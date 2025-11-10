Πλήγμα στον ΟΦΗ: Κάταγμα στον αντίχειρα για τον Φούντα

Ο ΟΦΗ ηττήθηκε από την ΑΕΚ με 1-0 για την 10η αγωνιστική της Super League, με τους Κρητικούς να έχουν να διαχειριστούν και ένα ακόμα πρόβλημα τραυματισμού παίκτη τους.

Ο Ταξιάρχης Φούντας τραυματίστηκε, μετά την άτσαλη πτώση του από το φάουλ του Κοϊτά και όπως έγινε γνωστό από την ομάδα του Ηρακλείου, έπαθε κάταγμα στον αντίχειρα.

Πόσο καιρό θα χάσει τον Φούντα ο ΟΦΗ

Ο επιθετικός του ΟΦΗ τραυματίστηκε στο 4ο λεπτό όταν έπεσε με το χέρι στον αγωνιστικό χώρο και τελικά έσπασε δάχτυλό του. Παρόλα αυτά, έμεινε στο παιχνίδι έως το 68 όταν και ζήτησε αλλαγή γιατί δεν μπορούσε να αντέξει άλλο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο τραυματισμός του δεν θα τον κρατήσει εκτός για το επόμενο παιχνίδι και έτσι με την ΑΕΛ σε δύο εβδομάδες θα αγωνιστεί κανονικά, καθώς μεσολαβεί διακοπή για τις Εθνικές ομάδες. Φυσικά, ο Φούντας δεν έχει κληθεί αναπόφευκτα και στην Εθνική ομάδα λόγω του τραυματισμού του.