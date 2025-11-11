Μια χειραψία του Βλαντιμίρ Πούτιν με την ειδικό Υγείας, Εκατερίνα Λεσχίνσκαγια, πυροδότησε εκ νέου εικασίες για την υγεία του καθώς δεν πέρασαν απαρατήρητες οι διογκωμένες φλέβες στο χέρι του και οι σφιγμένες γροθιές του. Κάποιοι ειδικοί εκτιμούν ότι ίσως αντιμετωπίζει προβλήματα ή πόνους. Ωστόσο, το Κρεμλίνο απορρίπτει τις φήμες και όλα τα σενάρια ως «κατασκευασμένα», όπως έχει κάνει και στο παρελθόν.

Ο 73χρονος ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε με την 22χρονη ειδικό, πρόεδρο του κινήματος «Υγιής Πατρίδα», για να συζητήσουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης πώλησης ηλεκτρονικών τσιγάρων στη χώρα. Καθώς έτεινε το χέρι του για να την χαιρετήσει, έγιναν ορατές οι φουσκωμένες φλέβες του και το λεπτό ζαρωμένο δέρμα.

Στα πλάνα του βίντεο που διακινήθηκε μέσω της πλατφόρμας Χ, ο Ρώσος ηγέτης φαίνεται να κινεί νευρικά τα δάχτυλά του και να τα σφίγγει σε γροθιά κάτω από το μανίκι του σακακιού του. Όπως αναφέρει η Daily Mail, ουκρανικές πηγές υπέδειξαν ότι ο Ρώσος δικτάτορας ενδέχεται να υποφέρει από πόνους.

«Ο Πούτιν σφίγγει τα χέρια του με τρόπο που μοιάζει με γροθιά. Φαίνονται πρησμένα και σαν να πονάνε, με τις φλέβες να διογκώνονται έντονα στο ένα χέρι», δήλωσε ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής Ντμίτρο Γκόρντον. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι ο Πούτιν απλώς εμφανίζει τα φυσιολογικά σημάδια γήρανσης των ανδρών, τα οποία προσπαθεί – μέσω φερόμενων αισθητικών επεμβάσεων – να αποκρύψει από τους Ρώσους.

A new video surfaced of putin and there’s something really wrong with his hands. Russians online are starting to worry their ruler isn’t okay. Nevertheless, we hope he never gets well. pic.twitter.com/NUmqwFMBnW — Saint Javelin (@saintjavelin) November 10, 2025

Δεν είναι η πρώτη φορά

Το περιστατικό σημειώθηκε δύο μήνες αφότου ο Πούτιν και ο 72χρονος Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ, συζήτησαν με ενθουσιασμό καινοτομίες στον τομέα της Βιολογίας που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στον άνθρωπο να ζει έως τα 150. «Τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο πιο νέος γίνεσαι», του είχε πει.

Σε άλλη συνομιλία, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, ο Πούτιν είχε ακουστεί να λέει στον Σι: «Παλιά, οι άνθρωποι σπάνια ζούσαν μέχρι τα 70, αλλά σήμερα στα 70 είσαι ακόμα παιδί».

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ανακύπτουν ερωτήματα γύρω από την υγεία του Πούτιν. Τον περασμένο Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Αστανά του Καζακστάν, εμφανίστηκε να κάνει περίεργες, απότομες κινήσεις με τα πόδια. Βρισκόταν στο πόντιουμ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, όταν πολλοί παρατήρησαν πως τα πόδια του έτρεμαν φαινομενικά ανεξέλεγκτα, με το τρέμουλο να ξεκινάει από το αριστερό του πόδι.

Προσπαθώντας να εκτιμήσει την κατάσταση όπως φαινόταν στο βίντεο, ο δρ Μπομπ Μπερούχιμ, ουρολόγος από τη Νέα Υόρκη, σημείωσε ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορεί να προκαλέσουν τέτοιες κινήσεις, όπως η νόσος Πάρκινσον ή άλλα νευρολογικά προβλήματα. «Με βάση λίγες εικόνες και βίντεο επιλεγμένα από τη Ρωσία, είναι δύσκολο να πει κανείς τι πραγματικά συμβαίνει, αλλά μπορεί να υπάρχει κάτι πιο σοβαρό που να ενώνει όλες αυτές τις ενδείξεις», τόνισε.

Όταν ρωτήθηκε αν μπορεί να υποδεικνύει Πάρκινσον, απάντησε δεν μπορεί να πει κάποιος σίγουρα από ένα μεμονωμένο περιστατικό. Το περιστατικό με τις περίεργες κινήσεις στα πόδια συνέβη έναν μήνα αφότου ο Πούτιν είχε εμφανιστεί να ξύνει επανειλημμένα το πρόσωπο και τον λαιμό του κατά τη διάρκεια εμφάνισής του σε κέντρο ξιφασκίας στην πόλη Ουφά. Παρόμοιο φαγούρισμα και ξύσιμο είχε παρατηρηθεί και την προηγούμενη μέρα στη Μόσχα.

Τα τελευταία χρόνια, ο Πούτιν έχει εμφανιστεί και με πρησμένα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο. Τον Νοέμβριο του 2023, το πρόσωπό του έμοιαζε πολύ πιο γεμάτο, οδηγώντας έναν υψηλόβαθμο Ουκρανό αξιωματούχο να διερωτηθεί: «Τι συμβαίνει με τα μάγουλα του Πούτιν;». Τέτοιου είδους πρήξιμο μπορεί να αποτελεί ένδειξη θεραπείας με στεροειδή, όπως η κορτιζόνη.

«Το πρησμένο πρόσωπο μπορεί να είναι η εικόνα ανθρώπου που υποβάλλεται σε θεραπεία με στεροειδή για να αντιμετωπιστούν είτε φλεγμονώδεις καταστάσεις ή πόνοι είτε ως μέρος θεραπείας για κάτι πιο σοβαρό. Θα μπορούσε όμως να είναι και αύξηση βάρους», εξήγησε ο Μπερούχιμ. Ορισμένοι γιατροί έχουν πει ότι μπορεί να πρόκειται για αλλεργίες ή λοίμωξη στα δόντια. Άλλοι ότι πιθανόν να κάνει ενέσεις Botox.

Επίσης, μια αντικαρκινική οργάνωση έχει προειδοποιήσει ότι «όταν λαμβάνονται σε υψηλές δόσεις, τα στεροειδή μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση, αλλά και σκέψεις που μπορεί να γίνουν από παράξενες έως τρομακτικές».

Οι φήμες για σωσίες

Το 2025, κυκλοφόρησαν ισχυρισμοί ότι ο Πούτιν είχε στείλει σωσία σε επίσκεψη στην πρώτη γραμμή στην περιοχή Κουρσκ. Φωτογραφίες από την επίσκεψή του τον έδειχναν με αισθητά πιο αδύνατο σώμα και πρόσωπο.

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι χρησιμοποιούσε χειρόγραφες σημειώσεις, αντί των συνηθισμένων τυπωμένων, και αυτές ήταν μικρότερες από το συνηθισμένο μεγάλο μέγεθος γραμματοσειράς που προτιμά ο πρόεδρος Πούτιν.

Ιάπωνες ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης ισχυρίστηκαν από την πλευρά τους ότι χρησιμοποιούνται δύο τακτικοί σωσίες του Πούτιν. Για να δουν αν οι φωνές ταιριάζουν, ανέλυσαν τις ομιλίες του και χρησιμοποίησαν τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μόνο 53% ομοιότητα στα χαρακτηριστικά του προσώπου μεταξύ του Πούτιν στη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία τον Μάιο του 2023 και του Πούτιν στη Γέφυρα της Κριμαίας τον Δεκέμβριο του 2022.

Ο Πούτιν της παρέλασης του 2023 έδειχνε μόνο 40% ομοιότητα με τον Πούτιν που επισκέφθηκε τη Μαριούπολη δύο μήνες νωρίτερα. Η ομοιότητα μεταξύ του Πούτιν της Γέφυρας της Κριμαίας και εκείνου της Μαριούπολης ήταν μόλις 18%.

Τέτοιες εικασίες έχει οδηγήσει σε ακραίες θεωρίες συνωμοσίας ότι ο Πούτιν μπορεί ήδη να έχει πεθάνει και να έχει αντικατασταθεί από σωσία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι αυτή η θεωρία «ανήκει στην κατηγορία των παράλογων hoaxes που μια σειρά μέσων ενημέρωσης συζητούν με αξιοζήλευτη επιμονή. Αυτό δεν προκαλεί τίποτε άλλο παρά χαμόγελο».