για επτά χρόνια και όλοι πίστευαν ότι είχα σκοτωθεί, εκτός από τη μητέρα μου. Είχε την ισχυρή πεποίθηση ότι θα επέστρεφα μια μέρα.

Το παρελθόν του Αλ Σάρα ως τζιχαντιστή ηγέτη

-Τι θα λέγατε σε έναν μέσο Αμερικανό που ρωτά: «Γιατί αποσύρουμε τις κυρώσεις για έναν άνδρα που ως αντάρτης στρεφόταν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών;»

Κατ’ αρχάς, ο αγώνας δεν είναι κάτι ντροπιαστικό αν γίνεται για ευγενείς στόχους, ειδικά αν υπερασπίζεσαι τη γη σου και τους ανθρώπους που υποφέρουν από αδικία. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει να επαινούνται για κάτι τέτοιο.. Έχω πολεμήσει σε τόσους πολέμους, αλλά ποτέ δεν προκάλεσα το θάνατο ενός αθώου ανθρώπου.

Και όταν κάποιος εμπλέκεται σε μάχες, πρέπει να έχει πολύ ισχυρό ηθικό υπόβαθρο. Η περιοχή επηρεάστηκε από τις πολιτικές — τις πολιτικές της Δύσης και τις πολιτικές των ΗΠΑ — και σήμερα, υπάρχουν τόσοι πολλοί Αμερικανοί που συμφωνούν μαζί μας ότι ορισμένες από αυτές τις πολιτικές ήταν λάθος και ότι προκάλεσαν πολέμους που ήταν άσκοποι.

Η θρησκευτική βία στη Συρία

-Ένα από τα ζητήματα που τίθενται από όσους δεν θέλουν να αρθεί η επιβολή των κυρώσεων είναι η βία που εξακολουθεί να επικρατεί στη χώρα σας. Ορισμένες ομάδες εξακολουθούν να μάχονται. Πώς θα απαντούσατε σε όσους σας επικρίνουν ότι δεν έχετε κάνει αρκετά για να μειώσετε αυτό το είδος βίας και ποιο είναι το σχέδιό σας για να διασφαλίσετε ότι οι επιθέσεις εναντίον των μειονοτήτων δεν θα συνεχιστούν;

Η Συρία μόλις βγήκε από έναν σφοδρό εμφύλιο. Ζούαε υπό δικτατορία και ένα σκληρό καθεστώς που έλεγχε τη χώρα για 60 χρόνια. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο και, σε μια μεταβατική περίοδο, υπάρχουν κάποιες καταστάσεις, συνθήκες και νόμοι που διαφέρουν από αυτούς των σταθερών χωρών.

Για παράδειγμα, μετά τον εμφύλιος πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες η κατάσταση σταθεροποιήθηκε μετά από ένα χρόνο; Ή χρειάστηκε μεγάλο διάστημα για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο;

Βρισκόμαστε στο στάδιο της ανοικοδόμησης του κράτους και της αποκατάστασης του νόμου. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στη Συρία. Αλλά δεν είναι το τέλος της ιστορίας.

Μιλούν υπαρξιακή απειλή για ανθρώπους με διαφορετικό θρήσκευμα. Στη Συρία, συμβιώνουμε με διαφορετικές ομάδες, διαφορετικές θρησκευτικές ομάδες, εδώ και 1.400 χρόνια. Εξακολουθούμε να υπάρχουμε και εξακολουθούμε να έχουμε αυτή την πολυμορφία

Η καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία

-Το Ισλαμικό Κράτος εξακολουθεί να κυριαρχεί στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Οι Αμερικανοί ισχυρίζονται ότι ο λόγος της παρουσίας τους στην περιοχή είναι η καταπολέμησή του. Μπορείτε να μας μιλήσετε για την εξέλιξη της συμφωνίας με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις και τις κουρδικές ομάδες, καθώς και για το αν θεωρείτε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξακολουθούν να είναι απαραίτητες;

Ήμασταν σε πόλεμο με το Ισλαμικό Κράτοςτγια 10 χρόνια και το κάναμε αυτό χωρίς συντονισμό με δυτικές δυνάμεις ή οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Η Συρία σήμερα είναι σε θέση να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Η διατήρηση της Συρίας διαιρεμένης ή η ύπαρξη οποιασδήποτε στρατιωτικής δύναμης που δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση, αποτελεί το καλύτερο περιβάλλον για την άνθηση του ISIS.

Πιστεύω ότι η καλύτερη λύση είναι οι αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται στη Συρία να εποπτεύουν την ενσωμάτωση [των SDF στις δυνάμεις ασφαλείας της κεντρικής κυβέρνησης].

Το καθήκον της προστασίας του συριακού εδάφους είναι αρμοδιότητα του κράτους.

Σχέσεις ανάμεσα σε Ισραήλ – Συρία

-Η Συρία έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένες επιθέσεις από τον ισραηλινό στρατό. Επίσης, το Ισραήλ κατέχει συριακό έδαφος και φαίνεται να υποθάλπει τον σεκταρισμό, ιδίως εντός της κοινότητας των Δρούζων. Πώς σκοπεύετε να προστατεύσετε την κυριαρχία της Συρίας όχι μόνο από εσωτερικές δυνάμεις, αλλά και από τις εξωτερικές;

Η Συρία μπήκε σε πόλεμο με το Ισραήλ πριν από 50 χρόνια. Στη συνέχεια, το 1974, συνήφθη συμφωνία αποχώρησης.

Η συμφωνία αυτή διήρκεσε 50 χρόνια. Όταν όμως έπεσε το καθεστώς [Ασάντ], το Ισραήλ ανακάλεσε. Επέκτεινε την παρουσία του στη Συρία, απέλασε την ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ και κατέλαβε νέα εδάφη.

Από τις 8 Δεκεμβρίου έχει πραγματοποιήσει πάνω από 1.000 αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, μεταξύ των οποίων και βομβαρδισμοί του Προεδρικού Μεγάρου και του Υπουργείου Άμυνας. Επειδή όμως θέλουμε να ανοικοδομήσουμε τη Συρία, δεν αντιδράσαμε σε αυτές τις επιθετικές ενέργειες.

Η προέλαση του Ισραήλ στη Συρία δεν οφείλεται σε ανησυχίες για την ασφάλειά του, αλλά στις επεκτατικές του φιλοδοξίες.

Το Ισραήλ πάντα ισχυριζόταν ότι ανησυχεί για τη Συρία, επειδή φοβάται τις απειλές που εκπροσωπούν οι ιρανικές πολιτοφυλακές και η Χεζμπολάχ [του Λιβάνου]. Αλλά εμείς είμαστε αυτοί που εκδιώξαμε αυτές τις δυνάμεις από τη Συρία.

Βρισκόμαστε σε άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ και έχουμε προχωρήσει αρκετά προς την επίτευξη μιας συμφωνίας. Ωστόσο, για να επιτευχθεί μια τελική συμφωνία, το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί στα σύνορα που ίσχυαν πριν από τις 8 Δεκεμβρίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μας υποστηρίζουν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Το ίδιο και πολλές άλλες χώρες. Διαπιστώσαμε ότι και ο κ. Τραμπ στηρίζει την άποψή μας και θα ασκήσει πιέσεις προκειμένου να βρεθεί το συντομότερο δυνατό μια λύση.

-Θα συμφωνούσε η Συρία να αποστρατιωτικοποιήσει την περιοχή νότια της Δαμασκού;

Είναι δύσκολο να μιλάμε για αποστρατιωτικοποίηση ολόκληρης της περιοχής, διότι αν υπάρξει οποιαδήποτε αναταραχή, ποιος θα την προστατεύσει; Κι αν η αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη χρησιμοποιηθεί από ορισμένα μέρη ως βάση εκτόξευσης για να χτυπήσουν το Ισραήλ, ποιος θα είναι υπεύθυνος για αυτό;

Και στο κάτω-κάτω, πρόκειται για συριακό έδαφος και η Συρία πρέπει να έχει την ελευθερία να διαχειρίζεται το έδαφός της.

Το Ισραήλ κατέλαβε τα Υψώματα του Γκολάν για να προστατεύσει το Ισραήλ. Τώρα επιβάλλει όρους στο νότιο τμήμα της Συρίας για να προστατεύσει τα Υψώματα του Γκολάν. Έτσι, μετά από μερικά χρόνια, ίσως καταλάβουν το κέντρο της Συρίας για να προστατεύσουν το νότιο τμήμα της Συρίας. Θα καταλήξουν στο Μόναχο ακολουθώντας αυτόν τον δρόμο.

Οι Συρορωσικές σχέσεις

-Ο πρώην Σύρος ηγέτης βρίσκεται στη Μόσχα και προστατεύεται ουσιαστικά από την κυβέρνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν. Έχετε θέσει αυτό το ζήτημα στους Ρώσους; Έχετε ζητήσει να επιστρέψει για να δικαστεί για τα εγκλήματα που διέπραξε;

Ήμασταν σε πόλεμο με τη Ρωσία για 10 χρόνια, και ήταν ένας σκληρός, δύσκολος πόλεμος. Ανακοίνωσαν ότι με σκότωσαν αρκετές φορές.

Χρειαζόμαστε τη Ρωσία επειδή είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Χρειαζόμαστε την ψήφο τους για να είναι στο πλευρό μας σε ορισμένα θέματα και έχουμε κοινά στρατηγικά συμφέροντα. .

Το ζήτημα του Μπασάρ αλ-Άσαντ είναι μπελάς. Η σχέση μας μαζί τους βρίσκεται ακόμα στα πρώτα της βήματα. Θα διατηρήσουμε τα δικαιώματά μας να ζητήσουμε να παραπεμφθεί ο Άσαντ στη δικαιοσύνη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Elpedison: Enerwave το νέο όνομα της εταιρείας

Elpedison: Enerwave το νέο όνομα της εταιρείας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Φυσικό αέριο
LNG: Εκρηκτική αύξηση 70% της ζήτησης στην Ευρώπη

LNG: Εκρηκτική αύξηση 70% της ζήτησης στην Ευρώπη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ληστεία στο Λούβρο: Αναζητώντας τα κοσμήματα του Ναπολεόντα στους διαδρόμους του υποκόσμου στην Αμβέρσα
Δίκτυο «Ροζ Διαμάντι» 13.11.25

Ληστεία στο Λούβρο: Αναζητώντας τα κοσμήματα του Ναπολεόντα στους διαδρόμους του υποκόσμου στην Αμβέρσα

Η Αμβέρσα είναι το επίκεντρο του εμπορίου πολύτιμων λίθων του πλανήτη –νόμιμου και μη. Μετά τη ληστεία στο Λούβρο, οι γαλλικές αρχές ζήτησαν τη συνεργασία του Βελγίου για τον εντοπισμό των κλοπιμαίων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Ορατό το τέλος του shutdown με τη ψήφιση νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων
Μετά από 40 ημέρες 12.11.25

Ορατό το τέλος του shutdown στις ΗΠΑ με τη ψήφιση νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων

«Ο πρόεδρος Τραμπ προσβλέπει στον τερματισμό επιτέλους αυτού του καταστροφικού shutdown από τους Δημοκρατικούς», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ

Σύνταξη
Ο Μασκ τα βαζει με την Φον ντερ Λάϊεν: Ο ηγέτης της ΕΕ πρέπει να εκλέγεται από τον λαό, όχι να διορίζεται
Ξαναχτυπά! 12.11.25

Ο Μασκ τα βαζει με την Φον ντερ Λάϊεν: Ο ηγέτης της ΕΕ πρέπει να εκλέγεται από τον λαό, όχι να διορίζεται

Ο 'Ελον Μασκ, ο οποίος τον τελευταίο καιρό έχει αποκτήσει την –μάλλον κακιά- συνήθεια να εμπλέκεται στη ευρωπαϊκή πολιτική, επιστρέφει εκφράζοντας την γνώμη του για την ΕΕ

Σύνταξη
Τζακ Σλόσμπεργκ: Είναι επίσημο – Ο εγγονός του προέδρου Κένεντι θα διεκδικήσει μια έδρα στη Βουλή των ΗΠΑ
Έχει τύχη; 12.11.25

Είναι επίσημο - Ο εγγονός του προέδρου Κένεντι θα διεκδικήσει μια έδρα στη Βουλή των ΗΠΑ

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ θα διεκδικήσει την έδρα του Τζέρι Νάντλερ, ο οποίος αποχωρεί από την πολιτική έπειτα από 30 χρόνια στα έδρανα της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Ο Καναδάς θέλει να εμβαθύνει τις σχέσεις με την Ευρώπη – Και εξετάζει τη συμμετοχή του στη Eurovision
Πολιτική κίνηση 12.11.25

Ο Καναδάς θέλει να εμβαθύνει τις σχέσεις με την Ευρώπη – Και εξετάζει τη συμμετοχή του στη Eurovision

Ο προϋπολογισμός του Καναδά για το 2026 αποκάλυψε τα σχέδιά του για συμμετοχή στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. «Πρόκειται για την προστασία της ταυτότητάς μας», είπε ο υπουργός Οικονομικών.

Σύνταξη
Ιράν: Ο ΔΟΑΕ δεν κατάφερε να επαληθεύσει το απόθεμα της Τεχεράνης σε ουράνιο κατάλληλο για πυρηνικό όπλο
Ζητά ενημέρωση 12.11.25

Ιράν: Ο ΔΟΑΕ δεν κατάφερε να επαληθεύσει το απόθεμα της Τεχεράνης σε ουράνιο κατάλληλο για πυρηνικό όπλο

Σε έκθεση του Οργανισμού αναφέρεται ότι από τότε που ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, δεν μπορεί να επαληθεύσει πόσο ουράνιο, κατάλληλο για πυρηνικό όπλο διαθέτει η χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε μαχητές στα νότια – Εντοπίστηκε νέος μαζικός τάφος με Παλαιστίνιους
Εύθραυστη εκεχειρία 12.11.25

Το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε μαχητές στη νότια Γάζα - Εντοπίστηκε νέος μαζικός τάφος με Παλαιστίνιους

Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία στη Γάζα, πραγματοποιώντας επιθέσεις - Τι ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Οι ΗΠΑ φέρονται να γνώριζαν για χρήση Παλαιστινίων από το Ισραήλ ως «ανθρώπινες ασπίδες»
Κόσμος 12.11.25

Οι ΗΠΑ φέρονται να γνώριζαν για χρήση Παλαιστινίων από το Ισραήλ ως «ανθρώπινες ασπίδες»

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν πως είχαν πληροφορίες πως το Ισραήλ χρησιμοποιούσε Παλαιστίνιους ως ανθρώπινες ασπίδες και πως το ζήτημα αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης στο εσωτερικό της χώρας

Σύνταξη
Σουηδία: Η Amazon κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την πώληση κούκλων του σεξ με παιδική εμφάνιση
Σάλος 12.11.25

Η Amazon κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την πώληση κούκλων του σεξ με παιδική εμφάνιση στη Σουηδία

Η οργάνωση ChildX ανακοίνωσε πως κατέθεσε μήνυση σε βάρος του αμερικανικού κολοσσού διαδικτυακού εμπορίου Amazon και άλλων δύο ιστότοπων που πωλούσαν αυτές τις κούκλες στη Σουηδία

Σύνταξη
Για να επιβιώσουν στην σημερινή οικονομία, οι φοιτητές χρησιμοποιούν τακτικές που θυμίζουν τσίρκο
«Το μεγάλο μας τσίρκο» 12.11.25

Ζογκλερικά, ακροβατικά και κατάποση σπαθιών: Όχι δεν μιλάμε για το τσίρκο, μιλάμε για τις προκλήσεις των φοιτητών

Στην σημερινή οικονομία της αριστείας, της ακρίβειας και της ανασφάλειας, το να είναι κανείς φοιτητής έχει αρχίσει να μοιάζει σαν να είναι ακροβάτης στο τσίρκο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γαλλία: Η Λεπέν θα παραδώσει τα ηνία του Εθνικού Συναγερμού στον Μπαρντελά αν χάσει το Εφετείο
Ακροδεξιά 12.11.25

Η Λεπέν δηλώνει έτοιμη να παραδώσει τα ηνία του Εθνικού Συναγερμού στον Μπαρντελά αν χάσει το Εφετείο

Η Μαρίν Λεπέν περιμένει την τύχη του Εφετείου σχετικά με την υπόθεση της υπεξέρεσης κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια υπόθεση που κρίνει το μέλλον του ακροδεξιού κόμματος και της Γαλλίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: Περισσότεροι από 200 Κενυάτες πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων
Παραδοχή από το Ναϊρόμπι 12.11.25

Περισσότεροι από 200 Κενυάτες πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι δελεάζει Αφρικανούς να ενταχθούν στον στρατό της - Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κενυάτικο υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Γεωργία: Κατηγορίες για βίαιη καταστολή με μέγιστη ποινή τα 13 χρόνια απαγγέλθηκαν σε εξόριστο πρώην πρωθυπουργό
Στον Γκαχάρια 12.11.25

Γεωργία: Κατηγορίες για βίαιη καταστολή με μέγιστη ποινή τα 13 χρόνια απαγγέλθηκαν σε εξόριστο πρώην πρωθυπουργό

Ο γενικός εισαγγελέας της Γεωργίας Γκεόργκι Γκβαραγκίντζε τόνισε ότι ο Γκ. Γκαχάρια κατηγορήθηκε για υπέρβαση εξουσίας και πρόκληση σωματικής βλάβης σε πολλά άτομα

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: «Πλαστή η αφήγηση» των Δημοκρατικών για τα emails του Έπσταϊν που εμπλέκουν τον Τραμπ
Οργισμένη ανακοίνωση 12.11.25

Λευκός Οίκος: «Πλαστή η αφήγηση» των Δημοκρατικών για τα emails του Έπσταϊν που εμπλέκουν τον Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε στη δημοσιοποίηση των emails του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν που έχει φύγει από τη ζωή - Ο Ντόναλντ Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια»

Σύνταξη
Περίπου 3.000 αγελάδες εγκλωβισμένες σε πλοίο ανοιχτά της Τουρκίας – Πέθαναν ήδη 48
Στη Μπαντίρμα 12.11.25

Περίπου 3.000 αγελάδες εγκλωβισμένες σε πλοίο ανοιχτά της Τουρκίας – Πέθαναν ήδη 48

Το φορτίο των περίπου 3.000 αγελάδων προοριζόταν για την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή. Το πλοίο απέπλευσε από την Ουρουγουάη στις 19 Σεπτεμβρίου και έχει ρίξει άγκυρα ανοιχτά του λιμανιού της Μπαντίρμα

Σύνταξη
Αμπάς: «Το Κράτος της Παλαιστίνης και το Κράτος του Ισραήλ να ζήσουν πλάι πλάι»
Επίσκεψη στη Γαλλία 12.11.25

«Το Κράτος της Παλαιστίνης και το Κράτος του Ισραήλ να ζήσουν πλάι πλάι» επιθυμεί ο Αμπάς

Ο Μαχμούντ Αμπάς επισκέφθηκε το Παρίσι για πρώτη φορά μετά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία - Τι είπε για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Λαζόπουλος πετσοκόβει Λιάγκα: «Αν ήρθες μετά από 2.500 χρόνια να καταργήσεις τον Αριστοφάνη, άργησες»
TV 13.11.25

Ο Λαζόπουλος πετσοκόβει Λιάγκα: «Αν ήρθες μετά από 2.500 χρόνια να καταργήσεις τον Αριστοφάνη, άργησες»

Ο Λάκης Λαζόπουλος απάντησε στο εξώδικο του Γιώργου Λιάγκα. «Αντίθετα από σένα, πιστεύω ότι η σάτιρα είναι ο μόνος τρόπος για να ανασαίνει μια ολόκληρη εποχή όταν περνάει δύσκολα. Η κοινωνία χρειάζεται οξυγόνο»

Σύνταξη
Ληστεία στο Λούβρο: Αναζητώντας τα κοσμήματα του Ναπολεόντα στους διαδρόμους του υποκόσμου στην Αμβέρσα
Δίκτυο «Ροζ Διαμάντι» 13.11.25

Ληστεία στο Λούβρο: Αναζητώντας τα κοσμήματα του Ναπολεόντα στους διαδρόμους του υποκόσμου στην Αμβέρσα

Η Αμβέρσα είναι το επίκεντρο του εμπορίου πολύτιμων λίθων του πλανήτη –νόμιμου και μη. Μετά τη ληστεία στο Λούβρο, οι γαλλικές αρχές ζήτησαν τη συνεργασία του Βελγίου για τον εντοπισμό των κλοπιμαίων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Ορατό το τέλος του shutdown με τη ψήφιση νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων
Μετά από 40 ημέρες 12.11.25

Ορατό το τέλος του shutdown στις ΗΠΑ με τη ψήφιση νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων

«Ο πρόεδρος Τραμπ προσβλέπει στον τερματισμό επιτέλους αυτού του καταστροφικού shutdown από τους Δημοκρατικούς», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ

Σύνταξη
Η Χέιλι Μπίμπερ μιλά για την γονεϊκότητα – «Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι έχω βοήθεια»
«Συνεχώς εξελίσσεσαι» 12.11.25

Η Χέιλι Μπίμπερ μιλά για την γονεϊκότητα – «Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι έχω βοήθεια»

Όταν ρωτήθηκε για το αν υπήρχε κάτι που θα ήθελε να γνώριζε πριν αποκτήσει παιδί, η Χέιλι Μπίμπερ απάντησε ότι δεν «υπάρχει κάτι που μπορεί να σου πει κάποιος και που θα σε προετοιμάσει πραγματικά».

Σύνταξη
Ο Λάκης Λαζόπουλος δίνει βήμα στη νέα γενιά – Υποδέχτηκε στο Αλ Τσαντίρι Νιουζ τους Papazó, Νίκο Μερτζάνο και Νίνα Μαζάνη
TV 12.11.25

Ο Λάκης Λαζόπουλος δίνει βήμα στη νέα γενιά – Υποδέχτηκε στο Αλ Τσαντίρι Νιουζ τους Papazó, Νίκο Μερτζάνο και Νίνα Μαζάνη

Το Αλ Τσαντίρι Νιούζ μετατράπηκε για λίγο σε μια μουσική σκηνή με τρεις ξεχωριστούς καλεσμένους, εκπρόσωπους της νέας γενιάς καλλιτεχνών!

Σύνταξη
Ο Μασκ τα βαζει με την Φον ντερ Λάϊεν: Ο ηγέτης της ΕΕ πρέπει να εκλέγεται από τον λαό, όχι να διορίζεται
Ξαναχτυπά! 12.11.25

Ο Μασκ τα βαζει με την Φον ντερ Λάϊεν: Ο ηγέτης της ΕΕ πρέπει να εκλέγεται από τον λαό, όχι να διορίζεται

Ο 'Ελον Μασκ, ο οποίος τον τελευταίο καιρό έχει αποκτήσει την –μάλλον κακιά- συνήθεια να εμπλέκεται στη ευρωπαϊκή πολιτική, επιστρέφει εκφράζοντας την γνώμη του για την ΕΕ

Σύνταξη
Ανάλυση Ινστιτούτου ΕΝΑ: Η «γαλάζια ανορθογραφία» στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
To οικονομικό «θαύμα» της ΝΔ 12.11.25

Η «γαλάζια ανορθογραφία» στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει σημειώσει «άλμα» στην απασχόληση κάτι που σε κάθε ευκαιρία αναδεικνύεται από την κυβέρνηση ως άλλο ένα success story. Μόνο που σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της σειράς «Focus ENA» η μεγάλη επιτυχία δεν έχει και τόσο λαμπερά χρώματα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τζακ Σλόσμπεργκ: Είναι επίσημο – Ο εγγονός του προέδρου Κένεντι θα διεκδικήσει μια έδρα στη Βουλή των ΗΠΑ
Έχει τύχη; 12.11.25

Είναι επίσημο - Ο εγγονός του προέδρου Κένεντι θα διεκδικήσει μια έδρα στη Βουλή των ΗΠΑ

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ θα διεκδικήσει την έδρα του Τζέρι Νάντλερ, ο οποίος αποχωρεί από την πολιτική έπειτα από 30 χρόνια στα έδρανα της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Οι επιστήμονες παρατηρούν για πρώτη φορά την γέννηση ενός σουπερνόβα [βίντεο]
Διάστημα 12.11.25

Οι επιστήμονες παρατηρούν για πρώτη φορά την γέννηση ενός σουπερνόβα

Για πρώτη φορά η επιστημονική κοινότητα κατάφερε να καταγράψει τα πολύ πρώιμα στάδια ενός σουπερνόβα από έναν ερυθρό γίγαντα 500 φορές μεγαλύτερο από τον Ήλιο, αποκτώντας πολύτιμη γνώση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε στο Αλ Τσαντίρι Νιούζ την Μίρκα Παπακωνσταντίνου και την Παρθένα Χοροζίδου – Η ξεκαρδιστική «ιστορία» από τα παλιά
TV 12.11.25

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε στο Αλ Τσαντίρι Νιούζ την Μίρκα Παπακωνσταντίνου και την Παρθένα Χοροζίδου – Η ξεκαρδιστική «ιστορία» από τα παλιά

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε στη σκηνή του Αλ Τσαντίρι Νιούζ τις ηθοποιούς Μίρκα Παπακωνσταντίνου και Παρθένα Χοροζίδου

Σύνταξη
Σέρρες: Εξέγερση και επεισόδια στη δομή μεταναστών στη Σιντική – 29 συλλήψεις μετά από επέμβαση της Αστυνομίας
Ελλάδα 12.11.25

Σέρρες: Εξέγερση και επεισόδια στη δομή μεταναστών στη Σιντική – 29 συλλήψεις μετά από επέμβαση της Αστυνομίας

Η ένταση ξεκίνησε ως διαμαρτυρία για τις συνθήκες διαβίωσης στη κλειστή δομή φιλοξενίας μεταναστών στις Σέρρες και ακολούθησαν σοβαρά επεισόδια με φωτιές, απόπειρα απόδρασης και δύο τραυματίες αστυνομικούς

Σύνταξη
Ο Καναδάς θέλει να εμβαθύνει τις σχέσεις με την Ευρώπη – Και εξετάζει τη συμμετοχή του στη Eurovision
Πολιτική κίνηση 12.11.25

Ο Καναδάς θέλει να εμβαθύνει τις σχέσεις με την Ευρώπη – Και εξετάζει τη συμμετοχή του στη Eurovision

Ο προϋπολογισμός του Καναδά για το 2026 αποκάλυψε τα σχέδιά του για συμμετοχή στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. «Πρόκειται για την προστασία της ταυτότητάς μας», είπε ο υπουργός Οικονομικών.

Σύνταξη
Λας Πάλμας – Ολυμπιακός 3-0 σετ: Αποκλεισμός από το Champions League, συνεχίζει στο CEV Cup
CEV Champions League 12.11.25

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Λας Πάλμας (3-0 σετ) και θα συνεχίσει στο CEV Cup

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στην Ισπανία απέναντι στη Λας Πάλμας (ήττα με 3-0 σετ), αποκλείστηκε από τα προκριματικά του Champions League και θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία μέσω του CEV Cup.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Λαζόπουλος: 14 μήνες φυλακή σε φοιτητή για ένα γκράφιτι και Σεμερτζίδου, «Φραπές» δεν πάνε πουθενά – Αυτό είναι δικαιοσύνη;
TV 12.11.25

Λαζόπουλος: 14 μήνες φυλακή σε φοιτητή για ένα γκράφιτι και Σεμερτζίδου, «Φραπές» δεν πάνε πουθενά – Αυτό είναι δικαιοσύνη;

«Ποιος δεν καταλαβαίνει; Απείραχτοι όλοι οι ΟΠΕΚΕΠΕδες. Να μην τους καλέσουμε να τους ακουμπήσουμε και μην τους πειράζει ο εισαγγελέας» είπε όλο νόημα ο Λάκης Λαζόπουλος

Σύνταξη
Το «ιπτάμενο παλάτι» του Κριστιάνο Ρονάλντο – Το Bombardier Global Express 6500 των 50 εκατομμυρίων ευρώ
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Το «ιπτάμενο παλάτι» του Κριστιάνο Ρονάλντο – Το Bombardier Global Express 6500 των 50 εκατομμυρίων ευρώ

Η πιο ακριβή αγορά στη ζωή του Πορτογάλου σούπερ σταρ είναι ένα ιδιωτικό αεροσκάφος που συνδυάζει την τεχνολογία, την άνεση και την πολυτέλεια ενός πεντάστερου ξενοδοχείου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο