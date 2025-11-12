newspaper
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Levi’s: Γιατί πουλάει τζιν 300 δολαρίων – Η τάση του premium denim 
Οικονομικές Ειδήσεις 12 Νοεμβρίου 2025 | 19:53

Levi's: Γιατί πουλάει τζιν 300 δολαρίων – Η τάση του premium denim 

Η Levi’s προσπαθεί να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για premium denim – Η επέκταση, οι γιορτές και μια εξαγορά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Spotlight

Σε περισσότερα καταστήματα μέσα στην επόμενη χρονιά προγραμματίζει η Levi’s να διαθέσει την premium denim σειρά της προς 300 δολάρια το κάθε προϊόν, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει την ανάπτυξη αξιοποιώντας την ισχυρή ζήτηση για denim υψηλής ποιότητας

Η σειρά Blue Tab με τζιν και πουκάμισα υψηλότερης ποιότητας, που κυκλοφόρησε στην Ασία νωρίτερα φέτος και σε περίπου 24 καταστήματα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ από τον Σεπτέμβριο, αποτελεί μέρος μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας για τη διεύρυνση της μάρκας Levi’s και την προσέλκυση περισσότερων γυναικών.

«Επιστρέφουμε σε μεγαλύτερη κλίμακα το 2026, αφού είχαμε μια πολύ καλή πορεία νωρίτερα», δήλωσε στο Reuters ο οικονομικός διευθυντής και διευθυντής ανάπτυξης Harmit Singh.

Το premium denim αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της παγκόσμιας αγοράς denim, αξίας περίπου 100 δισ. δολαρίων

Η ανάπτυξη των premium denim της Levi’s

Στην Ευρώπη, τα τζιν Blue Tab πωλούνται σε τιμές μεταξύ 250 και 350 ευρώ (290-410 δολάρια), σε σύγκριση με 70 και 130 ευρώ για τη σειρά Red Tab, ενώ τα μπουφάν Blue Tab πωλούνται σε τιμές περίπου 700 ευρώ.

Η Levi’s, η οποία επί του παρόντος πωλεί κυρίως τζιν μεσαίας κατηγορίας στη σειρά Red Tab, καθώς και μια σειρά μαζικής αγοράς για καταστήματα outlet και Walmart, αντιμετωπίζει μια λεπτή ισορροπία όσον αφορά την εξυπηρέτηση τόσο των αγορών του προϋπολογισμού όσο και των premium.

Ενώ το premium denim αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της παγκόσμιας αγοράς denim, αξίας περίπου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναπτύσσεται ταχύτερα από το μεσαίου μεγέθους μονοψήφιο ποσοστό της κατηγορίας των κανονικών τζιν, εξήγησε ο Singh.

«Η τιμή είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τους πελάτες, ωστόσο η ποιότητα του προϊόντος παίζει όλο και περισσότερη σημασία. Έτσι, η νέα μας σειρά αντλεί έμπνευση από το ιαπωνικό τζιν, την ούγια», είπε ο Singh σε μια συνέντευξη στο εκθεσιακό χώρο του ομίλου στο Παρίσι.

Το τζιν υφαίνεται σε παραδοσιακούς αργαλειούς που παράγουν αυτοτελικά φινιρισμένες άκρες και ένα σφιχτά υφασμένο, πυκνότερο ύφασμα. «Ενώ ο σχεδιασμός είναι επίσης το κλειδί, με μια ισχυρότερη σειρά προϊόντων να έχει προγραμματιστεί για το επόμενο έτος σε όλες τις σειρές ανδρών και γυναικών», πρόσθεσε.

Levi's

Το αποτύπωμα δασμών και πληθωρισμού

Ο κατασκευαστής των εμβληματικών 501, ο οποίος ανακοίνωσε πωλήσεις 6,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, είχε θέσει ως στόχο την επίτευξη εσόδων 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων και περιθωρίου λειτουργικών κερδών 15% έως το 2027, αλλά ακύρωσε το χρονοδιάγραμμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς ο υψηλός πληθωρισμός επιβράδυνε την ανάπτυξη.

Οι εμπορικοί δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ, από την άλλη, έχουν προσθέσει περαιτέρω αντιξοότητες στην εταιρεία, αλλά μετά από υψηλή μονοψήφια αύξηση εσόδων τα τελευταία τρίμηνα, ο Singh διευκρίνισε ότι η εταιρεία μπορεί να είναι έτοιμη να σκιαγραφήσει ένα νέο χρονοδιάγραμμα το επόμενο έτος.

Ο σχεδιασμός της Levi’s προβλέπει ακόμη μια εξαγορά ενός brand

Βλέπει κι άλλη εξαγορά η Levi’s

Παρ’ όλα αυτά, η Levi’s αναμένει μια δυνατή εορταστική περίοδο με την εταιρεία να πουλάει αυτή τη στιγμή περισσότερα προϊόντα σε πλήρη τιμή φέτος σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν.

«Ο καταναλωτής έχει σε μεγάλο βαθμό επιδείξει ανθεκτικότητα. Και δεν βλέπουμε καμία συρρίκνωση της ζήτησης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Levi’s θα περιορίσει τις εκπτώσεις όσο το δυνατόν περισσότερο.

Η επέκταση σε υφάσματα εκτός τζιν που προσελκύουν νέους πελάτες και οι συνεργασίες με μάρκες όπως η Barbour και η Nike συμβάλλουν στην πώληση σε πλήρεις τιμές, επισήμανε ο Singh, ενώ η χαμηλότερη τιμή του βαμβακιού φέτος βοήθησε στη διατήρηση του χαμηλού κόστους.

«Αργότερα, η Levi’s θα μπορούσε να αγοράσει μια νέα μάρκα για να επιταχύνει την ανάπτυξη», τόνισε χαρακτηριστικά ο Singh, αναφερόμενος στην επιχείρηση Beyond Yoga αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων, την οποία απέκτησε το 2021.

«Έτσι αυτή τη στιγμή, διαθέτουμε δύο μάρκες, αλλά έχουμε αφήσει ανοιχτή την πόρτα για ακόμη ένα brand», συμπλήρωσε. «Οτιδήποτε θα μπορούσε να επιταχύνει την πορεία της επιχείρησης, είναι κάτι που θα εξετάζαμε – όχι όμως ακόμη».

Πηγή ΟΤ

Stream newspaper
Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου, λέει ο Παπασταύρου
ΥΠΕΝ 12.11.25

Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου, λέει ο Παπασταύρου

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας 3 + 1 με τον Κύπριο υπουργό και με τους υπουργούς Ενέργειας της Αμερικής και του Ισραήλ

Σύνταξη
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ποιοι είναι οι 255.000 βιοπαλαιστές τρίτης ηλικίας;
Συνταξιοδοτικό 12.11.25

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ποιοι είναι οι 255.000 βιοπαλαιστές τρίτης ηλικίας;

Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι ανέρχονται πλέον σε περίπου 255.000 άτομα και αποτελούν σχεδόν το 1/10 του συνολικού αριθμού των συνταξιούχων. Πού εργάζονται και ποιο ειναι το προφίλ τους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Eurostat: Στην Ελλάδα ο δεύτερος χειρότερος μισθός πλήρους απασχόλησης το 2024
Για το 2024 12.11.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα όσον αφορά στους μισθούς πλήρους απασχόλησης - Ξεπέρασε μόνο τη Βουλγαρία

Σημαντικές αυξήσεις (15,5% - 10,2%) καταγράφηκαν στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, σύμφωνα με τη Eurostat - Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν 4,5 φορές χαμηλότερος από ό,τι στο Λουξεμβούργο

Σύνταξη
Shein – Temu: Στο Eurogroup οι δασμοί για μικροδέματα από τρίτες χώρες – Προς κατάργηση το όριο απαλλαγής
Ενίσχυση διαφάνειας 12.11.25

Στο Eurogroup οι δασμοί για Shein και Temu - Προς κατάργηση το όριο απαλλαγής για μικροδέματα από τρίτες χώρες

Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στη μεταρρύθμιση για τη δασμολογική μεταχείριση των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες, κυρίως από την Ασία - Θέσπιση εθνικού τέλους ζητεί ο εμπορικός κόσμος στην Ελλάδα

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Ποσότητα-μαμούθ λαθραίων τσιγάρων που φτάνει τα 1,7 εκατ. κατασχέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος»
Δείτε φωτογραφίες 12.11.25

Ποσότητα-μαμούθ λαθραίων τσιγάρων που φτάνει τα 1,7 εκατ. κατασχέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος»

Το φορτίο βρισκόταν σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων όταν το εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο «Ελ. Βενιζέλος» - Τα τσιγάρα ήταν σε 169 χαρτοκιβώτια που είχαν αφιχθεί από το Ντουμπάι

Σύνταξη
Αγρότες: Απλήρωτοι παραμένουν χιλιάδες δικαιούχοι – «Το λάθος ΑΦΜ που λέει το υπουργείο, δεν ισχύει»
Αναβρασμός 12.11.25

Απλήρωτοι παραμένουν χιλιάδες δικαιούχοι αγρότες - «Το λάθος ΑΦΜ που λέει το υπουργείο, δεν ισχύει»

Για τη μη καταβολή των χρημάτων που περίμεναν από το πρώτο τρίμηνο κάνουν λόγο οι αγρότες, στη σκιά της ανακοίνωσης της κυβέρνησης για αύξηση κατά 50% στα όρια επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης

Σύνταξη
Γιατί η Ελλάδα παραμένει μακριά από το «Α» στην επενδυτική βαθμίδα – Οι αποτυχίες της κυβέρνησης και τα διαρθρωτικά προβλήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 12.11.25

Γιατί η Ελλάδα παραμένει μακριά από το «Α» στην επενδυτική βαθμίδα – Οι αποτυχίες της κυβέρνησης και τα διαρθρωτικά προβλήματα

Τα σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα που κρατούν την Ελλάδα χαμηλά στην επενδυτική κλίμακα του «Β» - Έρχεται η αξιολόγηση της Fitch την Παρασκευή

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Ακρίβεια: Η έλλειψη πολιτικής βούλησης και τα μέτρα ανακούφισης που δίνουν λύσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη
Ο «σιωπηλός» πληθωρισμός στο ράφι 12.11.25

Ακρίβεια: Η έλλειψη πολιτικής βούλησης και τα μέτρα ανακούφισης που δίνουν λύσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη

Η κυβέρνηση ρίχνει όλο της το βάρος στη δημοσιονομική σταθερότητα και στην προστασία της κερδοφορίας της ελεύθερης αγοράς, αφήνοντας την ακρίβεια να επιβαρύνει δυσανάλογα στους καταναλωτές.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου
Έλλειμμα ανταγωνιστικότητας 11.11.25

Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου

Το ερώτημα για την ελληνική οικονομία δεν είναι αν θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι μισθοί, αλλά αν θα μπορέσει να το κάνει χωρίς να επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΥΠΕΝ: Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
Οριστικός πίνακας 11.11.25

Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους

Σύνταξη
Το «ιπτάμενο παλάτι» του Κριστιάνο Ρονάλντο – Το Bombardier Global Express 6500 των 50 εκατομμυρίων ευρώ
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Το «ιπτάμενο παλάτι» του Κριστιάνο Ρονάλντο – Το Bombardier Global Express 6500 των 50 εκατομμυρίων ευρώ

Η πιο ακριβή αγορά στη ζωή του Πορτογάλου σούπερ σταρ είναι ένα ιδιωτικό αεροσκάφος που συνδυάζει την τεχνολογία, την άνεση και την πολυτέλεια ενός πεντάστερου ξενοδοχείου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Λαζόπουλος για συνέντευξη Σαμαρά: Λέει ότι ο Μητσοτάκης έχει πάρει τη Νέα Δημοκρατία και την έχει πάει αλλού
TV 12.11.25

Λαζόπουλος για συνέντευξη Σαμαρά: Λέει ότι ο Μητσοτάκης έχει πάρει τη Νέα Δημοκρατία και την έχει πάει αλλού

«Κυριάκο Μητσοτάκη δεν μπορείς να πεις ότι δεν είσαι αγνώμων. Και δεν μπορείς να πεις ότι δεν μιλάς με αυθάδεια σε όλους, λες και είσαι ο αυτοκράτορας» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος

Σύνταξη
Τέμπη: Κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο, Αγοραστό και 6 ακόμη κατηγορούμενους
Ελλάδα 12.11.25

Τέμπη: Κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο, Αγοραστό και 6 ακόμη κατηγορούμενους

Η ώρα των απολογιών για το μπάζωμα στα Τέμπη. Τον τελευταίο λόγο θα έχει το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Αν αποφασιστεί η παραπομπή σε δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου, τότε θα συγκροτηθεί Ειδικό Δικαστήριο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του σίκουελ «Ο διάβολος φοράει Prada 2» – Μιράντα Πρίστλι και Άντι Σάικς στην μάχη
2006-2026 12.11.25

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του σίκουελ «Ο διάβολος φοράει Prada 2» – Μιράντα Πρίστλι και Άντι Σάικς στην μάχη

Στο τρέιλερ, η Μιράντα Πρίστλι, την οποία υποδύεται η Μέριλ Στριπ, περπατά με μπρίο στους διαδρόμους του Runway, πριν συναντήσει την πρώην βοηθό της, Άντι Σακς, την οποία ενσαρκώνει η Αν Χάθαγουεϊ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγεφύρωτο το χάσμα στη Νέα Αριστερά για τις συνεργασίες – Απάντηση Σακελλαρίδη σε Χαρίτση: «Όχι» σε θολά πολιτικά σχήματα
Αγεφύρωτο χάσμα 12.11.25

Αγεφύρωτο το χάσμα στη Νέα Αριστερά για τις συνεργασίες – Απάντηση Σακελλαρίδη σε Χαρίτση: «Όχι» σε θολά πολιτικά σχήματα

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, απάντησε στα όσα είπε ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Χαρίτσης, για τις συνεργασίες. Αγεφύρωτο διαφαίνεται το χάσμα στην Πατησίων

Σύνταξη
Ιράν: Ο ΔΟΑΕ δεν κατάφερε να επαληθεύσει το απόθεμα της Τεχεράνης σε ουράνιο κατάλληλο για πυρηνικό όπλο
Ζητά ενημέρωση 12.11.25

Ιράν: Ο ΔΟΑΕ δεν κατάφερε να επαληθεύσει το απόθεμα της Τεχεράνης σε ουράνιο κατάλληλο για πυρηνικό όπλο

Σε έκθεση του Οργανισμού αναφέρεται ότι από τότε που ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, δεν μπορεί να επαληθεύσει πόσο ουράνιο, κατάλληλο για πυρηνικό όπλο διαθέτει η χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε μαχητές στα νότια – Εντοπίστηκε νέος μαζικός τάφος με Παλαιστίνιους
Εύθραυστη εκεχειρία 12.11.25

Το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε μαχητές στη νότια Γάζα - Εντοπίστηκε νέος μαζικός τάφος με Παλαιστίνιους

Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία στη Γάζα, πραγματοποιώντας επιθέσεις - Τι ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το νέο «Μπερναμπέου»: Από γήπεδο-σύμβολο σε οικονομική υπερδύναμη
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Το νέο «Μπερναμπέου»: Από γήπεδο-σύμβολο σε οικονομική υπερδύναμη

Έξι χρόνια μετά την έναρξη των έργων ανακατασκευής, το «Μπερναμπέου» αυξάνει τα έσοδα του συλλόγου κατά 130% και μετατρέπεται σε μια πραγματική μηχανή παραγωγής χρήματος, πέρα από το ποδόσφαιρο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός
Πόλο 12.11.25

LIVE: Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός

LIVE: Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Το Αλ Τσαντίρι Νιούζ είναι κι απόψε εδώ! Ο Πάριος, τα «καρφιά» για τα ΕΛΤΑ και η σύγκριση Μητσοτάκη με… τον Μίστερ Μπιν
Η πρεμιέρα ήταν μόνο η αρχή 12.11.25

Το Αλ Τσαντίρι Νιούζ είναι κι απόψε εδώ! Ο Πάριος, τα «καρφιά» για τα ΕΛΤΑ και η σύγκριση Μητσοτάκη με… τον Μίστερ Μπιν

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα, το Αλ Τσαντίρι Νιουζ με τον Λάκη Λαζόπουλο είναι και απόψε κι εδώ, ώστε να αποτελέσει κι απόψε «μια όαση μέσα στη ζούγκλα της επικαιρότητας»

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ φέρονται να γνώριζαν για χρήση Παλαιστινίων από το Ισραήλ ως «ανθρώπινες ασπίδες»
Κόσμος 12.11.25

Οι ΗΠΑ φέρονται να γνώριζαν για χρήση Παλαιστινίων από το Ισραήλ ως «ανθρώπινες ασπίδες»

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν πως είχαν πληροφορίες πως το Ισραήλ χρησιμοποιούσε Παλαιστίνιους ως ανθρώπινες ασπίδες και πως το ζήτημα αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης στο εσωτερικό της χώρας

Σύνταξη
«Δικάζει» η Ακρίτα το Documento: Έχει άδικο ο Βαξεβάνης, δεν έπρεπε να δημοσιεύσει αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

«Δικάζει» η Ακρίτα το Documento: Έχει άδικο ο Βαξεβάνης, δεν έπρεπε να δημοσιεύσει αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Τσίπρα

Την ίδια ώρα που ο εκδοτικός οίκος Gutenberg αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα (η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στα βιβλιοπωλεία) η Έλενα Ακρίτα παίρνει θέση στηλιτεύοντας το Documento και τον Κώστα Βαξεβάνη.

Σύνταξη
Φυματίωση: Παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως – Με 1,23 εκατομμύρια θανάτους το 2024
Ανακοίνωση ΠΟΥ 12.11.25

Η φυματίωση παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως - Με 1,23 εκατομμύρια θανάτους το 2024

Οι πέντε βασικότεροι παράγοντες κινδύνου για τη φυματίωση είναι ο υποσιτισμός, η μόλυνση από τον ιό HIV, ο διαβήτης, το κάπνισμα και τα προβλήματα υγείας λόγω κατανάλωσης αλκοόλ

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας
Μπάσκετ 12.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας

LIVE: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας για τη 10η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Λας Πάλμας – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 12.11.25

LIVE: Λας Πάλμας – Ολυμπιακός

LIVE: Λας Πάλμας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λας Πάλμας – Ολυμπιακός για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
