ΠΟΥ: Η κλιματική κρίση είναι μια υγειονομική κρίση
Για την κλιματική κρίση μίλησε ο πρόεδρος του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους
- Χωριό κατακλύστηκε από αρκούδες - Δημοτικό σχολείο ανησυχεί για τους μαθητές του
- Η Ισλανδία ανησυχεί για πιθανή νέα Εποχή των Παγετώνων
- Αγρια κακοποίηση βρέφους από τη μητέρα του – Του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια με αναστολή
- Ζογκλερικά, ακροβατικά και κατάποση σπαθιών: Όχι δεν μιλάμε για το τσίρκο, μιλάμε για τις προκλήσεις των φοιτητών
Η «κλιματική κρίση είναι μια υγειονομική κρίση», εκτίμησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), εκφράζοντας θλίψη καθώς η υγεία δεν αποτελεί αντικείμενο επίσημων διαπραγματεύσεων, κατά τη διάρκεια της Συνόδου για το Κλίμα του ΟΗΕ (COP).
Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους παρέστη την περασμένη εβδομάδα στην COP30
«Η κλιματική κρίση είναι μια υγειονομική κρίση», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Είναι καιρός η υγεία να αποτελέσει ένα θέμα επίσημων διαπραγματεύσεων και εμείς ελπίζουμε πως αυτό θα γίνει στην COP31 τον επόμενο χρόνο», επισήμανε από την πλευρά του ο υπεύθυνος για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή του ΠΟΥ Ρούντιγκερ Κρες.
Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους παρέστη την περασμένη εβδομάδα στην COP30, που πραγματοποιείται αυτό το διάστημα στο Μπελέμ, στη Βραζιλία.
«Η υγεία είναι ο πιο επιτακτικός τομέας σε σχέση με την κλιματική δράση»
Η υγεία αποτέλεσε αντικείμενο «πολλών συζητήσεων κατά τη διάρκεια της COP», όμως «κανένα επίσημο πλαίσιο διαπραγμάτευσης για την υγεία δεν έχει ακόμη καθοριστεί», διευκρίνισε ο Κρες.
«Η υγεία είναι ο πιο επιτακτικός τομέας σε σχέση με την κλιματική δράση, όμως εδώ και πολύ καιρό, αποτελεί υποσημείωση στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα», υποστήριξε σήμερα ο επικεφαλής του ΠΟΥ.
«Είναι πολύ ευκολότερο να πείσεις τους ανθρώπους για την επείγουσα ανάγκη να προστατεύσουν την ίδια τους την υγεία ή εκείνη των παιδιών τους από το να προστατεύσουν τους παγετώνες ή τα οικοσυστήματα. Και τα δύο είναι σημαντικά, το ένα είναι πολύ πιο κοντά σε εμάς», συμπλήρωσε.
H Βραζιλία θα ανακοινώσει ένα σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με άξονα την υγεία αύριο, μια ημέρα που θα είναι αφιερωμένη στην υγεία στη Σύνοδο της COP30, είπε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ.
Αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που στοχεύουν να βοηθήσουν τις χώρες να προετοιμάσουν τα υγειονομικά συστήματά τους και να ανταποκριθούν στις υγειονομικές επιπτώσεις, διευκρίνισε.
- Ληστεία στο Λούβρο: Αναζητώντας τα κοσμήματα του Ναπολεόντα στους διαδρόμους του υποκόσμου στην Αμβέρσα
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 13.11.2025]
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ζαλγκίρις (pic)
- Σοκ στον Ολυμπιακό: Ρήξη αχιλλείου ο Έβανς (pic)
- ΗΠΑ: Ορατό το τέλος του shutdown με τη ψήφιση νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων
- Η Χέιλι Μπίμπερ μιλά για την γονεϊκότητα – «Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι έχω βοήθεια»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις