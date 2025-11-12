Ολυμπιακός: Ανανέωσε το συμβόλαιο του Πιρόλα (pic)
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασία της με τον 23χρονο, Ιταλό στόπερ, Λορέντζο Πιρόλα.
Σε μια πολύ σημαντική κίνηση προχώρησε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τους Ερυθρόλευκους να επιβραβεύουν τον Λορέντζο Πιρόλα για τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με νέο συμβόλαιο και να «δένουν» τον Ιταλό σέντερ μπακ στο μεγάλο λιμάνι για αρκετά χρόνια.
Όπως είχατε ενημερωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα, το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός με τον Ολυμπιακό είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2029, με την πειραϊκή ομάδα μετά τον Κοστίνια, να «δένει» και τον Λορέντζο Πιρόλα.
Ο Ιταλός, ο οποίος είχε συμβόλαιο μέχρι το 2028, επιβραβεύεται ουσιαστικά από την ομάδα του μεγάλου λιμανιού, καθώς η νέα συμφωνία προβλέπει καλύτερες απολαβές, γεγονός που φανερώνει την απόλυτη ικανοποίηση που επικρατεί στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο για τις εμφανίσεις του 23χρονου στόπερ.
Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Πιρόλα από την Σαλερνιτάνα το καλοκαίρι του 2024 και φέτος ο Ιταλός σέντερ μπακ έχει 12 συμμετοχές, σε πρωτάθλημα και Champions League, ενώ συνολικά με τα χρώματα των Πειραιωτών έχει 45 παιχνίδια.
Δείτε παρακάτω την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Πιρόλα
Αναμφίβολα πρόκειται για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, που έχει καταφέρει να κερδίσει τον σεβασμό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκος, αλλά και τους υπόλοιπους ανθρώπους του Ολυμπιακού να μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την ποιότητα και το ήθος του Λορέντζο Πιρόλα.
Ο Πιρόλα στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανανέωση της συνεργασία του με τον Ολυμπιακό δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για αυτή την εξέλιξη.«Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Είναι μια μεγάλη ικανοποίηση για μένα. Ήρθα εδώ πριν 1,5 χρόνο με μεγάλους στόχους. Μπορώ να πω ότι σε αυτόν τον 1,5 χρόνο είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στον Ολυμπιακό και ελπίζω να κερδίσω πολλά τρόπαια, όπως πέρσι.
🔴⚪ Οι πρώτες δηλώσεις του Λορέντσο Πιρόλα μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό μας! pic.twitter.com/rBjas5m9B0
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 12, 2025
Προσπαθώ πάντα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε αγώνα που έχω παίξει και που θα παίξω. Είμαι ποδοσφαιριστής που δίνω πάντα το 100% στο γήπεδο και χαίρομαι που οι οπαδοί το εκτιμούν. Με κάνουν όχι μόνο να το νιώθω, αλλά και να το βλέπω κάθε ημέρα. Είμαι πολύ ευτυχισμένος για αυτό. Έχω μόνο θετικά συναισθήματα για τον Ολυμπιακό.
Η προηγούμενη χρονιά πήγε πολύ καλά. Παίξαμε στο Europa League, κερδίσαμε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο και φέτος παίζουμε στο Champions League. Έχω μόνο θετικά συναισθήματα. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Αυτό το βλέπεις μέσα και έξω από το γήπεδομε τους οπαδούς μας. Μας κάνουν να νιώθουμε πάντα όμορφα και μας βοηθάνε πολύ», είπε αναλυτικά ο Ιταλός.
