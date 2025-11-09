Μια αστυνομική καταδίωξη νωρίς το πρωί στην Τάμπα της Φλόριντα κατέληξε με το ένα καταδιωκόμενο αυτοκίνητο να χάνει τον έλεγχο και να μπαίνει μέσα σε μπαρ, σκοτώνοντας 4άτομα και τραυματίζοντας άλλα 13. Ο οδηγός έχει κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια με όχημα και αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες κατηγορίες για κακουργήματα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης, οι αρχές δεν κατάφεραν να σταματήσουν τον οδηγό που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα πριν χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και συγκρουστεί με την εξωτερική βεράντα του μπαρ, σύμφωνα με δήλωση του Αστυνομικού Τμήματος της Τάμπα.

Τρία θύματα πέθαναν επί τόπου και ένα άλλο πέθανε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι υπόλοιποι τραυματίες έχουν τραύματα που κυμαίνονται από απειλητικά για τη ζωή έως ελαφρά. Ο 22χρονος ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση και διεξάγεται έρευνα.

Η αεροπορική υπηρεσία του Αστυνομικού Τμήματος της Τάμπα εντόπισε για πρώτη φορά ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε απερίσκεπτα στον αυτοκινητόδρομο λίγο πριν από την 01:00 τοπική ώρα (06:00 GMT) το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με δήλωση του τμήματος, που μετέφερε το BBC.

Η αστυνομία προέβη σε επικίνδυνο ελιγμό αντί να παρακολουθήσει διακριτικά

Αφού το αυτοκίνητο, το οποίο είχε προηγουμένως παρατηρηθεί να συμμετέχει σε αγώνες ταχύτητας, βγήκε από τον αυτοκινητόδρομο, η Τροχαία της Φλόριντα άρχισε να το καταδιώκει καθώς συνέχιζε να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στους δρόμους της πόλης.

Η τροχαία αυτοκινητοδρόμων προσπάθησε τότε να εκτελέσει μια «ελιγμό PIT», μια αμφιλεγόμενη τεχνική που χρησιμοποιούν οι αρχές επιβολής του νόμου για να αναγκάσουν ένα όχημα που διαφεύγει να στρίψει ξαφνικά πλαγίως και να σταματήσει (χτυπώντας το πίσω αριστερά ή πίσω δεξιά μέρος του προφυλακτήρα).

Οι ελιγμοί PIT μερικές φορές έχουν ως αποτέλεσμα τον θάνατο αθώων περαστικών, έγραψε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε μια έκθεση του 2023 που προέτρεπε τους αστυνομικούς να εξετάσουν λιγότερο επικίνδυνες τεχνικές καταδίωξης. Όταν η ελιγμός απέτυχε, η τροχαία σταμάτησε την καταδίωξη και ο οδηγός συνέχισε να τρέχει με ταχύτητα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στη συνέχεια, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και συγκρούστηκε με ένα μπαρ με το όνομα Bradley’s, όπου χτύπησε περισσότερους από δώδεκα ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στην αυλή, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η Φλόριντα θρηνεί

Εκτός από τους τέσσερις νεκρούς, 13 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και επτά σε σταθερή κατάσταση. Δύο έχουν εξέλθει από το νοσοκομείο και δύο έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο του ατυχήματος. Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα ονόματά τους. Ούτε έχουν δημοσιοποιήσει ολόκληρο το βίντεο της καταδίωξης.

«Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί ήταν μια άσκοπη τραγωδία. Τα συλλυπητήριά μας στους συγγενείς των θυμάτων και σε όλους όσους επηρεάστηκαν από το ατύχημα», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Τάμπα, Λι Μπέρκο , σε ανακοίνωσή του.

«Η απερίσκεπτη οδήγηση έθεσε σε κίνδυνο αθώες ζωές», είπε. «Το Αστυνομικό Τμήμα της Τάμπα και η Τροχαία της Φλόριντα είναι αποφασισμένα να αποδώσουν δικαιοσύνη στα θύματα και τις οικογένειές τους». Η δήμαρχος της Τάμπα, Τζέιν Καστόρ, χαρακτήρισε το περιστατικό «καταστροφικό» σε δήλωση της στο X. «Οι οικογένειες πενθούν, οι πρώτοι ανταποκριτές πονάνε και η πόλη μας νιώθει αυτή την απώλεια», έγραψε.