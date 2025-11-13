magazin
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Δεν ήταν εκεί για μένα: Η Κέλι Μπρουκ αποκάλυψε γιατί έβαλε τέλος στα 7 χρόνια σχέσης της με τον Τζέισον Στέιθαμ
Fizz 13 Νοεμβρίου 2025 | 10:22

Δεν ήταν εκεί για μένα: Η Κέλι Μπρουκ αποκάλυψε γιατί έβαλε τέλος στα 7 χρόνια σχέσης της με τον Τζέισον Στέιθαμ

Προτού γίνει ο σταρ του Χόλιγουντ που όλοι ξέρουμε σήμερα, ο Τζέισον Στέιθαμ είχε σχέση με την Κέλι Μπρουκ - ωστόσο το μοντέλο και ηθοποιός ένιωσε ότι παράτησε τη ζωή της για χάρη του.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
A
A
Vita.gr
Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Spotlight

Σήμερα είναι ένας από τους πιο γνωστούς και ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς της μεγάλης οθόνης, συνώνυμο των ταινιών δράσης, σε μια ευτυχισμένη σχέση την Ρόζι Χάντινγκτον Γουάιτλι και πατέρας δύο παιδιών. Ωστόσο το 1997 ήταν μια άλλη… ζωή για τον Τζέισον Στέιθαμ.

Ο 58χρονος σταρ δεν είχε κάνει ακόμα το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη, αλλά μόλις είχε ξεκινήσει μια σχέση με το μοντέλο και παρουσιάστρια του MTV Κέλι Μπρουκ. Μια σχέση που κράτησε 7 χρόνια, έφτασε μέχρι τον αρραβώνα και τελείωσε άδοξα. Και τώρα, η 45χρονη Μπρουκ αποφάσισε να αποκαλύψει τους λόγους που έριξε τους τίτλους τέλους στο ειδύλλιο με τον Στέιθαμ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη HomeofParisi (@homeofparisi)

Μιλώντας στην εκπομπή How to Fail with Elizabeth Day, είπε ότι ένιωσε εγκαταλελειμμένη και πως ο Τζέισον δεν ήταν εκεί για εκείνη, όταν η καριέρα του άρχισε να απογειώνεται.

«Είχα μια ωραία δουλειά στο MTV,  μια σχέση με έναν άνθρωπο που έκανε τα πρώτα του βήματα ως ηθοποιός και ήταν όλα πολύ ωραία» θυμάται. Ωστόσο μετά ήρθαν οι ταινίες Δύο Καπνισμένες Κάννες και Snatch, με αποτέλεσμα ο Τζέισον Στέιθαμ να αρχίσει να δέχεται αρκετές προτάσεις.

«Τότε έπεσε και η ιδέα να αφήσουμε την Αγγλία για τις ΗΠΑ. Και μετά από λίγο καιρό που ήμασταν στο Λος Άντζελες η καριέρα του απογειώθηκε, ενώ εγώ τα είχα αφήσει όλα πίσω μου. Ήμουν σαν το ‘δίκτυο στήριξής’ του» θα πει η Κέλι Μπρουκ.

Όλη αυτή η κατάσταση άρχισε να την κουράζει, ώστε αποφάσισε να χωρίσει. «Πίστευα ότι είχε ασχοληθεί τόσο με την καριέρα του, που πλέον δεν ήξερε ποια είμαι πραγματικά» συμπλήρωσε. «Του είπα ότι δεν είναι εκεί για μένα και πως ξέρει το κορίτσι που παραιτήθηκε από το MTV αλλά ποτέ δεν γνώρισε τη γυναίκα που έχω γίνει».

Τελικά το 2004 έβαλαν τέλος στον αρραβώνα τους «και νομίζω ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε για τον εαυτό μου. Έως τότε προσπαθούσα να ικανοποιήσω όλους τους άλλους, χωρίς να κοιτάω το τι θέλω εγώ».

Μέσα στα επόμενα χρόνια ο Τζέισον Στέιθαμ έγινε σταρ του Χόλιγουντ, το 2010 γνώρισε την Ρόζι Χάντινγκτον Γουάιτλι και πλέον έχουν δύο παιδιά μαζί. Η Κέλι Μπρουκ άρχισε να πηγαινοέρχεται μεταξύ Αγγλίας και ΗΠΑ, δοκίμασε στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, εμφανίστηκε σε αρκετά βρετανικά reality shows και το 2015 παντρεύτηκε με τον επί χρόνια σύντροφό της Ζερεμί Παρίζι.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Τα δύο σενάρια για την τύχη του έργου

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Τα δύο σενάρια για την τύχη του έργου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Πώς η Σίντνεϊ Σουίνι έχασε 13,6 κιλά σε 7 εβδομάδες μετά το τέλος των γυρισμάτων της ταινίας «Christy»
Πειθαρχία 13.11.25

Πώς η Σίντνεϊ Σουίνι έχασε 13,6 κιλά σε 7 εβδομάδες μετά το τέλος των γυρισμάτων της ταινίας «Christy»

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε πώς κατάφερε να χάσει 13,6 κιλά μεταξύ του τέλους της σειράς «Christy» και της έναρξης της σειράς «The Housemaid» και της 3ης σεζόν της σειράς «Euphoria» μόλις επτά εβδομάδες αργότερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η μοναδική που είχε προβλέψει το άδοξο τέλος ανάμεσα στη Νταϊάνα και τον Κάρολο – πριν καν γίνει ο γάμος
Ήξερε 13.11.25

Η μοναδική που είχε προβλέψει το άδοξο τέλος ανάμεσα στη Νταϊάνα και τον Κάρολο – πριν καν γίνει ο γάμος

Ο αρραβώνας ανάμεσα στη Νταϊάνα και τον Κάρολο στις αρχές του 1981 ενθουσίασε όλη τη Βρετανία, εκτός από έναν άνθρωπο: τη γιαγιά της μελλοντικής πριγκίπισσας, της βαρόνης Φερμόι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Χέιλι Μπίμπερ μιλά για την γονεϊκότητα – «Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι έχω βοήθεια»
«Συνεχώς εξελίσσεσαι» 12.11.25

Η Χέιλι Μπίμπερ μιλά για την γονεϊκότητα – «Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι έχω βοήθεια»

Όταν ρωτήθηκε για το αν υπήρχε κάτι που θα ήθελε να γνώριζε πριν αποκτήσει παιδί, η Χέιλι Μπίμπερ απάντησε ότι δεν «υπάρχει κάτι που μπορεί να σου πει κάποιος και που θα σε προετοιμάσει πραγματικά».

Σύνταξη
Δεν ήταν δικό μου λάθος: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τη διάσημη χαίτη του τη δεκαετία του ’80
Τι εποχή 12.11.25

Δεν ήταν δικό μου λάθος: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τη διάσημη χαίτη του τη δεκαετία του ’80

Είναι ένας από τους πιο γοητευτικούς άνδρες του Χόλιγουντ, που φημίζεται για τα γκρίζα του μαλλιά. Ωστόσο, στο ξεκίνημα της καριέρας του, το κούρεμα του Τζορτζ Κλούνεϊ ήταν πολύ διαφορετικό.

Σύνταξη
Η Κιμ Καρντάσιαν είναι έξαλλη γιατί μέντιουμ της είπαν ότι θα περάσει σε εξετάσεις – και κόπηκε
All’s Fair 12.11.25

Η Κιμ Καρντάσιαν είναι έξαλλη γιατί μέντιουμ της είπαν ότι θα περάσει σε εξετάσεις – και κόπηκε

«Όλοι μου είπαν ότι θα περάσω. Ψέματα. Μην πιστεύετε τίποτα!», λέει η Κιμ Καρντάσιαν προειδοποιώντας του θαυμαστές της να μην ακούν τις προβλέψεις των μέντιουμ

Σύνταξη
Άλισον Μακ: Παραδέχεται ότι χρησιμοποίησε τη φήμη της για να στρατολογεί «σκλάβες» στη σέκτα NXIVM
Allison After NXIVM 11.11.25

Άλισον Μακ: Παραδέχεται ότι χρησιμοποίησε τη φήμη της για να στρατολογεί «σκλάβες» στη σέκτα NXIVM

Στην πρώτη της δημόσια τοποθέτηση μετά την αποφυλάκισή της, η Άλισον Μακ παραδέχεται ότι αξιοποίησε τη φήμη της για να στρατολογεί γυναίκες στη NXIVM

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα
Κληρονόμος 11.11.25

«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα

Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον, Πάρις, έκανε ανάρτηση στο TikTok προειδοποιώντας το κοινό της για τον εθισμό και τις ναρκωτικές ουσίες που καταστρέφουν ζωές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν κρύβει πια τον έρωτά της – Ρομάν Γαβράς και δημόσια τρυφερά στιγμιότυπα στη Νέα Υόρκη
Φωτογραφίες 11.11.25

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν κρύβει πια τον έρωτά της – Ρομάν Γαβράς και δημόσια τρυφερά στιγμιότυπα στη Νέα Υόρκη

Σε βραδινή έξοδο στη Νέα Υόρκη, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανατίστηκε να φιλά και να αγκαλιάζει τον Γάλλο σκηνοθέτη Ρομάν Γαβρά, επιβεβαιώνοντας τη νέα σχέση τους με τρυφερότητα σε κοινή θέα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Χαστούκι» Κομισιόν σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία διαφυγή από το σχέδιο δράσης- Πρακτικές διαφθοράς δεν γίνονται αποδεκτές
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

«Χαστούκι» Κομισιόν σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία διαφυγή από το σχέδιο δράσης- Πρακτικές διαφθοράς δεν γίνονται αποδεκτές

«Το κακό παράγινε» σημείωσε, ο επικεφαλής της Μονάδας ΚΑΠ της DG Agri της Κομισιόν, Φίλιπ Μπας και ξεκαθάρισε στην κυβέρνηση ότι «υπάρχουν 54 συγκεκριμένες δράσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και για καθεμία από αυτές πρέπει να υπάρξει πλήρης υλοποίηση, σημείο προς σημείο. Δεν υπάρχει καμία διαφυγή...»

Σύνταξη
Ταυτοποιήθηκαν έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη για κλοπές και διαρρήξεις
Ελλάδα 13.11.25

Ταυτοποιήθηκαν έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη για κλοπές και διαρρήξεις

Η δράση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης χρονολογείται στο διάστημα από τον Μάιο του 2020 έως τον Αύγουστο του επόμενου έτους και εντοπίζεται στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Σερρών. Άνω των 500.000 ευρώ η λεία

Σύνταξη
Η ΕΕ ξανά αντιμέτωπη με το κώλυμα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας – «Είναι ζήτημα επιβίωσης», τονίζει ο Ζελένσκι
Πιέσεις 13.11.25

Η ΕΕ ξανά αντιμέτωπη με το κώλυμα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας – «Είναι ζήτημα επιβίωσης», τονίζει ο Ζελένσκι

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συζητούν εκ νέου την αποδέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, την ίδια ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πιέζει για δράση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τρομερή ατάκα Αλμέιδα για τις μεταγραφές της Σεβίλλης: «Πρέπει πρώτα να φτάσω μέχρι τα Χριστούγεννα…»
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Τρομερή ατάκα Αλμέιδα για τις μεταγραφές της Σεβίλλης: «Πρέπει πρώτα να φτάσω μέχρι τα Χριστούγεννα…»

Ο Ματίας Αλμέιδα ρωτήθηκε για τις χειμερινές μεταγραφές της Σεβίλλης και με αρκετή δόση χιούμορ απάντησε πως... προέχει να είναι αυτός στον πάγκο της μέχρι τότε!

Σύνταξη
AI τραγούδι στην κορυφή του Billboard: Το Walk My Walk προκαλεί «σεισμό» στη μουσική βιομηχανία
Breaking Rust 13.11.25

AI τραγούδι στην κορυφή του Billboard: Το Walk My Walk προκαλεί «σεισμό» στη μουσική βιομηχανία

Ένα κομμάτι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη ανέβηκε στο Νο. 1 του country chart του Billboard, ξεπερνώντας τα 3 εκατ. streams και πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις καλλιτεχνών και ακροατών

Σύνταξη
Κέντημα σε κοντέινερ
Opinion 13.11.25

Κέντημα σε κοντέινερ

Το τελευταίο που χρειάζονται τα παιδιά στα σχολεία είναι λαχανόκηπους και λαϊκές τέχνες, γιατί ακόμη, σε πολλές γωνιές της χώρας στερούνται αξιοπρεπών τάξεων, εκπαιδευτικών και παράλληλης στήριξης

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Απάτες με Τεχνητή Νοημοσύνη: Στόχος τα παιδιά, ενώ οι γονείς σιωπούν…
Έρευνα 13.11.25

Η σκοτεινή πλευρά της Τεχνητής Νοημοσύνης: Στόχος τα παιδιά, ενώ οι γονείς σιωπούν...

Νέα έρευνα αποκαλύπτει πώς τα μικρά παιδιά αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες απειλές της Τεχνητής Νοημοσύνης στο διαδίκτυο, ενώ οι γονείς καθυστερούν στις συζητήσεις

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακρίβεια: Ο παγκόσμιος δείκτης κόστους ζωής και η σύγκριση της Ελλάδας με τον υπόλοιπο κόσμο
Ακρίβεια 13.11.25

Ο παγκόσμιος χάρτης του κόστους ζωής και η δύσκολη ελληνική πραγματικότητα

Η μάχη με την ακρίβεια συνεχίζεται με αμείωτη ένταση στην Ελλάδα, καθώς το αυξημένο κόστος ζωής δοκιμάζει την αντοχή των νοικοκυριών. Παρόλο που ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει η συσσωρευμένη αύξηση των τιμών σε βασικά αγαθά, σε συνδυασμό με το «άλμα» στο κόστος στέγασης, έχει οδηγήσει στην δραματική μείωση της αγοραστικής δύναμης του μέσου Έλληνα. Ο παγκόσμιος χάρτης του κόστους ζωής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δαμάσι: Φρικτός θάνατος για 49χρονη μητέρα δύο παιδιών – Πώς εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος
Ελλάδα 13.11.25 Upd: 11:32

Τραγωδία: Φρικτός θάνατος για 49χρονη μητέρα δύο παιδιών - Πώς εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Δαμάσι, όπου μια 49χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο αρτοποιείο που διατηρούσε η ίδια.

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων – 30 συλλήψεις, πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία
Ελλάδα 13.11.25

ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων – 30 συλλήψεις, πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ σε περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου καθώς και στις φυλακές Κορυδαλλού για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων - Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους δημόσιους λειτουργούς

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο