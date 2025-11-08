Διαμαρτυρία για τα προβλήματα λειτουργίας στο μετρό Θεσσαλονίκης από το Κίνημα Δημοκρατίας
Το Κίνημα Δημοκρατίας καλεί τους «πολίτες να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση προτάσεων για ένα πιο δίκαιο σύστημα μετακινήσεων»
Παράσταση διαμαρτυρίας για τα προβλήματα λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν μέλη του Κινήματος Δημοκρατίας σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου, το πρωί, στον σταθμό Αγίας Σοφίας στο κέντρο της πόλης.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Κινήματος Δημοκρατίας, «κατά τη διάρκεια της δράσης διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό και πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με πολίτες, με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων που ενδέχεται να προκαλέσει ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας του Μετρό, καθώς και την ενημέρωση για τις επιπτώσεις της προαναγγελθείσας έμμεσης αύξησης στην τιμή των εισιτηρίων».
Το Κίνημα Δημοκρατίας υπογραμμίζει ότι τα ζητήματα αυτά επηρεάζουν άμεσα χιλιάδες κατοίκους και εργαζομένους της Θεσσαλονίκης, αυξάνοντας το κόστος μετακίνησης και υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής στην πόλη.
«Οι πολίτες να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση προτάσεων για ένα πιο δίκαιο σύστημα μετακινήσεων»
Παράλληλα, προσθέτει πως η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Κινήματος για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και τη διεκδίκηση μιας δίκαιης και προσβάσιμης τιμολογιακής πολιτικής στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Καταληκτικά το Κίνημα Δημοκρατίας επισημαίνει πως «μέσα από ανοιχτό διάλογο και συμμετοχικές διαδικασίες, καλεί τους πολίτες να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση προτάσεων για ένα πιο δίκαιο, λειτουργικό και βιώσιμο σύστημα μετακινήσεων, προς όφελος όλων των κατοίκων της Θεσσαλονίκης».
Υπενθυμίζεται ότι λόγω των δοκιμαστικών για την επέκταση της Καλαμαριάς αναμένεται για έναν μήνα η διακοπή λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης στις 10 Νοεμβρίου.
