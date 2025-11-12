Int.: Όταν η φιλοσοφία συναντά την Τεχνητή Νοημοσύνη
Το νέο τεύχος του Int. έρχεται αυτό το Σάββατο 15 Νοεμβρίου με ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο.
- Ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί την ομίχλη ως όπλο στο Ποκρόφσκ - Πόσο έχει προελάσει [Χάρτες]
- Ιράν: Ο ΔΟΑΕ δεν κατάφερε να επαληθεύσει το απόθεμα της Τεχεράνης σε ουράνιο κατάλληλο για πυρηνικό όπλο
- Νέα emails του Έπσταϊν έδωσαν στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί - Ο Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια»
- Ζογκλερικά, ακροβατικά και κατάποση σπαθιών: Όχι δεν μιλάμε για το τσίρκο, μιλάμε για τις προκλήσεις των φοιτητών
Το Int. επιστρέφει με το 7ο τεύχος του και ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση εκεί όπου η φιλοσοφία συναντά την ενημέρωση και την τεχνητή νοημοσύνη – αυτό το Σάββατο 15 Νοεμβρίου με ΤΑ ΝΕΑΣαββατοκύριακο.
Από τον Αβερρόη και τον «υλικό νου της ανθρωπότητας» του Δημήτρη Ψυχογιού, ως την «Wonderland της ψηφιακής πραγματικότητας» που σχολιάζει η ποιήτρια Μαρία Αρχιμανδρίτη, το νέο τεύχος χαρτογραφεί το συναρπαστικό –και συχνά ανησυχητικό– τοπίο του Homo sapiens στην εποχή της ΑΙ.
Μέσα στις σελίδες του, ο αναγνώστης θα βρει ένα παζλ ιδεών, ερευνών και εμπειριών που φωτίζουν τις μεταμορφώσεις της πραγματικότητας:
– Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος παρακολουθεί τη διαδρομή από τα fake news στα deep fakes,
– ο Χρήστος Α. Φραγκονικολόπουλος αναλύει τη δημοσιογραφία στην εποχή της διαρκούς κρίσης,
– ενώ ο Αντύπας Καρίπογλου διερευνά τη νέα «οικονομία της διαμεσολάβησης» που ανασχηματίζει την έννοια της είδησης.
Ο Στέλιος Παπαθανασόπουλος καταγράφει τον μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών ΜΜΕ υπό την πίεση των ψηφιακών πλατφορμών, ο Fabien Perrier επιστρέφει στον Νικολά Σαρκοζί για να θυμίσει το χρέος των δημοσιογράφων, και ο Ιωάννης Τασιούλας, σε μια αποκαλυπτική συζήτηση με την Ινώ Αφεντούλη, αναζητά την υπεροχή του ανθρώπου απέναντι στην υπερ-ευφυΐα των μηχανών.
Η Νατάσα Πλιάγκου παρουσιάζει τη «Μασκιρόφκα», την τέχνη της εξαπάτησης στην εποχή της πληροφορίας, ενώ ο Σωτήρης Γεωργανάς υπογράφει μια ανάλυση για τη «μη κυβερνήσιμη Δύση». Και για όσους χρειάζονται ένα διάλειμμα από τον καταιγισμό των αλγορίθμων, η Ιφιγένεια Βιρβιδάκη μάς ταξιδεύει «Κάτω από τις στοές της Μπολόνιας» – ένα ταξίδι α λα παλαιά, με οδηγό ένα βιβλίο και τη μαγεία της περιπλάνησης.
Το τεύχος ολοκληρώνεται με την «Τυφλή γωνία» της Μαρίας Θ. Αρχιμανδρίτη, ένα ποιητικό σχόλιο για τον καθρέφτη της ψηφιακής εποχής — τη Wonderland όπου ο άνθρωπος προσπαθεί ακόμη να αναγνωρίσει το είδωλό του.
Το Int. επιστρέφει πιο επίκαιρο από ποτέ. Μην το χάσετε αυτό το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, αποκλειστικά με ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο.
- Ξέσπασμα του Λεσόρ για τον τραυματισμό του Έβανς (pic)
- Το «ιπτάμενο παλάτι» του Κριστιάνο Ρονάλντο – Το Bombardier Global Express 6500 των 50 εκατομμυρίων ευρώ
- Στο νοσοκομείο ο Έβανς – Η πρώτη εκτίμηση (vid)
- Κόσοβο: Χωριό κατακλύστηκε από αρκούδες – Δημοτικό σχολείο ανησυχεί για τους μαθητές του
- Λαζόπουλος για συνέντευξη Σαμαρά: Λέει ότι ο Μητσοτάκης έχει πάρει τη Νέα Δημοκρατία και την έχει πάει αλλού
- Τέμπη: Κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο, Αγοραστό και 6 ακόμη κατηγορούμενους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις