Χιμένεθ: «Δίνουμε τα πάντα με τους ποδοσφαιριστές που διαθέτουμε»

Ο Άρης δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης (0-0) με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες χωρίς σκορ (0-0) στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Μανόλο Χιμένεθ μίλησε μετά το παιχνίδι όπου στάθηκε στο γεγονός ότι οι παίκτες του έδωσαν τα πάντα (ο Άρης έμεινε με 10′ παίκτες από το 25′) αλλά ξεκαθάρισε ότι το αποτέλεσμα δεν ικανοποιεί κανέναν.

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ:

«Καταρχάς, είναι μία ισοπαλία με την οποία δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Δώσαμε τα πάντα, δεν αφήσαμε κανέναν ποδοσφαιριστή έξω που μπορεί να δώσει το 100%. Οπωσδήποτε, όμως, πρέπει να τελειώσει αυτό το σερί. Έχουμε και μία ατυχία με τον τραυματισμό του Γένσεν, ενώ ο Γαλανόπουλος δέχεται κόκκινη κάρτα στο 24ο λεπτό. Από αυτό το παιχνίδι, δυστυχώς, δεν μπορούμε να κρατήσουμε τίποτα.

Εγώ είμαι πάντα στο πλευρό των ποδοσφαιριστών μου. Σε όλα τα παιχνίδια ήμασταν ανταγωνιστικοί – εκτός από το ματς με τον ΟΦΗ. Δεν μπορώ να απαιτήσω κάτι παραπάνω· δίνουμε τα πάντα με τους ποδοσφαιριστές που διαθέτουμε».