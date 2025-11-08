«Στοπ» της Ουνιόν στην Μπάγερν (2-2) – Γκέλα στο 90+7′ για την Ντόρτμουντ (1-1)
Μετά από 16 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις η Μπάγερν γκέλαρε στο Βερολίνο με το 2-2 κόντρα στην Ουνιόν. Η Ντόρτμουντ ισοφαρίστηκε (1-1) στις καθυστερήσεις από το Αμβούργο.
Στο Βερολίνο σταμάτησε το… τρένο της Μπάγερν. Μετά από 16 σερί νίκες σε ισάριθμα ματς σε όλες τις διοργανώσεις, η Ουνιόν υποχρέωσε τους Βαυαρούς στην πρώτη εφετινή τους απώλεια, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Bundesliga.
Το γκολ του Χάρι Κέιν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων «έσωσε την παρτίδα» για την ομάδα του Βενσάν Κομπανί (2-2), η οποία πάντως διατηρεί το αήττητο από την έναρξη της περιόδου. Ο Ντούκι στο 27′ και στο 83′ είχε δύο το προβάδισμα στην Ουνιόν ενώ ο Ντίαζ στο 38′ με απίθανο γκολ είχε κάνει το 1-1.
ΟΥΝΙΟΝ: Ρένοου, Ντούκι, Κέρφελντ, Λέιτε, Κεντίρα, Χάμπερερ (70’ Γιουράνοβιτς) , Κεμλέιν (70’ Κραλ), Σάφερ, Ρότε (78’ Κουν), Μπιουρκέ (78’ Γεόνγκ), Ανσά (78’ Στάρκε)
ΜΠΑΓΕΡΝ: Νόιερ, Λάιμερ (80’ Μπίσοφ), Ουπαμεκανό, Τα, Στάνισιτς (88’ Τζάκσον), Κίμιχ, Γκορέτσκα (80’ Πάβλοβιτς), Ολίσε, Γκνάμπρι (59’ Καρλ), Ντίαζ, Κέιν
Το στραβοπάτημα της Μπάγερν όμως δεν εκμεταλλεύτηκαν οι διώκτες της. Με σουτ του Τσουκουεμεκά στο 64′ η Ντόρτμουντ προηγήθηκε με 1-0 στην έδρα του Αμβούργου το οποίο ισοφάρισε στο 90+7′ με κεφαλιά του Κονιγκσντόρφερ και πήρε τον βαθμό.
ΑΜΒΟΥΡΓΟ: Φερνάντες, Καπάλδο (89’ Ράμος), Βούσκοβιτς, Τορουναρίνγκα (89’ Μπαλντέ), Γκοτσολεϊσβίλι (74’ Μικελμπρέντσις), Λοκονγκά, Ρέμπεργκ, Μουχάιμ, Φιλίπ (74’ Γκλάτζελ), Εντοπέ, Πόουλσεν (62’ Γεμπόα)
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: Κόμπελ, Αντόν, Τσαν, Σλότενμπεργκ, Ριέρσον, Γκρος (90+3′ Σάμπιτσερ), Μπέλιγκχαμ, Σβένσον, Τσουκουεμέκα (82’ Ενμέτσα), Μπάιερ (66’ Αντεγέμι), Γκιρασί (90+3′ Ανσελμίνο)
Στα άλλα ματς, η Χόφενχαϊμ νίκησε με 3-1 τη Λειψία ενώ η Λεβερκούζεν στην καλύτερη φετινή της εμφάνιση διέλυσε με 6-0 την ουραγό, Χαϊντενχάιμ.
Tα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:
Παρασκευή, 07/11
Βέρντερ Βρέμης-Βόλφσμπουργκ 2-1
Σάββατο, 08/11
Λεβερκούζεν-Χάιντενχαϊμ 6-0
Ουνιόν Βερολίνου-Μπάγερν Μονάχου 2-2
Χόφενχαϊμ-Λειψία 3-1
Αμβούργο-Ντόρτμουντ 1-1
Γκλάντμπαχ-Κολωνία (19:30)
Κυριακή, 09/11
Φράιμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι (16:30)
Στουτγκάρδη-Άουγκσμπουργκ (18:30)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μάιντς (20:30)
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (11η) αγωνιστική:
Παρασκευή, 21/11
Mάιντς-Χόφενχαϊμ (21:30)
Σάββατο, 22/11
Μπάγερν Μονάχου-Φράιμπουργκ (16:30)
Ντόρτμουντ-Στουτγκάρδη (16:30)
Βόλφσμπουργκ-Λεβερκούζεν (16:30)
Άουγκσμπουργκ-Αμβούργο (16:30)
Χάιντενχαϊμ-Γκλάντμπαχ (16:30)
Κολωνία-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (19:30)
Κυριακή, 23/11
Λειψία-Βέρντερ Βρέμης (16:30)
Ζανκτ Πάουλι-Ουνιόν Βερολίνου (18:30)
