Μέλη της αμερικανικής Γερουσίας κατέληξαν σε συμφωνία προκειμένου να τερματιστεί ως τις αρχές της επόμενης χρονιάς η δημοσιονομική παράλυση που έχει αναστείλει σειρά υπηρεσιών του δημοσίου για 40 ημέρες – χρονικό διάστημα άνευ προηγουμένου –, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης (στη φωτογραφία αρχείου από U.S. Senate TV via Reuters, επάνω, συνεδρίαση της Γερουσίας των ΗΠΑ).

Aναμένεται να διεξαχθεί ψηφοφορία στη Γερουσία κατά τη διάρκεια της νύχτας

Οι γερουσιαστές, ρεπουμπλικάνοι και ορισμένοι δημοκρατικοί, έκλεισαν προσωρινή συμφωνία, που θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ως τον Ιανουάριο, σύμφωνα με ρεπορτάζ των CNN και Fox News, κι αναμένεται να διεξαχθεί ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Δεν είναι πάντως ξεκάθαρο ως αυτό το στάδιο αν η συμφωνία θα εγκριθεί κι από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως απαιτείται, σημείωσε το πρώτο δίκτυο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Η διαφωνία μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών επικεντρώνεται στο ζήτημα των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη.

Η διαφωνία

Οι Δημοκρατικοί απαιτούν συμφωνία για την παράταση των επιδομάτων ασφάλισης, που καθιστούν την υγειονομική περίθαλψη προσιτή για εκατομμύρια Αμερικανούς.

Από την άλλη πλευρά, οι Ρεπουμπλικανοί επιμένουν ότι δεν θα δοθεί η επισιτιστική βοήθεια μέσω του προγράμματος SNAP, που εξυπηρετεί εκατομμύρια φτωχούς Αμερικανούς, εκτός αν οι Δημοκρατικοί συμφωνήσουν να τερματίσουν την παράλυση της κυβέρνησης.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η διάρκεια του shutdown «θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις των Δημοκρατικών» το επόμενο διάστημα.