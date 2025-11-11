Συγκλονιστικό βίντεο λίγα λεπτά πριν ανατραπεί η λέμβος με τους μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου – Τρεις νεκροί
Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 56 άτομα
Λέμβος με μετανάστες ναυάγησε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης 15 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.
Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 56 άτομα, τα οποία μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, νότια του Ρεθύμνου, με πλοίο της FRONTEX.
Οι διασωθέντες
Εκεί, όσοι παρουσιάζουν προβλήματα υγείας, κυρίως συμπτώματα υποθερμίας, θα μεταφερθούν στις πλησιέστερες νοσοκομειακές μονάδες για την κατάλληλη φροντίδα.
Οι υπόλοιποι αναμένεται να φτάσουν τα ξημερώματα στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς στα Χανιά, όπου θα γίνει η πρώτη υποδοχή και φιλοξενία τους.
Μεταξύ των διασωθέντων βρίσκονται δύο γυναίκες και δύο μικρά παιδιά, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.
Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν με αυξημένη προσοχή την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ τα πληρώματα των σκαφών συνεργάζονται για τον έλεγχο της περιοχής.
Η κατάσταση παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, καθώς η ασφάλεια των αγνοουμένων και η έγκαιρη μεταφορά των διασωθέντων σε ασφαλή σημεία παραμένουν προτεραιότητα για το Λιμενικό και τις δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας.
Οι κάτοικοι και οι αρχές της περιοχής παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
