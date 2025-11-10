Έτσι θα είναι ο άνθρωπος του 2050 – Κόκκινα μάτια, καμπούρα και απώλεια μαλλιών

Περίπου 31-80% των νέων πλέον φαίνεται να έχει ξεχάσει τι σημαίνει σωματική άσκηση με τους επιστήμονες να κάνουν λόγο για μια ανησυχητική εικόνα για το πώς θα μπορούσαν να μοιάζουν οι μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία και την εμφάνισή μας.

Γνωρίστε τον Sam — μια «επιστημονικά τεκμηριωμένη» προβολή του μέσου αδρανούς ανθρώπου του 2050, που δημιουργήθηκε για να αναδείξει τους κινδύνους του καθιστικού τρόπου ζωής.

Ο Sam έχει κόπωση και ερεθισμό στα μάτια από την υπερβολική χρήση οθονών, θαμπή επιδερμίδα, βυθισμένους μύες στο πρόσωπο και σημάδια πρόωρης γήρανσης. Εμφανίζει κιρσούς και πρήξιμο στα πόδια και στα πέλματα, καθώς και το λεγόμενο «tech neck» — ένα λαιμό παραμορφωμένο από τη συνεχή κλίση προς τα κάτω και τη μόνιμα κακή στάση σώματος.

Ίσως κάποτε να πίστευε ότι ήταν πιο βολικό να παραγγέλνει όλο του το φαγητό από το κινητό και να δουλεύει από το σπίτι, όμως, σε συνδυασμό με χρόνια «doomscrolling» και ελάχιστη φυσική δραστηριότητα, όλα αυτά τελικά τον πρόδωσαν.

View this post on Instagram A post shared by WeWard (@wewardapp)

Στους ενήλικες, η σωματική δραστηριότητα βοηθά στην πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο καρκίνος και ο διαβήτης, ενώ μειώνει τα συμπτώματα της κατάθλιψης και του άγχους — παράλληλα ενισχύει την εγκεφαλική λειτουργία και τη συνολική ευεξία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Στα παιδιά και τους εφήβους, η σωματική δραστηριότητα προάγει την υγεία των οστών, ενθαρρύνει την υγιή ανάπτυξη και τη δημιουργία μυϊκής μάζας και βελτιώνει την κινητική και γνωστική ανάπτυξη.

Για να «δημιουργήσουν» τον Sam ως προειδοποιητικό παράδειγμα για το τι μπορεί να συμβεί αν χαθούν αυτά τα οφέλη, οι δημιουργοί του από την εφαρμογή υγείας WeWard δήλωσαν στο Newsweek ότι χρησιμοποίησαν συνδυασμό ιδιόκτητων δεδομένων σχετικά με τις μέσες καθημερινές συνήθειες περπατήματος σε 30 χώρες.

Οι επιπτώσεις του καθιστικού τρόπου ζωής

Στη συνέχεια, οι ερευνητές μελέτησαν τις βασικές επιπτώσεις που έχουν τόσο ο καθιστικός τρόπος ζωής όσο και η υπερβολική χρήση οθονών στην εμφάνιση και τη γενικότερη υγεία του ανθρώπου — και μετέτρεψαν τα ευρήματά τους σε μια οπτική απεικόνιση μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει ως παγκόσμιο στόχο τη μείωση των επιπέδων σωματικής αδράνειας σε ενήλικες και εφήβους κατά 10% έως το 2025 και κατά 15% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2010.

Αν δεν μειωθούν αυτά τα ποσοστά, το παγκόσμιο κόστος για τα δημόσια συστήματα υγείας από το 2020 έως το 2030 εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 27 δισεκατομμύρια τον χρόνο).

Πρέπει να σημειωθεί ότι ένας ισορροπημένος τρόπος ζωής μπορεί να συνδυάζει τη σύγχρονη καθημερινότητα με τη σωματική δραστηριότητα. Η ευθύνη, ωστόσο, βαραίνει επίσης τις κυβερνήσεις και τις πρωτοβουλίες που μπορούν να κάνουν αυτή τη μετάβαση εφικτή και προσβάσιμη.

«Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούν να γίνουν σε επίπεδο πολιτικής για να ενισχυθεί η φυσική δραστηριότητα στις κοινότητες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της WeWard, Yves Benchimol, στο Newsweek.

«Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη δημιουργία υποδομών πιο φιλικών προς τους πεζούς, την προτεραιοποίηση πάρκων και χώρων πρασίνου, την παροχή κινήτρων για προγράμματα ή λέσχες περπατήματος, την υποστήριξη ψηφιακών εργαλείων που ενθαρρύνουν θετικές συνήθειες αντί για μηχανικό “doomscrolling”, καθώς και μια συνολικότερη ενημέρωση για τα οφέλη του περπατήματος», πρόσθεσε.