Ολυμπιακός: Ανανέωσε το συμβόλαιο του Πιρόλα (pic)

Σε μια πολύ σημαντική κίνηση προχώρησε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τους Ερυθρόλευκους να επιβραβεύουν τον Λορέντζο Πιρόλα για τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με νέο συμβόλαιο και να «δένουν» τον Ιταλό σέντερ μπακ στο μεγάλο λιμάνι για αρκετά χρόνια.

Όπως είχατε ενημερωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα, το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός με τον Ολυμπιακό είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2029, με την πειραϊκή ομάδα μετά τον Κοστίνια, να «δένει» και τον Λορέντζο Πιρόλα.

Ο Ιταλός, ο οποίος είχε συμβόλαιο μέχρι το 2028, επιβραβεύεται ουσιαστικά από την ομάδα του μεγάλου λιμανιού, καθώς η νέα συμφωνία προβλέπει καλύτερες απολαβές, γεγονός που φανερώνει την απόλυτη ικανοποίηση που επικρατεί στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο για τις εμφανίσεις του 23χρονου στόπερ.

Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Πιρόλα από την Σαλερνιτάνα το καλοκαίρι του 2024 και φέτος ο Ιταλός σέντερ μπακ έχει 12 συμμετοχές, σε πρωτάθλημα και Champions League, ενώ συνολικά με τα χρώματα των Πειραιωτών έχει 45 παιχνίδια.

Αναμφίβολα πρόκειται για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, που έχει καταφέρει να κερδίσει τον σεβασμό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκος, αλλά και τους υπόλοιπους ανθρώπους του Ολυμπιακού να μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την ποιότητα και το ήθος του Λορέντζο Πιρόλα.