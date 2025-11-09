Η 11άδα της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (pic)
Οι επιλογές του τραυματία Μάρκο Νίκολιτς για το ματς της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.
Γνωστή έγινε η εντεκάδα της ΑΕΚ για το ματς με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο όπου ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε, όπως αναμενόταν, τον Γκατσίνοβιτς ως δεξί μπακ καθώς ο Ρότα είναι τιμωρημένος.
Τιμωρημένος είναι και ο Σέρβος τεχνικός που θα βλέπει το παιχνίδι από τις κερκίδες του σταδίου, με τον Ηλία Κυριακίδη να έχει ρόλο προπονητή στον πάγκο.
Ο Στρακόσα θα είναι στο τέρμα και τετράδα στην άμυνα οι Γκατσίνοβιτς, Μουκουντί, Ρέλβας και Πενράις. Στον άξονα θα είναι οι Πινέδα, Μαρίν, στην κορυφή της επίθεσης ο Γιόβιτς και τριάδα πίσω του οι Καλοσκάμης, Κοϊτά και Ζοάο Μάριο.
Στον πάγκο: Aγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γιόνσον, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Περέιρα και Πιερό.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ:
Η εντεκάδα του ΟΦΗ: Λίλο, Κρίζμανιτς, Μαρινάκης, Αποστολάκης, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Νέιρα, Φούντας, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης.
Στον πάγκο: Κάτσικας, Χριστογεώργος, Χατζηθεοδωρίδης, Κωστούλας, Χριστόπουλος, Λαγουδάκης, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Φαϊτάκης, Ζανελάτο, Σιτμαλίδης και Ρακόνιατς.
