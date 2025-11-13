Δεν ήταν εκεί για μένα: Η Κέλι Μπρουκ αποκάλυψε γιατί έβαλε τέλος στα 7 χρόνια σχέσης της με τον Τζέισον Στέιθαμ

Σήμερα είναι ένας από τους πιο γνωστούς και ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς της μεγάλης οθόνης, συνώνυμο των ταινιών δράσης, σε μια ευτυχισμένη σχέση την Ρόζι Χάντινγκτον Γουάιτλι και πατέρας δύο παιδιών. Ωστόσο το 1997 ήταν μια άλλη… ζωή για τον Τζέισον Στέιθαμ.

Ο 58χρονος σταρ δεν είχε κάνει ακόμα το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη, αλλά μόλις είχε ξεκινήσει μια σχέση με το μοντέλο και παρουσιάστρια του MTV Κέλι Μπρουκ. Μια σχέση που κράτησε 7 χρόνια, έφτασε μέχρι τον αρραβώνα και τελείωσε άδοξα. Και τώρα, η 45χρονη Μπρουκ αποφάσισε να αποκαλύψει τους λόγους που έριξε τους τίτλους τέλους στο ειδύλλιο με τον Στέιθαμ.

Μιλώντας στην εκπομπή How to Fail with Elizabeth Day, είπε ότι ένιωσε εγκαταλελειμμένη και πως ο Τζέισον δεν ήταν εκεί για εκείνη, όταν η καριέρα του άρχισε να απογειώνεται.

«Είχα μια ωραία δουλειά στο MTV, μια σχέση με έναν άνθρωπο που έκανε τα πρώτα του βήματα ως ηθοποιός και ήταν όλα πολύ ωραία» θυμάται. Ωστόσο μετά ήρθαν οι ταινίες Δύο Καπνισμένες Κάννες και Snatch, με αποτέλεσμα ο Τζέισον Στέιθαμ να αρχίσει να δέχεται αρκετές προτάσεις.

«Τότε έπεσε και η ιδέα να αφήσουμε την Αγγλία για τις ΗΠΑ. Και μετά από λίγο καιρό που ήμασταν στο Λος Άντζελες η καριέρα του απογειώθηκε, ενώ εγώ τα είχα αφήσει όλα πίσω μου. Ήμουν σαν το ‘δίκτυο στήριξής’ του» θα πει η Κέλι Μπρουκ.

Όλη αυτή η κατάσταση άρχισε να την κουράζει, ώστε αποφάσισε να χωρίσει. «Πίστευα ότι είχε ασχοληθεί τόσο με την καριέρα του, που πλέον δεν ήξερε ποια είμαι πραγματικά» συμπλήρωσε. «Του είπα ότι δεν είναι εκεί για μένα και πως ξέρει το κορίτσι που παραιτήθηκε από το MTV αλλά ποτέ δεν γνώρισε τη γυναίκα που έχω γίνει».

Τελικά το 2004 έβαλαν τέλος στον αρραβώνα τους «και νομίζω ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε για τον εαυτό μου. Έως τότε προσπαθούσα να ικανοποιήσω όλους τους άλλους, χωρίς να κοιτάω το τι θέλω εγώ».

Μέσα στα επόμενα χρόνια ο Τζέισον Στέιθαμ έγινε σταρ του Χόλιγουντ, το 2010 γνώρισε την Ρόζι Χάντινγκτον Γουάιτλι και πλέον έχουν δύο παιδιά μαζί. Η Κέλι Μπρουκ άρχισε να πηγαινοέρχεται μεταξύ Αγγλίας και ΗΠΑ, δοκίμασε στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, εμφανίστηκε σε αρκετά βρετανικά reality shows και το 2015 παντρεύτηκε με τον επί χρόνια σύντροφό της Ζερεμί Παρίζι.