Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2: Ισόπαλο το «θρίλερ» στο Λονδίνο

Τρομερό ματς στο Λονδίνο με Τότεναμ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έρχονται ισόπαλες με 2-2 για την 11η αγωνιστική της Premier League. Μέχρι το 83′ οι φιλοξενούμενοι είχαν το προβάδισμα και στο τέλος έμειναν και ικανοποιημένοι που έσωσαν τον βαθμό σε ένα «τρελό» φινάλε με τρία γκολ συνολικά.

Το ματς γενικά ήταν κακό για μεγάλο διάστημα με ελάχιστες καλές στιγμές. Στο 16′ η Τότεναμ είχε μία ευκαιρία με τον Ριτσάρλισον που δεν πρόλαβε να κάνει την προβολή και στο 22′ ο Σαρ έβαλε σωτήρια την κόντρα στον Κούνια. Δέκα λεπτά μετά η Γιουνάιτεντ άνοιξε τελικά το σκορ όταν ο Ντιαλό έκανε σέντρα και ο Εμπεμό με κεφαλιά έγραψε το 0-1.

Οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στην ισοφάριση στις αρχές του δεύτερου μέρους. Ο Λάμενς όμως νίκησε και τον Ρομέρο στο 54′ και τον Παλίνια ένα λεπτό μετά. Στο 70′ ο Μπρούνο απείλησε με ένα σουτ και στο 84′ ο Τελ πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή από σέντρα του Ουντότζι, γύρισε και εκτέλεσε για το 1-1.

Στο 86′ ο κάκιστος Σέσκο έφυγε στην κόντρα, αλλά μέχρι να φέρει την μπάλα μπροστά του για να πλασάρει τον έκοψε ο Φαν Ντε Φεν. Σε αυτή τη φάση ο Σλοβένος φορ τραυματίστηκε και άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες καθώς είχαν ολοκληρωθεί οι πέντε αλλαγές. Και στο 90+1′ ήρθε η ανατροπή όταν μετά από απομάκρυνση σε εκτέλεση κόρνερ, ο Ριτσάρλισον μάζεψε την μπάλα στο ύψος της περιοχής και με υπέροχο πλασέ έκανε το 2-1.

Όλοι πίστεψαν πως το ματς είχε τελειώσει σε εκείνο το σημείο, αλλά την τελευταία λέξη την είχαν οι «κόκκινοι διάβολοι». Μετά από εκτέλεση κόρνερ στο 90+6′ ο Ντε Λιχτ έβαλε και τον Βικάριο στα δίχτυα με καρφωτή κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι διαμορφώνοντας το τελικό 2-2 που κράτησε για πέμπτο σερί ματς αήττητη την ομάδα του.

Τότεναμ: Βικάριο, Πόρο (67′ Ουντότζι), Ρομέρο (88′ Ντάνσο), Φαν Ντε Φεν, Σπενς, Παλίνια (79′ Μπεντανκούρ), Σαρ, Τζόνσον, Ρισάρλισον, Σίμονς (79′ Τελ), Κόλο Μουανί (46′ Οντομπέρτ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Λάμενς, Ντε Λιχτ, Μαγκουάιρ (72′ Γιορό), Σο, Μαζραουΐ (58′ Σέσκο), Ντοργκού (80′ Νταλότ), Καζεμίρο (72′ Ουγκάρτε), Μπρούνο Φερνάντες, Ντιαλό, Κούνια (72′ Μάουντ), Εμπεμό

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

Σάββατο 08/11

Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

Έβερτον-Φούλαμ (17:00)

Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι (17:00)

Σάντερλαντ-Άρσεναλ (19:30)

Τσέλσι-Γουλβς (22:00)

Κυριακή 09/11

Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ (16:00)

Μπρέντφορντ-Νιουκάστλ (16:00)

Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ (18:30)

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (12η) αγωνιστική:

Σάββατο 22/11

Μπέρνλι-Τσέλσι (14:30)

Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ (17:00)

Μπράιτον-Μπρέντφορντ (17:00)

Φούλαμ-Σάντερλαντ (17:00)

Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Νιουκάστλ-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)

Κυριακή 23/11

Λιντς-Άστον Βίλα (16:00)

Άρσεναλ-Τότεναμ (18:30)

Δευτέρα 24/11