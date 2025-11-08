Σουηδική ομάδα βγαίνει Ευρώπη μετά από 25 χρόνια και το γιορτάζει με… Νότη Σφακιανάκη (vids)

Σύνθημα στα χείλη των οπαδών της σουηδικής Γκάις, έγινε το γνωστό τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη «Ώπα ώπα»! Βεβαίως, οι στίχοι έχουν… διασκευαστεί για να ταιριάζουν στην ποδοσφαιρική επικαιρότητά του συλλόγου που τερμάτισε στην 3η θέση του φετινού σουηδικού πρωταθλήματος και εξασφάλισε την παρουσία του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν.

Ο κόσμος της Γκάις που φέτος έκλεψε την παράσταση στη Σουηδία, τραγουδάει συγκεκριμένα «Opa opa opa opa, GAIS in Europa», δηλαδή «η Γκάις ξανά στην Ευρώπη». Και αυτό γιατί αυτή η τρίτη θέση στο πρωτάθλημα, την έστειλε στα καλοκαιρινά προκριματικά του Conference League, επιστρέφοντας στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά το 1990 όταν και είχε κατακτήσει το Κύπελλο Intertoto.

🇸🇪 Mjällby have been the story of the season in Sweden, rightly so! However, there’s another incredible story just below the surface! GAIS in there second Allsvenskan campaign since promotion have came THIRD! This means they’re returning to European football for the first time… pic.twitter.com/ru7VuSUqW2 — The European Football Express (@TheEuroFE) November 4, 2025

Βεβαίως, το γνωστό τραγούδι έχει φτάσει μέχρι την εξέδρα της μικρής ομάδας από το Γκέτεμποργκ, όχι λόγω του Νότη Σφακιανάκη αλλά των Antique. Το ελληνικό συγκρότημα μέσω του οποίου έγινε γνωστή η Έλενα Παπαρίζου ήταν αυτό που το ερμήνευσε με μεγάλη επιτυχία και κάπως έτσι έφτασε και στα αυτιά του σουηδικού κοινού.

Ακούστε τη… σουηδική ερμηνεία του «Ώπα ώπα»