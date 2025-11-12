Σε περισσότερα καταστήματα μέσα στην επόμενη χρονιά προγραμματίζει η Levi’s να διαθέσει την premium denim σειρά της προς 300 δολάρια το κάθε προϊόν, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει την ανάπτυξη αξιοποιώντας την ισχυρή ζήτηση για denim υψηλής ποιότητας

Η σειρά Blue Tab με τζιν και πουκάμισα υψηλότερης ποιότητας, που κυκλοφόρησε στην Ασία νωρίτερα φέτος και σε περίπου 24 καταστήματα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ από τον Σεπτέμβριο, αποτελεί μέρος μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας για τη διεύρυνση της μάρκας Levi’s και την προσέλκυση περισσότερων γυναικών.

«Επιστρέφουμε σε μεγαλύτερη κλίμακα το 2026, αφού είχαμε μια πολύ καλή πορεία νωρίτερα», δήλωσε στο Reuters ο οικονομικός διευθυντής και διευθυντής ανάπτυξης Harmit Singh.

Το premium denim αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της παγκόσμιας αγοράς denim, αξίας περίπου 100 δισ. δολαρίων

Η ανάπτυξη των premium denim της Levi’s

Στην Ευρώπη, τα τζιν Blue Tab πωλούνται σε τιμές μεταξύ 250 και 350 ευρώ (290-410 δολάρια), σε σύγκριση με 70 και 130 ευρώ για τη σειρά Red Tab, ενώ τα μπουφάν Blue Tab πωλούνται σε τιμές περίπου 700 ευρώ.

Η Levi’s, η οποία επί του παρόντος πωλεί κυρίως τζιν μεσαίας κατηγορίας στη σειρά Red Tab, καθώς και μια σειρά μαζικής αγοράς για καταστήματα outlet και Walmart, αντιμετωπίζει μια λεπτή ισορροπία όσον αφορά την εξυπηρέτηση τόσο των αγορών του προϋπολογισμού όσο και των premium.

Ενώ το premium denim αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της παγκόσμιας αγοράς denim, αξίας περίπου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναπτύσσεται ταχύτερα από το μεσαίου μεγέθους μονοψήφιο ποσοστό της κατηγορίας των κανονικών τζιν, εξήγησε ο Singh.

«Η τιμή είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τους πελάτες, ωστόσο η ποιότητα του προϊόντος παίζει όλο και περισσότερη σημασία. Έτσι, η νέα μας σειρά αντλεί έμπνευση από το ιαπωνικό τζιν, την ούγια», είπε ο Singh σε μια συνέντευξη στο εκθεσιακό χώρο του ομίλου στο Παρίσι.

Το τζιν υφαίνεται σε παραδοσιακούς αργαλειούς που παράγουν αυτοτελικά φινιρισμένες άκρες και ένα σφιχτά υφασμένο, πυκνότερο ύφασμα. «Ενώ ο σχεδιασμός είναι επίσης το κλειδί, με μια ισχυρότερη σειρά προϊόντων να έχει προγραμματιστεί για το επόμενο έτος σε όλες τις σειρές ανδρών και γυναικών», πρόσθεσε.

Το αποτύπωμα δασμών και πληθωρισμού

Ο κατασκευαστής των εμβληματικών 501, ο οποίος ανακοίνωσε πωλήσεις 6,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, είχε θέσει ως στόχο την επίτευξη εσόδων 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων και περιθωρίου λειτουργικών κερδών 15% έως το 2027, αλλά ακύρωσε το χρονοδιάγραμμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς ο υψηλός πληθωρισμός επιβράδυνε την ανάπτυξη.

Οι εμπορικοί δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ, από την άλλη, έχουν προσθέσει περαιτέρω αντιξοότητες στην εταιρεία, αλλά μετά από υψηλή μονοψήφια αύξηση εσόδων τα τελευταία τρίμηνα, ο Singh διευκρίνισε ότι η εταιρεία μπορεί να είναι έτοιμη να σκιαγραφήσει ένα νέο χρονοδιάγραμμα το επόμενο έτος.

Ο σχεδιασμός της Levi’s προβλέπει ακόμη μια εξαγορά ενός brand

Βλέπει κι άλλη εξαγορά η Levi’s

Παρ’ όλα αυτά, η Levi’s αναμένει μια δυνατή εορταστική περίοδο με την εταιρεία να πουλάει αυτή τη στιγμή περισσότερα προϊόντα σε πλήρη τιμή φέτος σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν.

«Ο καταναλωτής έχει σε μεγάλο βαθμό επιδείξει ανθεκτικότητα. Και δεν βλέπουμε καμία συρρίκνωση της ζήτησης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Levi’s θα περιορίσει τις εκπτώσεις όσο το δυνατόν περισσότερο.

Η επέκταση σε υφάσματα εκτός τζιν που προσελκύουν νέους πελάτες και οι συνεργασίες με μάρκες όπως η Barbour και η Nike συμβάλλουν στην πώληση σε πλήρεις τιμές, επισήμανε ο Singh, ενώ η χαμηλότερη τιμή του βαμβακιού φέτος βοήθησε στη διατήρηση του χαμηλού κόστους.

«Αργότερα, η Levi’s θα μπορούσε να αγοράσει μια νέα μάρκα για να επιταχύνει την ανάπτυξη», τόνισε χαρακτηριστικά ο Singh, αναφερόμενος στην επιχείρηση Beyond Yoga αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων, την οποία απέκτησε το 2021.

«Έτσι αυτή τη στιγμή, διαθέτουμε δύο μάρκες, αλλά έχουμε αφήσει ανοιχτή την πόρτα για ακόμη ένα brand», συμπλήρωσε. «Οτιδήποτε θα μπορούσε να επιταχύνει την πορεία της επιχείρησης, είναι κάτι που θα εξετάζαμε – όχι όμως ακόμη».

