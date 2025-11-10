magazin
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Έτσι θα είναι ο άνθρωπος του 2050 – Κόκκινα μάτια, καμπούρα και απώλεια μαλλιών
Viral 10 Νοεμβρίου 2025 | 16:00

Έτσι θα είναι ο άνθρωπος του 2050 – Κόκκινα μάτια, καμπούρα και απώλεια μαλλιών

Γνωρίστε τον Sam — μια «επιστημονικά τεκμηριωμένη» προβολή του μέσου αδρανούς ανθρώπου του 2050, που δημιουργήθηκε για να αναδείξει τους κινδύνους του καθιστικού τρόπου ζωής.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
3 σοβαροί λόγοι για να σηκωθείτε από τον καναπέ

3 σοβαροί λόγοι για να σηκωθείτε από τον καναπέ

Spotlight

Περίπου 31-80% των νέων πλέον φαίνεται να έχει ξεχάσει τι σημαίνει σωματική άσκηση με τους επιστήμονες να κάνουν λόγο για μια ανησυχητική εικόνα για το πώς θα μπορούσαν να μοιάζουν οι μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία και την εμφάνισή μας.

Γνωρίστε τον Sam — μια «επιστημονικά τεκμηριωμένη» προβολή του μέσου αδρανούς ανθρώπου του 2050, που δημιουργήθηκε για να αναδείξει τους κινδύνους του καθιστικού τρόπου ζωής.

Ο Sam έχει κόπωση και ερεθισμό στα μάτια από την υπερβολική χρήση οθονών, θαμπή επιδερμίδα, βυθισμένους μύες στο πρόσωπο και σημάδια πρόωρης γήρανσης. Εμφανίζει κιρσούς και πρήξιμο στα πόδια και στα πέλματα, καθώς και το λεγόμενο «tech neck» — ένα λαιμό παραμορφωμένο από τη συνεχή κλίση προς τα κάτω και τη μόνιμα κακή στάση σώματος.

Ίσως κάποτε να πίστευε ότι ήταν πιο βολικό να παραγγέλνει όλο του το φαγητό από το κινητό και να δουλεύει από το σπίτι, όμως, σε συνδυασμό με χρόνια «doomscrolling» και ελάχιστη φυσική δραστηριότητα, όλα αυτά τελικά τον πρόδωσαν.

View this post on Instagram

A post shared by WeWard (@wewardapp)

Στους ενήλικες, η σωματική δραστηριότητα βοηθά στην πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο καρκίνος και ο διαβήτης, ενώ μειώνει τα συμπτώματα της κατάθλιψης και του άγχους — παράλληλα ενισχύει την εγκεφαλική λειτουργία και τη συνολική ευεξία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Στα παιδιά και τους εφήβους, η σωματική δραστηριότητα προάγει την υγεία των οστών, ενθαρρύνει την υγιή ανάπτυξη και τη δημιουργία μυϊκής μάζας και βελτιώνει την κινητική και γνωστική ανάπτυξη.

Για να «δημιουργήσουν» τον Sam ως προειδοποιητικό παράδειγμα για το τι μπορεί να συμβεί αν χαθούν αυτά τα οφέλη, οι δημιουργοί του από την εφαρμογή υγείας WeWard δήλωσαν στο Newsweek ότι χρησιμοποίησαν συνδυασμό ιδιόκτητων δεδομένων σχετικά με τις μέσες καθημερινές συνήθειες περπατήματος σε 30 χώρες.

Οι επιπτώσεις του καθιστικού τρόπου ζωής

Στη συνέχεια, οι ερευνητές μελέτησαν τις βασικές επιπτώσεις που έχουν τόσο ο καθιστικός τρόπος ζωής όσο και η υπερβολική χρήση οθονών στην εμφάνιση και τη γενικότερη υγεία του ανθρώπου — και μετέτρεψαν τα ευρήματά τους σε μια οπτική απεικόνιση μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει ως παγκόσμιο στόχο τη μείωση των επιπέδων σωματικής αδράνειας σε ενήλικες και εφήβους κατά 10% έως το 2025 και κατά 15% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2010.

Αν δεν μειωθούν αυτά τα ποσοστά, το παγκόσμιο κόστος για τα δημόσια συστήματα υγείας από το 2020 έως το 2030 εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 27 δισεκατομμύρια τον χρόνο).

Πρέπει να σημειωθεί ότι ένας ισορροπημένος τρόπος ζωής μπορεί να συνδυάζει τη σύγχρονη καθημερινότητα με τη σωματική δραστηριότητα. Η ευθύνη, ωστόσο, βαραίνει επίσης τις κυβερνήσεις και τις πρωτοβουλίες που μπορούν να κάνουν αυτή τη μετάβαση εφικτή και προσβάσιμη.

«Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούν να γίνουν σε επίπεδο πολιτικής για να ενισχυθεί η φυσική δραστηριότητα στις κοινότητες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της WeWard, Yves Benchimol, στο Newsweek.

«Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη δημιουργία υποδομών πιο φιλικών προς τους πεζούς, την προτεραιοποίηση πάρκων και χώρων πρασίνου, την παροχή κινήτρων για προγράμματα ή λέσχες περπατήματος, την υποστήριξη ψηφιακών εργαλείων που ενθαρρύνουν θετικές συνήθειες αντί για μηχανικό “doomscrolling”, καθώς και μια συνολικότερη ενημέρωση για τα οφέλη του περπατήματος», πρόσθεσε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στη νέα πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στη νέα πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
3 σοβαροί λόγοι για να σηκωθείτε από τον καναπέ

3 σοβαροί λόγοι για να σηκωθείτε από τον καναπέ

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ισχυρό τζίρο η ανοδική αντίδραση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ισχυρό τζίρο η ανοδική αντίδραση

inWellness
inTown
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Μισέλ Ομπάμα και το «Sleevegate»- H εμμονή του Τύπου με τα χέρια της «την οδήγησε στην αποξένωση»
Δικέφαλοι 10.11.25

Η Μισέλ Ομπάμα και το «Sleevegate»- H εμμονή του Τύπου με τα χέρια της «την οδήγησε στην αποξένωση»

Το νέο φωτογραφικό λεύκωμα της Μισέλ Ομπάμα, «The Look», έχει ως στόχο να προσφέρει μια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο η πρώην πρώτη Κυρία των ΗΠΑ χρησιμοποίησε τη μόδα ως εργαλείο προβολής και εκπροσώπησης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ
Party animal 10.11.25

Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ

Ο καταδικασμένος για εγκλήματα ράπερ Sean «Diddy» Combs πιάστηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους να πίνει αλκοόλ που είχε δημιουργηθεί μέσα στη φυλακή - Διαψεύδει την είδηση η νομική του ομάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κατάσκοποι, σαμπάνιες και διάσημοι: Η Κρις Τζένερ γιόρτασε με «θόρυβο» τα 70ά της γενέθλια – και η αστυνομία δεν ήξερε τι να κάνει
Fizz 10.11.25

Κατάσκοποι, σαμπάνιες και διάσημοι: Η Κρις Τζένερ γιόρτασε με «θόρυβο» τα 70ά της γενέθλια – και η αστυνομία δεν ήξερε τι να κάνει

Η τηλεπερσόνα Κρις Τζένερ έγινε 70 ετών και ήθελε να το μάθει όλος ο κόσμος. Μέχρι και οι Αρχές του Μπέβερλι Χιλς που δέχθηκαν δεκάδες κλήσεις.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δεν έχω φορέσει εδώ και 30 χρόνια: Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ κάποτε έκαψε όλα του τα εσώρουχα – και δεν πήρε ποτέ άλλα
Commando 10.11.25

Δεν έχω φορέσει εδώ και 30 χρόνια: Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ κάποτε έκαψε όλα του τα εσώρουχα – και δεν πήρε ποτέ άλλα

Ο παλιός άσος του NBA, εκατομμυριούχος και επιτυχημένος τηλεσχολιαστής Τσαρλς Μπάρκλεϊ παραδέχθηκε ότι εδώ και τρεις δεκαετίες δεν έχει φορέσει εσώρουχο. Και νιώθει μια χαρά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μπλέικ Λάιβλι διεκδικεί αποζημίωση ύψους 161 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω «It Ends With Us»
Η αιτιολόγηση 10.11.25

Η Μπλέικ Λάιβλι διεκδικεί αποζημίωση ύψους 161 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω «It Ends With Us»

Οι δικηγόροι της Μπλέικ Λάιβλι ισχυρίζονται ότι έχει χάσει τουλάχιστον 56,2 εκατομμύρια δολάρια από προηγούμενες ή και μελλοντικες δουλειές που αφορούν την υποκριτική, την παραγωγή, τις ομιλίες και τις διαφημίσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν μέσω των αποκαλύψεων από τον Κέβιν Φέντερλαϊν
«Είναι τρελό» 09.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν μέσω των αποκαλύψεων από τον Κέβιν Φέντερλαϊν

Η επιστροφή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έρχεται περίπου πέντε ημέρες μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού της, με τους θαυμαστές της να ανησυχούν για την ψυχική της υγεία.

Σύνταξη
Οργή, τίτλοι και η προδοσία των 930.000 ευρώ – Εξορία για Χάρι και Μέγκαν μετά τον Άντριου; – «Αληθινό Megxit»
Αντίστροφη μέτρηση; 09.11.25

Οργή, τίτλοι και η προδοσία των 930.000 ευρώ – Εξορία για Χάρι και Μέγκαν μετά τον Άντριου; – «Αληθινό Megxit»

Μετά την απόφαση του Παλατιού να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου, πολλοί μιλάνε ότι η ώρα για οριστική ρήξη με Μέγκαν Μαρκλ και Χάρι πλησιάζει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο χάρτινος κόσμος των tradwives: Γιατί ούτε οι ίδιες οι «παραδοσιακές σύζυγοι» δεν αγοράζουν αυτό που πουλάνε;
Go Fun 09.11.25

Ο χάρτινος κόσμος των tradwives: Γιατί ούτε οι ίδιες οι «παραδοσιακές σύζυγοι» δεν αγοράζουν αυτό που πουλάνε;

Στην εποχή των social media, το κίνημα των «tradwives» φέρνει ξανά στο προσκήνιο την εικόνα της παραδοσιακής νοικοκυρά, προβάλλοντας έναν τρόπο ζωής που φαντάζει ιδανικός και γαλήνιος

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Λάρι μένει: Τηλεοπτικός σταρ ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ – «Ουρές στη Βρετανία»
Ουρά με ιστορία 09.11.25

Οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Λάρι μένει: Τηλεοπτικός σταρ ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ – «Ουρές στη Βρετανία»

Το πολιτικό τοπίο της Βρετανίας έχει αλλάξει άρδην τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά ο Λάρι, ο γάτος, παραμένει (καθησυχαστικά) μια σταθερή αξία στη σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βιετνάμ: Τρεις ναυαγοί διασώθηκαν έπειτα από 40 ώρες μάχης με τα κύματα [βίντεο]
Κόσμος 10.11.25

Βιετνάμ: Τρεις ναυαγοί διασώθηκαν έπειτα από 40 ώρες μάχης με τα κύματα

Τρεις άνδρες ναυάγησαν στο Βιετνάμ εξαιτίας του τυφώνα Καλμάγκι και παρέμειναν ζωντανοί για 40 ώρες. Οι δύο βρέθηκαν να έχουν παρασυρθεί με το πλοιάριό τους, ενώ ο τρίτος σώθηκε από τη θάλασσα.

Σύνταξη
Τένις από… χρυσάφι: Πάνω από 15 εκατ. δολάρια τα φετινά χρηματικά έπαθλα για την Σαμπαλένκα (vids)
Άλλα Αθλήματα 10.11.25

Τένις από… χρυσάφι: Πάνω από 15 εκατ. δολάρια τα φετινά χρηματικά έπαθλα για την Σαμπαλένκα (vids)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας με χρηματικά έπαθλα ύψους 15.008.519 δολαρίων – Η πρώτη 10άδα, πόσα έβγαλε η Σάκκαρη.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό
Πνευματική εμπειρία 10.11.25

«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό

Σε σενάριο του Τομά Μπιντγκέν, η ταινία «Santo Subito!» θα έχει πρωταγωνιστή τον Μαρκ Ράφαλο στο ρόλο του Τζόζεφ Μουρόλο, ενός Αμερικανού ιερέα που καλείται από το Βατικανό να αναλάβει τα ηνία μιας έρευνας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου μαθητή στου Γκύζη: «Κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 10.11.25

Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου μαθητή στου Γκύζη: «Κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Παραμονή του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, ένα 13χρονο παιδί, μετά από καταδίωξη, ακινητοποιήθηκε με τη βία από Αστυνομικούς, του περάστηκαν πισθάγκωνα χειροπέδες και κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων

Σύνταξη
Στη φυλακή ο αστυνομικός για την υπόθεση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις άνω των 600.000 €
Ελλάδα 10.11.25

Στη φυλακή ο αστυνομικός για την υπόθεση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών - Είχε καταθέσεις άνω των 600.000 €

Ο αστυνομικός απολογούμενος αρνήθηκε τη βαριά κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα του τρόπου κτήσης των χρημάτων.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές
Μπάσκετ 10.11.25

Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές

Ο Πι Τζέι Ντόζιερ της Εφές είναι το τελευταίο «θύμα» τραυματισμού στη Euroleague και πλέον εγείρεται θέμα για την υγεία των καλαθοσφαιριστών και πόσο εφικτό είναι να βγάζουν κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και βαρύτερο...

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Μας πήραν χαμπάρι ότι κλέβουμε…», διάλογοι «φωτιά» των ρασοφόρων – Πώς «έστησε» την εκκλησία στη Λιοσίων ο 46χρονος
Ελλάδα 10.11.25

«Μας πήραν χαμπάρι ότι κλέβουμε…», διάλογοι «φωτιά» των ρασοφόρων – Πώς «έστησε» την εκκλησία στη Λιοσίων ο 46χρονος

Με ορμητήριο ένα εκκλησάκι επί της Λιοσίων κοντά στις Τρεις Γέφυρες ο youtuber ρασοφόρος αποθήκευε ναρκωτικά και πολλές φορές, τα παρέδιδε ο ίδιος στους «πελάτες»

Σύνταξη
Νέο Δελχί: Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο – Τουλάχιστον 8 νεκροί
Ινδία 10.11.25

Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί - Τουλάχιστον 8 νεκροί

Χάος επικράτησε σε πολυσύχναστο μέρος στο Νέο Δελχί, μετά από έκρηξη σε αυτοκίνητο που άφησε πίσω της νεκρούς και τραυματίες. Σε κατάσταση συναγερμού κηρύχθηκε η ινδική πρωτεύουσα και η Μουμπάι.

Σύνταξη
Τι μας «δίδαξαν» οι πρώτες 10 αγωνιστικές της Superleague
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Τι μας «δίδαξαν» οι πρώτες 10 αγωνιστικές της Superleague

Οι καλοί, οι κακοί και οι… άσχημοι στο πρώτο (σχεδόν) τρίτο της Superleague – Η συνήθεια του Ολυμπιακού, η «ανηφόρα» του Παναθηναϊκού, το «πολυβόλο» της Λιβαδειάς, η Κηφισιά και τα… ζόρια

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Λιβανός στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είπαν ότι θα έρθουν με Κρήτες να μου πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο
Απειλήθηκα 10.11.25

Λιβανός στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είπαν ότι θα έρθουν με Κρήτες να μου πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο

Προσπάθησα ν’ αντιμετωπίσω την ασυδοσία, λοιδορήθηκα και απειλήθηκα εγώ και η οικογένειά μου, είπε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην επιτροπή της Βουλής που εξετάζει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας το 2024 – Πρωτιά και σε ασθενείς χωρίς ιατρική φροντίδα
Διπλή «πρωτιά» 10.11.25

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας το 2024 – Πρωτιά και σε ασθενείς χωρίς ιατρική φροντίδα

Στην Ελλάδα, ένας στους πέντε ασθενείς (21%) δεν είχε επαρκή πρόσβαση σε φροντίδα υγείας. Είναι το υψηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη, όπου ο αντίστοιχος μέσος όρο βρίσκεται (στοιχεία Eurostat) το 3,6%.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης: Θλάση πρώτου βαθμού o Γένσεν
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Άρης: Θλάση πρώτου βαθμού o Γένσεν

Ο Γένσεν υποβλήθηκε σε εξετάσεις και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό, ενώ ανέβασαν ρυθμούς ο Φαμπιάνο και Μεντίλ.

Σύνταξη
Οι μυστηριώδεις τρύπες στο Περού μπορεί να αποτελούσαν ένα είδος παζαριού, σύμφωνα με μελέτη
Τα ευρήματα 10.11.25

Οι μυστηριώδεις τρύπες στο Περού μπορεί να αποτελούσαν ένα είδος παζαριού, σύμφωνα με μελέτη

Σύμφωνα με τους μελετητές οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν αυτό το μοναδικό μνημείο στο νότιο Περού ως χώρο εμπορίου και ανταλλαγών, σαν «παζάρι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βορίζια: «Ήταν πολλές οι σφαίρες που παίχτηκαν, με τράβηξαν οι αστυνομικοί» – Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας
Ελλάδα 10.11.25

Βορίζια: «Ήταν πολλές οι σφαίρες που παίχτηκαν, με τράβηξαν οι αστυνομικοί» – Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας

Συγγενής του Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στην αιματηρή συμπλοκή με τους πυροβολισμούς, περιγράφει όλα όσα έζησε εκείνο το πρωινό στα Βορίζια

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Γιατί επέλεξε τον τίτλο «Ιθάκη» – Η πρώτη συνέντευξή του για το βιβλίο
Οι συμβολισμοί 10.11.25

Αλέξης Τσίπρας: Γιατί επέλεξε τον τίτλο «Ιθάκη» – Η πρώτη συνέντευξή του για το βιβλίο

«Η “Ιθάκη” είναι περίπου σαν τον σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται. Σαν τον ορίζοντα που όσο πηγαίνεις τόσο απομακρύνεται», λέει ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο