ΗΠΑ: Ο Τραμπ έδωσε χάρη σε 77 εμπλεκόμενους στην απόπειρα ανατροπής των εκλογικών αποτελεσμάτων του 2020
Σε απονομή χάριτος προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε 77 άτομα που είχαν εμπλοκή στην απόπειρα ακύρωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών του 2020
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε χάρη σε 77 ανθρώπους που ενεπλάκησαν στην απόπειρα ανατροπής των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών του 2020, μεταξύ των οποίων ο πρώην δικηγόρος του και δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι, σύμφωνα με τον Εντ Μάρτιν αξιωματούχο αρμόδιο για τις προεδρικές χάρες.
Με την απονομή χάρης σε αυτά τα πρόσωπα «μπαίνει τέλος σε μια εθνική αδικία που διαπράχθηκε εις βάρος του αμερικανικού λαού μετά τις προεδρικές εκλογές του 2020 και συνεχίζεται η διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης», επισημαίνει το κείμενο με ημερομηνία Παρασκευής το οποίο ανήρτησε στο Χ τη νύκτα της Κυριακής προς Δευτέρα ο Μάρτιν.
Η απονομή χάριτος από τον Τραμπ
Μεταξύ των προσώπων που έλαβαν χάρη από τον Τραμπ είναι ο Τζουλιάνι, ο Μαρκ Μέντοους, προσωπάρχης του Λευκού Οίκου το 2020, και ο Τζον Ίστμαν, νομικός που είχε προτείνει τρόπους για να παρεμποδιστεί η επικύρωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών στις οποίες είχε κερδίσει ο Τζο Μπάιντεν.
Breaking: President Trump pardoned the 2020 Alternative Electors.
Thank you: @POTUS for allowing me, as U.S. Pardon Attorney, to work with @WhiteHouse, along with @AGPamBondi, @DAGToddBlanche & SG John Sauer, to achieve your intent—let their healing begin. #Federalist74 ⚖ pic.twitter.com/rDOtgpapCB
— Ed Martin (@EdMartinDOJ) November 10, 2025
Χάρη δόθηκε στον Μπόρις Έπστεϊν, επί μακρόν σύμβουλο του Τραμπ, και στη Σίντνεϊ Πάουελ συντηρητική δικηγόρο που είχε προσφύγει κατά των εκλογικών αποτελεσμάτων σε πολιτείες- κλειδί.
Εκτός από πρόσωπα του στενού του κύκλου, ο Τραμπ έδωσε χάρη σε δεκάδες υποστηρικτές των Ρεπουμπλικάνων οι οποίοι ενεπλάκησαν στην προσπάθεια να ανατραπεί το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πρόκειται για «πλήρη, ολοκληρωμένη και άνευ όρων» χάρη, υπογραμμίζει το κείμενο.
Οι χάρες αυτές είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολικές, καθώς κανένα από τα πρόσωπα αυτά δεν κατηγορείται για ομοσπονδιακά αδικήματα, τα μόνα για τα οποία μπορεί να δώσει χάρη ένας πρόεδρος. Εξάλλου τοπικά δικαστήρια μπορούν να ασκήσουν διώξεις εις βάρος τους.
