Χωρίς μετρό από Δευτέρα η Θεσσαλονίκη – Πότε ανοίγει ξανά
Από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου και έως τις 10 Δεκεμβρίου δεν θα λειτουργεί το Μετρό Θεσσαλονίκης.
Χωρίς μετρό θα είναι η Θεσσαλονίκη από αύριο και για ένα μήνα, έως τις 10 Δεκεμβρίου, λόγω δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά.
Από αύριο και για ένα μήνα ξεκινάει η μεγάλη δοκιμασία για το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης, καθώς από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου και έως τις 10 Δεκεμβρίου δεν θα λειτουργεί το Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά.
Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η Τροχαία και η δημοτική Αστυνομία θα βρίσκονται επί ποδός στην πόλη.
Task force για τα αστικά λεωφορεία
Παράλληλα, ο ΟΑΣΘ συγκροτεί task force προκειμένου να ελέγχει την κυκλοφορία των αστικών λεωφορείων και όπου υπάρχει αυξημένη κίνηση να δρομολογούνται περισσότερα λεωφορεία.
Στο μεταξύ χθες και σήμερα δεν πραγματοποιήθηκαν τα προγραμματισμένα δρομολόγια του Προαστιακού από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών που είχε δρομολογήσει ο ΟΣΕ.
Ωστόσο, σήμερα από τις 3 το μεσημέρι αποκαταστάθηκαν τα δρομολόγια, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες.
