newspaper
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πώς έμαθαν οι λομπίστες ορυκτών καυσίμων τις συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα – και μετά, συνέχισαν τη γεώτρηση
Διεθνής Οικονομία 10 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Πώς έμαθαν οι λομπίστες ορυκτών καυσίμων τις συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα – και μετά, συνέχισαν τη γεώτρηση

Έρευνα δείχνει την άνευ προηγουμένου πρόσβαση των εταιρειών πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα στο Cop26-29 του ΟΗΕ, εμποδίζοντας την επείγουσα δράση για το κλίμα

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Zoning out λόγω… αϋπνίας

Ύπνος: Zoning out λόγω… αϋπνίας

Spotlight

Περισσότεροι από 5.000 λομπίστες ορυκτών καυσίμων είχαν πρόσβαση στις συνόδους κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μια περίοδος που χαρακτηρίζεται από αύξηση των καταστροφικών ακραίων καιρικών συνθηκών, ανεπαρκή κλιματική δράση και ρεκόρ επέκτασης πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως αποκαλύπτει νέα έρευνα.

Οι λομπίστες που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των βιομηχανιών πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα – οι οποίες ευθύνονται κυρίως για την κλιματική κατάρρευση – έχουν επιτραπεί να συμμετάσχουν στις ετήσιες διαπραγματεύσεις για το κλίμα, όπου τα κράτη πρόκειται να έρθουν καλή τη πίστη και να δεσμευτούν σε φιλόδοξες πολιτικές για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Οι περίπου 5.350 λομπίστες που συναναστράφηκαν με παγκόσμιους ηγέτες και διαπραγματευτές για το κλίμα τα τελευταία χρόνια εργάστηκαν για τουλάχιστον 859 οργανισμούς ορυκτών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών ομάδων, ιδρυμάτων και 180 εταιρειών πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα που εμπλέκονται σε κάθε τμήμα της αλυσίδας εφοδιασμού, από την εξερεύνηση και την παραγωγή έως τη διανομή και τον εξοπλισμό, σύμφωνα με αποκλειστική έρευνα του Guardian.

«Λύνουν και δένουν» οι λομπίστες ανενόχλητοι

Μόλις 90 από τις εταιρείες ορυκτών καυσίμων που έστειλαν λομπίστες σε συνομιλίες για το κλίμα μεταξύ 2021 και 2024 αντιπροσώπευαν περισσότερο από το μισό (57%) του συνόλου του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που παρήχθησαν πέρυσι, σύμφωνα με την ανάλυση του Kick Big Polluters Out (KBPO), ενός συνασπισμού 450 οργανώσεων που κάνουν εκστρατεία για να σταματήσει η παγκόσμια δράση της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων.

Αυτές οι εταιρείες, που περιλαμβάνουν πολλές από τις πιο κερδοφόρες ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο, αντιπροσώπευαν την παραγωγή 33.699 εκατομμυρίων βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου το 2024 – αρκετά για να καλύψουν περισσότερο από ολόκληρη την Ισπανία με μια «κουβέρτα» πετρελαίου 1 εκατοστού.

Οι ίδιες 90 εταιρείες αντιπροσωπεύουν επίσης σχεδόν τα δύο τρίτα (63%) όλων των βραχυπρόθεσμων έργων επέκτασης ορυκτών καυσίμων που προετοιμάζονται για εξερεύνηση και παραγωγή, σύμφωνα με τη νέα Global Oil and Gas Exit List – ένα σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει περισσότερες από 1.700 εταιρείες, οι οποίες καλύπτουν περισσότερο από το 90% της παγκόσμιας δραστηριότητας πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Εάν εκτελεστούν, αυτά τα έργα επέκτασης θα παράγουν αρκετό πετρέλαιο – 2.623 m² σε πάχος ενός εκατοστού – για να καλύψουν ολόκληρο το έδαφος επτά ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία και Νορβηγία) μαζί!

Να αποκλεισθούν από τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα

Τα ευρήματα ανανέωσαν τις εκκλήσεις για απαγόρευση των εταιρειών ορυκτών καυσίμων και άλλων μεγάλων ρυπογόνων από τις ετήσιες διαπραγματεύσεις για το κλίμα, εν μέσω αυξανόμενων επιστημονικών στοιχείων ότι ο κόσμος απέτυχε να περιορίσει την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

«Αυτές οι πληροφορίες αποκαλύπτουν ξεκάθαρα την εταιρική σύλληψη της παγκόσμιας κλιματικής διαδικασίας… ο χώρος που θα έπρεπε να αφορά την επιστήμη και τους ανθρώπους έχει μετατραπεί σε μια μεγάλη επιχειρηματική αίθουσα άνθρακα», δήλωσε ο Adilson Vieira, εκπρόσωπος της Amazonian Work Group, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «ενώ οι δασικές κοινότητες παλεύουν για την επιβίωση, οι ίδιες εταιρείες που προκαλούν την κλιματική κατάρρευση αγοράζουν διαπιστευτήρια και πολιτική επιρροή για να συνεχίσουν να επεκτείνουν τις αυτοκρατορίες τους».

«Όχι μόνο οι αυτόχθονες πληθυσμοί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των εξορυκτικών τοποθεσιών υποφέρουν από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά αντιμετωπίζουμε επίσης το βάρος του κλιματικού χάους στα εδάφη μας, με επιδεινούμενες πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές και ακραία κύματα καύσωνα. Πρέπει να καταργήσουμε την πινακίδα ‘προς πώληση’ στη Μητέρα Γη και να βάλουμε φραγή εισόδου στις Cop (σ.σ. διασκέψεις του ΟΗΕ) για λομπίστες πετρελαίου και φυσικού αερίου», υπογράμμισε η Brenna Yellowthunder, επικεφαλής συντονίστρια για το Indigenous Environmental Network, μέλος της KBPO.

Κοντά στον Αμαζόνιο που κινδυνεύει η Cop30 του ΟΗΕ

Η 30ή Σύνοδος Κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα (Cop30) ανοίγει την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στην Μπελέμ, μια πόλη στον βραζιλιάνικο Αμαζόνιο – το μεγαλύτερο τροπικό δάσος στον κόσμο, το οποίο καταστρέφεται από την ολοένα διευρυνόμενη εκμετάλλευση ορυκτών καυσίμων, τη βιομηχανική γεωργία και την εξόρυξη, μεταξύ άλλων εξορυκτικών βιομηχανιών.

Οι ετήσιες συναντήσεις είναι εκεί όπου κάθε χώρα στον κόσμο διαπραγματεύεται για τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται από τη νομικά δεσμευτική Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) και τη συμφωνία του Παρισιού του 2015 για τον περιορισμό της παγκόσμιας θέρμανσης κάτω από τους 1,5 βαθμό Κελσίου.

Η έρευνα αναλύει τους λομπίστες ορυκτών καυσίμων που είναι γνωστό ότι συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις στη Γλασκώβη (Cop26), στο Sharm el-Sheikh (Cop27), στο Ντουμπάι (Cop28) και στο Μπακού (Cop29). Μέχρι τότε, η UNFCCC δεν συγκέντρωνε πληροφορίες για τους λομπίστες.

Ο αυξανόμενος θυμός για την έλλειψη ουσιαστικής δράσης από τις πλουσιότερες, πιο ρυπογόνες χώρες του κόσμου επιδεινώθηκε από τις αποκαλύψεις ότι η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων φαίνεται να έχει μεγαλύτερη πρόσβαση στις συνομιλίες για το κλίμα από τις περισσότερες χώρες.

Περισσότεροι οι λομπίστες από τους εκπροσώπους των χωρών που κινδυνεύουν

Πέρυσι, 1.773 εγγεγραμμένοι λομπίστες ορυκτών καυσίμων παρακολούθησαν τη σύνοδο κορυφής στο Αζερμπαϊτζάν – 70% περισσότεροι από τον συνολικό αριθμό των εκπροσώπων από τα 10 πιο ευάλωτα από το κλίμα έθνη μαζί (1.033).

Αλλά η πραγματική εμβέλεια των «πλοκαμιών» της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων είναι αναμφίβολα βαθύτερη, καθώς οι λομπίστες με τα δεδομένα τους αποκλείουν στελέχη και άλλους εκπροσώπους εταιρειών σε επίσημες αντιπροσωπείες χωρών, που συμμετέχουν απευθείας στις εμπιστευτικές διαπραγματεύσεις, αλλά και όσους παρευρίσκονται ως φιλοξενούμενοι κυβερνήσεων.

Οι περισσότεροι γνωστοί λομπίστες τα τελευταία χρόνια εκπροσωπούσαν κρατικές εταιρείες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν.

Πολλές από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες ορυκτών καυσίμων στον κόσμο ήταν επίσης παρούσες στις πρόσφατες συνόδους κορυφής  Cop, σε μια εποχή που οι κυβερνήσεις αντιμετώπισαν τεράστια δημόσια πίεση – αλλά απέτυχαν – να συμφωνήσουν να καταργήσουν σταδιακά τα ορυκτά καύσιμα, παρά τις θανατηφόρες κλιματικές επιπτώσεις που επηρεάζουν κάθε γωνιά του πλανήτη.

Μεταξύ 2021 και 2024, η Shell έστειλε συνολικά 37 λομπίστες, η BP έστειλε 36, η ExxonMobil 32 και η Chevron 20. Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι τέσσερις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες σημείωσαν συνολικά κέρδη άνω των 420 δισ. δολαρίων.

«Κράτος εν κράτει» οι πολυεθνικές ορυκτών καυσίμων

Την Παρασκευή, ο διευθύνων σύμβουλος της Exxon, Ντάρεν Γουντς, θα είναι επικεφαλής μιας εκδήλωσης έναρξης Cop30 στη Μπραζίλια που διοργανώνεται από το εμπορικό επιμελητήριο των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ, οι οποίες όπως κάθε κράτος είναι νομικά υποχρεωμένες, βάσει του διεθνούς δικαίου, να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση, έχουν αποσυρθεί από τη συμφωνία του Παρισιού και δεν στέλνουν αντιπροσωπεία της χώρας στη σύνοδο κορυφής.

Η Petrobas, η κατά πλειοψηφία κρατική βραζιλιάνικη πολυεθνική που έστειλε τουλάχιστον 28 λομπίστες στις τελευταίες τέσσερις συνόδους κορυφής για το κλίμα, έλαβε πρόσφατα άδεια να διεξάγει εξερευνητικές γεωτρήσεις πετρελαίου στη θάλασσα στα ανοιχτά του Αμαζονίου, όπου ζουν πολλές κοινότητες αυτόχθονων και περίπου το 10% των γνωστών ειδών του πλανήτη.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε πως «η Petrobras θα είναι παρούσα στην COP30, όπως και σε προηγούμενες συνομιλίες, επειδή αναγνωρίζει την ευκαιρία να συζητηθούν βιώσιμα μοντέλα… Η συμμετοχή της εταιρείας στην COP30 ενισχύει τη δέσμευσή της να παρακολουθεί και να συνεισφέρει στις διεθνείς συζητήσεις για το κλίμα και την ενέργεια».

«Ή θα σώσουμε τον κόσμο ή θα τον θάψουμε»

Μετά από χρόνια εκστρατείας από ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, οι εκπρόσωποι της διάσκεψης Cop καλούνται φέτος να αποκαλύψουν δημόσια ποιος χρηματοδοτεί τη συμμετοχή τους – και να επιβεβαιώσουν ότι οι στόχοι τους είναι σε ευθυγράμμιση με την UNFCCC.

Ωστόσο, η νέα απαίτηση διαφάνειας αποκλείει οποιονδήποτε από επίσημες κυβερνητικές αντιπροσωπείες και οι εκκλήσεις για αυστηρότερη προστασία σύγκρουσης συμφερόντων με σκοπό τη μείωση της επιρροής του κλάδου δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη, λένε οι υποστηρικτές.

«Οι νέοι κανόνες είναι μια ευπρόσδεκτη αρχή, αλλά έρχονται με πολλές δεκαετίες καθυστέρηση και η διαφάνεια χωρίς αποκλεισμούς είναι προσποιητή. Δεν μπορείτε να ισχυριστείτε ότι διορθώνετε μια διαδικασία που έχει ήδη καταγραφεί από τις ίδιες τις εταιρείες οι οποίες καίνε τον πλανήτη και πυροδοτούν πολέμους», επισήμανε ο Μοχάμεντ Ουσρόφ, εκτελεστικός διευθυντής του Παλαιστινιακού Ινστιτούτου για την Κλιματική Στρατηγική: «Η UNFCCC πρέπει να περάσει από την αποκάλυψη στην απαγόρευση – χωρίς μεταρρύθμιση, αυτή η διαδικασία δεν θα σώσει τον κόσμο, αντίθετα, θα βοηθήσει απλώς να τον θάψει».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
P-TEC: Τα deals του Ζαππείου – Πώς είδαν οι Αμερικανοί τις συμφωνίες

P-TEC: Τα deals του Ζαππείου – Πώς είδαν οι Αμερικανοί τις συμφωνίες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Zoning out λόγω… αϋπνίας

Ύπνος: Zoning out λόγω… αϋπνίας

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Media: Η ευρωπαϊκή αγορά στον αστερισμό των M&A deals

Media: Η ευρωπαϊκή αγορά στον αστερισμό των M&A deals

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Κίνα πέτυχε μια επανάσταση καθαρής ενέργειας – Τώρα μπορεί να επιβάλει τους όρους της
Economist 09.11.25

Η Κίνα πέτυχε μια επανάσταση καθαρής ενέργειας – Τώρα μπορεί να επιβάλει τους όρους της

Η Κίνα αναδεικνύεται σε υπερδύναμη της καθαρής ενέργειας. Ο κόσμος μόνο να ωφεληθεί έχει από αυτό και να υιοθετήσει το παράδειγμά της, απαλλασσόμενος από τα ορυκτά καύσιμα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ευρώπη: Το μεγάλο χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης στον καθαρό μισθό – Στην τελευταία δεκάδα η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 09.11.25

Καθαρός μισθός στην Ευρώπη: Το μεγάλο χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης - Στην τελευταία δεκάδα η Ελλάδα

Ο καθαρός μισθός των εργαζομένων στην Ανατολική Ευρώπη υστερεί κατά πολύ σε σχέση με τους μισθούς των εργαζομένων στη Δύση, γεγονός που επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η γρίπη των πτηνών φέρνει κρίση των αυγών
Αντιδρούν οι κυβερνήσεις 09.11.25

Η γρίπη των πτηνών φέρνει κρίση των αυγών

Nέα κρίση αυγών και ανησυχία για την επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη - Τα κρούσματα εξαπλώνονται ραγδαία σε όλη την ΕΕ, οι τιμές των αυγών εκτοξεύονται έως και 40%

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα ενεργειακά ζητήματα
Διεθνής Οικονομία 09.11.25

Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα ενεργειακά ζητήματα

«Είναι ενθαρρυντικό για τις σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας ότι δεν είναι θέμα μιας προσωπικότητας σε καμία από τις δύο χώρες, αλλά θέμα των θεσμών εξωτερικής πολιτικής», λέει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο πρώην αμερικανός πρεσβευτής στην Ελλάδα

Μαρία Βασιλείου
Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει
Υπάρχουν εναλλακτικές 08.11.25

Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει

Περιορισμός του κοινωνικού κράτους, μείωση παρεχόμενων υπηρεσιών σε εκπαίδευση και υγεία, εξυγίανση του δημόσιου τομέα. Το ΔΝΤ επιμένει στην παλιά συνταγή για την αντιμετώπιση του χρέους της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φούσκα» το θαύμα της αμερικανικής οικονομίας; – Τα ανησυχητικά σημάδια
Magnificent Seven 08.11.25

Οικονομικό θαύμα ή νέα «φούσκα» η τεχνητή νοημοσύνη; - Τα ανησυχητικά σημάδια

Η Αμερική έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο στοίχημα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έγραψε πρόσφατα ο διαχειριστής επενδύσεων Ρουσίρ Σάρμα - Το sell off της περασμένης εβδομάδας προκαλεί ανησυχία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»
Ενάρετος κύκλος 08.11.25

Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»

Tο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο καλλιεργεί έναν υγιή οικονομικό κύκλο: εξειδικευμένο, υγιές, ασφαλές εργατικό δυναμικό, που οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγικότητα, καινοτομία και σε οικονομική σταθερότητα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αντιπολίτευση εντός και… εκτός Βουλής από τον Ανδρουλάκη- Βορίζια, αγροτικό συλλαλητήριο και ακρίβεια τα επόμενα «μέτωπα»
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Αντιπολίτευση εντός και… εκτός Βουλής από τον Ανδρουλάκη- Βορίζια, αγροτικό συλλαλητήριο και ακρίβεια τα επόμενα «μέτωπα»

Τι θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο για τα γεγονότα των Βοριζίων. Με έμφαση στο αγροτικό και την ακρίβεια το ΠΑΣΟΚ αυξάνει το «πρέσινγκ» στο Μαξίμου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βορίζια: Σε δύο κατευθύνσεις οι έρευνες των Αρχών – Απολογούνται σήμερα οι Καργάκηδες
Ελλάδα 10.11.25

Βορίζια: Σε δύο κατευθύνσεις οι έρευνες των Αρχών – Απολογούνται σήμερα οι Καργάκηδες

Μια εβδομάδα μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς, ανοίγουν τα σχολεία στα Βορίζια - Βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές είναι πολύ πιθανό να τους «δείξει» τον βαρύ οπλισμό των δραστών

Σύνταξη
Το σκάφος που ναυάγησε κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης – Μαλαισίας μετέφερε περίπου 70 μετανάστες
Κόσμος 10.11.25

Το σκάφος που ναυάγησε κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης – Μαλαισίας μετέφερε περίπου 70 μετανάστες

Έχουν ανακτηθεί επτά πτώματα και διασώθηκαν 13 επιζώντες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας, ανέφερε αξιωματούχος των λιμενικών αρχών της Μαλαισίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου

Σύνταξη
Η Γερμανία ξαναφορά την πανοπλία της
Κόσμος 10.11.25

Η Γερμανία ξαναφορά την πανοπλία της

Ο φόβος μιας απομονωμένης Ευρώπης στην εποχή Τραμπ 2.0 ωθεί το Βερολίνο να ξαναχτίσει τον ισχυρότερο στρατό της ηπείρου – αυτή τη φορά με εγχώρια σφραγίδα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το «αντίδοτο» στον Τραμπ μπορεί να λέγεται Μαμντάνι
Κόσμος 10.11.25

Το «αντίδοτο» στον Τραμπ μπορεί να λέγεται Μαμντάνι

Η εντυπωσιακή εκλογή του 34χρονου πολιτικού, με ατζέντα κοινωνικής δικαιοσύνης, στη δημαρχία της Νέας Υόρκης στέλνει μήνυμα αποδοκιμασίας στον αμερικανό πρόεδρο που φλερτάρει με την απολυταρχία

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Η Μπλέικ Λάιβλι διεκδικεί αποζημίωση ύψους 161 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω «It Ends With Us»
Η αιτιολόγηση 10.11.25

Η Μπλέικ Λάιβλι διεκδικεί αποζημίωση ύψους 161 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω «It Ends With Us»

Οι δικηγόροι της Μπλέικ Λάιβλι ισχυρίζονται ότι έχει χάσει τουλάχιστον 56,2 εκατομμύρια δολάρια από προηγούμενες ή και μελλοντικες δουλειές που αφορούν την υποκριτική, την παραγωγή, τις ομιλίες και τις διαφημίσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βολιβία: Η νέα δεξιά κυβέρνηση ανοίγει την όρεξη της Γερμανίας για λίθιο και σπάνιες γαίες
Ενίσχυση σχέσεων 10.11.25

Η δεξιά κυβέρνηση στη Βολιβία ανοίγει την όρεξη της Γερμανίας για λίθιο και σπάνιες γαίες

«Η Βολιβία είναι πλούσια σε πρώτες ύλες, ιδιαίτερα σε λίθιο», δηλώνει ο ΥΠΕΞ της Γερμανίας που θα επιδιώξει να ενισχύσει τη σχέση με τη νέα δεξιά κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Ρωσία: Πολυμελής αντιπροσωπεία στην Αίγυπτο με τη διμερή στρατιωτική συνεργασία στο επίκεντρο
Ρωσία 10.11.25

Τι γυρεύει ο Σοϊγκού στην Αίγυπτο;

Ο Σεργκέι Σοϊγκού, σύμμαχος και στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο, επικεφαλής πολυμελούς ρωσικής αντιπροσωπείας.

Σύνταξη
Βολιβία: Κανένας αυτόχθονας στη νέα δεξιά κυβέρνηση – Οι υπουργοί ορκίστηκαν στη Βίβλο και με φόντο σταυρό
Ροδρίγο Πας 10.11.25

Χωρίς αυτόχθονες η νέα δεξιά κυβέρνηση στη Βολιβία

Οι υπουργοί της νέας δεξιάς κυβέρνησης, στην οποία δεν αντιπροσωπεύονται οι αυτόχθονες στη Βολιβία, ορκίστηκαν στη Βίβλο και με φόντο σταυρό, που αντικατέστησαν τους αυτοχθονικούς συμβολισμούς.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Συμφωνία στη Γερουσία για τον τερματισμό της δημοσιονομικής παράλυσης
Κόσμος 10.11.25 Upd: 05:10

Συμφωνία στη Γερουσία για να τερματιστεί το shutdown

Προσωρινή συμφωνία κλείστηκε στη Γερουσία των ΗΠΑ προκειμένου να επιτραπεί η χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ως τον Ιανουάριο και να τερματιστεί η δημοσιονομική παράλυση.

Σύνταξη
Πιασμένοι οι πρόσφυγες στην επικίνδυνη παγίδα των συρράξεων και της κλιματικής αλλαγής
ΟΗΕ 10.11.25

Πιασμένοι σε επικίνδυνη παγίδα οι πρόσφυγες

Οι χώρες που φιλοξενούν πάνω από το 45% των προσφύγων εξαιτίας ένοπλων συρράξεων είναι αυτές οι οποίες θα εκτεθούν στους συνδεόμενους με την κλιματική αλλαγή κινδύνους.

Σύνταξη
Βέλγιο: Drones εντοπίστηκαν πάνω από τον πυρηνικό σταθμό Ντοέλ
Βέλγιο 10.11.25

Συναγερμός για drones πάνω από πυρηνικό σταθμό

Drones έκαναν τώρα την εμφάνισή τους πάνω από πυρηνικό σταθμό στο Βέλγιο, αφού νωρίτερα έγιναν και πάλι αιτία να διακοπεί προσωρινά η λειτουργία στο αεροδρόμιο της Λιέγης.

Σύνταξη
Μαντλίν Μακάν: Ο κυριότερος ύποπτος για την εξαφάνισή της μπορεί να φύγει από τη Γερμανία
Απόφαση Εφετείου 10.11.25

Ο κυριότερος ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν μπορεί τώρα να φύγει από τη Γερμανία

Εφετείο στη Γερμανία ανάβει πράσινο φως για να φύγει από τη χώρα ο κυριότερος ύποπτος στην πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης της μικρής βρετανίδας Μαντλίν Μακάν το 2007 στην Πορτογαλία.

Σύνταξη
Νικολά Σαρκοζί: Σήμερα η εξέταση του αιτήματός του για αποφυλάκιση έως το εφετείο
Γαλλία 10.11.25

Νικολά Σαρκοζί: Σήμερα η εξέταση του αιτήματός του για αποφυλάκιση έως το εφετείο

Τα δικαστήρια στο Παρίσι θα εξετάσουν σήμερα το αίτημά του Νικολά Σαρκοζί να αποφυλακιστεί, έως ότου εκδικαστεί η έφεσή του για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη.

Σύνταξη
Θέλτα – Μπαρτσελόνα 2-4: Πλησίασε στην κορυφή με τρία γκολ του Λεβαντόφσκι
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Θέλτα – Μπαρτσελόνα 2-4: Πλησίασε στην κορυφή με τρία γκολ του Λεβαντόφσκι

Ο σπουδαίος σκόρερ, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σημείωσε «χατ-τρικ» στην εκτός έδρας νίκη της Μπαρτσελόνα με 4-2 επί της Θέλτα, χάρη στην οποία οι «μπλαουγκράνα» μείωσαν στους τρεις βαθμούς από τη Ρεάλ.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο