Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως απέτρεψαν σχέδιο επίθεσης εναντίον βάσεων του ΝΑΤΟ

Η Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ισχυρίζεται πως απέτρεψε μια επιχείρηση της ουκρανικής στρατιωτικής αντικατασκοπείας για την αεροπειρατεία ενός ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους MiG-31 εξοπλισμένου με υπερηχητικό πύραυλο Kinzhal, με σκοπό την πραγματοποίηση μιας ψευδούς επίθεσης (False Flag Operation) εναντίον της μεγαλύτερης αεροπορικής βάσης του ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε το γραφείο Τύπου της FSB στο πρακτορείο TASS.

«Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας αποκάλυψε και απέτρεψε μια επιχείρηση της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας και των βρετανών προϊσταμένων της, με σκοπό την αεροπειρατεία ενός ρωσικού υπερηχητικού μαχητικού αεροσκάφους MiG-31, εξοπλισμένου με υπερηχητικό πύραυλο Kinzhal, και την πτήση του στο εξωτερικό», ανέφερε το γραφείο Τύπου.

«Προκειμένου να αεροπειρατήσουν το αεροσκάφος, αξιωματικοί της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών προσπάθησαν να στρατολογήσουν ρώσους πιλότους, προσφέροντάς τους 3 εκατομμύρια δολάρια».

Στη συνέχεια, οι μυστικές υπηρεσίες σχεδίαζαν να στείλουν το αεροσκάφος με τον πύραυλο Kinzhal στην περιοχή όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη αεροπορική βάση του ΝΑΤΟ στη νοτιοανατολική Ευρώπη, στην ρουμανική πόλη Κωνστάντζα, όπου θα μπορούσε να καταρριφθεί από τα αμυντικά συστήματα», τόνισε η FSB.

«Τα μέτρα που ελήφθησαν απέτρεψαν τα σχέδια των ουκρανικών και βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών να πραγματοποιήσουν μια μεγάλης κλίμακας πρόκληση», επεσήμανε το γραφείο Τύπου.

Ποια είναι η φερόμενη βάση του ΝΑΤΟ όπου κατά την FSB θα χτυπούσαν οι Ουκρανοί

Η Κωνστάντζα, που βρίσκεται στη νοτιοανατολική Ρουμανία, φιλοξενεί τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος υπό κατασκευή. Η πόλη θα φιλοξενήσει 10.000 στρατιώτες του ΝΑΤΟ, τις οικογένειές τους και τεχνικό προσωπικό.

Ωστόσο, τα μέσα ενημέρωσης έχουν υποθέσει ότι ο αριθμός των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να διπλασιαστεί, καθιστώντας τη βάση ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα εφοδιασμού της Ουκρανίας με βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Η βάση αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργική έως το 2040. Προς το παρόν, περίπου 5.000 στρατιώτες του ΝΑΤΟ είναι σταθμευμένοι εκεί, κυρίως από τις ΗΠΑ, την Πολωνία, τη Γαλλία και την Ισπανία.

Η ρωσική κρατική τηλεόραση κατηγορεί ανεξάρτητο ερευνητικό μέσο ενημέρωσης

Η ρωσική κρατική τηλεόραση έδειξε εικόνες από μηνύματα και ηχογραφήσεις ενός άνδρα που, όπως ισχυρίστηκαν, εργαζόταν για τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας και της Βρετανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας πρόσφερε 3 εκατομμύρια δολάρια στον πιλότο για να συμμετάσχει στο σχέδιο, καθώς και την υπηκοότητα οποιασδήποτε ευρωπαϊκής χώρας της επιλογής του, όπως συμπλήρωσε το Al Jazeera.

Ένας αξιωματούχος της FSB ισχυρίστηκε ότι η βρετανική ομάδα Bellingcat – η οποία χαρακτηρίζεται ως «ανεπιθύμητη» από τη ρωσική κυβέρνηση – συμμετείχε στην επιχείρηση ή χρησιμοποιήθηκε ως κάλυψη ή μεσάζων, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Bellingcat αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή και δήλωσε ότι οι κατηγορίες ήταν «εντελώς ψευδείς».