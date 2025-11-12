Int.: Όταν η φιλοσοφία συναντά την Τεχνητή Νοημοσύνη

Το Int. επιστρέφει με το 7ο τεύχος του και ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση εκεί όπου η φιλοσοφία συναντά την ενημέρωση και την τεχνητή νοημοσύνη – αυτό το Σάββατο 15 Νοεμβρίου με ΤΑ ΝΕΑΣαββατοκύριακο.

Από τον Αβερρόη και τον «υλικό νου της ανθρωπότητας» του Δημήτρη Ψυχογιού, ως την «Wonderland της ψηφιακής πραγματικότητας» που σχολιάζει η ποιήτρια Μαρία Αρχιμανδρίτη, το νέο τεύχος χαρτογραφεί το συναρπαστικό –και συχνά ανησυχητικό– τοπίο του Homo sapiens στην εποχή της ΑΙ.

Μέσα στις σελίδες του, ο αναγνώστης θα βρει ένα παζλ ιδεών, ερευνών και εμπειριών που φωτίζουν τις μεταμορφώσεις της πραγματικότητας:

– Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος παρακολουθεί τη διαδρομή από τα fake news στα deep fakes,

– ο Χρήστος Α. Φραγκονικολόπουλος αναλύει τη δημοσιογραφία στην εποχή της διαρκούς κρίσης,

– ενώ ο Αντύπας Καρίπογλου διερευνά τη νέα «οικονομία της διαμεσολάβησης» που ανασχηματίζει την έννοια της είδησης.

Ο Στέλιος Παπαθανασόπουλος καταγράφει τον μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών ΜΜΕ υπό την πίεση των ψηφιακών πλατφορμών, ο Fabien Perrier επιστρέφει στον Νικολά Σαρκοζί για να θυμίσει το χρέος των δημοσιογράφων, και ο Ιωάννης Τασιούλας, σε μια αποκαλυπτική συζήτηση με την Ινώ Αφεντούλη, αναζητά την υπεροχή του ανθρώπου απέναντι στην υπερ-ευφυΐα των μηχανών.

Η Νατάσα Πλιάγκου παρουσιάζει τη «Μασκιρόφκα», την τέχνη της εξαπάτησης στην εποχή της πληροφορίας, ενώ ο Σωτήρης Γεωργανάς υπογράφει μια ανάλυση για τη «μη κυβερνήσιμη Δύση». Και για όσους χρειάζονται ένα διάλειμμα από τον καταιγισμό των αλγορίθμων, η Ιφιγένεια Βιρβιδάκη μάς ταξιδεύει «Κάτω από τις στοές της Μπολόνιας» – ένα ταξίδι α λα παλαιά, με οδηγό ένα βιβλίο και τη μαγεία της περιπλάνησης.

Το τεύχος ολοκληρώνεται με την «Τυφλή γωνία» της Μαρίας Θ. Αρχιμανδρίτη, ένα ποιητικό σχόλιο για τον καθρέφτη της ψηφιακής εποχής — τη Wonderland όπου ο άνθρωπος προσπαθεί ακόμη να αναγνωρίσει το είδωλό του.

Το Int. επιστρέφει πιο επίκαιρο από ποτέ. Μην το χάσετε αυτό το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, αποκλειστικά με ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο.